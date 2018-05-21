Глава УФНС по РТ в 2017 году увеличил свой доход на более чем 400 тыс. рублей

По итогам 2017 года глава управления федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин заработал 3,851 млн рублей против 3,404 млн рублей годом ранее.

Согласно данным, размещенным на сайте ФНС, в его собственности имеются квартира площадью 169,9 кв. м, машино-место и автомобиль «ГАЗ-М21». В пользовании находятся две квартиры площадью 78 и 195,8 кв. м.

Супруга Сафиуллина в 2017 году заработала 598,5 тыс. рублей (683 тыс. рублей в 2016 году). Она владеет двумя квартирами площадью 90,9 и 195,8 кв. м и двумя земельными участками площадью 2 453 и 1 766 кв. м.