Марат Сафиуллин: «Сумма налога на прибыль, зачисляемая в федеральный бюджет, выросла в 2 раза»

Интервью «Реального времени» с руководителем республиканского Управления Федеральной налоговой службы

Фото: Артем Дергунов

В 2025 году исполняется 35 лет со дня образования Федеральной налоговой службы, которая за эти годы стала одной из самых эффективных структур в России, управляющей базами данных о каждом гражданине и организации в нашей стране. О том, как работает УФНС по Республике Татарстан, как последние изменения в налоговом законодательстве отразились на бюджетных доходах, и от чего зависит в конечном счете благосостояние республики, в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал руководитель Управления Марат Сафиуллин.

В республике собрано на 33,6 млрд рублей больше налога на прибыль

— Марат Адипович, в 2025 году основная ставка налога на прибыль увеличилась на 5%. Как это отразилось на поступлениях в бюджет, что изменилось по сравнению с прошлым годом?

— С 1 января текущего года произошло увеличение ставки налога на прибыль до 25%, но увеличение ставки с 3% до 8% касается только той части налоговых поступлений, которая зачисляется в федеральный бюджет. В региональный бюджет по-прежнему направляется сумма, исчисленная по ставке 17%. За 9 месяцев 2025 года сумма налога на прибыль организаций, зачисляемая в федеральный бюджет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 2 раза и составила 65,8 млрд рублей, а зачисляемая в бюджет республики — сократилась на 1,2% и составила 111 млрд.

— С чем связано снижение?

— Оно обусловлено снижением финансовых результатов по нефтедобывающим предприятиям и предприятиям финансовой деятельности.

«Снижение налоговых поступлений обусловлено снижением финансовых результатов по нефтедобывающим предприятиям и предприятиям финансовой деятельности». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— В каких отраслях экономики отчисления в бюджет выросли, в каких — упали?

— Положительная динамика характерна для нескольких отраслей экономики, в том числе для обрабатывающих производств, это связано с увеличением государственных заказов, в также в строительстве, торговле и транспортной отрасли. А уменьшение налоговых отчислений отмечается по нефтедобывающим предприятиям — на фоне снижения цен на нефть.

— А каковы общие итоги?

— Всего на территории республики за 9 месяцев 2025 года мобилизовано налога на прибыль организаций 176,9 млрд рублей с увеличением к прошлому году на 23,5% — это 33,6 млрд рублей.

«Снижение порога по оплате НДС коснулось 3% «упрощенцев»

— С 2025 года были увеличены лимиты для применения упрощенной системы налогообложения. Изменилось ли после этого в республике количество организаций, которые применяют УСН?

— Снижение порога до 60 млн рублей по оплате НДС для налогоплательщиков, которые находятся на специальном налоговом режиме в виде упрощенной системы налогообложения, коснулось порядка 3% от действующих сегодня «упрощенцев». Поэтому говорить, что это коснулось очень многих, я бы не стал. Что касается пороговых значений для того, чтобы налогоплательщики могли оставаться на УСН, то они были увеличены. Сумма доходов увеличена до 450 млн рублей, остаточная стоимость основных средств — до 200 млн рублей, средняя численность наемных работников — до 130 человек. Поэтому в целом можно считать, что для большинства предприятий не только все осталось по-прежнему, но даже стало удобнее.

На 1 сентября 2025 года количество организаций и индивидуальных предпринимателей, заявивших о применении упрощенной системы налогообложения в Республике Татарстан, составляет 137 966, в прошлом году их было 123 243, таким образом, рост применяющих УСН составил 14 723 налогоплательщика или 11,9%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Можно рассчитывать, что такая «удобная» тенденция сохранится и дальше?

— Как сумма доходов, так и стоимость основных средств будут ежегодно увеличиваться с учетом коэффициента-дефлятора

«Мигранты» возвращаются

— С 2025 года переезд в другой регион, где действуют невысокие ставки по налогам для упрощенцев, стал невыгодным. Изменились ли в связи с этим масштабы «миграции» бизнеса из Татарстана и в Татарстан?

— Да, действительно, с этого года были внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым в случае миграции в регион со льготной ставкой, налог рассчитывается по прежней ставке в течение 3-х лет с года переезда.

За 2024 год в регионы с более низкими ставками из республики мигрировало около 1600 налогоплательщиков, а 9 месяцев 2025 года количество мигрировавших в регионы с более низкой ставкой снизилось в 5 раз — их на сегодня 318.

Не всегда налогоплательщики уходят от нас только в погоне за низкими ставками, имеет место и реальная смена места жительства предпринимателя или места нахождения организации.

Но проведенный Управлением анализ показал, что ряд налогоплательщиков из сменивших место регистрации не утратили деловых связей с республикой, у некоторых из них имеется зарегистрированная на нашей территории контрольно-кассовая техника, у других есть нежилые помещения, которые могут быть использованы в коммерческой деятельности. С такими налогоплательщиками мы совместно с коллегами из других регионов проводим мероприятия по пресечению необоснованного применения пониженных ставок и смене места регистрации.

— Как удается выявить и пресечь эти нарушения?

— Мы видим их по нашим информресурсам, например, при пробитии кассовых чеков, Информируем об этом регион, где встал на учет наш бывший налогоплательщик, и там в отношении него проводятся мероприятия налогового контроля. Пользуясь возможностью, я хотел бы обратиться к налогоплательщикам, которые применяют специальные налоговые режимы в виде упрощенной системы наложения — не пользоваться такой схемой, а добросовестно работать на территории республики и уплачивать налог.

" Пользуясь возможностью, я хотел бы обратиться к налогоплательщикам, которые применяют специальные налоговые режимы в виде упрощенной системы наложения, не пользоваться такой схемой, а добросовестно работать на территории республики и уплачивать налог». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— А что будет с теми, кто ваше обращение проигнорирует?

— Последует доначисление до ставки в регионе, где он осуществляет деятельность.

— Этот механизм уже работает?

— Да, после внесения изменений в Налоговый кодекс 231 «мигрант»-налогоплательщик вернулся в Татарстан.

«Влияние добычи и переработки нефти велико»

— С 2025 года юрлица и ИП с годовым доходом более 60 млн рублей стали плательщиками НДС. Сколько таких организаций и ИП в республике и в каком объеме уплатили УСН и НДС с начала года по пониженным ставкам и сколько — по ставке 20%?

— Действительно, налогоплательщики УСН с 1 января 2025 года стали плательщиками НДС, но при этом налогоплательщики с доходами менее 60 млн рублей освобождены от уплаты НДС, а с доходами выше 60 млн рублей могут платить НДС по пониженным ставкам 5% или 7%. Налогоплательщик сам выбирает, какую ставку НДС ему более выгодно применять — 20% и 10% с применением вычета НДС по приобретенным товарам, работам и услугам или 5% и 7% без применения вычета.

На сегодня плательщиками НДС стали 3548 налогоплательщиков, применяющих УСН, из них 2129 юридических лиц и 1419 ИП. В том числе по ставкам 5% или 7% уплачивают НДС 2942 налогоплательщика — 1656 юрлиц и 1286 ИП, по ставкам 10% или 20% — 606, из которых 473 юрлица и 133 ИП.

— Сейчас отдельные отрасли экономики переживают возрождение и рост, другие страдают — как это отражается на налоговых поступлениях?

— В связи со снижением цены на нефть, невысоким курсом доллара значительно снизились поступления по налогу на прибыль от добывающих отраслей, нефтеперерабатывающей отрасли. Также в связи с серьезными федеральными и региональными проектами, которые реализуются на территории республики, выросли поступления по таким отраслям, как строительство, транспорт, информационные отрасли. Но поскольку в целом на нашу бюджетную систему влияние добычи и переработки нефти велико, в сравнении с прошлым годом поступление налогов на прибыль в бюджете республики идем с небольшим отставанием — на 1,2% по отношению к прошлому году.

«В связи с федеральными и региональными проектами выросли поступления по таким отраслям, как строительство, транспорт, информационные отрасли». Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

— В 2025 году выросла ставка налога для земель, отведенных под возведение жилой и коммерческой недвижимости. Сколько таких земель на сегодня в РТ, какова общая сумма налога и как эта сумма соотносится со сбором налогов по этой статье в 2024 г.?

— Никаких изменений по увеличению ставок по земельному налогу по землям, отведенным под возведение жилой и коммерческой недвижимости с 2025 года в законодательстве, как на федеральном уровне, так и на местах не было — ставка в 1,5% была изначально предусмотрена Налоговым кодексом в отношении прочих земельных участков, не вошедших в перечень по другим ставкам. Вероятно, речь идет не о ставках налога, а о применении повышающих коэффициентов к ставкам.

Согласно Налоговому кодексу, в отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного строительства, в первые три года после приобретения участка используется коэффициент 2 до момента регистрации построенного на этом участке дома или его части. Если застройщик уложился в три года, то налог пересчитывается с коэффициентом 1. Если дом не будет построен и зарегистрирован в первые три года, то при исчислении налога будет применяться коэффициент 4 вплоть до даты государственной регистрации прав на построенный жилой дом.

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на построенный жилой дом или на любое помещение в указанном жилом доме. Такие коэффициенты предусмотрены Налоговым кодексом в целях мотивации владельцев земельных участков, приобретенных с целью строительства жилых домов, к оперативному началу и завершению такого строительства.

— В этом году до 2,5 % выросла ставка для объектов капстроительства с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей Сколько таких объектов в РТ, и какова сумма сбором?

— В отношении объектов капитального строительства, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей, налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,5%. В нашей республике в 2025 году налоговая ставка установлена в отношении таких объектов в размере 1,2%, за исключением торговых центров общей площадью свыше 2000 квадратных метров и расположенных на территориях г. Казани, г. Альметьевска, г. Нижнекамска и г. Набережных Челнов — ставка по таким объектам составляет 2%. Эти ставки значительно ниже максимально возможных.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, ежегодно утверждается Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. В разрезе организаций ставка 1,2% за 2025 год будет применена по 34 объектам, прогнозируемая сумма налога составит чуть более 190 млн рублей.

По оперативным данным в информационных ресурсах налоговых органов, физическим лицам принадлежит 21 объект с кадастровой стоимостью, превышающей 300 миллионов рублей. Сумма налогов по ним за 2025 год будет определена в 2026 году.





Льготой для участников инвестпроектов никто не воспользовался

— В 2025 году был введен и федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Сколько предприятий в Татарстане им уже воспользовались?

— Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) — это определенные расходы, которые уменьшают сумму налога на прибыль (авансового платежа) в федеральный бюджет. Данный вычет действует на всей территории РФ. И я бы хотел обратить внимание, что федеральный инвестиционный налоговый вычет это определенные расходы, которые уменьшают сумму налогов на прибыль в федеральном бюджете. Этим вычетом вправе воспользоваться организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, научными исследованиями и разработками, ведущие деятельность в области информационных технологий, обрабатывающие производства, гостиницы и предприятия общественного питания, деятельность в сфере телекоммуникаций, которые исчисляют налог на прибыль в федеральный бюджет по обычной ставке. На 1 июля 2025 года на территории Республики Татарстан ФИНВ применяли 35 налогоплательщиков.

— И что это им дало?

— Сумма уменьшения налога на прибыль в федеральный бюджет при применении ФИНВ за 6 месяцев 2025 года составила 332 млн рублей. Наибольшую сумму ФИНВ заявила организация, осуществляющая деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Также крупные суммы заявлены организациями нефтяной отрасли.

" На 1 июля 2025 года на территории Республики Татарстан ФИНВ применяли 35 налогоплательщиков». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— В Татарстане с 2022 года действует аналог ФИНВ — льготная ставка в 10% по налогу на прибыль организаций для участников региональных инвестпроектов, чьи капитальные вложения равны сумме налога на прибыль. Кто воспользовался этой льготой в 2025 году и ранее?

— Законом Республики Татарстан установлена льготная ставка налога на прибыль организаций в размере 10% для участников региональных инвестиционных проектов по строительству реконструкции, модернизации генерирующих объектов, которые функционируют на основе использования отходов производства и потребления, и которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года N 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности». Но пока этой льготой на территории республики не воспользовалось ни одно предприятие.

— Для представителей МСП, относящихся к обрабатывающей промышленности, с 2025 года предусмотрены льготы по страховым платежам (взносы по ставке 7,6% вместо 15%). Сколько предприятий пользуются ими сегодня?

— С января 2025 года установлен пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства, основным видом экономической деятельности которых является один из видов экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства», за исключением производства напитков, производства табачных изделий, производства кокса и нефтепродуктов, металлургического производства. Для этого нужно соблюсти два условия: соответствующий вид экономической деятельности должен быть указан в качестве основного в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП и доходы от осуществления основного вида экономической деятельности должны быть не менее 70%. По итогам 1 полугодия 2025 года пониженный тариф применяют 250 плательщиков этой категории.