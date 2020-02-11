Налоговая банкротит челнинского «спасителя дольщиков»

Одной из компаний ГК «Профит» предъявили иск на 49,5 млн рублей

Как стало известно «Реальному времени», ФНС через суд предъявила претензии челнинской компании «Современное строительство» из ГК «Профит» депутата Госсовета РТ Марселя Мингалимова. Эта компания ранее прославилась завершением двух долгостроев, за что получила компенсацию в виде земельных участков в Набережных Челнах. При этом финансовое состояние компании до подачи иска беды не предвещало.

Ничто не предвещало, но...

Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск Управления ФНС по РТ о банкротстве ООО «Современное строительство», сумма иска составляет 49,5 млн рублей. Компания является частью ГК «Профит» депутата Госсовета Татарстана Марселя Мингалимова — он является ее гендиректором, бенефициаром же компании числится Дания Мингалимова.

При этом до момента подачи иска компания не давала никаких поводов для беспокойства. В отличие от многих других ответчиков по искам налоговой, у нее не было открытых исполнительных производств — компания вообще редко фигурирует в картотеке Арбитражного суда. За 2018 год она отчиталась о доходах в размере 193,5 млн рублей и расходах в 115 млн рублей. Единственный повод для беспокойства — наличие в 2018 году недоимки по налогу на прибыль организации (НПО) в размере 37,72 млн рублей.

В налоговой службе пока не ответили на запросы «Реального времени» о причинах иска. Юридическая служба «Современного строительства» сообщила нам, что готовит развернутый ответ. «Реальное время» опубликует его, как только он будет получен.



«Спаситель дольщиков»

«Современное строительство» фигурирует в СМИ как застройщик микрорайона «Прибрежный» в 34-м комплексе Челнов. Компания получила под застройку земельный участок площадью 19,3 га на месте вблизи бывшего гаражного комплекса «Комсомольский».

Ожидается, что в границах четырех земельных участков площадью 19,3 га, принадлежащих «Современному строительству», построят два высотных (15 и 18 этажей) и семь малоэтажных жилых домов на 1565 квартир. Планируемая к строительству на указанной территории общая площадь жилья составит 88216 кв. м, а жить в новом микрорайоне будут 2939 человек.

Эту землю компания получила как компенсацию за завершение строительства двух проблемных долгостроев: 58/02 и 65/03, которые начала строить еще печально известная компания «ФОН». Ситуация складывалась не совсем гладко — как пишут челнинские СМИ, активисты из числа дольщиков просили прокуратуру проверить соразмерность затрат «Профита» на достройку этих домов и собственно профита от выданных земельных участков. Однако прокуратура нарушений в этом вопросе не нашла. Сам факт застройки на полученных «Современным строительством» участках тоже вызывал недовольство жителей: ранее эта территория предназначалась под школу.

Также СМИ указывали на то, что достраивали дома якобы одни компании из «Профита» — ООО «СК «Твой дом» (в которой Мингалимов — гендиректор и бенефициар) и ранее связанное с «Профитом» ООО ЖСК «Доступное жилье», а получила участки другая — «Современное строительство».

ГК генерирует прибыль

В целом же в портфеле «Профита» — объекты в шести жилых комплексах в Набережных Челнах. В группу компаний сейчас входят более десятка фирм, и далеко не у всех по открытым источникам можно просмотреть финансовые результаты деятельности. Сама группа компаний называет «основными» семь юрлиц: ООО «Прикамская строительная компания», ООО «КамТИСИЗ», ООО «Набережночелнинская судоходная компания», ООО «Строй-Сервис» (именно эту компанию «Реальному времени» в числе связанных с «Профитом» юрлиц обнаружить не удалось), ООО «Градостроительная инженерная компания», ООО «Дом и Ко» и ООО АН «ПРОФИТ». При этом две компании («Строй-Сервис» и «Дом и Ко») по таким названиям в числе связанных с «Профитом» юрлиц обнаружить не удалось. «Градостроительная инженерная компания» сейчас находится в стадии ликвидации.

Как можно заметить, «Современное строительство» в этот перечень не входит.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», совокупная выручка всех компаний, связанных с ГК «Профит», за 2018 год составила более 2,9 млрд рублей. Большая часть этих компаний так или иначе демонстрируют положительные финансовые показатели, общая прибыль, по этим подсчетам, составляет не менее 208 млн рублей.