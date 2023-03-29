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Ольга Агафетова, ФНС: «Через «горе-компании» уходят от уплаты налогов и отмывают деньги»

00:00, 29.03.2023 7

Представитель Управления ФНС России по Татарстану о том, какую ответственность несут номинальные директора компаний и как ее избежать по закону

Ольга Агафетова, ФНС: «Через «горе-компании» уходят от уплаты налогов и отмывают деньги»
Фото: Дмитрий Резнов

Непомерно большими долгами, а то и тюремным сроком может обернуться подставное руководство фирмой, предупреждают жителей Татарстана налоговики. Сегодня многие граждане соглашаются стать номинальными руководителями компаний за весьма скромную надбавку к зарплате, не подозревая о серьезных рисках, которые берут на себя. Фиктивному директору грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. Подробнее о последствиях неблагополучного «предпринимательства» в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по РТ Ольга Агафетова.

Мошенники находят нуждающихся в деньгах граждан

Для чего нужны номинальные руководители? Такая схема выгодна нечестным бизнесменам, которые через такие «горе-компании» уходят от уплаты налогов и отмывают деньги, полученные преступным путем. Для своих махинаций мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан, которым за вознаграждение предлагают стать учредителями и руководителями организаций.

Убежденные в законности своих действий, люди предоставляют свои паспортные данные и подписывают документы, фактически не имея представления, с какой целью создаются данные организации. Спустя некоторое время граждане узнают, что являются руководителями и учредителями фирм — многомиллионных должников, к которым предъявляют требования кредиторы и контролирующие органы.

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является обязательной и ответственной процедурой. Вопросам обеспечения достоверности сведений в государственных реестрах уделяется большое внимание. Особое внимание уделяется случаям ведения бизнеса через подставных лиц, руководителями таких фирм физические лица являются лишь формально — это так называемые «номинальные директора». То есть такие лица, сведения о которых как об учредителях, участниках организации или их руководителях внесены в Единый государственный реестр юридических лиц путем введения их в заблуждение или даже без их согласия.

Фото: piqsels.com

От штрафа до лишения свободы до 5 лет

Люди из-за незнания законодательства и ради получения, как им кажется, «легкого» заработка соглашаются и становятся соучастниками преступления, за которое предусмотрена серьезная административная ответственность и уголовное преследование.

В законодательстве за использование подставных лиц при регистрации организации, а также за внесение сведений о подставных лицах в государственные реестры предусмотрена уголовная ответственность статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса России. А фиктивный руководитель, который не имел реального намерения управлять обществом с ограниченной ответственностью, таким лицом и является. В этом случае номинальному директору грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. Наличие судимости оставит темный след в биографии «предпринимателя» на всю жизнь, с такой «меткой» невозможно устроиться на перспективную работу в крупную компанию, государственные и муниципальные органы власти и другие.

Уголовная ответственность для номинального директора может наступить и в период действия организации. Не имея реальной возможности управлять, он, тем не менее, должен соблюдать требования, установленные законодательством.

И если, например, возглавляемая фиктивным руководителем организация не платит работникам зарплату, ответственность по статье 145.1 УК РФ будет нести он. Вот еще несколько статей, по которым могут быть привлечены номинальные управленцы:

  • нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение смерти или тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ);
  • уклонение от уплаты налогов и сборов с организации (ст. 199 УК РФ);
  • злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ);
  • уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации (ст. 194 УК РФ).
Фото: Динар Фатыхов

За представление в регистрирующий орган недостоверных сведений также предусмотрена административная ответственность должностных лиц. Повторное совершение такого административного правонарушения, а также представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок до 3 лет.

За ущерб бюджету придется ответить рублем

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность, не передавать свои паспортные данные третьим лицам и не подписывать заявление о государственной регистрации, если не планируете управлять организацией и участвовать в ее деятельности. Если вы являетесь участником или, например, генеральным директором юридического лица, то с момента государственной регистрации вы становитесь ответственным за деятельность организации.

Даже если вы являетесь подставным лицом, то вы считаетесь работающим и не можете получать пособия по безработице.

Также, если под руководством номинального директора ООО причинило ущерб бюджету или другим кредиторам, то его придется возместить в полном объеме.

Не надо забывать о том, что руководитель в ответе за все действия организации в гражданских, налоговых, трудовых и других правоотношениях. Штрафы за возможные нарушения налагаются не только на само ООО, но и на директора.

Фото: realnoevremya.ru

Заниматься бизнесом через подставных лиц, как и быть подставным лицом, — это нарушение законодательства. Если же вы все-таки попали в такую жизненную ситуацию и стали жертвой мошенников, во избежание дальнейших негативных последствий для себя и своих близких, а также, если вы обладаете информацией о людях, которые осуществляют деятельность по оказанию услуг по фиктивной регистрации юридических лиц, обратитесь в правоохранительные и налоговые органы Татарстана.

Гражданам, кто осознал свое преступное деяние, законодательство о государственной регистрации позволяет отозвать направленное в регистрирующий орган заявление о государственной регистрации юридического лица. Для этого необходимо в регистрирующий орган направить возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц по форме Р38001.

Если на имя гражданина уже зарегистрирована организация, то для предупреждения использования фирмы в схемных операциях необходимо предоставить заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р34001.

Указанные формы заявлений утверждены приказом ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@ и могут быть представлены в любой ближайший налоговый орган республики.

Ольга Агафетова
Справка

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».

Бизнес Татарстан Управление федеральной налоговой службы по РТ

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 комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 29 мар
    Это типа лерчек? Какая то модная тенденция уклоняться от налогов
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    Анонимно 29 мар
    кому охота свои деньги отдавать вам?вы же их все равно тратите на ерунду
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    Анонимно 29 мар
    не надо пугать граждане. сами все знаем не учите нас. оюбойдемся а платить не будем вам
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    Анонимно 29 мар
    Всегда такая тенденция была. Мошенничество называется
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    Анонимно 29 мар
    мошенничество - другой вид преступности
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    Анонимно 29 мар
    налог этоимущсетво принадлещее челорвеку . его отчуждает государство.
    моленичество это неправомерное завладение чужим имущсетвом разннцу видишь комментатор от 15:33 атенденция такова что свое вам отдавтаь не охота . и по больщому счету ненужно в ы же ненужны гсопода
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  • Анонимно 29 мар
    агафетовой нужнынаши деньги. во только незадача они нам нужнее.
    и ненадо пугать насникопейки вам! спсообы есть!никопейки вашим уважаемая агаефтова вы так обворожительны ..но никопейки вам.
    обойдетесь
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