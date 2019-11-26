Марат Сафиуллин: «Рано или поздно регистрирующие органы сообщат нам об имуществе граждан...»

Более половины общей суммы имущественных налогов в 2018 году в Татарстане обеспечит транспортный налог

Фото: Дмитрий Резнов

До 2 декабря жители Татарстана должны успеть уплатить имущественный налог за 2018 год, напомнил сегодня на брифинге в республиканском кабмине руководитель управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин. О санкциях для опоздавших, новшествах в налоговых уведомлениях и легальных способах снизить налоговое бремя — в материале «Реального времени».

Сколько получит бюджет



7,39 млрд рублей должно, по расчетам республиканского управления ФНС, поступить в консолидированный бюджет Татарстана в виде налогов за 2018 год на имущество более чем 2,2 млн граждан — комнаты, квартиры, дома, объекты незавершенного строительства, гаражи, машино-места на стоянках, земельные участки и транспортные средства.

Львиную долю начислений по имущественному налогу — почти 57% — составляет транспортный налог, это 4,2 млрд рублей. Еще 2 млрд рублей — налог на недвижимость, 1,19 млрд — все остальные виды налогов.

Марат Сафиуллин напомнил, что в этом году в налоговые уведомления включены также суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые по каким-либо причинам не удержал работодатель:

— Сегодня у нас таких граждан достаточно большое число — 204 тысячи, а общая сумма налогов составляет 111 миллионов рублей.

Львиную долю начислений по имущественному налогу — почти 57% — составляет транспортный налог, это 4,2 млрд рублей. Еще 2 млрд рублей — налог на недвижимость, 1,19 млрд — все остальные виды налогов. Фото drivenn.ru

Кто сэкономит на налогах…

— Наши граждане активно пользуются налоговыми вычетами, и сегодня они заявили в общей сложности о возмещении порядка 9 миллиардов рублей, — сообщил Марат Сафиуллин. — Заявления были ими поданы не только в налоговые органы, но и по месту основной работы.

Новые изменения в законодательстве уже в будущем году — при оплате имущественного налога за 2019 год — позволят ощутить многодетным семьям существенное снижение налогового бремени. Вычет по налогу на имущество распространится для них на 5 кв. метров для квартиры, 7 кв. м для жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребенка и 6 соток для одного земельного участка для родителя-собственника.

Для предпенсионеров также предусмотрена теперь налоговая льгота — на одну квартиру, один жилой дом, один гараж и на 6 соток с одного земельного участка.

А вот ограничение роста налога на имущество и земельного налога на 10% по отношению к прошлому году касается всех налогоплательщиков — физических лиц. Если имущества не прибавилось, а налог на него превысил налог за предыдущий год более чем в 1,1 раза, то уплате подлежит сумма, равная прошлогоднему налогу, умноженному на коэффициент 1,1.

…и сколько сэкономят

В Татарстане прослеживается тенденция к росту объемов социальных и имущественных налоговых вычетов, сообщил Марат Сафиуллин. Если за 10 месяцев 2018 года в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение жителям республики было возвращено 7,4 млрд рублей, то за 10 месяцев 2019 года — уже более 9,1 миллиарда.

Кроме налоговых вычетов большим подспорьем для определенных категорий граждан служат налоговые льготы, напомнил глава республиканского УФНС. Он сообщил, что, по расчетам налоговых органов, более 40 тысяч жителей республики в 2019 году при уплате налогов за 2018-й благодаря льготам сэкономят в общей сложности 983 млн рублей — на 142 млн рублей больше, чем за предыдущий период.

Теперь вместо трех документов налогоплательщики получают одно единое налоговое уведомление, в котором собраны все виды платежей — от квартиры и автомобиля до неудержанных сумм НДФЛ. Фото nalog.ru

Три в одном

Марат Сафиуллин также рассказал о новой форме налогового уведомления — теперь вместо трех документов налогоплательщики получают одно единое налоговое уведомление, в котором собраны все виды платежей — от квартиры и автомобиля до неудержанных сумм НДФЛ.

— В октябре налоговой службой была завершена работа по рассылке уведомлений по уплате имущественных платежей, — сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин. — 1 миллион 600 тысяч граждан получили уведомления по почте, еще около 600 тысяч — через личные кабинеты на сайте налоговой службы.

Портал для всех

Сегодня пресс-служба ФНС России распространила информацию о том, что по мере приближения 2 декабря граждане начали активнее пользоваться личными кабинетами на сайте ведомства для уплаты налогов: ежедневно фиксируется уже более миллиона посещений. Однако для того чтобы кабинетом воспользоваться, его надо завести, а «код доступа» к нему налоговая виртуально не выдает — только при личном посещении, и в этом кроется серьезное неудобство этого очень удобного в других отношениях сервиса.

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», почему при наличии доступа к ЕСИА гражданам, желающим получить налоговое уведомление в электронном виде — через личный кабинет, приходится искать возможность посетить в рабочее время налоговую инспекцию, чтобы зарегистрировать личный кабинет на сайте ФНС, руководитель ведомства сообщил, что проблема решена. Получать индивидуальный пароль для личного кабинета уже необязательно, заверил Марат Сафиуллин — теперь в него можно зайти через портал «Госуслуги РФ».

По мере приближения 2 декабря граждане начали активнее пользоваться личными кабинетами на сайте ведомства для уплаты налогов: ежедневно фиксируется уже более миллиона посещений. Фото nalog.ru

За опоздание бьют рублем

— Татарстан является безусловным лидером в Приволжском федеральном округе по объему имущественных налогов, — подчеркнул Марат Сафиуллин и уточнил, что 3,7 млрд рублей из начисленных за 2018 год 7,39 млрд имущественных налогов в консолидированный бюджет республики уже поступили.

Отвечая на вопросы журналистов, что ждет утаивших от налоговых инспекторов свое имущество граждан и тех, кто припозднится с уплатой налогов долее установленного законом срока, руководитель республиканского УФНС сообщил, что никакие новые санкции им не грозят:

— Рано или поздно регистрирующие органы сообщат нам об имуществе граждан. За несвоевременную подачу информации об имуществе и уплату налогов не в полном объеме начисляются пени.