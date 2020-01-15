Уголовное эхо ЧМ-2018: в Казани судят строителя футбольных арен

Подрядчику ПСО «Казань» предъявили полмиллиарда рублей по зарплате, налогам и укрытым от казны средствам

Фото: Ирина Плотникова

В Казани стартовал судебный процесс по делу субподрядчика ПСО «Казань». 736 работников фирмы «Гранд-Проект» до сих пор не получили зарплату за подготовку России к футбольному мундиалю-2018, а Федеральная налоговая служба и внебюджетные фонды — платежи за тот период. Бывшего исполнительного директора «Гранд-Проекта» Руслана Сагитзянова обвиняют в преступлениях с ущербом 492 млн рублей. Но сам он называет себя... потерпевшим. Как выяснило «Реальное время», дела еще двух подрядчиков ПСО прекращены.

Прокуратура не готова простить неуплату 18 миллионов



Победные голы, восторг болельщиков и рекорды финансовых трат бюджета на стройки ЧМ-2018 обернулись в Казани целой серией уголовных дел. По данным «Реального времени», не меньше пяти компаний, что строили спортобъекты в Самаре, Саранске и Казани на условиях субподрядов, попали на прицел силовиков за налоговые аферы и полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев.

Еще в декабре 2018-го в Казани задержали и пытались арестовать топ-менеджера «Гранд-Проекта» Руслана Сагитзянова. Однако первым под суд в 2019-м пошел экс-руководитель электромонтажной фирмы «Смарт Инжиниринг» Марат Гарипов. По данным прокуратуры РТ, он полностью признал вину в уклонении от уплаты налогов с организации на 18,5 млн рублей, то есть в особо крупном размере. По версии следствия, на протяжении 3 лет Гарипов включал в декларации по НДС заведомо ложные сведения о якобы положенных вычетах по взаимоотношениям с десятком контрагентов.

2020 год Гарипов встретил не судимым — за несколько дней до этого Сабинский райсуд прекратил его преследование за сроком давности по ходатайству защиты. Для этого суду пришлось переквалифицировать деяния Гарипова с части 2 на менее тяжкую часть 1 статьи 199 УК РФ, срок давности по которой истек как раз в 2019-м. Впрочем, прокуратура уже оспорила это решение.

Ранее в 4-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ прекратили зарплатное дело «СК «Татдорстрой». После погашения долгов стройфирмы перед сотрудниками. Заметим, учредителем СК является ООО «Ватан», бенефициаром которым является Равиль Зиганшин, гендиректор и владелец ПСО «Казань» — генподрядчика строительства футбольных арен ЧМ-2018.

ЧМ-2018 обернулись в Казани целой серией уголовных дел. Фото stolica-s.su

Версия следствия: как Сагитзянов 360 млн прятал

Процесс над Русланом Сагитзяновым из «Гранд-Проекта» стартовал в Приволжском райсуде Казани. До Нового года успели огласить обвинительное заключение и допросить двух потерпевших водителей из Самары. Оба трудились на футбольных стройках и остались без зарплаты за летние месяцы 2018 года. Одному задолжали 90 тысяч рублей, второму — 50 тысяч. На первое заседание явились 15 потерпевших, на второе — лишь одна.

Ущерб по зарплатному эпизоду дела застройщика оценен в 55 млн рублей — их не получили 736 потерпевших водителей, крановщиков, диспетчеров. Специализацией «Гранд-Проекта» был именно грузовой автотранспорт для строек. Кадры в свое время набирали со всего Поволжья, часть пострадавших просто не стали писать заявления. Кстати, в письме лидеру ЛДПР Жириновскому потерпевшие дела писали — работали от «Гранд-Проекта» по всей стране, включая космодром «Восточный».

Еще в 77,6 млн рублей оценен ущерб казны вследствие преступления по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ — неисполнения руководителем «Гранд-Проекта» обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физлиц (НДФЛ), удержанного с работников, в особо крупном размере. С 1 февраля 2017-го по 31 июля 2018-го Сагитзянов использовал эти деньги как оборотные — «на развитие своего общества с целью увеличения прибыли», изложила версию обвинения старший помощник прокурора Приволжского района Казани Гузель Ишмуратова.

С 1 февраля 2017-го по 31 июля 2018-го Сагитзянов использовал неуплаченные налоги как оборотные средства — «на развитие своего общества с целью увеличения прибыли», изложила версию обвинения старший помощник прокурора Приволжского района Казани Гузель Ишмуратова

Третий эпизод дела связан с просроченной задолженностью должника по налогам и страховым взносам в госфонды в 138,6 млн рублей и сокрытием им же от взыскания 360 млн рублей (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Последняя сумма, как установили в Следкоме, прошла в 2016—2018 годах, минуя кассу и арестованный расчетный счет фирмы по договоренностям с контрагентами (включая аффилированные с владельцем ПСО горнолыжный комплекс «Казань» и СК «Татдорстрой»), что по договоренности с Сагитзяновым погашали долги перед «Гранд-Проектом» путем зачета встречных требований либо перечисления средств на три сторонние организации — «Дострой», «Ликада Плюс» и «Татэко».

В хищении средств Сагитзянова не обвиняют — сокрытые от зоркого ока налоговиков и банкиров деньги шли на расчеты с рабочими и поставщиками «Гранд-Проекта». Впрочем, вину подсудимый не признает.

Версия защиты: «Гранд-Проектом» рулил не Сагитзянов

Руслан Сагитзянов стал исполнительным директором «Гранд-Проекта» 1 октября 2016-го. Причем, если верить документам, на работу его принимал назначенный двумя неделями ранее гендиректор ООО Александр Комов. Впрочем, в Следкоме считают его номинальной фигурой, полагая, что фактическое руководство фирмой осуществлял именно обвиняемый.

— Все производственные вопросы решал Сагитзянов, но заявления на отпуск мы писали на имя Комова. Но я его лично ни разу не видела, — призналась на судебном допросе Наталья Абросимова, бывший диспетчер «Гранд-Проекта».

По словам женщины, в компании она работала с сентября 2014-го, период тогда был очень напряженный, сдавали «город будущего» под Казанью — Иннополис. Позже были другие объекты, командировки на стадионы в Саранске и Самаре и стабильная — с задержкой на месяц — зарплата. В июле 2018-го выплаты полностью прекратились. «Мы маленькие люди, нам говорили — ПСО не выделяет деньги», — вспоминает женщина. Говорит, что словам начальства верили, ведь без зарплаты сидела и бухгалтерия.

«Все производственные вопросы решал Сагитзянов, но заявления на отпуск мы писали на имя Комова. Но я его лично ни разу не видела», — призналась на судебном допросе Наталья Абросимова, бывший диспетчер «Гранд-Проекта»

Абросимова успела уволиться в октябре 2018-го, так и не дождавшись своих 60 тысяч рублей. Через месяц коллектив — 1000 человек с лишним полностью сократили. «Некоторые даже без трудовых книжек уходили», — делилась она.

— В чем заключалась роль Сагитзянова? — уточнил председательствующий судья Тимур Зарипов.

— Я не знаю, я работала с ним при сдаче Иннополиса, а потом близко не контактировали. Мне указания давал главный диспетчер, — сообщила потерпевшая.

Гособвинитель Гузель Ишмуратова настояла на оглашении показаний Абросимовой, данных следователю. В них четко прозвучало — «непосредственное руководство компанией осуществлял Сагитзянов». Адвокат обвиняемого Рамиль Валиев счел нужным снова акцентировать: «А кто договора подписывал?» Потерпевшая повторила — трудовой договор подписывал гендиректор Комов, а доступа к договорам с агентами, подрядчиками она не имела.

«Так чем руководил Сагитзянов, что он делал?» — продолжил выяснять защитник, и услышав ответ — «производственным процессом, техникой», новых вопросов не задавал. Ввиду неявки других потерпевших процесс был отложен на 27 января.

Адвокат пояснил линию защиты — Руслан Сагитзянов не выполнял в компании те функции, которые приписывает ему следствие, отвечал лишь за техническую часть

Отношения с всесильным подрядчиком и ситуацию на строительном рынке подсудимый комментировать не стал. Его адвокат пояснил «Реальному времени» линию защиты — Руслан Сагитзянов не выполнял в компании те функции, которые приписывает ему следствие, отвечал лишь за техническую часть. Сам подсудимый признался — тоже не получал зарплату с апреля 2018-го.