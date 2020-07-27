Подозреваемого в налоговых аферах челнинского перевозчика банкротят за долг в полмиллиона

Должник и кредитор в суд не явились

На сайте Арбитражного суда Республики Татарстан появилось определение о введении процедуры наблюдения в отношении челнинского автотранспортного предприятия ООО «АТХ «ДизельТранс» — его банкротит ООО «Регион-Трейд», зарегистрированное в Тукаевском районе Татарстана. Ни кредитор, ни должник на заседание не явились, должник не представил затребованные судом документы, как следует из определения суда.

Производство по делу о банкротстве челнинского перевозчика было возбуждено еще в декабре 2019 года по заявлению ООО «Регион-Трейд». Сумма долга, согласно опубликованному документу, составляет 462 000 рублей, из них: 450 000 — собственно сама задолженность, 12 000 — госпошлина. Основной вид деятельности предприятия — «деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками», дополнительные — техобслуживание и ремонт транспорта, торговля автомобильными деталями и перевозка грузов специализированным транспортом.



Судя по доказательствам, представленным ООО «Регион Трейд» в арбитраж, между ним и ООО «АТХ «Дизельтранс» был заключен договор беспроцентного займа еще в октябре 2018 года.



Суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения, утвердил временного управляющего и назначил судебное разбирательство о банкротстве (оно состоится 20 октября 2020 года).

Суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения, утвердил временного управляющего и назначил судебное разбирательство о банкротстве. Фото Максима Платонова

Богатый налоговый бэкграунд «Дизельтранса»

О челнинском перевозчике «Реальное время» уже писало: весной 2019 года он попал в список крупнейших должников ФНС. Транспортная компания задолжала на тот момент 19,1 миллиона рублей налогов, причем случилось это в 2017 году, когда предприятие еще было прибыльным: при выручке в 94,3 млн рублей показало прибыль в 3,7 миллиона. В 2018 году, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания уже регистрировала убыток в 2,8 миллиона. Директором и бенефициаром компании является Ильдар Гирфанов (тезка директора ЗАО «Казанский вертолетный центр», не имеющий к нему никакого отношения).



В прошлом году у компании начались серьезные проблемы: в конце марта 2019-го в офисе «Дизельтранса» прошли обыски. По версии следствия, организация уклонялась от уплаты налогов в течение двух лет, используя фирмы-однодневки, которые, если судить по документам, оказывали бенефициару определенные услуги, хотя на самом деле их не предоставляли. В распоряжении следствия оказался список контрагентов, в котором фигурируют десять компаний, зарегистрированных нарочно для создания видимости активной коммерческой деятельности и перевода денежных средств. На тот момент речь шла о 12,5 млн рублей.

А в феврале 2020 года было завершено расследование уголовного дела в отношении Гирфанова. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенном в особо крупном размере, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.

Гирфанов обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенном в особо крупном размере. Фото nalog.ru

По версии следствия, Гирфанов включил в налоговые декларации по НДС сведения о расходах с 2014 по 2017 год, якобы понесенных в связи с оказанием услуг и покупкой товарно-материальных ценностей у 19 проблемных и ликвидированных организаций. В результате этого сумма НДС и налога на прибыль организации, исчисленная к уплате в бюджет, была уменьшена на 23,9 млн рублей.



Людмила Губаева