Строителю космодрома «Восточный» припомнили тосканскую виллу и яхту зятя

ФНС обвинила Равиля Зиганшина в затягивании судебного процесса и выводе денег за рубеж

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», татарстанские налоговики выиграли спор с главой ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным о неправомерности вычетов по НДС на 1,8 млрд рублей. Проверяющие заявили, что строитель создал схему по уклонению от уплаты налогов при помощи «технических организаций». В ходе процесса вскрыли подробности вывода из оборота строительной компании 6,2 млрд рублей, из которых 1,7 млрд направлены на счета самого девелопера и членов его семьи. Интерпол также проверяет получение зятем Зиганшина 38 млн евро, на которые куплена знаменитая вилла семьи Булгари в Тоскане и морская яхта. Подробности — в нашем материале.



Суд: Зиганшин злоупотребляет правом и затягивает процесс



Строительная компания Равиля Зиганшина потерпела неудачу, пытаясь отменить решение налоговиков о неправомерности для нее вычетов по НДС на 1,846 млрд рублей. Иск ПСО «Казань» подало в марте этого года. Суд также рассматривает требования самого налогового органа к компании на 4,6 млрд рублей в рамках банкротного дела, инициированного в отношении ПСО компанией ОСК «Ресурс» еще осенью.

В споре о налоговых вычетах компания Зиганшина просила отложить слушания и привлечь к делу своего руководителя третьим лицом. Налоговики возражали, и суд с ними согласился, поскольку глава ПСО «Казань» мог реализовать свои права во время налоговой проверки, а также явиться на процесс в любое время. Третье ходатайство подал сам Зиганшин. В нем бизнесмен ссылался на возбуждение дела о банкротстве ПСО «Казань» и на то, что при недостатке средств компании, его могут привлечь к субсидиарной ответственности. Однако слушания по банкротному делу отложили, к тому же никаких препятствий для участия предпринимателя в заседаниях нет.

— Суд расценивает данные ходатайства заявителя и Зиганшина Р.Х. как злоупотребление своим правом, поскольку они направлены на затягивание судебного процесса, более того Зиганшин Р.Х. имел право явиться в судебное заседания и дать свои пояснения при их наличии, учитывая, что он и по настоящее время является генеральным директором заявителя и имеет право действовать от имени общества без доверенности, — сообщил судья и отказал.

Решение налоговиков, которое оспаривает Равиль Зиганшин, было вынесено по итогам выездной налоговой проверки в ПСО «Казань». Компанию инспектировали по всем налогам и сборам за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2017 года, а также по страховым взносам за 2017 год. По результатам рассмотрения материалов инспекции в сентябре прошлого года ПСО доначислили НДС и налог на прибыль организаций в общей сумме 1,868 млрд рублей, а также пени в размере 0,99 млрд. ПСО «Казань» уличили в умышленном создании схемы с использованием взаимозависимых и аффилированных организаций, при которой формальный документооборот не коррелируется с отражением операций в отчетности фирм.

Бизнесмен ссылался на возбуждение дела о банкротстве ПСО «Казань». Максим Платонов/realnoevremya.ru

— При этом организатором и непосредственным исполнителем данной схемы уменьшения налоговых обязательств являлось само ООО «ПСО «Казань», занимавшееся оформлением и заключением формальных договоров от имени подконтрольных ему организаций с «проблемными» контрагентами, а также занимавшееся планированием и перераспределением финансовых потоков и налоговых обязательств внутри группы компаний, — установил суд.

Всего в перечне подконтрольных организаций 27 фирм, в том числе СК «Татдорстрой», «Кварт», СК «Татфлот», ГСОК «Казань», «Свиягастрой» и другие.

«Руководители организаций были полностью подконтрольны Зиганшину»

В компании Равиля Зиганшина заявили о несогласии с выводами налоговиков и попросили отменить решение о неправомерности вычетов по НДС. В проверяемый период ПСО «Казань» выступало генподрядчиком на стройке стадионов в Самаре и Саранске, первого технопарка в Иннополисе и других объектов. Судя по отчетам, привлекала спорных контрагентов к строительно-монтажным работам, поставке материалов, а те в свою очередь нанимали своих «субчиков».

Налоговики указали, что ПСО подключило «технические организации», чтобы минимизировать налоговые обязательства по НДС. Была подтверждена и связь между генподрядчиком и нанятыми фирмами: «Физические лица — учредители, либо руководители организаций-субподрядчиков, являясь работниками, получали доход в ООО «ПСО «Казань» и в аффилированных с ним компаниях и были полностью подконтрольны руководителю и единственному учредителю ООО «ПСО «Казань» Зиганшину Равилю Хабибулловичу (Ефремов А.С., Шакирзянов Р.Г., Юров Д.Ю., Гизатуллина Е.В.)».

Проверяющие указали и на родство должностных лиц в группах компаний, в пример привели супругу Равиля Зиганшина — Светлану Зиганшину и зятя Тимура Зайнутдинова. Кроме того, согласно свидетельским показаниям руководства спорных контрагентов, бухгалтерия и финансы таких организаций, как ОСК «Ресурс», СК «Татдорстрой», «Реновация» и «Казанское монтажное управление» контролировала компания ПСО «Казань». Из протокола допроса главбуха СК «Босфор» и «ПИК 8» (ранее — «Парус») следует, что оплата за поставленные материалы согласовывалась с финансовым отделом ПСО «Казань». Установили и совпадение IP-адресов при подаче налоговой отчетности участниками группы компаний ПСО «Казань» и контрагентов общества. Все организации находились по одному адресу, при этом арендодателями или собственниками помещений также выступали фирмы из группы компаний ПСО «Казань».

Проверив спорных контрагентов, налоговый орган выяснил, что они имеют признаки технических организаций и не обладают собственными ресурсами для поставки товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ в виду отсутствия персонала, имущества и свидетельства СРО.



Проверив спорных контрагентов, налоговый орган выяснил, что они имеют признаки технических организаций. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Средства выводились путем возврата на счета близких родственников»

Налоговики установили, что расчетными счетами спорных контрагентов управлял один и тот же сотрудник — Е.В. Резчикова (ООО «ЛигурияРа», ООО «Исток», ООО «Преамбула»). Деньги, перечисленные подрядчикам, «впоследствии выводятся из хозяйственного оборота (обналичиваются)». У части спорных контрагентов вовсе не было открытых расчетных счетов. Львиную долю этих фирм (142 из 182 «технических» организаций») исключили из ЕГРЮЛ как «недействующие» или ликвидировали из-за недостоверности сведений.

В ходе проверки налоговики установили факты обналичивания средств и перечисления в адрес ПСО «Казань» в качестве заемных. Как генподрядчик, компания аккумулировала на своих расчетных счетах все деньги по госконтрактам и договорам. Далее их перечисляли на расчетные счета взаимозависимых организаций ОСК «Ресурс» и СК «Татдорстрой» после чего распределяли внутри группы компаний ПСО.

— Общество в проверяемом периоде получило и отразило в книге продаж авансы от покупателей в размере 22 млрд рублей. Перечислено и отражено в книге покупок авансов в адрес организаций, входящих в группу компаний, — 21 млрд рублей, из которых по цепочкам платежей в течение 1-2 дней возвращены в ООО «ПСО «Казань» в виде займов (выдача и возврат ранее полученных займов беспроцентных займов) 6 млрд рублей, в том числе перечислены в адрес Зиганшина Р.Х. и членов его семьи, перечислены по кредитным обязательствам Зиганшина Р.Х., — указано в деле.

По мнению налогового органа, об умышленности действий Равиля Зиганшина свидетельствует то, что, имея в своем распоряжении необходимую штатную численность, оборудование, транспортные средства, допуски СРО, высококвалифицированных специалистов для самостоятельного выполнения работ по контрактам, он, «преследуя цель уменьшения налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль, оформлял мнимые сделки с «техническими» организациями, заведомо неспособными на выполнение работ» или поставку товаров в силу отсутствия ресурсов.

— Денежные средства выводились из хозяйственного оборота Общества, в том числе путем возврата их части на лицевые счета близких родственников руководителя ООО «ПСО «Казань» Зиганшина Р.Х., — отметили в суде.



Интерпол: на имя Зайнутдинова Т.А. перевели 38 млн евро и купили виллу с яхтой

В ходе разбирательства в арбитраже также напомнили, что в отношении ПСО «Казань» Следственным управлением Следкома России по РТ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Максим Платонов/realnoevremya.ru

В начале года в ответ на запрос налогового органа Следком представил письмо МВД по РТ с информацией от НЦБ Интерпола Италии, который сообщил «о поступлении в период с 20.03.2014 по 16.06.2021 на имя Зайнутдинова Т.А., 1984 г.р., со счетов различных банков, находящихся на территории России, в Италию переводов средств на общую сумму 38 213 481 евро». Как оказалось, средства были потрачены на покупку знаменитой виллы семьи Булгари в Тоскане и морскую яхту.

— Указанные средства были использованы для приобретения долей в комплексе недвижимости «Вилла Годилонда» в г. Кастильончелло, общей стоимостью 14 500 000 Евро. Оставшаяся часть средств была использована для приобретения моторной яхты «Seven», стоимостью более 15 000 000 Евро. Указанные операции проверяются правоохранительными органами Италии, как возможный факт отмывания денег на территории Италии в интересах руководителя ООО «ПСО «Казань» Зиганшина Р.Х., — говорится в решении суда.

Изучив передвижение средств ПСО «Казань» и подконтрольных фирм за 2016—2017 годы, налоговики установили, что деньги, изначально полученные ПСО в качестве аванса по заключенным контрактам, были «выведены из хозяйственного оборота организации в общей сумме 6 246 750 995,74 рублей».



— При этом непосредственно на счета Зиганшина Р.Х. и членов его семьи было выведено денежных средств на общую сумму 1 666 829 779,22 рублей, — указали проверяющие.

«Имитация сделок с контрагентами» и «вывод значительной суммы из страны»

Как было установлено, выведенные из оборота 6,2 млрд рублей направили на погашение кредитов и зачислили в виде дивидендов на счета Равиля Зиганшина и его родственников. Ниже* приведено подробное описание из материалов дела, как были использованы эти деньги.

— Установлено и доказано наличие умысла в действиях руководителя ООО «ПСО «Казань» Зиганшина Р.Х., который, воспользовавшись уже имеющимися площадками, созданными в целях обналичивания денежных средств, привлек к заключению формальных договоров с проблемными контрагентами подконтрольные ООО «ПСО «Казань» организации, — говорится в деле.

Сведения из СУ СК России по РТ и выявленный налоговиками вывод средств из оборота компании, «в последующем направленных на приобретение дорогостоящего имущества за пределами границы Российской Федерации, свидетельствуют о факте причастности налогоплательщика к нарушениям, допущенным в процессе обращения товаров», указали в суде.

В ходе проверки стало ясно, что проблемные контрагенты не выступали в качестве фактических исполнителей работ. По сути их привлекали для «неправомерного заявления налоговых вычетов по НДС». При этом ссылку ПСО на судебную практику сочли необоснованной: «Письма ФНС России, а также судебная практика (Определение Верховного Суда РФ от 13.09.2016 №310-КГ-5041; Определение Верховного Суда РФ от 06.03.2018 №304-КГ17- 8961), на которые ссылается общество, также применимы исключительно к добросовестным налогоплательщикам, при выполнении ими ряда условий».

Максим Платонов/realnoevremya.ru

В ПСО «Казань» указали, что расчеты реальных налоговых обязательств компании были представлены в заключении специалиста. Но суд указал: «фактически перед специалистами поставлен вопрос, указывающий на необходимость установления факторов, позволяющих уменьшить размер недоимки ООО «ПСО «Казань», установленной в рамках проведенных налоговых проверок (стр. 5 заключения), а не об установлении реальных налоговых обязательств».

Отмели и другие доводы ПСО о том, что в ходе проверки компания представила документы от реальных поставщиков и исполнителей, подтверждающие обоснованность налоговых вычетов по спорным операциям. Причина — список контрагентов включает в себя лишь перечень наименований организаций, в которых отсутствуют сведения о предметах и стоимости сделок, не указаны объекты строительства, на которые привлекались указанные поставщики и исполнители работ.

Поэтому суд пришел к выводу об отсутствии у ПСО «Казань» права на применение налоговых вычетов по НДС, отметив, что компанией Равиля Зиганшина «создан формальный документооборот при отсутствии реальных хозяйственных операций с указанными выше контрагентами с целью получения необоснованной налоговой выгоды»:

— Материалами дела установлено, что руководителем общества умышленно совершено противоправное деяние, выразившееся: в имитации сделок с заявленными контрагентами путем создания формального документооборота с целью минимизации налогов, подлежащих к уплате в бюджет, в получении необоснованной налоговой выгоды, в выводе значительной денежной суммы из страны, что противоречит не только целям и задачам налогового законодательства, но и интересам Российской Федерации.

«Реальное время» обратилось за комментариями по делу к обеим сторонам спора, однако в ПСО «Казань» на запрос издания пока не ответили. В УФНС по РТ сообщили, что в рамках банкротного дела вынесен отказ во введении процедуры наблюдения в отношении строительной компании Равиля Зиганшина, а на этой неделе будет рассмотрено заявление ФНС о вступлении в это дело с суммой требований с учетом уточнения на 4,6 млрд рублей. Что касается спора о вычетах по НДС, судом установлен факт создания ПСО «Казань» схемы по уклонению от уплаты налогов с привлечением технических организаций, которые не вели хозяйственную деятельность.

— Денежные средства, перечисляемые заявителем в адрес подконтрольных контрагентов, в последующем выведены из оборота (обналичены) через физических лиц, а также установлен возврат денежных средства руководителю общества и членам его семьи, — сообщили «Реальному времени» в УФНС по РТ, — Основания, по которым заявитель просит признать недействительным оспариваемое решение, доводы, приводимые им, сводятся к несогласию с решением налогового органа. При таких обстоятельствах суд обоснованно пришел к выводу, что оспариваемое решение Управления не нарушает законных прав и интересов налогоплательщика.

*«Установлены факты вывода денежных средств из хозяйственного оборота с целью обналичивания. В ходе анализа движения денежных средств ООО «ПСО «Казань» и подконтрольных организаций за 2016-2017гг. установлено, что денежные средства, изначально полученные ООО «ПСО «Казань» в качестве авансовых платежей по заключенным контрактам и договорам на выполнение строительно-монтажных работ, выведены из хозяйственного оборота организации в общей сумме 6 246 750 995,74 руб.: — направлены на погашение кредитных обязательств руководителя и учредителя ООО «ПСО «Казань» Зиганшина Р.Х., а также Зайнутдинова Т.А. (муж дочери Зиганшина Р.Х.) на общую сумму 950 815 000 рублей:



— по кредитным обязательствам Зиганшина Р.Х. на общую сумму 420 815 000 рублей (решение Советского районного суда г.Казани от 15.10.2018 по делу № 2-7684/2018 по иску ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего ГК «АСВ» к Зиганшину Равилю Хабибулловичу, ООО «Дорстрой», ООО «ПСО «Казань» о взыскании задолженности по кредитному договору и по встречному иску Зиганшина Р.Х. к ПАО «Татфондбанк» о признании кредитного договора № 6/14 от 22.12.2014г. исполненными),

— по кредитным обязательствам Зайнутдинова Т.А. на общую сумму 530 000 000 руб. (решение Вахитовского районного суда г.Казани от 07.09.2017 по делу №2-6878/2017г по иску ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего ГК «АСВ» к Зайнутдинову Т.А., Зиганшину Р.Х., ООО «Дорстрой», ООО «ПСО «Казань» о взыскании задолженности по кредитным договорам и по встречному иску Зайнутдинова Т.А. к ПАО «Татфондбанк» о признании кредитных договоров исполненными);

перечислены на банковские счета Зиганшина Р.Х. и членов его семьи (супруги — Зиганшиной С.А., мужа дочери — Зайнутдинова Т.А.) в общей сумме 303 215 778 руб., в том числе:

— на личный счет Зиганшина Р.Х. в сумме 70 000 000 руб. в виде дивидендов от ООО «ПСО «Казань» за 2013-2015гг.;

— на личный счет Зайнутдинова Т.А. в сумме 178 715 777,54 в виде дивидендов от АО «КВАРТ».

Согласно анализа движения денежных средств, установлено, что АО «КВАРТ» произвело выплату дивидендов за счет денежных средств, полученных через ряд подконтрольных ООО «ПСО «Казань» за счет бюджетных денежных средств по объекту «Строительство стадиона г. Самара».

— на расчетные счета ИП Зиганшиной С.А. в сумме 54 500 000 руб. от ООО «КАНТИНА» ИНН 1655318501 с назначением платежей «погашение займа по договору от 31.12.2015 за счет денежных средств, полученных через ряд подконтрольных ООО «ПСО «Казань» организаций;

— перечислены на счета Зиганшина Р.Х. и взаимозависимых с ним физических лиц (супруги — Зиганшиной С.А., дочерей — Хачанян Д.Р., Зайнутдиновой А.Р., мужа дочери — Зайнутдинова Т.А.) в общей сумме 412 799 001,22руб. под видом арендных платежей за объекты недвижимости:

— на расчетные счета ИП Зиганшина Р.Х. в сумме 110 806 909,54 руб. с назначением платежей «за аренду нежилого помещения без НДС» от ООО «ПСО «Казань», ООО «ОСК «РЕСУРС», ООО «Таткомплект» (за подконтрольную ООО «ПСО «КАЗАНЬ» организацию — ООО «Предприятие РемСтройДорМаш» ИНН 1659160713);

— на расчетные счета ИП Зиганшиной С.А. в сумме 44 341 232,00 руб. с назначением платежей «за аренду имущества» от подконтрольных ООО «ПСО «Казань» организаций: ООО «СК «ТАТДОРСТРОЙ», ООО «ОСК «РЕСУРС», ООО «ТД «Татфлот» за счет денежных средств, полученных от ООО «ПСО «Казань» в качестве аванса ООО «СК «ТАТДОРСТРОЙ».

— на расчетные счета ИП Зиганшиной Д.Р. в сумме 100 962 792,22руб. с назначением платежей «за аренду нежилого помещения без НДС» от ООО «ОСК «РЕСУРС» за счет денежных средств, полученных от ООО «ПСО «Казань»;

— на расчетные счета ИП Зайнутдиновой А.Р. в сумме 26 397 247руб. от подконтрольных ООО «ПСО «Казань» организаций: ООО «СК «ТАТДОРСТРОЙ», ООО «КАНТИНА», ООО «ТРИО-ВИС», ООО «ТД «Татфлот» с назначением платежей «за аренду имущества, оборудования» за счет денежных средств, полученных от ООО «ПСО «Казань»;

— на расчетные счета ИП Зайнтудинова Т.А. в сумме 130 290 820,00 руб. с назначением платежей «за аренду нежилого помещения без НДС» от ООО «ОСК «РЕСУРС» за счет денежных средств, полученных от ООО «ПСО «Казань».

— перечислены 866 109 317 рублей в адрес подконтрольных ООО «ПСО «Казань» организаций за услуги по договорам подряда с последующим их выводом из хозяйственного оборота через счета 76 «технических» контрагентов, которые в дальнейшем направляли указанные денежные средства в автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и т.д. для получения денежной наличности:

— за легковые транспортные средства, в том числе организациям, по которым мероприятиями налогового контроля установлено перечисление денежных средств в адрес автосалонов за автомобили, фактически зарегистрированные на физических лиц, не имеющих отношения к деятельности ООО «ПСО «КАЗАНЬ», организациям группы компаний.

— за табачную продукцию;

— за жилые помещения, в том числе по договорам долевого участия за физических лиц, не имеющих отношения к деятельности ООО «ПСО «КАЗАНЬ», организациям группы компаний. Установленное расхождение видов приобретаемой и реализуемой продукции (работ, услуг), свидетельствует о формальности хозяйственных взаимоотношений с организациями, занимающимися торговлей автотранспортными средствами, табачными изделиями, недвижимостью и т.д., действительной целью которых являлось уклонение от уплаты налогов и получение неучтенной денежной наличности.

Ø перечислены денежные средства подконтрольными ООО «ПСО «Казань» организациями «за строительные материалы», «за транспортные услуги» на общую сумму 129 130 280,00 руб. на счета 25 транзитных контрагентов, не обладающих достаточным количеством материально-технических ресурсов (в т.ч. транспортных средств), которые также не направляли денежные средства на оплату строительных материалов, аренду транспортных средств, созданных исключительно для участия в схемах обналичивания

денежных средств. Впоследствии данные денежные средства не направлялись на приобретение вышеуказанных товаров и услуг, а в день поступления на счета были обналичены с использованием банковских карт либо банковских чеков, в том числе через организации-приемщики лома цветных металлов у населения.

Ø перечислены денежные средства «за строительные материалы» подконтрольными ООО «ПСО «Казань» организациями на счета 15 транзитных контрагентов на общую сумму 93 784 810,52 руб., которые впоследствии были перечислены организациям, осуществляющим деятельность на рыке ценных бумаг, микро-финансовым организациям и паевым фондам;

Ø перечислены денежные средства «за строительные материалы» подконтрольными ООО «ПСО «Казань» организациями на счета 10 транзитных контрагентов на общую сумму 16 864 830,00 руб., которые впоследствии были перечислены организациям, осуществляющих прием платежей от физических лиц и оказывающим услуги платежных систем.

Ø перечислены денежные средства в размере 3 474 031 979 руб. на счета 4379 физических лиц, которые в свою очередь получают денежные средства от 180 транзитных организаций, созданных исключительно для участия в схемах обналичивания денежных средств, услугами которых умышленно воспользовалось ООО «ПСО «Казань» для реализации собственных противоправных целей. В ходе мероприятий налогового контроля установлено, что для обналичивания денежных средств ООО «ПСО «Казань» воспользовалось площадками для обналичивания денежных средств по месту нахождения строительных объектов (Самара, Саранск и др.), при этом физические лица — владельцы расчетных счетов, с которых осуществлялось снятие денежной наличности, не имели понятия о данных операциях, банковские операции осуществлялись без их ведома неустановленными лицами с помощью банковских карт:

— 1178 физических лица получают денежные средства от двух и более транзитных организаций;

— банковские счета части физических лиц открыты незадолго до получения денежных средств от транзитных организаций (в течение не более 10 дней);

— банковских счета физических лиц, на которые перечислялись денежные средства транзитными организациями, были открыты в одних и тех же банках:

• ПАО «СБЕРБАНК» (в том числе в отделении «Банк Татарстан» №8610),

• ПАО «Банк ВТБ» (в том числе в филиале № 6318 в г. Самаре),

• АО «АЛЬФА БАНК» (в том числе в филиале г. Москве),

• ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (в т.ч. в филиале в г. Москве)».

