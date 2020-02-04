«Блокируют счета без объяснения причин!» — бизнес в Татарстане жалуется на банки

Чаще всего блокируются расчетные счета предпринимателей в филиалах средних по величине федеральных банков

Татарстанские предприниматели стали чаще сталкиваться с проблемой блокировки счетов в банках без объяснений причин. Как выяснило «Реальное время», аппарат бизнес-омбудсмена получает от 2 до 12 сигналов от бизнеса каждый месяц. Чаще всего счета блокируются в результате действий налоговиков по взысканию с бизнесменов недоимки, о которой они могут и не подозревать. В августе прошлого года ФНС издала официальный приказ, где указала на необходимость приостанавливать операции по личным счетам предпринимателей при наличии у них задолженности по платежам в бюджет. Защитники интересов предпринимательства утверждают, что в республике к автоматическим блокировкам чаще всего прибегают в филиалах небольших федеральных банков, тогда как в татарстанских, наоборот, не доводят до крайней черты и «снимают» острые моменты без ущерба для малого бизнеса.

Без предупреждения

Татарстанский бизнес жалуется, что вопреки обещаниям усложнить процедуру блокировки счетов предпринимателей, его постоянно подвергают «шоковой терапии» с подачи налоговиков. Как заметил управляющий одного из промпарков республики с 30 резидентами, блокировка счета равнозначна прекращению хозяйственной деятельности, что не раз случалось среди предпринимателей в индустриальном парке. Источники объясняют активность налоговиков абсолютной цифровой прозрачностью проведения финансовых операций, которые позволяют видеть «насквозь» и контролировать каждый шаг бизнеса.

— Жалобы предпринимателей на блокировку счетов стали регулярными. В среднем от двух до 12 обращений поступает в месяц. Так или иначе, подобные обращения требуют особого внимания, — подтвердила тревожную тенденцию в разговоре с «Реальным временем» исполняющая обязанности бизнес-омбудсмена РТ Венера Камалова, — Иногда блокирует банк по собственной инициативе, иногда — по требованию ФНС, но этим тяжелым инструментом в республике не перестают пользоваться.

Более того, ФНС в работе по взысканию недоимки с бизнеса пригрозила и самим банкам. Налоговики начали штрафовать кредитные учреждения, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов. Но проблема в том, что банки не уведомляют и не объясняют предпринимателям, почему платежи по счету приостановлены. «Ведь блокируют без объяснения причин!» — с возмущением отмечает Камалова. Все это осложняет разблокировку счета и восстановление работы бизнеса.

Бизнес не любит афишировать финансовые проблемы

Генеральный директор КИП «Мастер» Фарид Закиров в разговоре с «Реальным временем» также отметил, что хотя широкой практики блокирования счетов у резидентов индустриального парка не наблюдается, время от времени такие случаи все-таки происходят.

— Но никто не приходил со словами — я не могу выполнять свою работу, потому что у меня заблокирован счет, — рассказал Закиров, что лишний раз доказывает, что предприниматель пойдет искать защиту извне только в самом крайнем случае.

Бизнес в принципе не любит афишировать финансовые проблемы, а в щекотливых ситуациях предпочитает решать вопросы по-тихому. По словам Фарида Закирова, в этом году один из резидентов уже столкнулся с блокировкой счета. «В основном здесь причина находится в правовом поле: если компания что-то нарушила или отступила от нормы права, то регулятор может это делать, и остается только рекомендовать — исполнить требование», — считает глава КИП «Мастер».



Впрочем, Фарид Закиров видит проблему банковского сопровождения не в эпизодических блокировках счетов, а в отзыве банковских лицензий, из-за чего деньги предпринимателя навсегда могут пропасть на счетах. Это создает гораздо большие сложности. «Яркий пример — компания выиграла на публичной площадке конкурс, получила аванс заказчика в несколько миллионов рублей и после этого у банка отозвали лицензии. Получилось, что компания потеряла деньги и должна исполнить обязательства по договору, а своих денег — нет», — рассказал он, добавив, что после этого в ситуацию вмешалось руководство города. «Каждый должен осторожно смотреть, с кем работаешь, и если есть сомнения в надежности банка — лучше уходить», — советует глава парка.

Банки получили карт-бланш по приказу ФНС

Возросшую активность ФНС в блокировках счетов в самих федеральных банках объяснили новыми инструкциями от налоговиков.

— В августе прошлого года ФНС издала приказ, который обязывает банки приостанавливать личные счета предпринимателя, если у него есть недоимка в бюджет, — рассказали «Реальному времени» в татарстанском представительстве федерального банка.

По словам собеседника, формально данный приказ синхронизирован с положениями ст. 47 Налогового кодекса. В нем разрешается взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней и штрафов за счет иного имущества налогоплательщика, то есть налоговая вправе взыскивать недоимку с личного счета предпринимателя. Причем даже если на счету находятся алименты на ребенка, социальные пособия и другие деньги, все равно они уйдут в оплату долга. При этом ФНС обходит службу судебных приставов в вынесении требования о приостановке счета, понимая, что иначе это займет много времени, говорит собеседник в банке.

Возросшую активность ФНС в блокировках счетов в самих федеральных банках объяснили новыми инструкциями от налоговиков. Фото feo.rk.gov.ru

— Конечно, приказ ФНС не имеет юридической силы закона, но все равно банки ему подчиняются, — констатировал спикер.

Правда, оценить перспективы оспаривания требований ФНС он затруднился, так как банки по определению являются агентами налоговиков по проведению этих операций.

В Сбербанке «Реальному времени» подтвердили, что требования ФНС выполняются беспрекословно. «Мы не можем отказываться — мы агент налогового органа, — говорит представитель Сбербанка. — Если налоговая выставила требование, то либо арест счета, либо блокируется определенная сумма для погашения недоимки». В «Ак Барс Банке» сообщили о единичных случаях блокировки счетов ИП.

Это не единичные факты — две-три жалобы в месяц



Официальной статистики о том, сколько татарстанских бизнесменов ежемесячно попадают в «черный список» на приостановку банковского обслуживания, в открытом доступе нет — эти конфиденциальные сведения лишь у ФНС и банков. Но то, что с конца лета жалобы татарстанских предпринимателей на блокировку счетов участились, заметили не только в Совете по предпринимательству при президенте РТ.

Торгово-промышленная палата Татарстана также ежемесячно получает по две-три таких жалобы, сообщил «Реальному времени» первый зампред Артур Николаев. Иногда такие блокировки случались «из-за копеечной пени».

Правда, нужно понимать, что не каждый предприниматель обращается за помощью в таких ситуациях, предпочитая разбираться самостоятельно, без публичной огласки. Более того, как заметил Артур Николаев, некоторые успели приспособиться к действиям налоговиков, открыв для подстраховки дополнительные счета в нескольких банках.

— У строителей бывают и транзитные операции, и с наличкой работают, из-за чего для ФНС счета становятся подозрительными. Поэтому компании одновременно в двух-трех банках открывают расчетные счета, чтобы можно было оперативно проводить перечисления. Но количество банков не безгранично — их количество как шагреневая кожа сжимается, — заметил Николаев.

Проблему неоднократно поднимали на Совете по предпринимательству с участием президента Татарстана, после чего Центробанк разъяснил порядок взаимодействия банков с клиентами. В сообщениях регулятора говорится, что банкам необходимо предоставлять информацию о причинах блокировки счетов. «По запросу клиента банк обязан подробно объяснить причины блокировки. Но по поступающим обращениям мы видим, что банки не всегда готовы раскрывать эту информацию. Когда идет блокировка без объяснения причин, предприниматели могут повторно попадать в подобные сложные ситуации. Для нас эта ситуация актуальная и проблемная», — заявила Камалова, добавив, что оперативная информация помогла бы спасти немало предприятий.

В УФНС по РТ, отвечая на запрос «Реального времени» о масштабах блокировки счетов бизнеса в Татарстане, отметили, что приостановление налоговым органом операций по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей осуществляется в случае неисполнения налогоплательщиком обязанностей, установленных налоговым законодательством, в частности, уплачивать законно установленные налоги и представлять в

установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации

(расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и

сборах.

«Намертво блокируют» средние федеральные банки



Больше всего на внезапные блокировки счетов жалуются предприниматели, которые обслуживаются в филиалах федеральных банков, средних по величине активов.

— Надо сказать, что в крупных республиканских банках такие моменты в большей степени «снимаются» (счета разблокируются после устранения причины), — сообщила Венера Камалова, добавив, что ситуацию трудно урегулировать в работе с некрупными федеральными банками, где блокировка происходит намертво. — Больше всего обращений поступает в адрес филиалов некрупных федеральных банков, где нет филиального руководителя. Они блокируют без объяснения причин. Контакт с ними затруднен.

Аналогичную оценку дает и первый зампред ТПП Артур Николаев:



— Закрывают не наши. Наше банковское сообщество все-таки старается беречь предпринимателей, которые у них обслуживаются. Блокировки происходят в средних по величине банках.

Названий этих банков спикеры не приводят, но подходящих по параметрам кредитных организаций, работающих в Татарстане с предпринимателями, чуть более десятка. Например, «Совкомбанк», банк «Уралсиб», банк «Зенит», «ОТП-банк». Как правило, они выдают кредиты по сниженным процентным ставкам, но с условием открытия в нем расчетного счета, и таким образом аккумулируют все больше предпринимателей.

Нет цели «избавляться» от клиентов

Сами представители указанных федеральных банков объясняют, что у них нет цели «избавляться» от клиентов, однако есть требования «антиотмывочного» закона, Налогового кодекса РФ, инструкции ЦБ, которые обязывают блокировать сомнительные операции.



— Понятно, что у банков нет цели «избавляться» от клиентов, и их действия продиктованы необходимостью соблюдения требований данного закона, — пояснили «Реальному времени» в пресс-центре банка «Уралсиб». — Причиной этого является соблюдение всеми банками, работающими на территории Российской Федерации, Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на основании которого строится порядок установления лиц, которые занимаются сомнительными операциями по счетам. Нормативные документы Банка России, в том числе критерии отнесения операций к сомнительным, опубликованы Банком России на официальном сайте.

Доводы налогового органа представляются «Зениту» обоснованными: «Банк, учитывая что налоговые органы действуют в публично-правовых интересах, полагает возможным изменить применяемый подход к вопросу приостановки налоговыми органами операций по счетам физических лиц в банках в текущем году». Фото gor-gid.ru

— Вопрос о возможности приостановки налоговыми органами операций по счетам физических лиц в банках детально не урегулирован законодателем и допускает его двоякое толкование, — признают в банке «Зенит». — Здесь руководствуются правовой позицией, согласно которой нормами законодательства о налогах и сборах (ст. 46, ст. 76 НК РФ) приостановление операций по счетам в банке и внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности применяются в отношении счетов конкретных категорий налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов), относящихся к субъектам предпринимательской деятельности и поименованных в указанных статьях. Соответствующий перечень является закрытым, расширительному толкованию не подлежит и не подразумевает его применения к физическим лицам.

Вместе с тем доводы налогового органа представляются «Зениту» обоснованными: «Банк, учитывая что налоговые органы действуют в публично-правовых интересах, полагает возможным изменить применяемый подход к вопросу приостановки налоговыми органами операций по счетам физических лиц в банках в текущем году».



В случае неисполнения «антиотмывочного» закона кредитным организациям грозят штрафы. «Банки являются субъектами исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, а санкции за нарушения здесь могут быть достаточно серьезными. Так, с 1 мая 2019 г. штрафы за нарушения в области 115-ФЗ увеличились и достигают величины до 0,1% размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей», — добавили в «Уралсибе».



«Лучший способ снижения возможности блокировки — стать максимально прозрачным для банка», — заметили в «Уралсибе». Фото 2gis.com

Банки: «Информируем клиентов неукоснительно»

На самом деле, банки настроены на конструктивные отношения с предпринимателями, и ищут пути минимизировать конфликтные ситуации. Для этого они предлагают выстроить такое взаимодействие с банком, при котором вероятность блокировки сводится к нулю.

— Лучший способ снижения возможности блокировки — стать максимально прозрачным для банка, — заметили в «Уралсибе». — Для этого нужно иметь счет в одном опорном банке, где осуществлять все налоговые и хозяйственные операции (выдачи в подотчет, расчеты за бухгалтерские услуги, связь и др.). «На входе» в банк клиенту необходимо предоставлять как можно больше информации о бизнесе: штат, наличие средств производства, заявить контрагентов и сведения о применяемой системе налогообложения — всю ту информацию, которая позволит банку при срабатывании негативных триггеров принять взвешенное решение о соответствии операций критериям сомнительных. При возникновении у банка вопросов по операции, необходимо оперативно предоставлять запрашиваемую информацию и документы.

Не согласны представители финансово-кредитных организаций и с тем, что блокировки счетов проходят втихую в нарушение инструкций ЦБ. «В банке реализовано автоматическое своевременное информирование своих клиентов о поступивших от налоговых органов решений о приостановлений операций по счетам клиентов, а также решений об отмене приостановлений операций», — подчеркнули в «Зените». «В соответствии с договором, банки заранее информируют клиента о блокировке системы дистанционного обслуживания. При отказе в операции клиенту также предоставляется информация об основаниях, которые привели к такому решению, — подтверждают и в «Уралсибе». — Такое информирование о причинах отказа в операции или открытии счета позволяет клиенту устранить эти причины и повторно обратиться в банк с заявлением о пересмотре ранее принятого решения. Если клиент не достиг успехов в переговорах с банком, то он может воспользоваться способом реабилитации, обратившись в специальную межведомственную комиссию при Банке России».



Остальные банки воздержались от комментариев. Так, пресс-служба «Совкомбанка» сообщила, что «не сможет предоставить комментарии».



«Без уведомлений — это нарушение, — признала заместитель руководителя УФНС по РТ Чулпан Госсамова. — Обязательно должно быть выставлено инкассовое поручение». Фото nalog.ru

«А открывают, извините, очень долго»

Добавим, что о практике налоговиков идти «танком» против бизнеса впервые публично высказалась предприниматель из Бавлов Гульнира Нурсалимова еще в июле 2018 года. Тогда она и ее многочисленные коллеги-предприниматели жаловались, что с их счетов дважды списали налоговый платеж, заблокировали счет, а возвращать излишне выплаченную сумму не стали.

— Расчетный счет блокируют без каких-либо уведомлений! Никаких требований нет! Я работаю на «упрощенке», но в июле прошлого года меня как штабелем ударили — 60 тысяч рублей с лишним с пенями удержали. Малую сумму вернули, а основную — нет, — жаловалась она на выездном совете по предпринимательству. — Я не знаю, как помягче выразиться, но без уведомлений берут и закрывают счет и списывают деньги. Это болезненно для нас. Сами заставляют нас работать с расчетным счетом, а закрывают мгновенно. А потом открывают, извините, очень долго! У нас в Бавлах это поголовно!



— Без уведомлений — это нарушение, — признала тогда заместитель руководителя УФНС по РТ Чулпан Госсамова. — Обязательно должно быть выставлено инкассовое поручение.

Представитель ФНС заметила, что налоговый кодекс разрешает блокировать счет налогоплательщика в случае непредоставления декларации, для обеспечения решения о взыскании налогов, при нарушении порядка обмена информацией с инспекцией по телекоммуникационным каналам связи. Но на практике реабилитация предпринимателя, попавшего в черный список, длится несколько месяцев.



Как пояснила «Реальному времени» предприниматель, двойные платежи тогда случились из-за технического сбоя в программном комплексе УФНС — деньги ушли в другой район. Но в последнее время ни у нее, ни и других бавлинских предпринимателей блокировок не было, так как все платят налоги вовремя и без задержек, заверила Нурсалимова. Управляющий одного из промпарков также добавил, что сейчас налоговики устраивают выездные проверки резидентов вместо того, чтобы приостанавливать их операции по счетам. Собеседник издания убежден, что эта практика несомненно лучше, чем та, что приводит к параличу бизнеса.