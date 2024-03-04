Марат Сафиуллин: «Если получили доходы от вкладов, налог нужно заплатить в текущем году»

В России впервые начинают взыскивать налоги с вкладчиков. Глава УФНС по РТ — о том, кому предстоит раскошелиться

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В этом году клиентам банков в России впервые придется заплатить налог с тех денег, которые они заработали на вкладах в 2023-м. Разберемся, как рассчитывается сумма налога, в каких случаях налог на проценты по вкладам не начисляется и нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ. Практические рекомендации физическим лицам — вкладчикам в авторской колонке для «Реального времени» дает руководитель УФНС России по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.



Каким вкладчикам придется заплатить налог

В 2021 году изменился порядок исчисления НДФЛ с дохода по вкладам, однако доходы по вкладам в банках за 2021 и 2022 года были освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц. Следует отметить, что суммы непосредственно вклада в банке, являясь имуществом физического лица, а не его доходом, не облагаются налогом на доходы физических лиц.

Федеральная налоговая служба получает от банков всю информацию о доходе каждого вкладчика по всем его депозитам. Физические лица, у которых сумма процентов по вкладам за год превысит определенный лимит, должны будут заплатить НДФЛ.



При этом лимит зависит от ключевой ставки Банка России в тот год, когда вкладчик получил доход. Для расчета лимита нужно 1 млн рублей умножить на самую высокую ставку из всех ключевых ставок, которые были на первое число каждого месяца этого года. Эта сумма не будет облагаться налогом. В 2023 году максимальная ставка зафиксирована 1 декабря и составила 15%. То есть необлагаемая сумма дохода по полученным процентам от банков за 2023 год составляет 1 млн руб. × 15% = 150 тыс. рублей.

При этом лимит зависит от ключевой ставки Банка России в тот год, когда вкладчик получил доход. Арсений Губаев

Это значит, что если граждане по итогам 2023 года заработали на процентах по вкладам не больше 150 тыс. руб., то им не нужно будет платить налог за этот год. Если же вкладчики заработали на депозитах больше 150 тыс. руб., то в этом случае налог нужно будет заплатить не со всей суммы дохода, а с разницы между суммой полученных процентов по вкладам в банках и необлагаемым лимитом. К примеру, по итогам 2023 года депозиты принесли 170 тыс. руб. дохода, налогом будет облагаться только 20 тыс. руб. = 170 тыс. руб. — 150 тыс. руб.

Кроме того, размер налоговой ставки, которую удержат с дохода по вкладам, зависит от суммы всех доходов за год — в том числе зарплаты, сдачи квартиры в аренду, прибыли от инвестиций и процентов по вкладам. При общем доходе в пределах 5 млн руб. налог будет рассчитываться по ставке 13%. С суммы дохода, которая превысит 5 млн руб., — 15%.

Посчитают и проценты на остаток денег на зарплатном счете

Если у вас есть счет, на котором банк начисляет проценты на остаток денег, то с 2023 года эти доходы будут прибавляться к доходам по вкладам при расчете налога. Начисления по валютным счетам и вкладам также суммируют при расчете налога. Доход по вкладам в валюте пересчитывают в рубли по официальному курсу Банка России на день выплаты процентов.



Доходы по счетам, на которых ставка в течение года не превышала 1% годовых, а также по счетам эскроу не учитываются при расчете налога. В расчете налога также не учитываются доходы, которые в рамках программы лояльности зачисляются на счет физлица в банке, так называемый «кешбэк».

Многие интересуются, нужно ли подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ о доходах по вкладам? Нет, декларацию 3-НДФЛ предоставлять не нужно. В налоговую службу уже поступили от банков (срок был 01.02.2024) суммы начисленных процентов за 2023 год. По мере поступления сведений от банков они загружаются в Личный кабинет налогоплательщика физического лица, где каждый гражданин может проверить корректность полученной налоговой службой в отношении него информации.

Размер налоговой ставки зависит от суммы всех доходов за год — в том числе зарплаты, сдачи квартиры в аренду, прибыли от инвестиций и процентов по вкладам. Платонов Максим

Федеральная налоговая служба просуммирует весь полученный доход из разных банков и рассчитает, нужно ли платить налог. Если обязанность по уплате НДФЛ возникнет, то налоговые органы рассчитают размер НДФЛ и вышлют налоговое уведомление. Те граждане, кто зарегистрирован в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России, получат налоговое уведомление в электронном виде, остальным отправят по почте.

Когда платить налог и как быть, если вклад открыт на ребенка

Если вы получили доходы от вкладов в 2023 году, то налог нужно будет заплатить в текущем 2024 году. До 30 октября налоговые органы отправят налоговые уведомления о необходимости уплаты. Уплатить налог нужно будет не позднее 1 декабря 2024 года на основании направленного налоговым органом налогового уведомления.



Удобнее уплатить налоги через мобильное приложение «Налоги ФЛ» или через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.

Граждан также интересует вопрос: подлежит ли уплате НДФЛ по доходам в виде процентов по вкладу в банке, если вклад открыт на имя несовершеннолетнего ребенка его родителем? Нормы главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ в равной мере применяются ко всем физическим лицам независимо от их возраста.

Действующим законодательством обязанность по уплате налога на доходы физических лиц возложена на законных представителей несовершеннолетних — их родителей, усыновителей или опекунов.

Таким образом, доходы в виде процентов по вкладу в банке, открытому на имя несовершеннолетнего ребенка его родителем, облагаются НДФЛ в общеустановленном порядке, обязанность по уплате налога исполняет родитель несовершеннолетнего.

Если вы получили доходы от вкладов в 2023 году, то налог нужно будет заплатить в текущем 2024 году. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Налог с доходов по долгосрочным вкладам

Рассмотрим другую ситуацию: клиент открыл вклад в 2020 году на три года, и его волнует — будет ли ФНС учитывать проценты, которые банк начислит до того, как он сможет снять эти деньги? Доходы в виде процентов по вкладам в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены, в том числе перечислены на счета налогоплательщика в банках. Поэтому все зависит от условий вашего договора.

В случаях когда проценты по вкладу начисляются один раз в конце срока действия депозита, доход учитывается только за тот год, в котором они поступили на ваш счет в банке. То есть если в течение года проценты не выплачены банком, то нет дохода, и налог не начисляется. Если вам начислены банком проценты по сроку закрытия вклада в 2023 году, то в этом 2024 году налоговыми органами будут учтены данные проценты при расчете вашего дохода.

Бывают вклады с капитализацией — то есть проценты начисляют, но снять их вы не можете, они плюсуются к сумме вклада и затем на них тоже начисляются проценты. Эти промежуточные выплаты тоже будут считаться доходом за тот год, когда их начислили.

Например, в 2021 году вы открыли депозит на три года с капитализацией. Проценты, которые вам начислялись банком к сумме депозита в 2021 и 2022 годах, освобождены от уплаты налога. А те проценты, которые были начислены в 2023 году, учтутся при исчислении налога в 2024 году. Налоговый орган при расчете налога за год будет учитывать только тот доход, который вы получили за налоговый период.

Еще один распространенный вопрос вкладчиков: придется ли платить налог, если закрыть вклад досрочно? Не имеет значения, когда вы откроете или закроете вклад. Важно только, получите вы по нему доход или нет. Если при досрочном расторжении договора проценты вам не выплатят, то и дохода не возникнет. А значит, и налог платить не на что. Если же договор предусматривает начисление процентов при досрочном закрытии вклада, то при расчете налога налоговый орган учтет ту сумму, которую вы получили.

При общем доходе в пределах 5 млн руб. налог будет рассчитываться по ставке 13%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Возможна ситуация, когда вы получили часть процентов по долгосрочному вкладу и заплатили с них налог, а уже после этого решили не дожидаться окончания срока депозита и забрать свои деньги. Обычно в таких случаях банки пересчитывают ставку по вкладу до минимальных значений. Ранее начисленные проценты также уменьшаются. В таком случае налоговый орган вернет вам уплаченный налог после получения уточненной информации от банков.

Если вкладчик — предприниматель или наследник

Встречаются случаи, когда физическое лицо — индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, положил сумму в банк на депозит как физлицо. Приходят вопросы от ИП: нужно ли включать проценты по депозиту в налоговую базу по УСН? Нет, не нужно. Если договор заключен физическим лицом вне предпринимательской деятельности и в договоре с банком не указан статус индивидуального предпринимателя, то проценты по депозиту в налоговую базу по УСН не включаются.

Еще один частый вопрос: если физическим лицом по наследству получен банковский вклад с начисленными процентами, возникает ли у него обязанность по уплате НДФЛ с процентов по банковскому вкладу? Банки представляют информацию на физических лиц в независимости от того, имеются ли у банка сведения о смерти данного лица.



При этом в силу подпункта 3 пункта 3 статьи 44 НК РФ, обязанность по уплате налога прекращается со смертью физического лица — налогоплательщика.

Таким образом, в отношении умершего физического лица налоговые органы не будут производить расчет налога и направлять налоговое уведомление.

При этом в случае получения наследником умершего доходов в виде процентов по унаследованным вкладам (счетам), начисление налога будет начинаться с того периода, когда соответствующие суммы процентов начали начисляться непосредственно наследнику.

В отношении умершего физического лица налоговые органы не будут производить расчет налога и направлять налоговое уведомление. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как уменьшить облагаемую налогом сумму доходов

К нам также обращаются с вопросом: можно ли для налогообложения уменьшить доход в виде процентов по вкладам на вычеты, например на расходы по лечению или обучению? Доходы в виде процентов, полученные физическими лицами по вкладам в банках, относятся к основной налоговой базе.

Соответственно, при определении основной налоговой базы в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках, налогоплательщик вправе уменьшить сумму подлежащих налогообложению доходов, в частности, на сумму социальных налоговых вычетов.

То есть налогоплательщик вправе получить социальный вычет по расходам на лечение или обучение с дохода в виде процентов по вкладу по окончании года, представив в налоговый орган налоговую декларацию с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.

Этим правом также могут воспользоваться и физические лица, у которых нет иного налогооблагаемого дохода по НДФЛ. Например, плательщики налога на профессиональный доход («самозанятые») или индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, в случае получения расчета НДФЛ с доходов в виде процентов.