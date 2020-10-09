Патенты, налог самозанятых или «упрощенка» — какой спецрежим выбрать с отменой ЕНВД?

Бешенный спрос на УНС, возможные льготы по патентной системе, и тонкости расчетов по налоговым вычетам 2020 года — что ждать бизнесу

Предпринимателям Татарстана рассказали о жизни в новой налоговой реальности с 1 января 2021 года, когда перестанет действовать ЕНВД. Неуспевших перейти со «вмененки» на другой налоговый режим ФНС автоматически переведет на общий (со всеми вытекающими последствиями…). Для и так пострадавшего от коронакризиса бизнеса это может стать шоком, поэтому еще летом начали вводить «переходный режим», увеличив лимит по доходам для «упрощенки». На последнюю уже большой спрос среди российских компаний и ИП. А этой осенью в Госдуме будут обсуждать и патентные послабления. Газета «Реальное время», выслушав налоговиков, разобралась в тонкостях оставшихся «льготных» налоговых режимов, выясняя, чем же все-таки они будут отличаться от ЕНВД и каким критериям теперь придется соответствовать малому бизнесу.

Почему татарстанские налоговики все чаще выбирают онлайн-методы

Представители УФНС Татарстана провели вебинар, на котором рассказали налогоплательщикам республики об отмене ЕНВД (единый налог на вмененный доход) с 1 января 2020года, и о том, на какие иные режимы налогообложения они еще могут успеть перейти. По словам замруководителя УФНС по РТ Андрея Никиташина, подобные мероприятия налоговики в последнее время начали проводить регулярно, чтобы, во-первых, довести рекомендации по соблюдению обязательных требований законодательства, и, во-вторых, ответить на вопросы самих налогоплательщиков.



Такого вала вопросов налоговики, кажется, не ожидали: предприниматели задавали как специфические вопросы, касающиеся их бизнеса, искали конкретных решений по тонкостям применения налогообложения, уточняли, будут ли какие-то налоговые льготы на региональном уровне. В итоге изначально запланированная как часовая «интернет-встреча», она продлилась полтора часа (планировалось же изначально, что на блок «ответов на вопросов» уйдет 15 минут) — на часть конкретных и персональных вопросов предпринимателей налоговики пообещали ответить лично, оставив свои контактные телефоны. Или же ответить письменно.

С выбором нового специального режима придется определяться уже сейчас, отметил Никиташин, предваряя начало вебинара, в противном случае фирму или предпринимателя автоматически переведут на общий режим налогообложения (с, очевидно, гораздо более высокими налогами). О выборе спецрежима налоговые органы придется уведомить до конца года. Никиташин также напомнил о том, что с 1 мая 2020 расширена возможность судебного урегулирования налоговых споров через электронный документооборот. Таким образом, сейчас появилась «полноценная форма взаимодействия с электронной подписью», так как жалобы на действие или бездействия самих налоговиков можно направлять с любого компьютера.

Не успеете оформить спецрежим — переведут на общий

Начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Татарстану Эльмира Хамидуллина напомнила, что список тех, кто мог применять ЕНВД уже сократился с начала 2020 года. Так, из списка были вычеркнуты организации или индивидуальные предприниматели, реализующие отдельные товары с обязательной маркировкой, а именно: обувь, изделия из натурального меха и лекарственные товары. С 1 же января 2021 года отмена ЕНДВ затронет всех ее использующих, вне зависимости от субъекта РФ.



Вследствие отмены ЕНВД организации будут вправе перейти лишь на один специальный режим налогообложения — «упрощенку» (упрощенная система налогообложения), для индивидуальных предпринимателей выбор шире: помимо УСН, ИП может выбрать либо патентную систему, либо «налог для самозанятых» (точнее «налог на профессиональный доход»). Единственный спецрежим, который не затронули на вебсеминаре специалисты УФНС был сельскозяйственный налог, который, как пояснили налоговики, довольно специфический, и воспользоваться им могут только игроки сельскохозяйственного рынка.

Организации или ИП, выбрав УСН (а предприниматели — УСН, патенты или «налог для самозанятых»), освобождаются от уплаты НДС, налога на имущество. Организации, помимо этого, освобождаются от налога на прибыль, а ИП — от НДФЛ. Общий режим налогообложения, на который автоматически переведут все организации и ИП, которые до сих пор сидели на системе ЕНВД, с 1 января будущего года, обязаны будут уплачивать и НДС, и налог на прибыль (если это организация), и НДФЛ (если ИП). Отвечая на многочисленные вопросы татарстанских бизнесменов, налоговики, в частности, признались, что не могут прогнозировать, как налоговые льготы для специальных режимов могут принять законодательные органы как РФ, так и РТ (то есть, Госсовет) до конца года.

Кто сможет перейти с ЕНВД на упрощенку

В настоящий момент, самым распространенным спецрежимом продолжает оставаться УСН, рассказали в УФНС, так как он может применяться практически при всех видах деятельности — за исключением некоторых, в частности, банков, адвокатов, страховщиков. Переход на нее осуществляется добровольно, но само уведомление надо будет подать до 31 декабря — отметим здесь, что чем раньше уведомление будет подано, тем большая вероятность, что ИП или организацию на упрощенку вообще переведут, так как налоговикам придется проверить фирму или предпринимателя на соответствие критериям этого спецрежима, а в запасе остается менее двух месяцев.



По упрощенке, рассказали налоговики на вебинаре, в том числе отвечая на вопросы бизнесменов РТ, организация или ИП может выбрать объект, по которому УФНС будет начислять налог: либо они будут начисляться на всю совокупность доходов за отчетный период, либо на разнице между доходами и расходами. Понятно, что большинство захотели бы, чтобы налогом облагалась именно разница, однако с разницы придется заплатить в бюджет 10% (такая ставка принята в Татарстане, в России же она еще выше — 15%), а с доходов лишь 6%. В то же время, отметили налоговики, для ИП, рискнувшим перейти на УСН с расчетом налога по доходам, без вычета расходов — саму сумму доходов можно будет уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов. Для организаций вычет ограничен 50 процентами.

Есть, впрочем, и льготные ставки для организаций и ИП с соответствующими видами экономической деятельности, включающими обрабатывающее производство, предоставление энергии, строительство — 5%. Пониженные ставки по УСН действуют для резидентов Иннополиса: 5%, если объектом налогообложения выбраны доходы, за вычетом расходов, и 1% — если объектом выбраны доходы.

Правительство РФ ввело «переходный режим», увеличив лимит по доходам для УСН

Правда, рассказали в УФНС, для применения УСН действуют ограничения (в противном случае весь бизнес РФ сидел бы на упрощенке). Однако именно по этим ограничениям с 2021 года будут действовать существенные послабления так называемого «переходного режима», закон о котором был принят в июле этого года. Так, если сейчас на упрощенку могут перейти фирмы и ИП, показывающие годовой доход не более 150 млн рублей, то с 1 января 2021 года лимит по доходам будет увеличен до 200 млн рублей, однако в случае выручки компании от 150 млн до 200 млн рублей, будут действовать и повышенные ставки: 8% с выручки (а не 6%), или 20% с разницы между выручкой и расходами (а не 10%). Переходный режим будет действовать и по лимиту средней численности работников на предприятии.



В настоящее время УСН разрешен компаниям и ИП, где работает не более 100 человек; с 2021 года если на предприятии численность сотрудников — от 100 до 130 человек, компания или ИП остается на упрощенке, но также платит повышенные ставки (8% и 20% соответственно). Мало того, как отметил еще летом премьер-министр РФ Михаил Мишустин, малому бизнесу предлагается дать возможность «начать календарный год с чистого листа»: условно, после повышения ставок до 8% и 20% из-за временного роста выручки и численности персонала компании смогут вернуться к стандартным 6% или 15% — если вновь будут соответствовать критериям «упрощенки».

На «упрощенку» уже массовый спрос



«Переходный режим», по оценкам премьера РФ, может быть востребован 22 тысячью организаций. Сама же «упрощенка» вследствие коронакризиса в 2021 году может вообще пользоваться «бешенным спросом»: по еще июльским данным Центра стратегических разработок, больше 20% компаний, работавших до сих пор на общем налоговом режиме, уже допускали переход на упрощенный режим налогообложения — это более половины публичных коммерческих компаний, до трети предприятий, работающих в сфере энергетики, строительства и недвижимости — и еще две трети индивидуальных предпринимателей. Все это свидетельствует о сокращении доходов бизнеса, сокращении работников и потребности в основных средствах, считают экономисты. Для бюджета же такой массовый спрос на «упрощенку» вызовет потерю сотен миллиардов рублей неполученных налогов (уход 10% компаний на УСН — вызовет потерю в 250 млрд).

Как уточнили в УФНС по Татарстану повышенные ставки «переходного режима» будут налагаться не на весь отчетный период. Начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Татарстану Эльмира Хамидуллина привела для простоты условный пример:

— Допустим, в 4 квартале вы превысили доходы, позволяющие вам пользоваться УСН. То есть, за девять месяцев ваша выручка составила 120 млн рублей, а в 4 квартале — уже 170 млн рублей нарастающим итогом. В таком случае сумма доходов за 9 месяцев (120 млн рублей) будет облагаться по ставке в 6% (если объектом налогообложения выбрана выручка), а 50 млн рублей, заработанные в четвертом квартале будут облагаться уже ставкой в 8%. Тоже самое касается и численности работников — повышенные ставки будут действовать, начиная с квартала, когда произошло увеличение числа сотрудников на предприятии, — уточнила она.

Кроме того, «для более комфортного перехода» еще в апреле 2020 года в Налоговый кодекс были внесены изменения в статью 326, согласно которой расходы на приобретение товаров в период использования ЕНВД в этом году предприниматели и организации могут учесть после перехода на УСН в 2021 году:

— Если налогоплательщик приобрел товары и не успел их продать в 2020 году, то в 2021 году, если он выберет УСН — то может стоимость этих товаров товаров отнести к расходам по УСН, — уточнили татарстанские налоговики.

Главные отличия УСН от ЕВНД и 5 критериев для упрощенки

Резюмируя кардинальные отличия нового УСН 2021 года от уходящего в прошлое ЕНВД, перечисленные налоговиками в ответах на вопросы бизнесменов, заметим, что, во-первых, единый налог по ЕНВД не зависел от фактического дохода — УСН же зависет. Во-вторых, если ранее фирмы вынуждены были платить единый налог, даже если не вели деятельности — теперь, обещают налоговики, такой практики не будет. В-третьих, ранее ЕНВД был ограничен по видам деятельности предприятий — УСН же может применяться фирмами, ведущими любую экономическую деятельность (если соответствуют вышеозначенным критериям). В-четвертых, и по ЕНВД, и по УСН — из налога можно вычитать страховые взносы. В-пятых, по ЕНВД не существовало лимита по доходам — по упрощенке этот лимит составит 150 млн рублей (и 200 млн рублей с учетом переходного режима). В-шестых, новый УСН увеличивает лимит по сотрудникам, существовавший в системе ЕНВД со 100 до 130 человек при учете переходного режима.

В 2020 году на УСН можно будет перейти юридическим лицам в том случае, если организация соответствует пяти критериям:

— доходы за 9 месяцев 2020 г. — не больше 112,5 млн руб.;

— остаточная стоимость основных средств по бухгалтерскому учету — не больше 150 млн руб.;

— средняя численность работников — не больше 100 человек;

— доля участия других организаций в вашей организации — не больше 25%;

— у вашей организации нет филиалов.

Для предпринимателей число критериев, которым они обязаны в этом случае соответствовать, снижается до трех:

— остаточная стоимость основных средств — не больше 150 млн руб.;

— средняя численность работников — не больше 100 человек;

— Вы не занимаетесь деятельностью, для которой УСН не применяется. Перечень таких видов деятельности указан в пункте 3 статьи 346.12 НК РФ.

Налоговые декларации по УСН, напомнили в УФНС, сдаются раз в год — как известно, не позднее 31 марта для организаций, и не позднее 30 апреля года, следующего за налоговым периодом — для ИП. Но авансовые платежи — ежеквартальные, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

На переход на патенты времени осталось — чуть более двух месяцев

Второй возможный спецрежим, на который могут перейти уже только предприниматели, лишенные ЕНВД с 2021 года — патентная система (ПСН). Которой, впрочем, тоже могут воспользоваться далеко не все, а лишь ИП с ежегодным доходом не выше 60 млн рублей и численностью рабочих — не более 15 человек. Что, очевидно, сильно ограничивает круг предпринимателей очень малым бизнесом. Мало того, патентная система не предполагает вычета страховых взносов.



Важное отличие от упрощенки — возможности вообще перейти на патенты еще сильнее ограничены по срокам: заявление о переходе придется успеть подать не позднее 17 декабря 2020 года. Патент можно взять сразу на 1 год или же лишь на несколько месяцев. Если патент взят на срок до 6 месяцев — то налог уплачивается единым платежом в срок не позднее срока окончания действия патента. Если же патент получен на срок от 6 месяцев до года, то Налоговый кодекс предполагает два срока выплаты: одна 1/3 суммы налога уплачивается в течение первых 90 дней после начала действия патента, и 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.

Какие патентные послабления может «подарить» Госдума до конца года

По словам татарстанских налоговиков, в настоящий момент рассматривается законопроект, который расширит виды деятельности, по которым вообще ИП могут применять патентную систему. Так, в этот перечень включили услуги по автомойке, предоставлению мест на платных стоянках, рекламные услуги — характерно, кстати, что эти виды деятельности были в перечне, позволявшему предпринимателю применять ЕНВД. Во-вторых, рассматриваемый с Госдуме РФ законопроект предполагает «либерализацию» по розничным площадям:

— Если раньше переходить на патентную систему можно было при розничной реализации, только если торговая площадь магазина не превышала более 50 кв.м., то теперь хотят расширить лимит до 150 кв.м., но при этом субъектам РФ могут позволять самостоятельно устанавливать и меньшие ограничения [то есть, не 150 кв.м., а меньше, — прим. «Реального времени»]. Пока это лишь законопроект. И еще один законопроект может все же разрешить владельцам патентов вычитать из налога страховые взносы. Вероятнее всего, этот закон примут, — считает начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Татарстану Эльмира Хамидуллина, и с 2021 года предприниматели получат такую возможность.

В Казани патент будет дороже, в деревне — дешевле

Патентная система предполагает уплату единого налога по ставке 6% от потенциально возможного дохода. Значение потенциально возможного дохода устанавливается в законе субъекта РФ — потенциальный возможный доход в различных отраслях Татарстана, по которому рассчитывается единый налог в настоящий момент, можно посмотреть здесь.

Налоговики УФНС по РТ также обратили внимание, что в Татарстане действует свой закон о патентах от 29 сентября 2012 года, который вводит зависимость цены патенты от расположения ИП. Так, существует пять территорий, которые отличаются друг от друга, грубо говоря, благосостоянием и развитостью местной экономики. В первую, напомним, входит только город Казань, и там будет самое высокое патентное налогообложение. Во вторую входят Набережные Челны, Альметьевский муниципальный район и Нижнекамский муниципальный район. Подробно, какие районы в какую «патентную» территорию входят можно посмотреть здесь. Но очевидно, что патент на татарстанском селе будет дешевле, чем в автограде.

Три ключевых критерия для перехода на патентную систему

Резюмируя, предприниматель может перейти на патентную систему, если его деятельность соответствует всем трем следующим критерием:

— можно перейти только по определенным видам деятельности, указанным в п. 2 ст. 346.43 НК РФ, если субъекты РФ ввели на своей территории этот специальный налоговый режим (в Татарстане он есть). При этом субъект РФ может дополнить перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам, не указанных в п. 2 ст. 346.43 НК РФ (пп. 2 п. 8 ст. 346.43 НК РФ);

— количество наемных работников (по трудовым и гражданско-правовым договорам) — не больше 15 человек;

— общая сумма дохода плательщика ПСН за календарный год не должна превышать 60 млн. рублей.

В самозанятые смогут перейти немногие

Наконец, налогу на самозанятых, точнее, специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход» (или НПД), который, как известно, был проэкспериментирован в 2019 году, помимо Москвы, Московской и Калужской областей, еще и в Татарстане, уделили немного времени. По той простой причине, что еще уже круг применявших ЕНВД, которые вообще могут на него перейти. Дело даже не в том, что на этот режим не вправе переходить ИП, имеющие хотя бы одного наемного работника, и с годовым доходом, не превышающим 2,4 млн рублей. А в том, что в соответствии с ФЗ от 27 ноября 2018 года, список видов экономической деятельности, не позволяющих перейти на НПД, достаточно широк. В частности, на этот режим не сможет перейти большая часть розницы, многие представители МСБ которой не ЕНВД сидели до сих пор. Не вправе применить НПД лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров с обязательной маркировкой; лица, осуществляющие перепродажу товаров; лица, занимающиеся добычей или реализацией полезных ископаемых и т.д. Если, впрочем, предприниматель в итоге «просачивается» каким-либо образом в этот режим, ему посоветовали скачать приложение «Мой налог» и там зарегистрироваться (с учета как ИП сниматься, к слову, в таком случае, необязательно).

Ставка налога на профессиональный доход зависит от того, кто перечислил доход: 4% для доходов от реализации товаров, работ и услуг физлицам; 6% для доходов от реализации товаров, работ и услуг организациям и предпринимателям для использования в предпринимательской деятельности.

Как рассчитать выгодный спецрежим? Подсказки от УФНС

Любопытно также, что ФНС опубликовал на своем сайте специальный информационный сервис под названием «Выбор подходящего режима налогообложения», где исходя из заданных параметров любой предприниматель может выбрать оптимальную систему, вводя свои данные. К примеру, есть отдельные графы «Размер годового дохода» и «Количество наемных сотрудников».



Передвигая цифру дохода от 2,4 млн до, скажем, 5 млн, из доступных льготных спецрежимов, представленных панельками, где можно найти подробную о них информацию, тут же исчезает панелька «Налог на профессиональный доход». Если вы ставите галочку на «Производство подакцизных товаров» — исчезают все льготные «панельки», оставляя лишь возможности общего налогового режима. При увеличении графы дохода до 100 млн рублей — соответственно исчезает «панелька» патентной системы. После проставлении галочки на «Юридическое лицо» — остается лишь выбор междуУСН (объект налогообложения — доходы), УСН (доходы минус расходы) и общим налоговым режимом.