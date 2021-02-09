ФНС поставила точку в истории казанского издательства журнала о вертолетах

Полет завершился

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в ООО «Вертолет-медиа» — казанском издательстве, ранее занимавшемся выпуском профильного журнала «Вертолет», а также многочисленных книг об истории казанского вертолетостроения.

Причиной послужил довольно скромный долг по налогам в размере около 300 тысяч рублей. При этом ранее, в 2020 году, ФНС уже пробовала обанкротить издательство в порядке упрощенного производства — то есть при фактическом отсутствии должника, однако суд отказал по процессуальным причинам.

Фактически же деятельность издательства остановилась задолго до исков налоговой: последний выпуск журнала «Вертолет», как следует из архивных копий сайта, выходил в 2012 году, сам сайт перестал обновляться годом позже. Связаться с руководителем и владельцем издательства Александром Хлебниковым через номера издательства и соцсети не удалось.

Ранее, в 2020 году, ФНС уже пробовала обанкротить издательство в порядке упрощенного производства. Фото: tatarstan.er.ru

Главный по литературе о вертолетах

Издательство «Вертолет-медиа» было основано в 1998 году — как говорится в «Википедии», при участии известного вертолетостроителя, бывшего директора по производству КВЗ и одного из авторов проекта вертолета «Ансат» Валерия Карташева. Основным продуктом издательства был как раз журнал «Вертолет», выходивший раз в квартал.

Однако, помимо этого, «Вертолет-медиа» издавало еще и другие книги, журналы и каталоги:

каталог «Вертолетный мир России» (на русском и английском языках, в печать вышло пять изданий каталога);

бюллетень «Вертолетные новости» (ежемесячное приложение к журналу);

книгу «Казанские вертолеты: полет продолжается» (на русском и английском языках, посвященную 60-летию КВЗ);

книгу «Завод стратегического назначения» (посвящена 80-летию КАПО им. С.П. Горбунова);

каталог выставки «Авиакосмические технологии и оборудование» (АКТО-2004, АКТО-2006, АКТО-2008);

книгу Е.И. Ружицкого «Мировые рекорды вертолетов»;

книгу В.П. Колошенко «Вертолеты — жизнь и судьба»;

книгу «Аэрокосмический комплекс Казани», посвященную 1000-летию города Казани.

Издательство также выпустило книгу «Михаил Миль. Жизнь из двух половин» — к 95-летию со дня рождения генерального конструктора М.Л. Миля, а к его 100-летнему юбилею был приурочен выход продолжения серии — «Михаил Миль. Школа воплощения идей».

На данный момент издательство с университетом не связано, заявили в пресс-службе КАИ, а Хлебников не является сотрудником вуза. Фото kzn.ru

Судя по всему, ранее издательство числилось как структура КАИ — по крайней мере, до недавнего времени так говорилось на сайте вуза. Однако на данный момент издательство с университетом не связано, заявили в пресс-службе КАИ, а Хлебников не является сотрудником вуза.

Вместе с тем в КАИ подтвердили, что раньше издательство реализовывало немало проектов совместно с вузом — в том числе подготовку и публикацию ряда из упомянутых выше книг.

Судя по данным системы «СПАРК-Интерфакс», у Хлебникова были и некоторые другие бизнес-инициативы, связанные с авиационной отраслью. Так, он владеет и руководит ООО «Авиадизайн», основной деятельностью которого являются «научные исследования и разработки в области естественных наук». В 2016 году компания стала победителем госконтрактов от НПО «Казанский завод точного машиностроения» на изготовление вывески, а также издание юбилейной книги к 75-летию завода.

Кроме того, Хлебников был руководителем ныне недействующего ООО «Аэромиль» (основной ОКВЭД — также научные исследования). Чем именно занималась компания — неясно, однако наряду с Хлебниковым ее совладельцами были упомянутый уже Валерий Карташев, а также Виктор Ермоленко — один из основателей фирмы «МВЕН», разрабатывающей парашютные спасательные системы.

Александр Артемьев