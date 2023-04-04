Жителям Татарстана за три месяца вернули 1,8 миллиарда рублей по налоговым вычетам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцам за первый квартал 2023 года возращено 1,8 миллиарда рублей в связи с заявлениями на налоговый вычет. В этом году Управление ФНС по Татарстану ожидает получить более 400 тысяч документов на вычет, сообщил глава ведомства Марат Сафиуллин.

— Граждане очень активно пользуются [правом на получение вычетов по расходам на приобретение жилья, лечение и обучение]. В 2022 году представлена 421 тысяча деклараций в целях получения социальных и имущественных налоговых вычетов. Сумма за 2022 год очень высокая — 14,3 миллиарда рублей. Мы считаем, что это очень существенная поддержка наших граждан, — заявил он.

Источник: Управление ФНС по Татарстану (скриншот презентации)

Марат Сафиуллин напомнил, что предельный срок подачи декларации 3-НДФЛ — 2 мая — не распространяется на налоговые вычеты. Подать документ можно в течение всего года.

Напомним, до 2 мая отдельные категории граждан должны самостоятельно рассчитать сумму налога и направить в ФНС декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ. За январь — март 2023 года татарстанцы направили свыше 220 тысяч деклараций по всем основаниям.



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Татьяна Демина