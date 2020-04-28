Коронавирусное налогообложение: системообразующим — рассрочка, остальным — отсрочка

Руководитель налоговой службы РТ рассказал, кому во время пандемии COVID-19 положены льготы и как их получить

В условиях пандемии все налогоплательщики Татарстана получили отсрочку на подачу налоговых деклараций и мораторий на налоговые проверки, а компании, признанные пострадавшими, отсрочку и рассрочку по большей части налогов. Причем претендовать на них могут те, у кого в качестве основного указан «правильный» код ОКВЭД и кто потерял более 10% доходов. Подробно об особенностях уплаты налогов в условиях пандемии рассказал глава УФНС Татарстана Марат Сафиуллин.

За налоговой отсрочкой обратилось 409 компаний

Как рассказал журналистам руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по РТ Марат Сафиуллин, на данный момент от предпринимателей республики поступило 409 заявлений об отсрочке налогов и страховых платежей. Из них 45% компаний не работают в отраслях, признанных пострадавшими от коронавируса. «По этим заявлениям мы объясняем налогоплательщикам, что они могут получить рассрочку и отсрочку только в общем порядке на основании ст. 64 Налогового кодекса», — заявил Сафиуллин.

По его словам, еще 225 обращений, или 55%, получены от предприятий, которые работают в пострадавших отраслях экономики, из них 175 включены в реестр малого и среднего предпринимательства, и у них автоматически переносятся сроки уплаты налогов. По оставшимся решения будут приниматься.

Всего в автоматическом режиме сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены 44,5 тыс. налогоплательщикам республики.

Глава службы напомнил, что в связи с эпидемией COVID-19 все налогоплательщики, которые стоят на учете в РТ, получили трехмесячную отсрочку по сроку предоставления налоговой декларации, которую необходимо сдавать с марта по май. Исключение составляют декларации по НДС и страховым взносам, которые должны быть сданы 15 мая. При этом срок уплаты самого налога не изменился и наступает после окончания карантина. «То есть если срок уплаты был в апреле, то он придется на первый рабочий день. Будем надеяться, что это будет в мае», — пояснил Сафиуллин.

Глава службы напомнил, что в связи с эпидемией COVID-19 все налогоплательщики, которые стоят на учете в РТ, получили трехмесячную отсрочку по сроку предоставления налоговой декларации. Фото tatarstan.ru

Он отметил, что в непростые для бизнеса времена принято решение о снижении административной нагрузки на налогоплательщиков. В частности, приостановлены все выездные налоговые проверки, не выносятся новые решения о проведении проверок, в том числе валютного контроля и соблюдения кассовой дисциплины. Сохранились только камеральные проверки, так как в зависимости от них принимаются решения, кому возмещать НДС, а кому нет.

Отсрочки и рассрочки получат только пострадавшие от пандемии

Главный налоговик подчеркнул, что сроки уплаты налогов перенесены только для предприятий малого и среднего бизнеса, относящихся к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям. Это авиаперевозки, организации досуга, культуры и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности, дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; организации конференций и выставок, туристические агентства, гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), стоматологические клиники, розничная торговля непродовольственными товарами.

У этих предприятий сроки уплаты налога на прибыль за 2019 год, куда входят единый налог на вмененный доход, патентный доход, сельхозналог, переносятся на 6 месяцев. Также на полгода предусмотрен перенос авансовых платежей и налогов, за исключением НДС, налога на профессиональный доход и НДФЛ за март и первый квартал 2020 года.

На 4 месяца переносится срок уплаты налогов за II квартал, первое полугодие и апрель — июнь 2020 года. Авансовые платежи по налогам на транспорт, имущество, землю за I квартал 2020 года переносятся на 30 октября текущего года, за II квартал и соответственно I полугодие — на 30 декабря.

Главный налоговик подчеркнул, что сроки уплаты налогов перенесены только для предприятий малого и среднего бизнеса, относящихся к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям. Фото Максима Платонова

Сроки уплаты страховых взносов за март — май переносятся на 6 месяцев, за июнь — июль текущего года — на 4 месяца.

Сафиуллин отметил, что льготы не предоставляются по налогу на добычу полезных ископаемых, акцизам, налогам, уплачиваемым налоговыми агентами, и страховым взносам. Чтобы облегчить нагрузку, перенесенные платежи налогоплательщики могут выплачивать равными частями в течение года.

Следует обратить внимание, что принадлежность к «пострадавшим» отраслям определяется по основному коду ОКВЭД по состоянию на 31 марта 2020 года. Узнать, какой основной вид деятельности указан первым, можно на сайте налоговой службы.



Стратегическим предприятиям позволят рассрочку, а ИП — нет

Руководитель налоговой службы рассказал, что Постановлением правительства РФ №409 от 2 апреля 2020 года установлен упрощенный порядок предоставления рассрочки и отсрочки по налогам для пострадавших от пандемии компаний и ИП, а также стратегическим, системо- и градообразующим предприятиям. Но только в том случае, если у них отмечено снижение доходов более чем на 10% и получение убытков за этот год при условии их отсутствия в прошлом. Отсрочка дается на срок от 3 месяцев до 1 года, рассрочка — от 3 до 5 лет в зависимости от финансового состояния предприятия. Индивидуальные предприниматели могут рассчитывать только на отсрочку платежей.

Причем в отношении стратегических, системо- и градообразующих предприятий закон еще только готовится, и помимо упомянутых, в нем будут учтены такие критерии, как снижение доходов от реализации товаров более чем на 10% и снижение доходов от реализации товаров и услуг по операциям, облагаемым НДС более чем на 10%.

Глава налоговой службы также просил предоставлять налоговую декларацию для того, чтобы определить, на какую сумму будет предоставляться отсрочка и рассрочка, чтобы в дальнейшем избежать пеней. Фото nalog.ru

Сафиуллин отметил, что проверить, подпадает ли организация под вышеперечисленные требования, можно на официальном сайте ФНС.

По его словам, упрощенный порядок подразумевает подачу заявления и график погашения задолженности. Глава налоговой службы также просил предоставлять налоговую декларацию для того, чтобы определить, на какую сумму будет предоставляться отсрочка и рассрочка, чтобы в дальнейшем избежать пеней.

Следует учесть, что отсрочка и рассрочка на полгода предоставляются без обеспечения, а после — по предоставлению залога, поручительства или банковской гарантии.