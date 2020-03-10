Исследование «Реального времени»: какие компании имеют долги по налогам в Татарстане

Нефтяники, строители, продавцы и другие крупные и известные должники ФНС с пропиской в республике

Фото: Александр Шакиров

Налоговая служба США подозревает известного российского предпринимателя Олега Тинькова в уклонении от уплаты налогов с дохода более $1 млрд — это дело является крупнейшим разбирательством в отношении гражданина России и грозит обернуться реальным сроком для банкира. Впрочем, долги по налогам — совсем не редкость и в бизнесе. Например, ФНС России ведет реестр должников-юрлиц, в том числе и татарстанских. Аналитическая служба «Реального времени» изучила эти данные и выяснила, что в республике 4 477 компаний задолжали ФНС порядка 2 млрд рублей. При этом крупных должников с долгом свыше миллиона рублей — 127.

Почти 200 потенциальных банкротов

В списке должников Федеральной налоговой службы по Татарстану — 4 477 юрлиц. Но только чуть более полутора сотен из них задолжали крупные суммы. Так, 127 компаний имеют долг свыше миллиона рублей, 32 — более 10 млн, а четыре — более 100 млн рублей.

Основная же масса неплательщиков должна в бюджет по мелочи. У 2 442 компаний долг менее 1 000, а у 1 334 — вообще менее 100 рублей.

Тем не менее общая сумма задолженности перед налоговиками у татарстанского бизнеса приличная — 2 млрд рублей. Более половины — 59%, или 1,18 млрд рублей, — это долги по налогу на добавленную стоимость. Еще 183 млн (9% от общей суммы) — по налогу на прибыль, 145,4 млн (7%) — по налогу на имущество организаций и 135,7 млн — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Компаний с долгом на сумму более 300 тысяч рублей (именно это — одно из условий банкротства юридических лиц) — 234 штуки. Из них 20 компаний находятся в состоянии банкротства, общая сумма их долгов — около 158 млн рублей. Еще 66 компаний, согласно данным «Спарк», в стадии ликвидации. А вот 101 компания находится в статусе действующих, и долги налоговикам могут существенно усложнить им жизнь.

Интересна еще одна деталь: если разделить неплательщиков по видам деятельности, самую многочисленную категорию составят строители — сразу у 35 компаний ОКВЭД указан как «Строительство жилых и нежилых зданий». Суммы задолженности по налогам у них варьируются от 100,2 млн (АО «Многопрофильное объединение Иншаат») до 333,8 тысячи рублей (ЗАО «Проектная группа «Стройавтодор»). Других видов деятельности, которые составляли бы значительные группы, в списке нет — в большинстве случаев они представлены не более чем 5—6 юрлицами. К примеру, деятельностью автомобильного грузового транспорта и услугами по перевозкам занимаются 6 крупных должников, покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, а также производством изделий из бетона для использования в строительстве — по 5.

Должники ФНС по Татарстану

Наименование Компании Статус Совладельцы Вид деятельности/отрасль Общая сумма штрафов и недоимок Водный налог Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Единый сельскохозяйственный налог Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) Земельный налог Налог на добавленную стоимость Налог на добычу полезных ископаемых Налог на доходы физических лиц Налог на имущество организаций Налог на прибыль Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации Транспортный налог АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗСТРОЙ" Ликвидируется Сахапов Рашит Лукманович 71%

Шарипов Рустем Равилевич 17%

Ганиев Марсель Мансурович 12% Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 383.117.675 32.331 291.676.091 17.093.404 1.053.400 16.952.300 18.244.195 10.205.350 25.902.459 1.958.145 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ТАТФЛОТ" Действующая ТАТФЛОТ, ОАО 99.96% Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 192.776.413 8.333.004 141.387.634 29.666 3.343.681 1.265.984 6.800 8.947.461 2.274.415 27.081.030 106.738 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСТРОЙ-НК" Ликвидируется Хайруллин Марат Касымович 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 109.870.806 93.178.100 256.933 1.232 15.276.292 473.417 4 7.308 677.522 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНШААТ" Ликвидируется Закиев Азат Васимович 8.55%

Закиев Фанис Васимович 8.55% Строительство жилых и нежилых зданий 100.259.304 1.280.786 88.891.879 128.765 8.693.113 127.534 16.876 22.991 13.073 21.877 1.062.410 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙ КАЗАНЬ" Недействующая Чунина Фания Султановна 99%

Сазоненко Артем Валерьевич 1% Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков 90.160.839 64.396.424 14.103.096 6.150.758 109 200 63.509 35.028 352.329 5.059.386 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ГИДРОМОНТАЖ" В состоянии банкротства Липовских Татьяна Владимировна 45.39%

Липовских Николай Алексеевич 30.05%

Моторин Валерий Гаврилович 9.36%

Бикбаув Рафаэль Ганиятович 6.96%

Никогосян Ольга Владимировна 6.96%

Мингалимов Замир Рашитович 1.28% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 68.371.096 3.081.547 32.455.562 19.230.398 840.364 1.380.278 20.225 2.108.690 74.599 8.409.243 770.189 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЮКЕР" Ликвидируется СБК СТЕКЛО, ООО 51%

ПРОФИЛЬ ФИНАНС, ООО 49% Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 63.769.556 9.685 2.858.249 11.645.425 805.580 41.326.196 19.353 4.229.707 2.301.232 447.231 126.899 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБУВНАЯ ФАБРИКА "СПАРТАК" Ликвидируется СПАРТАК-ФИНАНС, ООО 78.82%

ГЕЛИО-ПОЛИС, ЗАО 11.25%

АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО 9.58% Производство обуви 46.522.788 2.551.797 38.102.429 307 2.851.751 6.100 1.732.406 942.711 335.287 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗШАХТООСУШЕНИЕ" Ликвидируется Зайнуллин Рустем Мирзаханович 100% Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 44.822.355 40.259.270 2.055.051 174 430.728 94.417 1.782.904 199.810 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКС" Недействующая Сагдиев Рафаил Габдуллович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 38.135.883 29.828.690 8.223 1.563 7.995.138 43.323 6.440 156.601 95.906 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕХМАШ" Ликвидируется Кислова Елена Николаевна 100% Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры 37.944.871 683 17.516.624 62.480 2.903.633 15.714.748 800 1.745.904 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" Действующая СОДЕЙСТВИЕ, ООО КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНСТВО 99.99%

Мингалимов Марсель Завидович 0.010% Строительство жилых и нежилых зданий 37.741.531 16.862 37.724.669 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ" Ликвидируется КТ, ЗАО 27.98%

Дольная Надежда Федоровна 19.32% Производство изделий из бетона для использования в строительстве 36.297.619 3.685 20.626.430 4.682.350 8.110.358 600 525.886 295.411 148.485 1.904.416 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖЭНЕРГОХИМЗАЩИТА - НК" Ликвидируется Корниенко Оксана Сергеевна 49.02%

Фадина Галина Григорьевна 49.02%

Трофимов Александр Сергеевич 1.96% Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 31.966.980 0 19.709.025 88.273 49 12.164.243 5.000 391 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ "САН" Ликвидируется Газизов Рафгат Абдрашитович 100% Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 19.760.655 498.557 4.504.941 1.135.237 291.067 13.293.913 1 1.000 35.939 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРИЩ" Действующая ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 100% Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 17.608.093 1.428.012 15.676.463 486.560 9.880 400 5.700 1.077 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ГАЛЕРЕЯ ВИН" Ликвидируется Кузьмина Ирина Михайловна 50%

Цейнштейн Яков Фавелович 50% Торговля оптовая напитками 17.130.863 754.693 7.637.459 271.954 5.291.642 1.133.288 523.622 1.496.494 21.710 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМГЭС-СТРОЙГРАД" Ликвидируется КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ, ПАО 100% Строительство жилых и нежилых зданий 16.734.239 8.257.208 3.187.878 7.784 10.200 938.743 502.688 3.824.844 4.896 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНАЯ ФИРМА "АВТОМИР" Ликвидируется Хамидуллина Наиля Бурхановна 100% Торговля автотранспортными средствами 16.542.312 2.577.070 359.064 643 13.604.755 206 400 108 66 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАССАЖИРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОМБИНАТ" В состоянии банкротства ФК ДОРСТРОЙИНВЕСТ, АО 26.79% Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 15.372.220 3 9.635.654 1.324.461 412.964 2.141.085 415.522 108.826 1.333.706 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАПО" Действующая Гаптрахманов Возих Миннулович 29.92% Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические 15.354.883 6.119.077 1.010.953 8.628 1.787.369 1.047.786 364.437 5.016.632 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНТЕХПРИБОР" В состоянии банкротства Латыпов Марс Васильевич 100% Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки 15.302.636 9.245.820 2.416.282 196.529 1.053.215 10.235 1.400 379.940 191.470 1.432.961 374.783 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА" Действующая СМП, АО 25%

Кириченко Павел Константинович 30.48%

Кириченко Константин Павлович 26.27% Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении 14.819.845 2.540.192 1.437.137 10.842.516 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮСТРА" Действующая Якушев Егор Николаевич 100% Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 13.456.530 4.971.175 100.961 8.384.325 69 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМСКО-УСТЬИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Ликвидируется ЗОЛОТОЙ КОЛОС, ЗАО ХК 100% Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах 12.669.309 21.339 10.586.331 761.337 299.045 1.000 143.584 72.339 619.383 164.950 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " БУИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" Недействующая УК ПРИВОЛЖСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ, ООО 22% Выращивание однолетних культур 12.308.052 122 9.979.907 531.391 1.790.260 1.700 4.672 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАТУНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Ликвидируется ИНТРЕЙДПРОМ, ООО 30.22%

КОЛОС-ИНВЕСТ, ООО 21.04% Производство муки из зерновых культур 11.820.397 220 797.276 5.759.176 352.049 3.426.491 18.609 26.600 401.661 42.907 776.541 218.868 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛЯРА-СТРОЙ" Недействующая АЛТЫН САБА, ООО АПГ 100% Строительство жилых и нежилых зданий 10.718.276 185.636 5.925.038 823.410 1.438.563 85.146 3.600 1.098.726 1.158.157 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС" Действующая ЛАДА-СЕРВИС, АО 76.03% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 10.233.713 4.114.572 814.352 1.047 503.318 4.733.072 2.350 65.001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС" Ликвидируется Гусев Айдар Владимирович 100% Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 10.138.766 709.460 779.799 8.649.506 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ" Действующая ТОРГОВЫЙ ДОМ АСТОН, ООО 36.20%

ИТИЛЬ, ООО 28.90% Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 10.071.003 14.243 3.030 2.829.436 4.981.957 930.333 1.055.331 1.850 85 48 367 254.324 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛТАУ" Недействующая ЯЛТАУ, ООО 72.73%

МАРАДИСА, ООО 9.09%

НАП, НАО 9.09%

ТАКПО, ООО 9.09% Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации 9.737.473 9.730.731 6.742 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТРАНССТРОЙ" В состоянии банкротства ВСУ, ООО 46.17%

ЗЕМТРАНС, ООО 8.93%

Каримов Гарафий Ханафеевич 14.17%

Барабонов Валентин Анатольевич 13.03%

Тухватуллина Ильзира Гарафиевна 6.06%

Пастернак Светлана Владимировна 0.12%

Вербовенко Василий Кириллович 0.069%

Пятахин Виктор Иванович 0.069%

Мушарапов Равиль Рафагатович 0.055%

Слепнева Ирина Александровна 0.0050%

...* Строительство жилых и нежилых зданий 9.737.098 400 3.548.143 4.737.666 812.988 408.678 4.158 172 56.997 32.410 22.151 113.336 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОН" В состоянии банкротства Ливада Анатолий Николаевич 100% Строительство жилых и нежилых зданий 9.583.443 189 31.227 3.050.640 99.915 10.000 1.151.288 509.677 4.730.507 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗПРОЕКТ ПЛЮС" Ликвидируется Вахитов Шамиль Фаатович 51%

Зиганшин Ильдар Шарифуллович 49% Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 9.494.393 462.698 1.401.197 215.039 3.970.114 529.387 287.933 2.283.628 344.398 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР ГШ" Ликвидируется Стариков Олег Александрович 60%

Мухтарова Елена Эдуардовна 40% Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 9.379.141 3.231.513 403.212 425 5.743.990 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" Недействующая КОРПОРАЦИЯ "ОСТА МЕНЕДЖМЕНТ" 95%

Ситдиков Равиль Васимович 5% Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата 9.327.054 4.420.141 4.712.286 80.410 1.400 38.793 74.024 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДЕЛСТРОЙ-НК" Недействующая ДСО, ООО 100% Работы строительные отделочные 8.844.408 8.640.288 138.991 1.311 38.825 22.364 2.631 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМП" Недействующая ТК ОЛИМП, ООО 100%

Минкин Ильгиз Гарифович 5,802 руб. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 8.485.563 2.091.123 6.394.440 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"АГРИ" Ликвидируется Производство медицинских инструментов и оборудования 8.136.567 8.058.394 39.741 1.791 21.916 10.000 1.971 2.754 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРУС" Действующая Петров Юрий Васильевич 50%

Петрова Зинаида Николаевна 50% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 8.032.702 4.498.393 3.534.291 18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТРУБ" В состоянии банкротства ИНТЕР-ПОЛИТРУБ, ООО 100% Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей 7.950.519 1.209.841 1.227.344 64.639 17.484 5.000 812.668 514.534 4.095.402 3.606 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НУКЕР" Действующая Акулов Михаил Степанович 70%

Гаевский Николай Анатольевич 10%

Галямов Рафаил Абдуллович 10%

Инхестер Венера Фаисовна 10% Деятельность частных охранных служб 7.076.700 488 2.245.438 452.130 2.695.711 1.679.984 2.950 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ" Ликвидируется Кульментьев Евгений Юрьевич 100% Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 7.071.935 6.796.262 1.971 54 265.800 611 7.236 НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРПЕЧАТЬ" Ликвидируется Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 6.767.773 4.272.617 1.036.493 9.550 185.697 50 212.208 120.667 915.309 15.182 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСО КРОЛИКА" В состоянии банкротства Потапов Виктор Константинович 100% Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты 6.579.316 1.198.597 1.657.212 77.331 5.000 483.420 334.008 2.823.749 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДКАМСНАБ" Недействующая Хасанова Надежда Петровна 100% Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 6.538.109 35.853 405.343 2.569.272 561.097 2.528.430 355.086 15.820 29.911 37.298 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИРИУС" Ликвидируется Амиров Айрат Львович 0.57%

Евграфова Лидия Ильинична 0.57%

Шаймарданов Айрат Рустемович 0.57% Производство мебели для офисов и предприятий торговли 6.162.297 5.807.629 313.207 13.772 27.689 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗМОНОЛИТСТРОЙ" Ликвидируется Ахметзянова Гузаль Эдуардовна 50%

Сайфутдинова Альбина Абдулгафуровна 50% Производство товарного бетона 5.991.628 4.708.756 121.820 338.866 300 97.634 62.177 474.373 187.700 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМО СТАЙЛ" Недействующая Карягин Сергей Анатольевич 100% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 5.618.351 177.293 640.120 55.700 855.814 423.437 3.465.988 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНС-АЛЬТАИР" Недействующая ДНС ГРУПП, ООО 100% Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 5.396.989 1.093 5.395.896 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УДАЧА" Действующая Гаязов Алмас Асляхович 55%

Минулин Марс Мансурович 40%

Гаязова Зульфия Мусалимовна 5% Деятельность в области демонстрации кинофильмов 5.366.811 79 410 726.257 4.570.686 59.302 400 170 97 733 8.677 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНЦИЯ" В состоянии банкротства ЭКОТЕХСЕРВИС, ООО 41.94%

СТАНЦИЯ, ООО 31.60%

Стариков Олег Александрович 26.46% Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 5.238.624 101.506 3.653.146 67.415 852.684 204.391 116.049 214.939 28.493 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРС" Действующая Лысенко Анжела Ринатовна 100% Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента 4.934.968 4.805.227 23 84.600 7.668 4.360 33.089 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЗОЛОТОЙ ОСТРОВ" Реорганизуется БАЗИС, ООО 82.17% Производство меховых изделий 4.851.461 5.727 2.888.483 42.478 93.793 1.482.604 1.200 51.953 29.542 224.110 31.572 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКО" Ликвидируется Фахрутдинов Альберт Нилович 51%

Шарафутдинов Дамир Валеевич 49% Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 4.725.498 2.532.276 48.672 1.773.577 1.000 369.973 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ТАТТРАНСГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ" В состоянии банкротства Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ 4.696.018 999.629 52.946 3.615.262 28.181 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВОСХОД" Ликвидируется Романов Евгений Иванович 100% Производство земляных работ 4.477.605 275.298 1.068.697 1.326.351 778.412 114.585 15.625 25.514 24.112 553.255 295.756 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА"СТРОЙКОМ" В состоянии банкротства Хабибуллин Марат Миннисламович 100% Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 4.385.129 328.307 35.198 5.096 3.936.119 2.000 7.905 4.495 66.008 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПЕКТ СП" Ликвидируется Ахметов Равиль Исмагилович 40%

Хисамиев Илдар Рифкатович 40%

Хисматуллин Марсель Мударисович 20% Строительство жилых и нежилых зданий 4.340.900 216 2.089.682 276.437 128.357 1.835.055 6.300 49 4.804 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБЕТОН" Действующая СТРОЙБЕТОН, ООО 65.34%

Гребенюк Иван Николаевич 34.66% Транспортная обработка грузов 4.311.148 1.358.942 907.882 133 400 366.229 208.248 1.469.314 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЛЬ" Действующая Газизуллина Светлана Шафиковна 50%

Зиганшина Светлана Александровна 50% Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей 4.178.414 3.285.276 741.989 3.630 15.328 10.343 16.818 105.029 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЕРАМИКА-КУКМОР" Ликвидируется Камалов Ильнур Ильгизарович 100% Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами 3.991.904 3.881.517 48.150 8.763 1.000 8.921 5.072 38.481 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ" Ликвидируется Хасанов Радик Махмутович 50%

Хасанова Елена Владимировна 50% Строительство жилых и нежилых зданий 3.976.212 3.832.818 124.037 14.953 4.404 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРЭЙ" Действующая Суворов Сергей Анатольевич 100% Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 3.861.961 1.704.838 2.157.123 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКА-ТРАНС" Ликвидируется РЕКА-ТРАНС, ООО 90.90%

Иванов Никита Михайлович 9.10% Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 3.783.287 2.299.051 305.202 85 48 1.178.901 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКАН-ИНВЕСТ" Действующая ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АК БАРС, АО 52.37%

АПК ВЫСОКАЯ ГОРА, ООО 32.80% Производство питьевого молока и питьевых сливок 3.589.977 127 381.993 2.918.958 1.500 1.057 23.647 258.370 4.323 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЯЖ" Недействующая Нурияхметов Марат Тагирьзянович 100% Обработка отходов резины 3.381.996 3.064.295 305.915 11.786 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ НА ПРОЛОМНОЙ" В состоянии банкротства Михайилович Видан 51%

ХО, МУП 48%

ДОМ НА ПРОЛОМНОЙ, ООО 1% Строительство жилых и нежилых зданий 3.330.908 3.330.908 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛТЭК" Ликвидируется Фаттахов Рафаэль Лиюсович 90%

Хрулев Иван Анатольевич 10% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 3.236.537 696.220 284.470 2.119.012 2.688 11.400 131 122.616 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСТАВРАЦИЯ" Недействующая Разборка и снос зданий 3.173.391 1.094.554 116.605 1.474.439 10.000 76.125 37.154 320.245 44.270 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ХОККЕЙНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ТИМЕР" Ликвидируется Юсупов Ринат Хакимзянович 64.70%

Минвалеев Камиль Шамилевич 17.65%

Юсупов Эдуард Ринатович 17.65% Деятельность по организации заключения пари 3.117.865 3.107.717 600 9.549 ОАО "ЛЕНИНОГОРСКИЙ ЗАВОД "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" Недействующая Абдулхаиров Анас Мухаметшакирович 87.67%

Фасахов Азат Нурмухаметович 0.18%

Абдулхаирова Аминя Салимзяновна 0.060% Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов 3.072.834 1.243.995 1.756.380 21.518 13.604 37.336 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАФЛЕКС" Ликвидируется Габидуллин Азат Гумарович 50%

Курамшин Дмитрий Равилевич 50% Прочие виды полиграфической деятельности 3.071.668 1.378.519 1.146.061 547.088 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕКТОР" Ликвидируется Открытое акционерное общество "Инновационный Центр "Биектау" 100% Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 2.923.568 315.476 1.276.535 933.679 139.705 223.518 280 10.783 23.591 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИКОН-СБ" Ликвидируется Сай Татьяна Викторовна 32%

Гордеева Елена Александровна 30%

Сай Виктор Георгиевич 17%

Нурутдинова Наталья Владимировна 10%

Хасанова Флера Сагитовна 9%

Гордеева Елена Александровна 1.20%

Сай Наталья Алексеевна 1.08%

Демидов Вадим Викторович 1%

Шумаков Сергей Иванович 1% Деятельность частных охранных служб 2.863.672 426 53.183 2.326.746 15.200 102.606 365.510 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЙБИЦКИЙ РЫБХОЗ" Действующая Ярцев Олег Валентинович 100% Рыбоводство 2.855.507 21.712 18.918 49.399 91.535 55.446 986.673 275.964 155.846 1.190.435 9.579 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ" Недействующая Мануйлов Евгений Федорович 1.74%

Палей Феликс Шаявич 1.54%

Казакова Татьяна Ивановна 1.43%

Покшин Вадим Алексеевич 0.40%

Левятов Дмитрий Эдуардович 0.22% Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта 2.765.985 1.961.179 706.333 200 98.272 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТОРГ" Недействующая Зиганшин Рафис Рушанович 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 2.738.379 2.548.923 189.256 200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "НУР-ТЕХ" Ликвидируется Файзуллин Фаиль Мударисович 70%

Галеев Марат Мухамадеевич 25%

Закиров Роберт Камилевич 5% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 2.594.326 2.915 136.512 78 39.522 107.665 395.028 218.052 1.684.171 10.382 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНЬ - ЗЕМСТРОЙ" Действующая Баляйкина Софья Викторовна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 2.448.770 1.327 1.108.035 3 1.323.806 15.600 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СВЕЙ" Ликвидируется Аитов Рашид Рафаилович 34%

Абдульменев Роберт Ильдусович 33%

Осмоловский Леонид Дмитриевич 33% Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами 2.434.001 463 319.350 164.623 476.995 175.210 1.106.909 30.050 2.099 158.302 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ - КОНТРОЛЬ" Действующая Копылов Александр Иванович 100% Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 2.386.599 2.381.367 5.032 200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕСТРЕЧИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ" Недействующая Сулейманов Ильнар Наилевич 100% Смешанное сельское хозяйство 2.283.154 170.807 1.141.268 345.214 267.776 146.811 26.480 3.598 181.199 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАСТ 2000" Действующая Савельев Евгений Владимирович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 2.278.392 1.805.336 12.584 19.684 68.345 23.695 13.474 104.572 230.703 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕДТЕХНИКА" Ликвидируется Кушниковский Константин Игоревич 30.05%

Петров Игорь Алексеевич 29.88%

Чигирёв Андрей Анатольевич 29.21%

Гайнутдинов Рустэм Ниязбекович 1.44% Ремонт машин и оборудования 2.230.085 540.548 166.402 680.207 500 142.503 81.135 618.791 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТАГРОЭКСИМ" Ликвидируется Хамзина Фарида Хайрутдиновна 28%

Галлямов Алберт Вазихович 27%

ТАТАГРОЭКСИМ, ООО 22%

ПРИ МСХ И ПРГ, РПК 18%

Гайзатуллин Ринат Рауфович 5% Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 2.172.508 402.160 448.548 1.128.185 15.800 68.119 109.696 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСНАБ" Ликвидируется Узун Лилия Фаязовна 100% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 2.141.290 2.094.308 1.000 1.100 44.882 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДПРОМ" Действующая Плотников Глеб Игоревич 100% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 2.029.150 1.854.284 174.423 400 7 4 32 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРЬ" Действующая Бродниковский Юрий Петрович 100% Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний 1.918.002 1.918.002 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" Недействующая Хамалинский Станислав Александрович 100% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 1.848.164 1.847.859 305 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ " Действующая Судаков Андрей Борисович 50%

Судакова Людмила Владимировна 50% Производство изделий из бетона для использования в строительстве 1.804.093 101.679 758.044 848.895 16.404 78.345 466 260 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛ-ФО" Действующая Сулейманов Марат Владимирович 100% Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 1.759.253 1.758.453 800 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТРАНС" Ликвидируется Гафарова Гузалия Абдулхамитовна 60%

Минибаева Айсылу Абдулхамитовна 40% Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 1.713.456 197.109 1.084.766 16.802 65.471 36.934 276.902 35.471 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМБИНАТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ "УОЛЛСЕЙВИНГ" Ликвидируется Жигарев Александр Сергеевич 50%

ИК КВАРТАЛ, ООО 25.50%

Владимирцев Евгений Михайлович 24.50% Производство изделий из бетона для использования в строительстве 1.700.747 133 144.357 1.000 5.200 264.038 147.031 1.138.987 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДОК" Действующая Иванова Альбина Фаритовна 100% Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 1.678.791 1.678.791 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК МЕГАСТРОЙ" Действующая Хрипунова Флюра Ханифовна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 1.648.392 1.640.689 3 7.700 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ" Недействующая УПРАВЛЕНИЕ КВ, ООО 100%

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ООО 100 руб. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 1.640.409 1.640.409 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" В состоянии банкротства СК АК БАРС, ООО 100% Производство электромонтажных работ 1.626.869 424.079 4.568 25.724 206.206 108.488 857.805 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРРЕМСТРОЙ ПЛЮС" Недействующая Бакиров Ильяс Рашитович 100% Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 1.550.447 562.875 590.176 66.175 37.590 285.164 8.466 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ТАТАРСТАН" Недействующая ВАМИН ТАТАРСТАН, ОАО 76% Выращивание зерновых культур 1.491.497 237 1.491.151 109 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК" Действующая Исламова Гульнара Ришатовна 28.95%

Шарафиева Алина Ришатовна 28.95%

Батыршин Рафаэль Римович 24.12%

Сафиуллина Хания Карамовна 14.47%

БРИКС, ООО 3.51% Торговля прочими автотранспортными средствами 1.480.743 1.480.743 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ УКСУСНЫЙ ЗАВОД" Действующая Производство приправ и пряностей 1.465.503 197.253 60.157 418.849 4.149 18 5.000 137.142 104.626 532.597 5.713 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВВА ПЛЮС" Действующая Савельев Александр Рудольфович 100% Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 1.461.520 1.461.412 7 100 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТЭКС" В состоянии банкротства Тукаев Ильшат Гасимович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 1.445.271 616 1.444.656 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРЕМЯ" Ликвидируется РЕАЛ ИСТЭЙТ, ООО 100% Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) 1.434.699 1.431.999 2.700 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАВЛЫ-ВОДОКАНАЛ" Ликвидируется Галимов Андрей Валерьевич 51%

УПОБИО, МКП Г.БАВЛЫ 25%

Сулейманов Муслим Магомедович 24% Забор, очистка и распределение воды 1.401.499 565 1.383.608 9.112 5.181 3.034 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНП-РЕГИОН" Ликвидируется Богданов Алексей Николаевич 50%

ОНП-РЕГИОН, ООО 44%

Яушев Эдуард Хусаинович 44%

Валеев Асхат Анасович 6%

Заяц Юрий Иванович 4% Строительство жилых и нежилых зданий 1.387.413 99.663 654.088 62.078 451.895 119.690 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУ "СТАЛЬМЕХАНИЗАЦИЯ" Действующая СТАЛЬМЕХАНИЗАЦИЯ, ООО СУ 99.01%

Сайдулина Ксения Максимовна 0.99% Строительство жилых и нежилых зданий 1.353.840 1.353.840 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЛАН-К" Действующая АРСЛАН-К, ООО 91.67%

Ибраев Салават Талгатович 8.33% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 1.276.498 729.724 519.946 3.057 200 1.186 667 5.117 16.602 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМЕРА" Действующая УК ЮРЭКСПО, ООО 100% Деятельность в области права 1.257.044 1.000 1.255.444 600 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ" Недействующая Никонов Павел Александрович 99%

Габдрахманова Екатерина Андреевна 1% Деятельность в области права и бухгалтерского учета 1.248.035 35.307 11.493 1.175.034 25.700 85 48 367 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИДЕАЛ-СЕРВИС" Действующая Хисматов Рамиль Хабибуллович 50%

Хрящиков Игорь Владимирович 50% Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями 1.246.712 996.112 250.600 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Ликвидируется Пирогов Эдуард Константинович 100% Подготовка строительной площадки 1.241.446 1.241.446 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ГАММИ" Действующая Гаранин Александр Сергеевич 100% Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации 1.207.147 677.517 529.630 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН - АГРО - ИДЕЛЬ" Недействующая Раджабов Равшан Тухтасунович 100% Торговля оптовая специализированная прочая 1.135.047 7 1.130.300 4.740 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРНИКА" Недействующая Садрутдинов Наиль Тагирович 72.73%

Идиатуллина Юлия Николаевна 27.27% Торговля оптовая химическими продуктами 1.119.571 1.118.737 500 334 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОФАРМ-СЕРВИС" Ликвидируется Артамонов Глеб Евгеньевич 50%

Кушниковский Игорь Александрович 25%

Найко Ирина Александровна 25% Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 1.115.553 139.874 1.268 453.977 304.649 44.858 24.657 146.271 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Действующая Шавалеев Анас Назипович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 1.108.658 176.709 602.267 56.019 31.854 241.809 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРС-МЕД" Ликвидируется Газизов Динар Миневасилович 75.61%

Докукин Максим Владимирович 10.60%

Младенцева Татьяна Ивановна 9.85%

Ашрапова Лилия Сунгатовна 0.99%

Западнов Дмитрий Юрьевич 0.99%

Захарова Наталья Владимировна 0.99%

Юферева Елена Сергеевна 0.99% Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах 1.099.400 198.367 370.755 56.516 5.000 468.762 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙРЕСУРС" Действующая СПЕЦСТРОЙРЕСУРС, ООО 80%

Ферафонтов Павел Васильевич 20% Строительство жилых и нежилых зданий 1.098.862 419.748 4.221 441.246 218.400 2.091 1.189 11.968 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛАВЭР" Действующая ТЕХНОДЕКОР, ООО 100% Деятельность головных офисов 1.071.481 263 15.084 1.656 1.028.978 25.500 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЗАВОЛЖЬЕ" В состоянии банкротства АК БАРС КАЙБИЦЫ, ООО 99.99%

ТПК АГРО-ТРЕЙД, ООО 0.10% Выращивание рассады 1.049.719 36.902 989.045 3.335 20.017 420 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-АВТО" Ликвидируется Динмухаметов Миргазиян Габдуллович 100% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 1.031.870 39.204 596.927 61.714 1.424 261.120 1.418 70.063 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОРИТ СИТИ ГРУПП" Недействующая КОЛОРИТ СИТИ ГРУПП, ООО 99.67%

Севостьянов Сергей Анатольевич 0.33% Торговля оптовая лакокрасочными материалами 1.014.499 944.472 4.746 65.281 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ +" Действующая Самолин Вячеслав Андреевич 100% Деятельность туристических агентств и туроператоров 1.011.876 173.334 96.725 741.817 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕМЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЛИДЕР" Ликвидируется ЛЕНД-ИНВЕСТ, ООО 27.46% Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 975.283 846.239 124.087 4.596 36 10 314 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНАКОМ" Недействующая Баландин Юрий Леонидович 100% Производство изделий из бетона для использования в строительстве 972.344 903.626 13.322 5.000 50.396 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙСЕРВИС" Ликвидируется ТСС, ООО 50%

Фатхутдинов Динар Равилевич 50% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 952.340 161.898 790.396 47 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" Действующая Холодовский Моисей Нухимович 75.38%

Анисимов Анатолий Николаевич 7.16%

Шагиахметов Султан 5.88%

Фомин Виктор Иванович 4.68%

Арсланов Ильшат Зиннурович 3%

Филиппова Надежда Степановна 1.25%

Валеева Зулайха Рафгатовна 0.65%

Гильметдинова Глюза Юнусовна 0.65%

Гилязова Светлана Хидиятовна 0.65%

Торошина Антонина Петровна 0.62%

...* Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 943.572 4.557 744 575.140 2 1.527 355.114 2.318 4.170 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ДЕСЕРТОВ" Действующая СТАРТ, ООО 75%

Шайхулов Ришат Рахимзянович 25% Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 936.541 94.925 212.703 106.059 495.937 26.917 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУРНИТОРГ" Действующая Алексеенко Игорь Владимирович 100% Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек, трубчатых и раздвоенных заклепок и др. 928.505 72.374 231.005 68.894 94.560 53.769 407.904 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХИМПОРТ" Действующая Лутфуллина Марина Николаевна 100% Торговля оптовая неспециализированная 884.585 884.585 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕКТОР" Действующая Рамазанова Галима Тимирхановна 80%

БИОНОВАТИК, ООО 20% Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки 882.069 228.444 649 78.716 46.714 526.317 1.228 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФТАЛИЯ" Действующая УК ЮРЭКСПО, ООО 100% Деятельность в области права 854.671 3 5 738.263 116.400 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЕВРОКАСКАД" Ликвидируется Бикмуллин Наиль Миннубаевич 62%

Бикмуллин Рустем Наилевич 30%

Сабитов Алмаз Ахатович 8%

Архипов Олег Алексеевич 0.60% Торговля оптовая электрической бытовой техникой 805.777 721.620 77.591 1.000 4.565 0 0 1.000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКЛИПС" Ликвидируется Липовских Николай Алексеевич 97%

Липовских Алексей Николаевич 3%

Никогосян Ольга Владимировна n/a Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах 787.568 218.082 35.000 115.222 65.518 353.746 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЕГАЗСТРОЙ-ИНВЕСТ" Действующая Выращивание однолетних культур 778.770 4.647 65.613 177.652 242.226 49.067 27.901 211.663 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "СМАЙЛ" В состоянии банкротства Тимуца Виталий Васильевич 45%

Пеппи Виктор Юрьевич 30%

Мустафин Рафик Назипович 25% Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами 776.320 605.505 90.636 62.130 163 14.167 3.719 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТРЭК" Действующая Мамяшев Айрат Идегарович 50%

Рябцов Максим Владимирович 50% Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 765.000 765.000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОЛИМП" Недействующая Минкин Ильгиз Гарифович 59.80%

Минкина Эльфия Туктаровна 40.20% Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 753.395 753.395 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИТРЕЙД" Недействующая Халиуллин Динар Тагирович 100% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 737.518 262.112 279.206 196.200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛФО-АВТО" Ликвидируется Гафуров Айдар Руханилович 100% Торговля автотранспортными средствами 736.768 151.308 145.528 331.890 46.733 31.692 29.617 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДЕТАЛЬ" Ликвидируется Ефимова Людмила Николаевна 100% Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 727.172 645.403 436 30 200 13.702 8.188 58.983 230 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИСТОН15" Недействующая ПИСТОН15, ООО 99%

СПОНА, ООО 1% Производство штукатурных работ 716.630 436.935 279.696 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ ИСТЭЙТ" Недействующая Закиров Руслан Фянисович 99%

НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС, ООО 1% Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 705.905 691.456 24 14.425 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСТРОЙ МАСТЕР" Действующая КОМПЛЕКТСТРОЙ МАСТЕР, ООО 91%

Раимов Ринат Анварович 9% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 691.782 291.867 47.901 210.373 10.100 22.221 13.464 95.857 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ ГРУППА "АСКО" Ликвидируется УК СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ, ООО 99.90%

СГ АСКО, ООО 0.10% Страхование имущества 687.868 1.863 141.308 59.034 401.054 5.588 14.762 0 63.680 580 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ" Действующая Шишкин Валерий Борисович 17.50%

Грибанов Алексей Парфенович 10%

Пантявин Николай Иванович 10%

Шабалин Сергей Иванович 6.50%

Фомин Владимир Иванович 5.50%

Хафизов Масхут Махмутович 4.50%

Чалышев Николай Иванович 4.50%

Вахотин Андрей Петрович 4%

Соловьев Василий Ефимович 4%

Бобровницкий Дмитрий Петрович 3%

...* Строительство жилых и нежилых зданий 684.425 79.896 69.682 534.846 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ" Действующая КНИЖНЫЙ ДВОР, ООО 100% Производство прочих строительно-монтажных работ 674.309 274.091 96.020 304.183 3 1 11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАУРА" Действующая Наклевкина Евгения Юрьевна 100% Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами 664.449 664.449 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" Действующая Аскаров Вильнур Вакифович 50%

Матвеев Семён Юрьевич 50% Образование основное общее 651.837 6.355 600.359 1.000 170 97 43.856 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПФ "ПРОМТЕХСТРОЙ" Действующая Пашина Нина Ивановна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 650.950 629.434 21.316 200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОМИССИОНКА" Недействующая Иванов Глеб Николаевич 100% Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе 640.369 638.969 400 170 97 733 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАФ" Ликвидируется Насыбуллина Факия Гумеровна 43%

Халиуллина Зиля Мунировна 30%

ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ ТАТМЕЛИОРАЦИЯ, ОАО 25%

Шайхутдинов Нафис Вакилович 2% Строительство жилых и нежилых зданий 633.424 200.202 268.225 164.998 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАГАРТОС" Действующая Бикмуллин Айрат Миннурович 50%

Лутфуллин Ринат Зубхортдинович 50% Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 631.166 6.265 257.157 1.523 100 60.237 34.252 259.847 11.785 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА КАЗАНЬ" Действующая Рудер Роман Вадимович 100% Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 622.282 621.882 400 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТА-СЕРВИС" Действующая Карамышев Андрей Александрович 100% Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях 621.876 442.095 400 48 85 88.301 90.947 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙ" Недействующая Хамидуллин Радик Гусманович 100% Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 612.313 3.666 607.377 1.270 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГНИВО-НЧ" Действующая Горбунова Наталья Владимировна 100% Производство арматуры трубопроводной 610.825 186.086 191.682 24.357 35.530 20.203 152.968 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС" Действующая Страхова Татьяна Витальевна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 603.461 222.625 199.693 3.200 36.600 17.321 124.021 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ" Ликвидируется Шакиров Вильдан Миннахметович 100% Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 586.454 204 586.250 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗХИМТРЕЙД" Действующая Хусаинова Наиля Масгутовна 65%

Сибгатуллина Назиба Гимазетдиновна 35% Торговля оптовая промышленными химикатами 571.886 571.886 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ-КАЗАНЬ" Действующая Уснунц Алексей Левонович 100% Производство подводных работ, включая водолазные 566.697 566.697 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТПЛОДООВОЩПРОМ " Недействующая Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 45.50%

Зиатдинов Раил Шагартдинович 16%

Сабитов Рустам Равилович 3%

Наумова Александра Ивановна 2.70%

Каримуллин Ринат Гибадуллович 1% Смешанное сельское хозяйство 565.207 555.207 10.000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" Недействующая ПРОМКАПИТАЛ, ЗАО 100% Строительство жилых и нежилых зданий 560.498 560.498 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЙ ПРОФИЛЬ" Недействующая Михальцов Дмитрий Александрович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 550.159 523.159 1.000 26.000 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕНЗЕЛИНСКАГРОХИМСЕРВИС" Действующая ТАТАГРОХИМ, ОАО 2.03%

Садыков Расим Мукарамович 25.49%

Хабибуллин Мухаметнур Габдуллович 23.62%

Хаматдинов Фарид Залалетдинович 14.48% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 538.512 72.130 108.095 26.258 3.510 5.000 47.568 36.095 147.553 92.304 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭК" Ликвидируется ИМПЭК, ООО 90.91%

Денисов Станислав Валерьевич 9.09% Вложения в ценные бумаги 535.284 534.426 100 200 341 25 191 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ СТРОЙ" Действующая Залялиев Искандер Наилевич 100% Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 527.154 526.645 509 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" Ликвидируется Общество с ограниченной ответственностью «Казань Строй» 99.89% Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 523.290 148.516 332.150 10.000 1.569 31.054 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВС" Действующая Хара Юрий Игоревич 100% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 521.516 128 521.388 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОР" Действующая Шабаев Марат Баянович 100% Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 514.280 514.280 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКЛИПС" Действующая Лукьянова Наталья Владимировна 33.33%

Никогосян Ольга Владимировна 33.33%

Липовских Антанида Александровна 16.67%

Липовских Алексей Дмитриевич 8.33%

НИКЛИПС, ООО 8.33% Производство стекольных работ 508.557 359.034 133.560 15.963 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ" Действующая Тарасов Владимир Ильич 50.01%

Тарасова Татьяна Владимировна 13.41%

Каюмов Ильшат Шамилевич 9.60%

Фатыхов Мансур Халяпович 8%

Ибрагимова Нурия Маресовна 0.17%

Ишков Сергей Михайлович 0.030% Производство изделий из бетона для использования в строительстве 499.914 443.938 52.978 2.998 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-ТЕКСТИЛЬ" Действующая Чиков Евгений Олегович 100% Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 496.288 489.288 7.000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ ФИММ" Действующая Гарипова Айгуль Рафиковна 100% Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 487.856 470.056 16.800 1.000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "СЛОБОДА" Недействующая ДИЛЯРА-СТРОЙ, ООО 67.17%

АЛТЫН САБА, ООО АПГ 32.83% Разведение свиней 484.544 41.907 396.588 15.669 400 26.651 3.328 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕНИНОГОРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ В состоянии банкротства Куропаткин Геннадий Александрович 28.20%

Гирфанов Наиль Ульфатович 25%

Мустаева Валентина Ивановна 2.91% Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств 483.787 100.638 73.813 89.059 232 302 29.941 27.147 162.520 135 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО" Действующая АГРО, ООО 90.91%

Гасанов Расим Аянатович 9.09% Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 478.533 478.527 2 1 0 3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖЬЕ 2015" Ликвидируется Егоров Алексей Анатольевич 100% Строительство жилых и нежилых зданий 476.956 225.292 32.502 107.271 25.300 14.314 8.468 63.808 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГАМАК+" Действующая Ибрагимов Айдар Асхатович 51%

Загидуллин Марат Вазиятуллович 49% Строительство жилых и нежилых зданий 475.711 174.623 2.349 258.067 2.900 37.771 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ГИДРОСПЕЦСТРОЙ" В состоянии банкротства Даукаев Ислам Рамильевич 25.20%

Даукаев Рустем Рамильевич 25.20%

Васильев Александр Валерьевич 25.20%

Даукаев Рамиль Миргаевич 24.40% Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 470.975 268.286 198.351 431 208 1.860 1.838 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАСТ" Недействующая Сафтенку Виктор Михайлович 100% Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 469.439 9.439 460.000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА-БЦ" Недействующая Бильданов Руслан Мохсинович 100% Торговля оптовая металлами и металлическими рудами 468.873 462.735 138 5.000 170 97 733 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛНЫСТРОЙУСЛУГИ" Недействующая Мыльникова Валентина Александровна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 467.736 403.974 63.762 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБИНДУСТРИЯПЛЮС" Действующая Орловский Денис Александрович 50%

Ягодкина Ольга Алексеевна 50% Торговля оптовая мясом и мясными продуктами 466.771 222.129 31.819 189.623 23.200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "ОПТИМАСТРОЙ" Действующая Медов Адам Даудович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 462.166 136.232 19.736 1.000 120.439 60.300 4.281 2.434 18.468 99.275 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙХАН" Действующая Низамова Румия Равилевна 100% Деятельность в области фотографии 461.075 3 452.643 8.354 75 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИАНДР" Действующая СМАИЛ, ООО 100% Строительство жилых и нежилых зданий 453.911 271 414.721 2.557 1 1.149 15.000 3.147 4.350 12.716 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЕК-ГРУПП" Действующая Цыганов Виталий Геннадьевич 100% Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами 451.827 117.552 47.661 181.707 7.000 20.274 6.161 71.473 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Действующая Шилов Дмитрий Викторович 100% Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 443.500 225.185 204.891 13.424 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИФА" Недействующая ЗИФА, ООО 80%

Панова Кристина Валерьевна 20% Выращивание зерновых культур 443.443 369.402 16.263 1.678 56.100 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИЗЛИ БАР КАЗАНЬ" Недействующая Абидов Аслан Ахмедович 100% Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 441.259 9.237 432.022 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ" Действующая Юдина Ирина Анатольевна 100% Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях 439.055 438.855 200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМП" Ликвидируется ЖК ОЛИМП, ООО 99.96%

Шакуров Рустем Шаукатович 0.040% Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 436.127 424.819 10.908 400 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СИСТЕМЫ" Действующая Кузнецов Михаил Владимирович 100% Производство прочей верхней одежды 436.115 210.676 71.162 16.332 7.019 1.200 20.692 11.766 89.197 8.073 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАМАДЫШСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ" В состоянии банкротства Хадиуллин Марат Амирович 100% Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 434.597 110.700 53.651 30.386 233.512 6.348 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ" Действующая Плачинда Венера Раисовна 100% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 431.209 431.209 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ЭТАЛОН" Реорганизуется РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МТУ 100% Производство приборов для контроля прочих физических величин 430.821 393.815 25.103 2.343 212 9.348 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНТР-ТРЕЙД" Действующая Хайбуллин Ринат Рагибович 100% Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья 427.460 8.504 360.676 5.190 48.702 4.389 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСФЛОРГРУПП" Действующая Мамаев Александр Владимирович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 417.229 310.345 12.038 38.119 3.759 10.207 37.769 4.990 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОС" Действующая Авемчук Михаил Владимирович 100% Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек 416.545 114 170.334 39.802 22.633 183.328 335 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ" Ликвидируется Каюмов Альберт Асхатович 100% Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 410.919 410.909 5 3 3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВТЕХ" Действующая Григорьев Владислав Игоревич 60%

Аширова Анастасия Вячеславовна 40% Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 403.441 130.612 262.029 10.800 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" В состоянии банкротства Георгиева Наталия Валентиновна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 400.229 18.028 76.846 52.504 29.855 198.427 24.570 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА СПЕЦВНЕШМОНТАЖ - М" Ликвидируется Валеев Сергей Мусалимович 50%

Каракулькин Андрей Иванович 50% Строительство жилых и нежилых зданий 388.829 363.672 84 5.400 3.406 1.572 14.694 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИПИЦИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" Действующая Тальфельд Надежда Викторовна 100% Работы столярные и плотничные 385.223 338.637 6.996 2.500 6.000 5.285 3.005 22.799 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙОФИССЕРВИС" Реорганизуется Яковлев Александр Иванович 100% Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 380.075 366.303 3.772 10.000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ЭПЛ" Действующая ГРИН ЭПЛ, ООО 99.88%

Космачёв Александр Владимирович 0.12% Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 379.489 221.620 72.986 37 65.916 10.600 8.331 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ" Действующая Строительство жилых и нежилых зданий 375.999 53.098 57.660 265.238 4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУЛАКСТРОЙИНВЕСТ" Действующая Минаев Валерий Владимирович 51%

Фатхуллин Булат Эльфатович 49% Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 375.982 375.782 200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЙРОН КОНСАЛТ" Действующая Халиулин Хафиз Якубович 100% Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 371.840 371.440 400 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Ликвидируется ФКС, ООО 70%

МАРАДИСА, ООО 10%

НАП, НАО 10%

ТАКПО, ООО 10% Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки 371.623 272.832 2.720 58.707 6.295 3.579 27.490 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХМАШ КАЗАНЬ" Ликвидируется ТД ТЕХМАШ КАЗАНЬ, ООО 98.08%

Нугаев Рефать Яхьяевич 1.92% Производство солода 369.602 57.909 10.000 276.124 1.800 23.769 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНИК+" Действующая Плотников Семен Михайлович 100% Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства 368.850 368.766 14 8 62 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КАЗДОРИНВЕСТ" Действующая ФИРМА КАЗДОРИНВЕСТ, ООО 95.45%

Тюрькин Михаил Михайлович 4.55% Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 365.165 87.983 1.415 7.600 3.461 1.968 14.930 247.807 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛОВО БУХГАЛТЕРА ПЛЮС" Действующая Володин Михаил Александрович 50%

Яковлева Олеся Владиславовна 50% Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 363.485 11.388 351.897 200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР" Недействующая Русанов Дмитрий Викторович 100% Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования 362.717 361.480 200 176 100 761 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТРОИТЕЛЬ" Действующая Зинанова Наталья Владимировна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 362.240 270.914 22.087 289 14.982 4.833 9.285 39.850 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКМИД" Недействующая Мельников Максим Александрович 100% Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 361.025 361.025 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИНС" В состоянии банкротства Рамазанов Ибрагим Раджабович 100% Разборка и снос зданий 351.271 1.079 19.277 2.916 1.745 108.895 3.719 35.800 177.838 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРС" Действующая Чугунов Михаил Валентинович 100% Торговля оптовая пивом 336.599 137.709 198.690 200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФИР" Действующая Сафин Ранас Маратович 50%

Сафин Ринат Маратович 50% Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 335.008 284.097 50.911 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИК" Действующая Жигалова Екатерина Викторовна 100% Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества 334.248 9.559 323.089 1.000 600 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНАЯ ГРУППА "СТРОЙАВТОДОР" Действующая Строительство жилых и нежилых зданий 333.789 255.941 77.849 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТ" Действующая Хафизов Фарид Мансурович 100% Производство электромонтажных работ 331.929 13 331.421 400 95 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АК ФИНАНС" Ликвидируется Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) 318.155 318.155 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЯЖ" Действующая Хайбрахманова Гузель Валирахмановна 100% Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 317.826 258.083 26.377 6.084 4.356 4.135 18.791 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТОЛЕТ-МЕДИА" Действующая Хлебников Александр Анатольевич 100% Издание книг 317.740 77.366 25.917 37.666 21.447 155.343 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДКАМ" Действующая Дейнега Олег Николаевич 50%

Миннебаев Рамил Рафикович 50% Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 316.567 316.567 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ" Действующая Насрутдинов Вазих Сафаевич 100% Торговля розничная напитками в специализированных магазинах 304.102 260.211 43.375 30 215 270 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ДОМ" Действующая Склямин Евгений Александрович 100% Деятельность в области права 302.652 302.452 200 Всего 1.945.203.603 50.604 1.137.788 18.918 1.809.218 104.291.183 ########### 204.876 106.517.821 143.902.756 178.083.509 18.334.216 4.684.446 51.223.151 23.933.242 131.602.187 19.120.317

В топе банкротящихся — заинский отельер, одна из компаний Ливады и «Сантехприбор»



Крупнейшая из компаний в стадии банкротства — «Проектно-строительная фирма «Гидромонтаж». Федеральная налоговая служба была бы рада получить от нее выплаты на сумму в 68,4 млн рублей. Более половины из этой суммы приходится на налог на добавленную стоимость, а 19,2 млн рублей — на налоги на доходы физических лиц. Компания уже была в центре внимания: летом 2017 года она, например, задерживала сотрудникам зарплаты, в июле 2018-го выплатила 6,8 млн рублей. Ранее компания была зарегистрирована в Заинске, позже — в 2015 году — ее перерегистрировали в Чебоксарах. В 2017 году альметьевское ООО «ЗМК» подало иск о признании «Гидромонтажа» банкротом. Основными собственниками были и остаются Татьяна и Николай Липовских. Последний известен как владелец гостиницы «Аркадия» в Заинске.

В списке компаний и юрлицо завода «Сантехприбор», о которым мы писали год назад. Предприятие начали банкротить еще в 2015 году, по требованию Сбербанка, затем — Swedbank. Год назад требования ФНС составляли 16,5 млн рублей, сейчас долг снизился до 15,3 млн рублей.

Можно встретить в списке и ООО «Дом на Проломной» с 3,33 млн рублей долга по земельному налогу. Компания была создана при участии сербского инвестора Видана Михайловича для реставрации двух зданий на Баумана — домов Щетинкина, неподалеку от улицы Чернышевского. К 2017 году, однако, здания почти разрушились, и Министерство культуры через суд забрало объекты у компании.

Компания была создана при участии сербского инвестора Видана Михайловича для реставрации двух зданий на Баумана — домов Щетинкина, неподалеку от улицы Чернышевского. Фото Максима Платонова

Целая группа должников — это юрлица из строительной империи Анатолия Ливады — ГК «ФОН». Головная компания — ООО «ФОН» — банкрот с долгом ФНС в 9,6 млн рублей. В общем списке компания находится на 36-м месте. Большая часть этой суммы — 4,73 млн рублей — страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, еще 3,05 млн — НДФЛ. Однако гораздо большая сумма долга — у кирпичного завода «Клюкер», он на седьмом месте с долгом в 63,8 млн рублей, из них 41,3 млн рублей — налог на имущество организации. Компания, зарегистрированная в селе Ключищи Верхнеуслонского района, находится в стадии ликвидации с апреля 2017 года. С 2016 года в собственниках — ООО «Профиль-финанс» и «СБК-Стекло», а в 2015 году единственным владельцем был Ливада. Сам «Клюкер» — банкрот с 2017 года — был выставлен на торги в 2018 году.



Должники-банкроты ФНС по РТ

Наименование Компании в состоянии банкротства Совладельцы Вид деятельности/отрасль Общая сумма штрафов и недоимок Водный налог Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) Земельный налог Налог на добавленную стоимость Налог на доходы физических лиц Налог на имущество организаций Налог на прибыль Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации Транспортный налог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ГИДРОМОНТАЖ" Липовских Татьяна Владимировна 45.39%

Липовских Николай Алексеевич 30.05%

Моторин Валерий Гаврилович 9.36%

Бикбаув Рафаэль Ганиятович 6.96%

Никогосян Ольга Владимировна 6.96%

Мингалимов Замир Рашитович 1.28% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 68371095,81 3081547 32455562 19230398 840364 1380278 20225 2108690 74599,45 8409243 770189,3 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАССАЖИРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОМБИНАТ" ФК ДОРСТРОЙИНВЕСТ, АО 26.79% Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 15372220,42 2,61 9635654 1324461 412964,4 2141085 415521,8 108825,8 1333706 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНТЕХПРИБОР" Латыпов Марс Васильевич 100% Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки 15302636,31 9245820 2416282 196529 1053215 10235 1400 379940,4 191470,3 1432961 374783,4 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТРАНССТРОЙ" ВСУ, ООО 46.17%

ЗЕМТРАНС, ООО 8.93%

Каримов Гарафий Ханафеевич 14.17%

Барабонов Валентин Анатольевич 13.03%

Тухватуллина Ильзира Гарафиевна 6.06%

Пастернак Светлана Владимировна 0.12%

Вербовенко Василий Кириллович 0.069%

Пятахин Виктор Иванович 0.069%

Мушарапов Равиль Рафагатович 0.055%

Слепнева Ирина Александровна 0.0050%

...* Строительство жилых и нежилых зданий 9737098,45 399,88 3548143 4737666 812987,9 408677,7 4158 172 56997,19 32410,17 22150,71 113336 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОН" Ливада Анатолий Николаевич 100% Строительство жилых и нежилых зданий 9583442,58 189,46 31226,81 3050640 99915,19 10000 1151288 509676,7 4730507 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТРУБ" ИНТЕР-ПОЛИТРУБ, ООО 100% Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей 7950518,74 1209841 1227344 64639,13 17484,49 5000 812667,9 514534,1 4095402 3605,53 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСО КРОЛИКА" Потапов Виктор Константинович 100% Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты 6579316,11 1198597 1657212 77330,55 5000 483419,8 334008,2 2823749 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНЦИЯ" ЭКОТЕХСЕРВИС, ООО 41.94%

СТАНЦИЯ, ООО 31.60%

Стариков Олег Александрович 26.46% Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 5238623,51 101505,6 3653146 67415,25 852684,1 204391,3 116049,5 214939,4 28492,57 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ТАТТРАНСГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ" Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ 4696017,65 999628,7 52945,89 3615262 28180,64 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА"СТРОЙКОМ" Хабибуллин Марат Миннисламович 100% Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 4385129,25 328307,5 35197,86 5096,38 3936119 2000 7905 4495 66008,38 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ НА ПРОЛОМНОЙ" Михайилович Видан 51%

ХО, МУП 48%

ДОМ НА ПРОЛОМНОЙ, ООО 1% Строительство жилых и нежилых зданий 3330907,59 3330908 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" СК АК БАРС, ООО 100% Производство электромонтажных работ 1626869,07 424078,8 4568,16 25723,84 206205,6 108487,8 857804,9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТЭКС" Тукаев Ильшат Гасимович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 1445271,48 615,96 1444656 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЗАВОЛЖЬЕ" АК БАРС КАЙБИЦЫ, ООО 99.99%

ТПК АГРО-ТРЕЙД, ООО 0.10% Выращивание рассады 1049719,37 36901,77 989045,3 3335,27 20016,98 420,1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "СМАЙЛ" Тимуца Виталий Васильевич 45%

Пеппи Виктор Юрьевич 30%

Мустафин Рафик Назипович 25% Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами 776319,59 605505,4 90635,56 62129,94 163,12 14166,62 3719 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕНИНОГОРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ Куропаткин Геннадий Александрович 28.20%

Гирфанов Наиль Ульфатович 25%

Мустаева Валентина Ивановна 2.91% Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств 483787,32 100638,3 73812,76 89059,47 232,37 301,99 29940,5 27147,27 162519,7 134,99 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ГИДРОСПЕЦСТРОЙ" Даукаев Ислам Рамильевич 25.20%

Даукаев Рустем Рамильевич 25.20%

Васильев Александр Валерьевич 25.20%

Даукаев Рамиль Миргаевич 24.40% Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 470974,55 268286,3 198351,3 431,2 207,59 1860,09 1838,04 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАМАДЫШСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ" Хадиуллин Марат Амирович 100% Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 434597,3 110700,2 53651,25 30385,82 233512 6348 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Георгиева Наталия Валентиновна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 400229,47 18028,2 76846 52503,51 29854,92 198426,7 24570,16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИНС" Рамазанов Ибрагим Раджабович 100% Разборка и снос зданий 351271,03 1079,15 19277,48 2916,11 1745,44 108894,9 3719,49 35800 177838,5 Всего 186372247,9 2,61 1479,03 22362411 82726832 32158443 5054171 9183364 10235 113605,3 5997668 2099655 24777929 1886453

«Свей», осколок «ФОНа» и часть империи Мусина



Другая крупная строительная империя, потерпевшая финансовый крах, признанная банкротом еще в 2011 году, — ООО «Фирма Свей» осужденного главы Рашида Аитова с 2,43 млн рублей долга, большая часть которого приходится на налог на имущество — 1,1 млн. Еще 477 тысяч — долг по налогу на добавленную стоимость, а 319 тысяч — задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам.

Кроме «Свея», среди 234 компаний с долгом более 300 тысяч рублей таких 66 юрлиц — всего они должны налоговикам 1,09 млрд рублей.

Фирма Якова Цейнштейна «Галерея вин» должна налоговой 17,1 млн рублей. Компания на 18 строчке по величине задолженности перед ФНС.

Имущество бизнесмена распродает «Татсоцбанк» — финансовой организации удалось получить через суд несколько объектов компании в Казани и Нижнекамске. «Татсоцбанк», кроме того, обвинил Цейнштейна в афере с получением кредита, ущерб оценили в 219 млн рублей. 7,6 млн рублей из общей суммы налогов долгов компании — это налог на добавленную стоимость, а 5,3 миллиона — налог на имущество организаций.

«Татгазинвест» сменил название на «Нефтегазстрой», а Сахапова в сентябре 2018 года обвинили в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств организации. Фото yandex.ru / kalynevich

В должниках и АО «Нефтегазстрой» бывшего директора и учредителя ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест» Рашита Сахапова. «Татгазинвест» сменил название на «Нефтегазстрой», а Сахапова в сентябре 2018 года обвинили в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств организации. Вину бывший директор признал и получил штраф в 1 млн рублей.

На данный момент, по информации налоговой службы, задолженность по налогам у компании составляет 383,1 млн рублей. Основная масса из них — около 292 млн рублей — приходится на налог на добавленную стоимость. Еще 25,9 млн — это взносы на обязательное пенсионное страхование, 18,2 млн — взносы на обязательное медицинское страхование, 17,1 млн — налоги на доходы физлиц. При этом, как сообщалось в мае 2019 года, у компании остались и долги по зарплате на 60 млн рублей.

Большую сумму должна бюджету и компания с созвучным названием — ООО «Нефтегазстрой-НК» с долгом 109,9 млн рублей. В основном это НДС на сумму в 93,2 млн рублей, еще 15,3 млн — налог на прибыль. Несмотря на очевидное сходство в названии, связи с ООО «Нефтегазстрой» проследить не удалось. Компания находится в стадии ликвидации с декабря 2017 года, до этого ее директором был Ильдар Хайруллин, ранее — Светлана Барова. Бенефициаром считается Марат Хайруллин, других компаний у него обнаружить не удалось.

Заявление о банкротстве «Нефтегазстрой-НК» было подано в марте 2017 года Игорем Васильевым — совладельцем нижнекамской топливной компании «Крекинг-Проф», которого уже спустя два года «банкротили» самого — конкурсный управляющий «Радиотехбанка» — АСВ. По словам юриста «Крекинг-Профа», банкротство связано с крупными долгами, в том числе «Нефтегазстроя-НК».

Василь уже долгое время безуспешно пытается продать «Навигатор», который по сути стал просто офисным центром. Фото kazanfirst.ru

На третьей строчке акционерное общество «Многопрофильное объединение Иншаат» из Набережных Челнов. Компания принадлежала семье челнинского строителя Азата Закиева, который активно занимался стройкой в ОЭЗ «Алабуга». В 2013 году она пыталась истребовать с обанкротившегося резидента «Алабуги» 13 миллионов, потраченных на строительство завода итальянской компании «Пиксар Коатингс». Сын Азата Закиева — Василь — рулит первым частным казанским IT-парком «Навигатор кампус», который в свою бытность президентом России посещал Дмитрий Медведев. Василь уже долгое время безуспешно пытается продать «Навигатор», который по сути стал просто офисным центром.

У компании «МПО «Иншаат» сумма налоговых долгов сейчас составляет 100,3 млн рублей. 88,9 млн приходится на налог на добавленную стоимость, еще 8,7 млн — налог на имущество организаций.

Далее следует ОАО «Обувная фабрика «Спартак» с 46,5 млн рублей задолженности налоговикам. Компания подала на банкротство на волне краха «Татфондбанка» в июле 2017 года. Любопытно, что в списке должников ФНС при этом нет ни самого «Татфондбанка», ни швейной фабрики «Адонис» (и ее сбытовых структур). Зато можно встретить ООО «Реал истэйт» Руслана Закирова, которое также считали близким к империи Роберта Мусина — ранее компания владела землей в Зеленодольском районе, а теперь должна ФНС около 706 тысяч рублей.

В списке и ООО «Союзшахтоосушение» Рустема Зайнуллина, известное как строитель первого казанского небоскреба «Лазурные небеса». Здание строилось семь лет, стоимость проекта (совместного с Закией Шафиковой из «Элемтэ») выросла с 780 млн до 1,5 млрд рублей. У «Союхшахтоосушения» долги перед ФНС в 44,8 млн рублей. Владельца компании в декабре 2018 года осудили на два года условно с таким же испытательным сроком — он признался в уклонении от налогов почти на 25 млн рублей.

Должники ФНС по РТ в стадии ликвидации

Наименование ликвидируемой компании Совладельцы Вид деятельности/отрасль Общая сумма штрафов и недоимок Водный налог Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) Земельный налог Налог на добавленную стоимость Налог на добычу полезных ископаемых Налог на доходы физических лиц Налог на имущество организаций Налог на прибыль Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации Транспортный налог АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗСТРОЙ" Сахапов Рашит Лукманович 71%

Шарипов Рустем Равилевич 17%

Ганиев Марсель Мансурович 12% Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 383117674,6 32330,88 291676091 17093404 1053400 16952300 18244195 10205350 25902459 1958145 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСТРОЙ-НК" Хайруллин Марат Касымович 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 109870805,9 93178099,6 256932,9 1231,5 15276292 473416,7 3,76 7307,86 677521,5 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНШААТ" Закиев Азат Васимович 8.55%

Закиев Фанис Васимович 8.55% Строительство жилых и нежилых зданий 100259304 1280786 88891879 128765,1 8693113,31 127534,1 16876 22990,79 13073,21 21876,69 1062410 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЮКЕР" СБК СТЕКЛО, ООО 51%

ПРОФИЛЬ ФИНАНС, ООО 49% Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 63769556,33 9685,26 2858249 11645424,9 805579,7 41326195,84 19353,45 4229707 2301232 447230,7 126898,6 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБУВНАЯ ФАБРИКА "СПАРТАК" СПАРТАК-ФИНАНС, ООО 78.82%

ГЕЛИО-ПОЛИС, ЗАО 11.25%

АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО 9.58% Производство обуви 46522788,37 2551797 38102429 306,58 2851750,79 6100 1732406 942711,3 335287,4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗШАХТООСУШЕНИЕ" Зайнуллин Рустем Мирзаханович 100% Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 44822354,78 40259270,2 2055051 174,14 430727,9 94417,06 1782904 199809,6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕХМАШ" Кислова Елена Николаевна 100% Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры 37944871,31 683,42 17516623,8 62479,63 2903632,85 15714748 800 1745904 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ" КТ, ЗАО 27.98%

Дольная Надежда Федоровна 19.32% Производство изделий из бетона для использования в строительстве 36297619,49 3684,58 20626430 4682350,12 8110357,98 600 525886 295410,5 148484,6 1904416 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖЭНЕРГОХИМЗАЩИТА - НК" Корниенко Оксана Сергеевна 49.02%

Фадина Галина Григорьевна 49.02%

Трофимов Александр Сергеевич 1.96% Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 31966980,26 0,25 19709025,1 88272,68 48,83 12164243 5000 390,83 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ "САН" Газизов Рафгат Абдрашитович 100% Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 19760655,06 498556,8 4504941,3 1135237 291067,19 13293913 0,59 1000 35939,4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ГАЛЕРЕЯ ВИН" Кузьмина Ирина Михайловна 50%

Цейнштейн Яков Фавелович 50% Торговля оптовая напитками 17130862,57 754692,8 7637459,31 271954,4 5291642,32 1133288 523622 1496494 21709,87 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМГЭС-СТРОЙГРАД" КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ, ПАО 100% Строительство жилых и нежилых зданий 16734239,01 8257207,64 3187878 7783,98 10200 938742,9 502687,7 3824844 4895,56 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНАЯ ФИРМА "АВТОМИР" Хамидуллина Наиля Бурхановна 100% Торговля автотранспортными средствами 16542312,24 2577070 359064,41 642,67 13604755,02 205,55 400 108,48 65,93 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМСКО-УСТЬИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" ЗОЛОТОЙ КОЛОС, ЗАО ХК 100% Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах 12669308,53 21339,04 10586330,5 761337,1 299045,19 1000 143584,4 72338,54 619383,5 164950,3 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАТУНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" ИНТРЕЙДПРОМ, ООО 30.22%

КОЛОС-ИНВЕСТ, ООО 21.04% Производство муки из зерновых культур 11820397,27 219,82 797275,6 5759175,91 352049,4 3426491,22 18608,94 26599,9 401660,7 42907,45 776540,8 218867,6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС" Гусев Айдар Владимирович 100% Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 10138765,72 709460,2 779799,27 8649506,26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗПРОЕКТ ПЛЮС" Вахитов Шамиль Фаатович 51%

Зиганшин Ильдар Шарифуллович 49% Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 9494393,05 462697,62 1401197 215038,59 3970114 529386,7 287933,1 2283628 344397,6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР ГШ" Стариков Олег Александрович 60%

Мухтарова Елена Эдуардовна 40% Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 9379141,05 3231513 403212,47 424,92 5743990,28 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"АГРИ" Производство медицинских инструментов и оборудования 8136566,86 8058394 39741,01 1790,93 21915,53 10000 1971,24 2753,74 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ" Кульментьев Евгений Юрьевич 100% Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 7071934,8 6796262,37 1971,23 53,7 265800 611,13 7236,37 НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРПЕЧАТЬ" Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 6767772,69 4272617,17 1036493 9549,57 185697,2 50 212207,8 120666,7 915309,4 15182,12 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИРИУС" Амиров Айрат Львович 0.57%

Евграфова Лидия Ильинична 0.57%

Шаймарданов Айрат Рустемович 0.57% Производство мебели для офисов и предприятий торговли 6162296,65 5807628,77 313207,3 13771,75 27688,83 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗМОНОЛИТСТРОЙ" Ахметзянова Гузаль Эдуардовна 50%

Сайфутдинова Альбина Абдулгафуровна 50% Производство товарного бетона 5991627,99 4708756,28 121820,3 338865,92 300 97634,41 62177,48 474373,2 187700,4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКО" Фахрутдинов Альберт Нилович 51%

Шарафутдинов Дамир Валеевич 49% Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 4725498,33 2532275,9 48672,49 1773577,06 1000 369972,9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВОСХОД" Романов Евгений Иванович 100% Производство земляных работ 4477604,83 275297,9 1068697,4 1326351 778411,7 114585 15625 25513,73 24112,08 553254,6 295755,9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПЕКТ СП" Ахметов Равиль Исмагилович 40%

Хисамиев Илдар Рифкатович 40%

Хисматуллин Марсель Мударисович 20% Строительство жилых и нежилых зданий 4340899,72 215,59 2089682,27 276436,6 128357,35 1835055 6300 49 4803,53 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЕРАМИКА-КУКМОР" Камалов Ильнур Ильгизарович 100% Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами 3991903,99 3881516,5 48150,12 8763,46 1000 8920,57 5072,47 38480,87 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ" Хасанов Радик Махмутович 50%

Хасанова Елена Владимировна 50% Строительство жилых и нежилых зданий 3976212,17 3832817,61 124036,9 14953,26 4404,39 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКА-ТРАНС" РЕКА-ТРАНС, ООО 90.90%

Иванов Никита Михайлович 9.10% Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 3783286,75 2299051 305201,9 85 48,34 1178901 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛТЭК" Фаттахов Рафаэль Лиюсович 90%

Хрулев Иван Анатольевич 10% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 3236537,09 696220,4 284469,76 2119011,65 2688,1 11400 131,24 122616 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ХОККЕЙНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ТИМЕР" Юсупов Ринат Хакимзянович 64.70%

Минвалеев Камиль Шамилевич 17.65%

Юсупов Эдуард Ринатович 17.65% Деятельность по организации заключения пари 3117865,09 3107716,5 599,9 9548,69 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАФЛЕКС" Габидуллин Азат Гумарович 50%

Курамшин Дмитрий Равилевич 50% Прочие виды полиграфической деятельности 3071667,69 1378519,04 1146061 547087,6 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕКТОР" Открытое акционерное общество "Инновационный Центр "Биектау" 100% Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 2923567,58 315475,7 1276535,44 933679,1 139705,14 223518,1 280 10782,96 23591,15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИКОН-СБ" Сай Татьяна Викторовна 32%

Гордеева Елена Александровна 30%

Сай Виктор Георгиевич 17%

Нурутдинова Наталья Владимировна 10%

Хасанова Флера Сагитовна 9%

Гордеева Елена Александровна 1.20%

Сай Наталья Алексеевна 1.08%

Демидов Вадим Викторович 1%

Шумаков Сергей Иванович 1% Деятельность частных охранных служб 2863672,21 426,2 53183,28 2326746 15200 102606,1 365510,2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "НУР-ТЕХ" Файзуллин Фаиль Мударисович 70%

Галеев Марат Мухамадеевич 25%

Закиров Роберт Камилевич 5% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 2594325,82 2914,97 136512,2 77,95 39522,32 107665,1 395028,3 218052,4 1684171 10381,69 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СВЕЙ" Аитов Рашид Рафаилович 34%

Абдульменев Роберт Ильдусович 33%

Осмоловский Леонид Дмитриевич 33% Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами 2434000,99 462,87 319349,9 164623,2 476994,52 175210,1 1106909,28 30050 2099,27 158301,8 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕДТЕХНИКА" Кушниковский Константин Игоревич 30.05%

Петров Игорь Алексеевич 29.88%

Чигирёв Андрей Анатольевич 29.21%

Гайнутдинов Рустэм Ниязбекович 1.44% Ремонт машин и оборудования 2230085,21 540547,6 166402,5 680206,5 500 142502,6 81134,96 618791 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТАГРОЭКСИМ" Хамзина Фарида Хайрутдиновна 28%

Галлямов Алберт Вазихович 27%

ТАТАГРОЭКСИМ, ООО 22%

ПРИ МСХ И ПРГ, РПК 18%

Гайзатуллин Ринат Рауфович 5% Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 2172508,19 402160,1 448548,31 1128184,97 15800 68119,1 109695,7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСНАБ" Узун Лилия Фаязовна 100% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 2141290,15 2094308,26 1000 1100 44881,89 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТРАНС" Гафарова Гузалия Абдулхамитовна 60%

Минибаева Айсылу Абдулхамитовна 40% Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 1713456,09 197108,8 1084766,3 16802,49 65471,25 36933,62 276902,1 35471,48 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМБИНАТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ "УОЛЛСЕЙВИНГ" Жигарев Александр Сергеевич 50%

ИК КВАРТАЛ, ООО 25.50%

Владимирцев Евгений Михайлович 24.50% Производство изделий из бетона для использования в строительстве 1700747,03 133,16 144357 1000 5200 264038,1 147031,5 1138987 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРЕМЯ" РЕАЛ ИСТЭЙТ, ООО 100% Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) 1434699,22 1431999,22 2700 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАВЛЫ-ВОДОКАНАЛ" Галимов Андрей Валерьевич 51%

УПОБИО, МКП Г.БАВЛЫ 25%

Сулейманов Муслим Магомедович 24% Забор, очистка и распределение воды 1401499,46 564,51 1383608 9111,9 5181,24 3033,75 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНП-РЕГИОН" Богданов Алексей Николаевич 50%

ОНП-РЕГИОН, ООО 44%

Яушев Эдуард Хусаинович 44%

Валеев Асхат Анасович 6%

Заяц Юрий Иванович 4% Строительство жилых и нежилых зданий 1387412,97 99662,54 654087,88 62078,02 451894,6 119690 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Пирогов Эдуард Константинович 100% Подготовка строительной площадки 1241445,92 1241446 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОФАРМ-СЕРВИС" Артамонов Глеб Евгеньевич 50%

Кушниковский Игорь Александрович 25%

Найко Ирина Александровна 25% Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 1115553,47 139873,6 1267,5 453977,22 304648,8 44858,1 24657,2 146271,1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРС-МЕД" Газизов Динар Миневасилович 75.61%

Докукин Максим Владимирович 10.60%

Младенцева Татьяна Ивановна 9.85%

Ашрапова Лилия Сунгатовна 0.99%

Западнов Дмитрий Юрьевич 0.99%

Захарова Наталья Владимировна 0.99%

Юферева Елена Сергеевна 0.99% Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах 1099400,12 198366,9 370755,1 56516,39 5000 468761,8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-АВТО" Динмухаметов Миргазиян Габдуллович 100% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 1031870,34 39204,1 596927,2 61714,07 1424,33 261120,2 1417,74 70062,74 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕМЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЛИДЕР" ЛЕНД-ИНВЕСТ, ООО 27.46% Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 975283,44 846239,4 124087,49 4596,47 36,03 10,18 313,87 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙСЕРВИС" ТСС, ООО 50%

Фатхутдинов Динар Равилевич 50% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 952340,44 161897,62 790395,6 47,2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЕВРОКАСКАД" Бикмуллин Наиль Миннубаевич 62%

Бикмуллин Рустем Наилевич 30%

Сабитов Алмаз Ахатович 8%

Архипов Олег Алексеевич 0.60% Торговля оптовая электрической бытовой техникой 805776,78 721620,47 77590,99 1000 4565,1 0,14 0,08 1000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКЛИПС" Липовских Николай Алексеевич 97%

Липовских Алексей Николаевич 3%

Никогосян Ольга Владимировна n/a Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах 787568,43 218082,5 35000 115221,6 65518,16 353746,3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛФО-АВТО" Гафуров Айдар Руханилович 100% Торговля автотранспортными средствами 736767,69 151308 145527,8 331889,92 46732,93 31692,43 29616,61 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДЕТАЛЬ" Ефимова Людмила Николаевна 100% Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 727172,29 645403 435,92 30,07 200 13701,53 8188,46 58983,46 229,85 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ ГРУППА "АСКО" УК СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ, ООО 99.90%

СГ АСКО, ООО 0.10% Страхование имущества 687867,56 1862,5 141308,06 59033,91 401053,54 5587,5 14761,7 0,02 63680,3 580,03 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАФ" Насыбуллина Факия Гумеровна 43%

Халиуллина Зиля Мунировна 30%

ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ ТАТМЕЛИОРАЦИЯ, ОАО 25%

Шайхутдинов Нафис Вакилович 2% Строительство жилых и нежилых зданий 633424,44 200201,8 268224,9 164997,8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ" Шакиров Вильдан Миннахметович 100% Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 586453,59 203,59 586250 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭК" ИМПЭК, ООО 90.91%

Денисов Станислав Валерьевич 9.09% Вложения в ценные бумаги 535283,76 534426 99,86 200 341,31 25,23 191,36 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" Общество с ограниченной ответственностью «Казань Строй» 99.89% Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 523290,09 148516,38 332150,43 10000 1569,45 31053,83 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖЬЕ 2015" Егоров Алексей Анатольевич 100% Строительство жилых и нежилых зданий 476955,66 225292,13 32501,65 107271,4 25300 14314,31 8468,06 63808,14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМП" ЖК ОЛИМП, ООО 99.96%

Шакуров Рустем Шаукатович 0.040% Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 436127,1 424819 10908,12 400 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ" Каюмов Альберт Асхатович 100% Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 410919,01 410908,86 4,69 2,8 2,66 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА СПЕЦВНЕШМОНТАЖ - М" Валеев Сергей Мусалимович 50%

Каракулькин Андрей Иванович 50% Строительство жилых и нежилых зданий 388828,59 363672,38 83,76 5400 3406,46 1571,9 14694,09 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" ФКС, ООО 70%

МАРАДИСА, ООО 10%

НАП, НАО 10%

ТАКПО, ООО 10% Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки 371622,68 272831,71 2719,65 58707,03 6294,56 3579,28 27490,45 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХМАШ КАЗАНЬ" ТД ТЕХМАШ КАЗАНЬ, ООО 98.08%

Нугаев Рефать Яхьяевич 1.92% Производство солода 369601,8 57908,77 10000 276123,87 1800 23769,16 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АК ФИНАНС" Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) 318155,22 318155,22 Всего 1087302678 14397,22 606961,5 320253,1 49901963 695546806 175210,1 36398490 112774514,2 81631434 5056929 1598113 29813479 16125811 48446354 8891963

Закрытые должники: проектный институт, бывшая структура «Золотого колоса» и юрлицо крупного продавца электроники



Недействующих юрлиц, имеющих долги перед ФНС, — 43 компании, а общая сумма задолженности составляет 244 млн рублей.

Крупнейший из должников — ликвидированное вследствие банкротства в декабре 2019 года ООО «Дорстрой Казань», занимавшееся, согласно ОКВЭД, производством нефтепродуктов. Предприятие было признано банкротом еще в октябре 2015 года, а до этого, в июле, прокуратура выявила задолженность компании перед 344 работниками на 22 млн рублей. По налогам предприятие задолжало 90,2 млн рублей, 64,4 млн из них — налог на добавленную стоимость, 14,1 млн — налог на доходы физических лиц. Еще 6,15 млн — задолженность по налогу на имущество организаций, а 5,06 млн — долг по транспортному налогу. Владельцами компании значатся Фания Чунина и Артем Сазоненко. При этом в учрежденных компанией юрлицах значится АО «Евроасфальт Групп» с уставным капиталом в 355,2 млн рублей, акции которой (вместе с акциями АО «Технопрогресс») конкурсный управляющий «ДорСтрой Казань» пытался продать за 480 млн рублей, но заявок на покупку не поступило.

На втором месте с долгом в 38,1 млн рублей — ООО «Стройкомплекс» Рафаила Сагдиева, основанный еще в 1998 году. Компания прекратила деятельность в июне 2019 года вследствие банкротства. Сагдиев является директором еще и казанского ООО «Инвестградстрой», зарегистрированного в «Лазурных небесах», но оно не входит в число должников.

В 2015 году, после банкротства агрохолдинга «Золотой колос» экс-депутата Госдумы Рината Губайдуллина, элеватор перешел в ведение «Ак Барс холдинга», компания была ликвидирована вследствие банкротства в ноябре 2019 года. Фото postrussia.info

Долг в 12,3 млн рублей — у ОАО «Буинский элеватор». В 2015 году, после банкротства агрохолдинга «Золотой колос» экс-депутата Госдумы Рината Губайдуллина, элеватор перешел в ведение «Ак Барс холдинга», компания была ликвидирована вследствие банкротства в ноябре 2019 года.

Есть в списке недействующих должников и некоторые другие примечательные компании. Например, на 11-м месте прекратившее деятельность в 2018 году ООО «ДНС-Альтаир» — казанская «дочка» федеральной сети DNS, которая, как и другие региональные подразделения, вошли в состав материнской компании — «ДНС Ритейл». За компанией, тем не менее, до сих пор числится 5,4 миллиона рублей долга налоговикам — почти вся сумма приходится на налог на прибыль.

15-е место занимает ОАО «Институт «Казгражданпроект» с 2,77 млн рублей долга. Из них 1,97 млн рублей приходится на НДС, 706 тыс. — на налог на имущество организаций и 98 тыс. — транспортный налог. Предприятие обанкротили в 2016 году, на него были переведены долги и убытки, которые посчитали «причиненными некомпетентной деятельностью» бывшего гендиректора Ильгиза Шафиева. Вместо ОАО было создано одноименное муниципальное бюджетное учреждение.

Недействующие должники ФНС по РТ

Наименование недействующей компании Совладельцы Вид деятельности/отрасль Общая сумма штрафов и недоимок Водный налог Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) Земельный налог Налог на добавленную стоимость Налог на доходы физических лиц Налог на имущество организаций Налог на прибыль Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации Транспортный налог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙ КАЗАНЬ" Чунина Фания Султановна 99%

Сазоненко Артем Валерьевич 1% Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков 90160839 64396424 14103096 6150758 109,2 200 63509,04 35027,91 352328,7 5059386 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКС" Сагдиев Рафаил Габдуллович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 38135883 29828690 8222,69 1563 7995138 43323,27 6439,94 156601,4 95905,59 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " БУИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" УК ПРИВОЛЖСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ, ООО 22% Выращивание однолетних культур 12308052 122,04 9979907 531391 1790260 1700 4671,86 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛЯРА-СТРОЙ" АЛТЫН САБА, ООО АПГ 100% Строительство жилых и нежилых зданий 10718276 185636,2 5925038 823410,1 1438563 85145,51 3600 1098726 1158157 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛТАУ" ЯЛТАУ, ООО 72.73%

МАРАДИСА, ООО 9.09%

НАП, НАО 9.09%

ТАКПО, ООО 9.09% Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации 9737473,1 9730731 6742,4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" КОРПОРАЦИЯ "ОСТА МЕНЕДЖМЕНТ" 95%

Ситдиков Равиль Васимович 5% Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата 9327054,1 4420141 4712286 80409,54 1400 38793,35 74023,79 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДЕЛСТРОЙ-НК" ДСО, ООО 100% Работы строительные отделочные 8844408,3 8640288 138990,5 1310,61 38824,63 22363,82 2630,95 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМП" ТК ОЛИМП, ООО 100%

Минкин Ильгиз Гарифович 5,802 руб. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 8485562,8 2091123 6394440 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДКАМСНАБ" Хасанова Надежда Петровна 100% Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 6538109,5 35852,93 405342,9 2569272 561096,6 2528430 355085,7 15820 29911,11 37297,5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМО СТАЙЛ" Карягин Сергей Анатольевич 100% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 5618351 177292,5 640119,6 55700 855814 423437,4 3465988 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНС-АЛЬТАИР" ДНС ГРУПП, ООО 100% Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 5396989,2 1092,76 5395896 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЯЖ" Нурияхметов Марат Тагирьзянович 100% Обработка отходов резины 3381996 3064295 305915,2 11786,28 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСТАВРАЦИЯ" Разборка и снос зданий 3173391,4 1094554 116604,5 1474439 10000 76125,17 37153,75 320245,4 44270,23 ОАО "ЛЕНИНОГОРСКИЙ ЗАВОД "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" Абдулхаиров Анас Мухаметшакирович 87.67%

Фасахов Азат Нурмухаметович 0.18%

Абдулхаирова Аминя Салимзяновна 0.060% Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов 3072834,3 1243995 1756380 21518,38 13604,45 37336,03 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ" Мануйлов Евгений Федорович 1.74%

Палей Феликс Шаявич 1.54%

Казакова Татьяна Ивановна 1.43%

Покшин Вадим Алексеевич 0.40%

Левятов Дмитрий Эдуардович 0.22% Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта 2765984,5 1961179 706332,9 200 98272,4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТОРГ" Зиганшин Рафис Рушанович 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 2738379,1 2548923 189255,9 200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕСТРЕЧИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ" Сулейманов Ильнар Наилевич 100% Смешанное сельское хозяйство 2283153,6 170807,5 1141268 345214 267776,4 146811,2 26480 3597,57 181199,3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" Хамалинский Станислав Александрович 100% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 1848163,6 1847859 304,53 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ" УПРАВЛЕНИЕ КВ, ООО 100%

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ООО 100 руб. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 1640409 1640409 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРРЕМСТРОЙ ПЛЮС" Бакиров Ильяс Рашитович 100% Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 1550446,6 562875,2 590176,4 66174,81 37589,82 285164,1 8466,18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ТАТАРСТАН" ВАМИН ТАТАРСТАН, ОАО 76% Выращивание зерновых культур 1491496,8 237,08 1491151 109,11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ" Никонов Павел Александрович 99%

Габдрахманова Екатерина Андреевна 1% Деятельность в области права и бухгалтерского учета 1248034,7 35307,24 11493,21 1175034 25700 85 48,34 366,66 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН - АГРО - ИДЕЛЬ" Раджабов Равшан Тухтасунович 100% Торговля оптовая специализированная прочая 1135047,4 7,46 1130300 4740,24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРНИКА" Садрутдинов Наиль Тагирович 72.73%

Идиатуллина Юлия Николаевна 27.27% Торговля оптовая химическими продуктами 1119570,6 1118737 500 333,55 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОРИТ СИТИ ГРУПП" КОЛОРИТ СИТИ ГРУПП, ООО 99.67%

Севостьянов Сергей Анатольевич 0.33% Торговля оптовая лакокрасочными материалами 1014499,2 944472,2 4746,46 65280,51 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНАКОМ" Баландин Юрий Леонидович 100% Производство изделий из бетона для использования в строительстве 972344,14 903626 13322,01 5000 50396,16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОЛИМП" Минкин Ильгиз Гарифович 59.80%

Минкина Эльфия Туктаровна 40.20% Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 753395,34 753395,3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИТРЕЙД" Халиуллин Динар Тагирович 100% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 737517,98 262112 279206 196200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИСТОН15" ПИСТОН15, ООО 99%

СПОНА, ООО 1% Производство штукатурных работ 716630,31 436934,8 279695,5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ ИСТЭЙТ" Закиров Руслан Фянисович 99%

НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС, ООО 1% Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 705904,64 691456 23,57 14425,07 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОМИССИОНКА" Иванов Глеб Николаевич 100% Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе 640369,39 638969,4 400 170 97 733 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙ" Хамидуллин Радик Гусманович 100% Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 612313,17 3666,03 607377,2 1269,98 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТПЛОДООВОЩПРОМ " Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 45.50%

Зиатдинов Раил Шагартдинович 16%

Сабитов Рустам Равилович 3%

Наумова Александра Ивановна 2.70%

Каримуллин Ринат Гибадуллович 1% Смешанное сельское хозяйство 565207,33 555207,3 10000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" ПРОМКАПИТАЛ, ЗАО 100% Строительство жилых и нежилых зданий 560498 560498 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЙ ПРОФИЛЬ" Михальцов Дмитрий Александрович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 550158,81 523158,8 1000 26000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "СЛОБОДА" ДИЛЯРА-СТРОЙ, ООО 67.17%

АЛТЫН САБА, ООО АПГ 32.83% Разведение свиней 484544,08 41907,2 396587,9 15669,29 400 26651,25 3328,47 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАСТ" Сафтенку Виктор Михайлович 100% Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 469439,33 9439,33 460000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА-БЦ" Бильданов Руслан Мохсинович 100% Торговля оптовая металлами и металлическими рудами 468872,6 462734,6 138,05 5000 170 96,67 733,33 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛНЫСТРОЙУСЛУГИ" Мыльникова Валентина Александровна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 467735,7 403973,6 63762,15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИФА" ЗИФА, ООО 80%

Панова Кристина Валерьевна 20% Выращивание зерновых культур 443443,18 369401,8 16263,33 1678,05 56100 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИЗЛИ БАР КАЗАНЬ" Абидов Аслан Ахмедович 100% Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 441258,92 9237,07 432021,9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР" Русанов Дмитрий Викторович 100% Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования 362716,91 361479,6 200 176,34 100,28 760,68 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКМИД" Мельников Максим Александрович 100% Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 361024,51 361024,5 Всего 244047780 122,04 35852,93 7,46 7126649 1,55E+08 23443033 17905344 20077852 3476922 964062,2 1105548 539991,1 7336122 6852406

Действующие: «Татфлот» погасил долги по зарплате, но не по налогам



Компаний в статусе «действующие» (согласно данным «Спарка»), которые должны налоговой службе более 300 тысяч рублей, в списке больше всего — 101 штука. Суммарный их долг составляет 421,8 млн рублей. В большинстве случаев эти компании, правда, не известны широкой публике.

Есть, впрочем, и исключения. Например, главная из них — «Судоходная компания «Татфлот». На нее приходится почти половина указанной суммы — у нее накопилось долгов на 192,8 млн рублей. 141,4 млн рублей из этой суммы — налог на добавленную стоимость, 27,1 млн — взносы в Пенсионный фонд, около 9 миллионов — взносы на обязательное медицинское страхование, а еще 8,3 миллиона — земельный налог.

В 2018 году «Татфлот» угодил в скандал с задолженностью перед коллективом: 1,1 тысячи работников он не выплатил зарплату на 55 млн рублей. В апреле 2019 года появилась информация о том, что компания может перейти в собственность Татарстана для устранения задержек выплаты зарплаты, а уже в августе эти долги были погашены, в период расследования уголовного дела в отношении гендиректора компании Рустэма Мухутдинова. Сумма долга перед работниками на тот момент удвоилась — она составляла уже 120 млн рублей. За несвоевременную выплату зарплаты Мухутдинов получил штраф в 100 тысяч рублей, а в феврале 2020 года Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило, что уголовное дело против Мухутдинова было направлено в суд, на земельный участок «Татфлота» стоимостью в 130 млн рублей был наложен арест.

За несвоевременную выплату зарплаты Мухутдинов получил штраф в 100 тысяч рублей. Фото korabel.ru

Следующая за ней по сумме долга компания — ООО «Современное строительство» — отстает почти в пять раз. Тем не менее сумма долга предприятия налоговой службе очень значительна: она должна 37,7 млн рублей. Проблемы у челнинской компании, входящей в ГК «Профит» депутата Госсовета Марселя Мингалимова, судя по всему, начались совсем недавно. Компания занималась застройкой микрорайона «Прибрежный» в 34-м комплексе Челнов и получила под застройку участок в 19 га на месте бывшего гаражного комплекса «Комсомольский», причем в качестве компенсации за завершение строительства двух проблемных долгостроев. При этом в середине февраля ФНС подала иск о банкротстве компании за долг в размере 49,5 млн рублей.

В два раза меньше «Современного строительства» — 17,6 млн рублей — ФНС должно ООО «Товарищ», учрежденное Татарской республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов (почти вся сумма долга — это налог на добавленную стоимость). Немногим меньшая сумма долга — 15,4 млн рублей — у АО «Технический центр КАПО» Возиха Гаптрахманова — в 2015 году компания требовала от обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» 27 млн рублей, а в 2016 году погашала своим сотрудникам задолженность по зарплате. Другая компания Гаптрахманова — «КАПО Авиа» — в 2015 году лишилась сертификата эксплуатанта, хотя до этого считалась авиакомпанией КАПО имени Горбунова (предприятию действительно принадлежит 0,37% в компании). Наконец, еще одно предприятие с долгом чуть меньше 15 млн рублей — АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта», принадлежащее АО «СМП» (им в свою очередь владеют 67 граждан России). В июне 2019 года «СМП» подавало иск против директора своей «дочки», «Альметьевского ПОПАТ», Константина Кириченко — на сумму в 16 млн рублей.

Действующие должники ФНС по РТ

Наименование действующей компании Совладельцы Вид деятельности/отрасль Общая сумма штрафов и недоимок Водный налог Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Единый сельскохозяйственный налог Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) Земельный налог Налог на добавленную стоимость Налог на добычу полезных ископаемых Налог на доходы физических лиц Налог на имущество организаций Налог на прибыль Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации Транспортный налог АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ТАТФЛОТ" ТАТФЛОТ, ОАО 99.96% Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 192776412,6 8333004 1,41E+08 29665,64 3343681 1265984 6800 8947461 2274415 27081030 106738,2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" СОДЕЙСТВИЕ, ООО КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНСТВО 99.99%

Мингалимов Марсель Завидович 0.010% Строительство жилых и нежилых зданий 37741531 16862 37724669 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРИЩ" ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 100% Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 17608093,21 1428012 15676463 486560,3 9880,37 400 5700 1077,3 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАПО" Гаптрахманов Возих Миннулович 29.92% Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические 15354882,51 6119077 1010953 8627,5 1787369 1047786 364437,1 5016632 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА" СМП, АО 25%

Кириченко Павел Константинович 30.48%

Кириченко Константин Павлович 26.27% Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении 14819845,47 2540192 1437137 10842516 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮСТРА" Якушев Егор Николаевич 100% Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 13456529,58 4971175 100960,9 8384325 68,71 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС" ЛАДА-СЕРВИС, АО 76.03% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 10233713,14 4114572 814352,5 1047,27 503318,2 4733072 2350,01 65001,01 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ" ТОРГОВЫЙ ДОМ АСТОН, ООО 36.20%

ИТИЛЬ, ООО 28.90% Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 10071003,42 14243,01 3030,44 2829436 4981957 930332,7 1055331 1850 85 48,34 366,66 254323,9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРУС" Петров Юрий Васильевич 50%

Петрова Зинаида Николаевна 50% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 8032702,2 4498393 3534291 18,13 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НУКЕР" Акулов Михаил Степанович 70%

Гаевский Николай Анатольевич 10%

Галямов Рафаил Абдуллович 10%

Инхестер Венера Фаисовна 10% Деятельность частных охранных служб 7076700,22 488 2245438 452129,7 2695711 1679984 2950 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УДАЧА" Гаязов Алмас Асляхович 55%

Минулин Марс Мансурович 40%

Гаязова Зульфия Мусалимовна 5% Деятельность в области демонстрации кинофильмов 5366811,35 79,33 409,74 726256,7 4570686 59302,33 400 170 96,67 733,33 8677,42 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРС" Лысенко Анжела Ринатовна 100% Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента 4934967,84 4805227 22,54 84600 7668,24 4360,38 33089,4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБЕТОН" СТРОЙБЕТОН, ООО 65.34%

Гребенюк Иван Николаевич 34.66% Транспортная обработка грузов 4311148 1358942 907882,4 133,15 400 366228,7 208247,7 1469314 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЛЬ" Газизуллина Светлана Шафиковна 50%

Зиганшина Светлана Александровна 50% Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей 4178413,78 3285276 741989,1 3630,3 15328,14 10343,32 16817,6 105029,1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРЭЙ" Суворов Сергей Анатольевич 100% Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 3861961 1704838 2157123 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКАН-ИНВЕСТ" ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АК БАРС, АО 52.37%

АПК ВЫСОКАЯ ГОРА, ООО 32.80% Производство питьевого молока и питьевых сливок 3589976,58 127,26 381993,3 2918958 1500 1056,72 23647,39 258370,3 4323,26 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЙБИЦКИЙ РЫБХОЗ" Ярцев Олег Валентинович 100% Рыбоводство 2855507,21 21712,31 18918,3 49398,74 91535,31 55445,57 986672,8 275964,4 155845,6 1190435 9579,39 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНЬ - ЗЕМСТРОЙ" Баляйкина Софья Викторовна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 2448769,57 1326,55 1108035 2,53 1323806 15600 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ - КОНТРОЛЬ" Копылов Александр Иванович 100% Технические испытания, исследования, анализ и сертификация 2386598,6 2381367 5032,06 200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАСТ 2000" Савельев Евгений Владимирович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 2278392,49 1805336 12583,66 19683,83 68345,01 23694,98 13473,59 104571,8 230703,4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДПРОМ" Плотников Глеб Игоревич 100% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 2029150,34 1854284 174422,6 400 7,4 4,21 31,92 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРЬ" Бродниковский Юрий Петрович 100% Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний 1918002 1918002 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ " Судаков Андрей Борисович 50%

Судакова Людмила Владимировна 50% Производство изделий из бетона для использования в строительстве 1804092,65 101679 758044 848894,6 16403,7 78345 466,37 260 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛ-ФО" Сулейманов Марат Владимирович 100% Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 1759253 1758453 800 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДОК" Иванова Альбина Фаритовна 100% Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 1678790,56 1678791 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК МЕГАСТРОЙ" Хрипунова Флюра Ханифовна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 1648391,91 1640689 2,84 7700 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК" Исламова Гульнара Ришатовна 28.95%

Шарафиева Алина Ришатовна 28.95%

Батыршин Рафаэль Римович 24.12%

Сафиуллина Хания Карамовна 14.47%

БРИКС, ООО 3.51% Торговля прочими автотранспортными средствами 1480743,49 1480743 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ УКСУСНЫЙ ЗАВОД" Производство приправ и пряностей 1465502,86 197252,9 60156,87 418848,6 4149,2 17,93 5000 137141,9 104626,1 532596,7 5712,76 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВВА ПЛЮС" Савельев Александр Рудольфович 100% Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 1461519,51 1461412 7,15 100 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУ "СТАЛЬМЕХАНИЗАЦИЯ" СТАЛЬМЕХАНИЗАЦИЯ, ООО СУ 99.01%

Сайдулина Ксения Максимовна 0.99% Строительство жилых и нежилых зданий 1353840 1353840 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЛАН-К" АРСЛАН-К, ООО 91.67%

Ибраев Салават Талгатович 8.33% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 1276498,34 729723,7 519945,9 3056,97 200 1185,57 667,41 5116,99 16601,74 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМЕРА" УК ЮРЭКСПО, ООО 100% Деятельность в области права 1257043,55 1000 1255444 600 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИДЕАЛ-СЕРВИС" Хисматов Рамиль Хабибуллович 50%

Хрящиков Игорь Владимирович 50% Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями 1246711,65 996111,7 250600 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ГАММИ" Гаранин Александр Сергеевич 100% Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации 1207147,28 677517,1 529630,2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Шавалеев Анас Назипович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 1108657,88 176709,1 602267 56018,77 31853,78 241809,2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙРЕСУРС" СПЕЦСТРОЙРЕСУРС, ООО 80%

Ферафонтов Павел Васильевич 20% Строительство жилых и нежилых зданий 1098862,01 419748 4220,8 441245,7 218400 2090,75 1188,86 11967,94 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛАВЭР" ТЕХНОДЕКОР, ООО 100% Деятельность головных офисов 1071480,99 262,82 15083,73 1655,99 1028978 25500 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ +" Самолин Вячеслав Андреевич 100% Деятельность туристических агентств и туроператоров 1011876,3 173334 96725,14 741817,1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" Холодовский Моисей Нухимович 75.38%

Анисимов Анатолий Николаевич 7.16%

Шагиахметов Султан 5.88%

Фомин Виктор Иванович 4.68%

Арсланов Ильшат Зиннурович 3%

Филиппова Надежда Степановна 1.25%

Валеева Зулайха Рафгатовна 0.65%

Гильметдинова Глюза Юнусовна 0.65%

Гилязова Светлана Хидиятовна 0.65%

Торошина Антонина Петровна 0.62%

...* Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 943572,43 4557,1 743,77 575140,1 1,59 1527,39 355114,4 2317,87 4170,3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ДЕСЕРТОВ" СТАРТ, ООО 75%

Шайхулов Ришат Рахимзянович 25% Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 936541,22 94924,89 212703,3 106059,2 495937,2 26916,64 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУРНИТОРГ" Алексеенко Игорь Владимирович 100% Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек, трубчатых и раздвоенных заклепок и др. 928505,2 72373,8 231005,1 68893,86 94559,53 53769,14 407903,8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХИМПОРТ" Лутфуллина Марина Николаевна 100% Торговля оптовая неспециализированная 884585,28 884585,3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕКТОР" Рамазанова Галима Тимирхановна 80%

БИОНОВАТИК, ООО 20% Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки 882068,7 228444,4 649,08 78715,92 46714,36 526317,3 1227,6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФТАЛИЯ" УК ЮРЭКСПО, ООО 100% Деятельность в области права 854670,77 2,91 5,08 738262,8 116400 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЕГАЗСТРОЙ-ИНВЕСТ" Выращивание однолетних культур 778769,82 4646,85 65613,44 177651,5 242226,3 49067,38 27901,06 211663,3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТРЭК" Мамяшев Айрат Идегарович 50%

Рябцов Максим Владимирович 50% Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 765000 765000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСТРОЙ МАСТЕР" КОМПЛЕКТСТРОЙ МАСТЕР, ООО 91%

Раимов Ринат Анварович 9% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 691782,44 291867 47901,28 210372,7 10100 22221,29 13463,66 95856,54 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ" Шишкин Валерий Борисович 17.50%

Грибанов Алексей Парфенович 10%

Пантявин Николай Иванович 10%

Шабалин Сергей Иванович 6.50%

Фомин Владимир Иванович 5.50%

Хафизов Масхут Махмутович 4.50%

Чалышев Николай Иванович 4.50%

Вахотин Андрей Петрович 4%

Соловьев Василий Ефимович 4%

Бобровницкий Дмитрий Петрович 3%

...* Строительство жилых и нежилых зданий 684424,94 79896,24 69682,43 534846,3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ" КНИЖНЫЙ ДВОР, ООО 100% Производство прочих строительно-монтажных работ 674308,77 274091 96019,79 304183,2 2,51 1,43 10,83 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАУРА" Наклевкина Евгения Юрьевна 100% Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами 664449,08 664449,1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" Аскаров Вильнур Вакифович 50%

Матвеев Семён Юрьевич 50% Образование основное общее 651836,69 6354,73 600359,1 1000 170 96,67 43856,19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПФ "ПРОМТЕХСТРОЙ" Пашина Нина Ивановна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 650949,79 629433,5 21316,25 200 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАГАРТОС" Бикмуллин Айрат Миннурович 50%

Лутфуллин Ринат Зубхортдинович 50% Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 631165,56 6264,58 257156,8 1522,79 100 60236,58 34252,2 259847,2 11785,41 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА КАЗАНЬ" Рудер Роман Вадимович 100% Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 622282,35 621882,4 400 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТА-СЕРВИС" Карамышев Андрей Александрович 100% Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях 621875,73 442094,9 400 48,34 85 88300,72 90946,76 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГНИВО-НЧ" Горбунова Наталья Владимировна 100% Производство арматуры трубопроводной 610825,35 186085,8 191681,5 24356,67 35529,89 20203,29 152968,2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС" Страхова Татьяна Витальевна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 603460,58 222625,1 199693 3200 36600,31 17321,04 124021,1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗХИМТРЕЙД" Хусаинова Наиля Масгутовна 65%

Сибгатуллина Назиба Гимазетдиновна 35% Торговля оптовая промышленными химикатами 571886,03 571886 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ-КАЗАНЬ" Уснунц Алексей Левонович 100% Производство подводных работ, включая водолазные 566697 566697 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕНЗЕЛИНСКАГРОХИМСЕРВИС" ТАТАГРОХИМ, ОАО 2.03%

Садыков Расим Мукарамович 25.49%

Хабибуллин Мухаметнур Габдуллович 23.62%

Хаматдинов Фарид Залалетдинович 14.48% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 538512,29 72130,01 108094,6 26257,5 3509,93 5000 47568,35 36094,51 147553,1 92304,35 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ СТРОЙ" Залялиев Искандер Наилевич 100% Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 527154,05 526645 509,08 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВС" Хара Юрий Игоревич 100% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 521515,79 128,05 521387,7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОР" Шабаев Марат Баянович 100% Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 514279,8 514279,8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКЛИПС" Лукьянова Наталья Владимировна 33.33%

Никогосян Ольга Владимировна 33.33%

Липовских Антанида Александровна 16.67%

Липовских Алексей Дмитриевич 8.33%

НИКЛИПС, ООО 8.33% Производство стекольных работ 508556,5 359034 133559,5 15963 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ" Тарасов Владимир Ильич 50.01%

Тарасова Татьяна Владимировна 13.41%

Каюмов Ильшат Шамилевич 9.60%

Фатыхов Мансур Халяпович 8%

Ибрагимова Нурия Маресовна 0.17%

Ишков Сергей Михайлович 0.030% Производство изделий из бетона для использования в строительстве 499914,34 443938 52978 2998,34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-ТЕКСТИЛЬ" Чиков Евгений Олегович 100% Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 496288,13 489288,1 7000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ ФИММ" Гарипова Айгуль Рафиковна 100% Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 487856,04 470055,6 16800,46 1000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО" АГРО, ООО 90.91%

Гасанов Расим Аянатович 9.09% Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 478532,93 478527,2 2,25 0,6 0,34 2,59 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГАМАК+" Ибрагимов Айдар Асхатович 51%

Загидуллин Марат Вазиятуллович 49% Строительство жилых и нежилых зданий 475710,67 174623,2 2349,16 258066,9 2900 37771,4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБИНДУСТРИЯПЛЮС" Орловский Денис Александрович 50%

Ягодкина Ольга Алексеевна 50% Торговля оптовая мясом и мясными продуктами 466771,25 222128,7 31819,19 189623,4 23200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "ОПТИМАСТРОЙ" Медов Адам Даудович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 462165,82 136232,3 19735,53 1000 120439,3 60300 4281,22 2434,39 18467,92 99275,18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙХАН" Низамова Румия Равилевна 100% Деятельность в области фотографии 461075,48 2,85 452643,1 8354,37 75,15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИАНДР" СМАИЛ, ООО 100% Строительство жилых и нежилых зданий 453911,42 270,78 414721,4 2556,9 1,23 1148,57 15000 3147,21 4349,76 12715,6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЕК-ГРУПП" Цыганов Виталий Геннадьевич 100% Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами 451827,41 117551,7 47660,65 181706,9 7000 20274,15 6161,32 71472,67 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Шилов Дмитрий Викторович 100% Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 443500,08 225185,2 204891,2 13423,68 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ" Юдина Ирина Анатольевна 100% Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях 439054,63 438854,6 200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СИСТЕМЫ" Кузнецов Михаил Владимирович 100% Производство прочей верхней одежды 436114,78 210675,9 71161,61 16331,9 7018,66 1200 20691,6 11765,8 89196,66 8072,65 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ" Плачинда Венера Раисовна 100% Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 431209 431209 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНТР-ТРЕЙД" Хайбуллин Ринат Рагибович 100% Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья 427460,23 8503,56 360676,2 5189,74 48701,61 4389,09 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСФЛОРГРУПП" Мамаев Александр Владимирович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 417228,89 310345,4 12038,36 38118,99 3759,45 10207,23 37769,23 4990,28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОС" Авемчук Михаил Владимирович 100% Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек 416544,69 113,72 170333,7 39802,02 22632,53 183328,1 334,58 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВТЕХ" Григорьев Владислав Игоревич 60%

Аширова Анастасия Вячеславовна 40% Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 403441,26 130611,9 262029,3 10800 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИПИЦИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" Тальфельд Надежда Викторовна 100% Работы столярные и плотничные 385222,98 338637,4 6996,1 2500 6000 5285,21 3005,32 22798,96 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ЭПЛ" ГРИН ЭПЛ, ООО 99.88%

Космачёв Александр Владимирович 0.12% Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 379489,36 221619,9 72985,54 37,04 65915,83 10600 8331,05 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ" Строительство жилых и нежилых зданий 375999,07 53097,87 57659,68 265237,5 4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУЛАКСТРОЙИНВЕСТ" Минаев Валерий Владимирович 51%

Фатхуллин Булат Эльфатович 49% Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 375981,52 375781,5 200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЙРОН КОНСАЛТ" Халиулин Хафиз Якубович 100% Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 371839,67 371439,7 400 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНИК+" Плотников Семен Михайлович 100% Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства 368850,19 368765,8 14,35 8,16 61,92 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КАЗДОРИНВЕСТ" ФИРМА КАЗДОРИНВЕСТ, ООО 95.45%

Тюрькин Михаил Михайлович 4.55% Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 365164,55 87983 1415,47 7600 3460,99 1968,01 14929,76 247807,3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛОВО БУХГАЛТЕРА ПЛЮС" Володин Михаил Александрович 50%

Яковлева Олеся Владиславовна 50% Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 363485,45 11388 351897,5 200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТРОИТЕЛЬ" Зинанова Наталья Владимировна 100% Строительство жилых и нежилых зданий 362240,14 270914,4 22086,7 289 14982 4832,93 9284,7 39850,43 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРС" Чугунов Михаил Валентинович 100% Торговля оптовая пивом 336598,7 137708,5 198690,2 200 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФИР" Сафин Ранас Маратович 50%

Сафин Ринат Маратович 50% Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 335008,33 284097 50911,33 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИК" Жигалова Екатерина Викторовна 100% Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества 334247,72 9558,53 323089,2 1000 600 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНАЯ ГРУППА "СТРОЙАВТОДОР" Строительство жилых и нежилых зданий 333789,44 255940,5 77848,9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТ" Хафизов Фарид Мансурович 100% Производство электромонтажных работ 331928,81 13,48 331420,8 400 94,5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЯЖ" Хайбрахманова Гузель Валирахмановна 100% Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 317826,34 258083,2 26376,8 6084,27 4356,03 4135,44 18790,65 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТОЛЕТ-МЕДИА" Хлебников Александр Анатольевич 100% Издание книг 317740,22 77366,49 25916,97 37666,28 21447,35 155343,1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДКАМ" Дейнега Олег Николаевич 50%

Миннебаев Рамил Рафикович 50% Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 316567 316567 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ" Насрутдинов Вазих Сафаевич 100% Торговля розничная напитками в специализированных магазинах 304101,98 260210,6 43375,08 30,45 215,49 270,34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ДОМ" Склямин Евгений Александрович 100% Деятельность в области права 302651,84 302451,8 200 Всего 421818540,6 36082,58 494973,4 18918,3 1481752 22011676 2,26E+08 29665,64 14398959 6686123 67187087 9790130 1997466 14252159 5138032 50808324 1457924