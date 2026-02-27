В Татарстане начали обучать водителей грузовиков работать с платформой «ГосЛог»

Переход на национальную транспортно-логистическую платформу поможет собрать больше налогов и обернется для бизнеса новыми затратами

Фото: Реальное время

1 марта 2026 года наступит час икс для коммерческих грузоперевозок: с этой даты экспедиторы будут должны регистрироваться в специальном реестре на платформе «ГосЛог» — аналоге «Госуслуг» для грузоперевозок. Сервис, внедрение которого должно обеспечить повышение прозрачности и эффективности перевозок, цифровую прослеживаемость грузов на всем пути следования в реальном времени и принятие более эффективных решений в области модернизации инфраструктуры планируется запускать постепенно, так чтобы он заработал в полную силу к 2030 году. О целях запуска платформы, его последствиях для перевозчиков и сложностях, которые им придется преодолевать, читайте в «Реальном времени».

«Объезд» ценой до миллиона

1 марта начинает работать первый из сервисов национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог» — аналога «Госуслуг» для грузоперевозок, разработанного Минтрансом России по поручению Владимира Путина. С этой даты экспедиторы обязаны регистрироваться через «Госуслуги» в специальном реестре уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности.

Право на осуществление транспортно-экспедиционной деятельности предоставляется юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю со дня размещения в реестре сведений о них и утрачивается со дня исключения их из реестра, а осуществление транспортно-экспедиционной деятельности в обход реестра грозит административным штрафом, который для граждан составляет 3—5 тыс. рублей, для юрлиц — 100—300 тыс. рублей, а при повторном нарушении — штрафом до 1 млн.

1 марта начинает работать первый из сервисов национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог» — аналога «Госуслуг» для грузоперевозок. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 1 сентября 2026 года перейти на электронные транспортные документы придется всем участникам транспортных логистических цепочек. А в 2027 году в специальном реестре должны зарегистрироваться и перевозчики.

В качестве целей создания платформы «ГосЛог» были заявлены:

сокращение к 2030 году затрат на транспортировку на 16,5%;

увеличение доли электронного документооборота в отрасли до 90%.

Также, по прогнозам Минтранса, экономия за счет снижения расходов на бумагу и оргтехнику составит порядка 168 млрд рублей, скорость доставки грузов достигнет 470 км в сутки, а пропускная способность дорог вырастет на 15%.

Предполагается, что в результате такой «цифровизации» перевозки грузов по стране должны стать более прозрачными, а количество серых схем сократиться. При этом заказчики получат возможность выбирать экспедиторов и транспортные компании из списка проверенных организаций и отслеживать грузы в реальном времени, а экспедиторы смогут отслеживать движение грузов в реальном времени и прекратить дублировать документы для разных служб. Правительству при этом будет легче отслеживать нарушения и вводить единые стандарты для отрасли.

Платформа «ГосЛог», в частности, должна будет обеспечить:

защищенное информационное взаимодействие участников;

доступ к информации участникам информационного взаимодействия;

сбор и обработку статистической и аналитической информации о транспортно-логистическом комплексе;

поддержку принятия решений о развитии транспортной инфраструктуры на основе транспортно-экономического баланса РФ;

моделирование транспортных потоков;

повышение безопасности логистических операций.

«Нужны разъяснения»

Татарстанские участники рынка коммерческих грузоперевозок пока воспринимают платформу «ГосЛог» отнюдь не как инструмент, облегчающий им работу и экономящий ресурсы, а, скорее, как средство усилить налоговое давление на бизнес.

Владелец казанского парка грузовых автомобилей и директор ООО «Автопарк 16» Ильшат Бикбаев буквально за пару дней до запуска сервиса охарактеризовал его как «пока не совсем до конца понятный»:

— Мы встречались по этому поводу в Торгово-промышленной палате республики, обсуждали его и пришли к выводу, что нужны разъяснения. Многие моменты вызывают вопросы. Например, мы должны всех своих сотрудников обеспечить электронно-цифровой подписью, а она у нас одна на юридическое лицо выдается — и что делать? Кроме того, мы не можем обязать водителей получать ЭЦП. А есть компании, которые работают как экспедиторы, — они не знают, как использовать «ГосЛог», если в цепочке возникает еще одно лицо — перевозчик.

«Мы не можем обязать водителей получать ЭЦП». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бикбаев высказал надежду, что вначале платформа будет работать в «облегченном» режиме типа тестового и государство не будет жестко наказывать участников рынка за нарушения, а вначале откорректирует все шероховатости.

— Сейчас не решены финансовые вопросы, — подчеркнул он. — Грузоперевозки в сегодняшней экономической ситуации — самая пострадавшая отрасль. А взаимодействие с сервисами платформы «ГосЛог» обернется дополнительными затратами: поскольку в существующем штате нет специалистов, которые смогут этим заниматься, придется нанять сотрудников и обучить их.

А на вопрос, видит ли он какие-то бонусы от перехода на платформу, собеседник ответил, что они очевидны только для государства: налицо оптимизация, направленная на оптимизацию сбора налогов, на невозможность обойти систему и таким образом сэкономить.

— Ну и самое главное — возникают большие риски, — подвел черту под обсуждением Бикбаев. — Если уж сегодня хакеры взламывают крупные банки, то что им стоит сделать ЭЦП и перевезти груз под нашим именем?

«Придется учиться!»

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Казани проводит для водителей обучающие вебинары по платформе «ГосЛог», сообщил «Реальному времени» представитель организации Александр Линдваль.

— Пользоваться ей пока необходимо только тем, кто возит грузы внутри России. Но надо понимать: поскольку будущее за электронным документооборотом, ее придется внедрять и использовать повсеместно. И сейчас больше всего настораживает то, что люди, предприниматели и организации, работающие в этой сфере, по уровню подготовки, своему образованию просто не готовы к использованию такой, довольно сложной системы. А речь идет фактически о каждом водителе — он должен быть «подкован» в области использования платформы, обеспечен средствами связи, интернетом, смартфоном или планшетом — и должен уметь всем этим пользоваться! Многие этого не умеют пока, но куда деваться — придется учиться, а это процесс небыстрый и мучительный.

«Больше всего настораживает то, что люди, предприниматели и организации, работающие в этой сфере, не готовы к использованию такой, довольно сложной системы». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Линдваль отметил, что «ГосЛог» может стать своего рода дополнением к уже действующему «Платону»: если тот следит за автомобилями, то новая платформа будет отслеживать перемещения конкретных грузов. «Платон» показывает грузовик, но не «видит», что он везет. А «ГосЛог» будет знать, кто грузоотправитель, кто грузополучатель, кто выполняет перевозку, какого груза, каковы его характеристики:

— Все станет полностью прозрачным. И добросовестные перевозчики этого не боятся — они работают «вбелую», не прячутся, не скрываются, полностью платят налоги — бегать от них давно уже стало невыгодным.

Неудачное совпадение

Переход на платформу «ГосЛог», который потребует дополнительных расходов от перевозчиков, совпал во времени с отменой льготных коэффициентов в системе «Платон». С 1 февраля 2026 года его увеличили на уровень инфляции, а с 1 марта начнется поэтапная отмена понижающего коэффициента — планируется, что он вырастет с 0,51 до 0,75, что приведет к повышению тарифа с 3,34 до 5,19 руб./км.

Совладелец и заместитель директора ПЭК, президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов считает, что обновленные уровни тарифов могут серьезно сказаться на себестоимости логистики и ценах конечной продукции:

— В условиях резкого снижения спроса на грузоперевозки и падения тарифов в 2025 году транспортные компании России оказались на грани рентабельности. Вместе с тем себестоимость перевозок увеличилась на 20% год к году на фоне повышения топливных и ремонтных затрат. В 2026 году грузоперевозчики уже столкнулись с увеличением налоговой нагрузки, топливных затрат, расходов на ИТ-системы и обучение сотрудников после перехода к обязательной электронной накладной, а также повышения затрат на оборудование площадок в связи с новыми требованиями к экспедиторам. Эти факторы, наряду с повышением тарифов в системе «Платон», могут привести к увеличению себестоимости перевозок на 12%.

По прогнозам ассоциации, инфляция в логистической отрасли может составить 4%, а тарифы к концу 2026 года могут вырасти на 15—17%. Ее глава полагает, что в условиях резкого повышения себестоимости перевозок и снижения спроса существенная индексация тарифа в системе «Платон» стимулирует дальнейшую стагнацию рынка и уход компаний.

В условиях резкого повышения себестоимости перевозок и снижения спроса существенная индексация тарифа в системе «Платон» стимулирует дальнейшую стагнацию рынка и уход компаний. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Именно поэтому, — говорит Филатов, — в декабре 2025 года совместно с 17 деловыми объединениями розничной и электронной торговли, транспортно-логистическими и экспедиторскими компаниями от лица «АвтоГрузЭкс» мы обратились к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой заморозить ежегодную индексацию тарифа в системе «Платон» на уровень инфляции — до обеспечения выхода транспортной отрасли на минимальные показатели рентабельности, но, к сожалению, получили отрицательный ответ. Ассоциация «АвтоГрузЭкс» продолжит диалог с государственными органами о мерах поддержки перевозчиков в условиях существенного повышения расходов, в том числе — на уплату тарифов в системе «Платон».