УФНС по Татарстану ожидает от обязанных задекларировать доходы граждан более 3 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Управление ФНС по Татарстану ожидает от жителей региона, обязанных продекларировать свои доходы, 65 тысяч деклараций. Ожидается, что они заплатят в бюджет свыше 3 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Марат Сафиуллин.

За январь — март 2023 года татарстанцы направили в налоговые органы свыше 220 тысяч деклараций по всем основаниям. В частности, 17 тысяч таких документов направили граждане, обязанные их представить по закону. Ими заявлено к уплате в бюджет более 483 миллиона рублей.



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Марат Сафиуллин напомнил, что до завершения декларационной кампании по итогам 2022 года остается чуть больше месяца. До 2 мая отдельные категории граждан должны самостоятельно рассчитать сумму налога и направить в ФНС декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах, полученных за прошлый год, и подать декларацию обязаны физлица, получившие доходы:

от предпринимательской деятельности;

от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;

в виде выигрышей в лотереи в сумме до 15 тысяч рублей, а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;

в порядке дарения не от близких родственников недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев;

от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале;

от зарубежных источников;

от продажи имущества, находившегося в их собственности менее минимального срока владения.

Напомним, в Татарстане по итогам 2022 года собрали 1,26 триллиона рублей налогов. Из них 117,4 миллиарда рублей — НДФЛ.



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Татьяна Демина