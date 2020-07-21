Предпринимателям Татарстана дадут 400 миллионов на антисептики и маски

Фото: Илья Репин

Деньги на борьбу с вирусом всем, даром

В числе мер поддержки бизнеса в период пандемии появилась еще одна — и претендовать на нее может широкий круг предпринимателей, в том числе в Татарстане. Новая субсидия предполагает помочь бизнесам компенсировать расходы, которые они вынуждены нести, обеспечивая профилактические мероприятия. Как пояснил сегодня глава Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин, речь идет о дезинфекции помещений, покупке антисептиков, масок, перчаток, градусников и других средств профилактики.

Размер субсидии определяется как сумма фиксированной выплаты 15 000 рублей (на первоначальные расходы по профилактике) и по 6 500 на каждого работника в мае 2020 года — на текущие расходы. Размер субсидии для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, равен сумме первоначальных расходов и составляет 15 000 рублей.

Субсидия предоставляется один раз и является целевой выплатой, добавил Сафиуллин.

Как пояснил Марат Сафиуллин, речь идет о дезинфекции помещений, покупке антисептиков, масок, перчаток, градусников и других средств профилактики. Фото tatarstan.ru

Сохранять занятость необязательно?

Условия для получения такой субсидии достаточно просты и мало чем отличаются от условий по получению других федеральных мер поддержки:

заявитель включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 года;

основная отрасль, в которой ведется деятельность, относится к отраслям, требующим поддержки для проведения мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции;

получатель субсидии (организация) не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ; ИП на дату получения субсидии не прекратил деятельность, не снят с учета;

получатель субсидии на 1 июня 2020 года не должен иметь задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей с учетом переплат.

Интересно, что требование по сохранению количества работающих сотрудников к заявителям не предъявляется — такое условие было, например, у «путинской» субсидии в размере 12 130 рублей на сотрудника.

Как рассказал Сафиуллин, в течение трех дней налоговый орган проверяет правильность заявления и передает в Федеральное казначейство. Фото nalog.ru

Еще одна категория, имеющая право на субсидию, — социально ориентированные НКО из утвержденного правительством России перечня, добавил Сафиуллин.

Получить субсидию можно следующим образом — подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или принести заявление в налоговый орган. Однако выставлены достаточно жесткие сроки: подать заявление можно с 15 июля по 15 августа этого года.

Как рассказал Сафиуллин, в течение трех дней налоговый орган проверяет правильность заявления и передает в Федеральное казначейство, которое в течение еще трех дней передает информацию в кредитную организацию, которая и перечислит субсидию на счет налогоплательщика.

Субсидию могут получить более 11 тысяч налогоплательщиков

По оценке главы УФНС Татарстана, в республике может быть до 11 160 налогоплательщиков — потенциальных получателей субсидии. На этих предприятиях работают около 32 тысяч человек. Более того, в республике заявление на эту субсидию уже подали 3 142 налогоплательщика.

Всего на выдачу субсидии могут потратить до 380 млн рублей, добавил глава УФНС по Татарстану. «Думаю, что обязательно нужно получить субсидию, это очень мощная мера поддержки», — заявил он сегодня.

Вместе с тем Сафиуллин напомнил: эта субсидия является строго целевой, надзор за ее расходованием именно на обозначенные цели будут осуществлять органы Федерального казначейства.

Самозанятым вернули всю сумму уплаченного в прошлом году налога — это более 139 млн рублей. Фото Романа Хасаева

Бизнес Татарстана уже получил 2,6 млрд рублей субсидий

Сафиуллин также рассказал о том, как работают в Татарстане уже существующие субсидии. Так, на сегодня в республике выплачено две субсидии за апрель — май этого года малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей — это более 40 тысяч налогоплательщиков, сумма составила 2,6 млрд рублей. На этих предприятиях работает 110 тысяч человек.

Самозанятым вернули всю сумму уплаченного в прошлом году налога — это более 139 млн рублей. В этом году самозанятым предоставлена субсидия в размере одного МРОТ на уплату налога за текущий год.

Также Сафиуллин напомнил, что для МСБ и НКО установлена нулевая ставка страховых взносов. Кроме того, приостановлены все меры по камеральным проверкам, перенесены сроки уплаты страховых взносов. Еще Сафиуллин напомнил о моратории на банкротства предпринимателей из пострадавших отраслей.

Александр Артемьев