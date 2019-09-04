В Татарстане уровень фиктивных организаций снизился до 2%

В Татарстане уровень фиктивных организаций снижен до 2%. С начала года республиканская налоговая выявила более 10 тысяч недействующих предприятий.

«Благодаря проведенной работе по проверке достоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), по данным на 1 августа 2019 года, уровень фиктивных организаций в республике снижен до 2,12%. План, установленный ФНС России до конца года, составляет 3,5%», — передает «Татар-информ» слова начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС Татарстана Ольги Агафетовой.

За 8 месяцев работы УФНС из ЕГРЮЛ исключено более 10 тысяч организаций: 8 тысяч из них— как недействующие, почти 2 тысячи — это юрлица, у которых есть записи о недостоверности сведений об адресе, руководителе или учредителе организации.

Кроме того, по состоянию на 1 сентября в ЕГРЮЛ содержатся сведения о 9 тысячах действующих организаций с записью о недостоверности об адресе, у 2,2 тысячи есть запись о недостоверности сведений о руководителе и у 1,8 тысячи — об учредителе.

По словам Агафетовой, фирмы-однодневки созданы под какие-либо отдельные операции, с целью ухода от налогов или ответственности, а не с целью ведения предпринимательской деятельности.

Ранее сообщалось, что в Челнах за первое полугодие появилось более полутора тысяч индивидуальных предпринимателей.

