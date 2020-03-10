Исследование «Реального времени»: какие компании имеют долги по налогам в Татарстане
Нефтяники, строители, продавцы и другие крупные и известные должники ФНС с пропиской в республике
Налоговая служба США подозревает известного российского предпринимателя Олега Тинькова в уклонении от уплаты налогов с дохода более $1 млрд — это дело является крупнейшим разбирательством в отношении гражданина России и грозит обернуться реальным сроком для банкира. Впрочем, долги по налогам — совсем не редкость и в бизнесе. Например, ФНС России ведет реестр должников-юрлиц, в том числе и татарстанских. Аналитическая служба «Реального времени» изучила эти данные и выяснила, что в республике 4 477 компаний задолжали ФНС порядка 2 млрд рублей. При этом крупных должников с долгом свыше миллиона рублей — 127.
Почти 200 потенциальных банкротов
В списке должников Федеральной налоговой службы по Татарстану — 4 477 юрлиц. Но только чуть более полутора сотен из них задолжали крупные суммы. Так, 127 компаний имеют долг свыше миллиона рублей, 32 — более 10 млн, а четыре — более 100 млн рублей.
Основная же масса неплательщиков должна в бюджет по мелочи. У 2 442 компаний долг менее 1 000, а у 1 334 — вообще менее 100 рублей.
Тем не менее общая сумма задолженности перед налоговиками у татарстанского бизнеса приличная — 2 млрд рублей. Более половины — 59%, или 1,18 млрд рублей, — это долги по налогу на добавленную стоимость. Еще 183 млн (9% от общей суммы) — по налогу на прибыль, 145,4 млн (7%) — по налогу на имущество организаций и 135,7 млн — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
Компаний с долгом на сумму более 300 тысяч рублей (именно это — одно из условий банкротства юридических лиц) — 234 штуки. Из них 20 компаний находятся в состоянии банкротства, общая сумма их долгов — около 158 млн рублей. Еще 66 компаний, согласно данным «Спарк», в стадии ликвидации. А вот 101 компания находится в статусе действующих, и долги налоговикам могут существенно усложнить им жизнь.
Интересна еще одна деталь: если разделить неплательщиков по видам деятельности, самую многочисленную категорию составят строители — сразу у 35 компаний ОКВЭД указан как «Строительство жилых и нежилых зданий». Суммы задолженности по налогам у них варьируются от 100,2 млн (АО «Многопрофильное объединение Иншаат») до 333,8 тысячи рублей (ЗАО «Проектная группа «Стройавтодор»). Других видов деятельности, которые составляли бы значительные группы, в списке нет — в большинстве случаев они представлены не более чем 5—6 юрлицами. К примеру, деятельностью автомобильного грузового транспорта и услугами по перевозкам занимаются 6 крупных должников, покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, а также производством изделий из бетона для использования в строительстве — по 5.
|Наименование Компании
|Статус
|Совладельцы
|Вид деятельности/отрасль
|Общая сумма штрафов и недоимок
|Водный налог
|Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|Единый сельскохозяйственный налог
|Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
|Земельный налог
|Налог на добавленную стоимость
|Налог на добычу полезных ископаемых
|Налог на доходы физических лиц
|Налог на имущество организаций
|Налог на прибыль
|Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
|Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
|Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
|Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
|Транспортный налог
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗСТРОЙ"
|Ликвидируется
|Сахапов Рашит Лукманович 71%
Шарипов Рустем Равилевич 17%
Ганиев Марсель Мансурович 12%
|Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
|383.117.675
|32.331
|291.676.091
|17.093.404
|1.053.400
|16.952.300
|18.244.195
|10.205.350
|25.902.459
|1.958.145
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ТАТФЛОТ"
|Действующая
|ТАТФЛОТ, ОАО 99.96%
|Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
|192.776.413
|8.333.004
|141.387.634
|29.666
|3.343.681
|1.265.984
|6.800
|8.947.461
|2.274.415
|27.081.030
|106.738
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСТРОЙ-НК"
|Ликвидируется
|Хайруллин Марат Касымович 100%
|Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
|109.870.806
|93.178.100
|256.933
|1.232
|15.276.292
|473.417
|4
|7.308
|677.522
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНШААТ"
|Ликвидируется
|Закиев Азат Васимович 8.55%
Закиев Фанис Васимович 8.55%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|100.259.304
|1.280.786
|88.891.879
|128.765
|8.693.113
|127.534
|16.876
|22.991
|13.073
|21.877
|1.062.410
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙ КАЗАНЬ"
|Недействующая
|Чунина Фания Султановна 99%
Сазоненко Артем Валерьевич 1%
|Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков
|90.160.839
|64.396.424
|14.103.096
|6.150.758
|109
|200
|63.509
|35.028
|352.329
|5.059.386
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ГИДРОМОНТАЖ"
|В состоянии банкротства
|Липовских Татьяна Владимировна 45.39%
Липовских Николай Алексеевич 30.05%
Моторин Валерий Гаврилович 9.36%
Бикбаув Рафаэль Ганиятович 6.96%
Никогосян Ольга Владимировна 6.96%
Мингалимов Замир Рашитович 1.28%
|Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
|68.371.096
|3.081.547
|32.455.562
|19.230.398
|840.364
|1.380.278
|20.225
|2.108.690
|74.599
|8.409.243
|770.189
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЮКЕР"
|Ликвидируется
|СБК СТЕКЛО, ООО 51%
ПРОФИЛЬ ФИНАНС, ООО 49%
|Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
|63.769.556
|9.685
|2.858.249
|11.645.425
|805.580
|41.326.196
|19.353
|4.229.707
|2.301.232
|447.231
|126.899
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБУВНАЯ ФАБРИКА "СПАРТАК"
|Ликвидируется
|СПАРТАК-ФИНАНС, ООО 78.82%
ГЕЛИО-ПОЛИС, ЗАО 11.25%
АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО 9.58%
|Производство обуви
|46.522.788
|2.551.797
|38.102.429
|307
|2.851.751
|6.100
|1.732.406
|942.711
|335.287
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗШАХТООСУШЕНИЕ"
|Ликвидируется
|Зайнуллин Рустем Мирзаханович 100%
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|44.822.355
|40.259.270
|2.055.051
|174
|430.728
|94.417
|1.782.904
|199.810
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКС"
|Недействующая
|Сагдиев Рафаил Габдуллович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|38.135.883
|29.828.690
|8.223
|1.563
|7.995.138
|43.323
|6.440
|156.601
|95.906
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕХМАШ"
|Ликвидируется
|Кислова Елена Николаевна 100%
|Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры
|37.944.871
|683
|17.516.624
|62.480
|2.903.633
|15.714.748
|800
|1.745.904
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
|Действующая
|СОДЕЙСТВИЕ, ООО КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНСТВО 99.99%
Мингалимов Марсель Завидович 0.010%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|37.741.531
|16.862
|37.724.669
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
|Ликвидируется
|КТ, ЗАО 27.98%
Дольная Надежда Федоровна 19.32%
|Производство изделий из бетона для использования в строительстве
|36.297.619
|3.685
|20.626.430
|4.682.350
|8.110.358
|600
|525.886
|295.411
|148.485
|1.904.416
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖЭНЕРГОХИМЗАЩИТА - НК"
|Ликвидируется
|Корниенко Оксана Сергеевна 49.02%
Фадина Галина Григорьевна 49.02%
Трофимов Александр Сергеевич 1.96%
|Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
|31.966.980
|0
|19.709.025
|88.273
|49
|12.164.243
|5.000
|391
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ "САН"
|Ликвидируется
|Газизов Рафгат Абдрашитович 100%
|Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
|19.760.655
|498.557
|4.504.941
|1.135.237
|291.067
|13.293.913
|1
|1.000
|35.939
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРИЩ"
|Действующая
|ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 100%
|Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
|17.608.093
|1.428.012
|15.676.463
|486.560
|9.880
|400
|5.700
|1.077
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ГАЛЕРЕЯ ВИН"
|Ликвидируется
|Кузьмина Ирина Михайловна 50%
Цейнштейн Яков Фавелович 50%
|Торговля оптовая напитками
|17.130.863
|754.693
|7.637.459
|271.954
|5.291.642
|1.133.288
|523.622
|1.496.494
|21.710
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМГЭС-СТРОЙГРАД"
|Ликвидируется
|КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ, ПАО 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|16.734.239
|8.257.208
|3.187.878
|7.784
|10.200
|938.743
|502.688
|3.824.844
|4.896
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНАЯ ФИРМА "АВТОМИР"
|Ликвидируется
|Хамидуллина Наиля Бурхановна 100%
|Торговля автотранспортными средствами
|16.542.312
|2.577.070
|359.064
|643
|13.604.755
|206
|400
|108
|66
|ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАССАЖИРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОМБИНАТ"
|В состоянии банкротства
|ФК ДОРСТРОЙИНВЕСТ, АО 26.79%
|Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
|15.372.220
|3
|9.635.654
|1.324.461
|412.964
|2.141.085
|415.522
|108.826
|1.333.706
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАПО"
|Действующая
|Гаптрахманов Возих Миннулович 29.92%
|Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические
|15.354.883
|6.119.077
|1.010.953
|8.628
|1.787.369
|1.047.786
|364.437
|5.016.632
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНТЕХПРИБОР"
|В состоянии банкротства
|Латыпов Марс Васильевич 100%
|Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
|15.302.636
|9.245.820
|2.416.282
|196.529
|1.053.215
|10.235
|1.400
|379.940
|191.470
|1.432.961
|374.783
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА"
|Действующая
|СМП, АО 25%
Кириченко Павел Константинович 30.48%
Кириченко Константин Павлович 26.27%
|Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении
|14.819.845
|2.540.192
|1.437.137
|10.842.516
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮСТРА"
|Действующая
|Якушев Егор Николаевич 100%
|Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
|13.456.530
|4.971.175
|100.961
|8.384.325
|69
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМСКО-УСТЬИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
|Ликвидируется
|ЗОЛОТОЙ КОЛОС, ЗАО ХК 100%
|Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах
|12.669.309
|21.339
|10.586.331
|761.337
|299.045
|1.000
|143.584
|72.339
|619.383
|164.950
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " БУИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
|Недействующая
|УК ПРИВОЛЖСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ, ООО 22%
|Выращивание однолетних культур
|12.308.052
|122
|9.979.907
|531.391
|1.790.260
|1.700
|4.672
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАТУНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
|Ликвидируется
|ИНТРЕЙДПРОМ, ООО 30.22%
КОЛОС-ИНВЕСТ, ООО 21.04%
|Производство муки из зерновых культур
|11.820.397
|220
|797.276
|5.759.176
|352.049
|3.426.491
|18.609
|26.600
|401.661
|42.907
|776.541
|218.868
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛЯРА-СТРОЙ"
|Недействующая
|АЛТЫН САБА, ООО АПГ 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|10.718.276
|185.636
|5.925.038
|823.410
|1.438.563
|85.146
|3.600
|1.098.726
|1.158.157
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС"
|Действующая
|ЛАДА-СЕРВИС, АО 76.03%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|10.233.713
|4.114.572
|814.352
|1.047
|503.318
|4.733.072
|2.350
|65.001
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС"
|Ликвидируется
|Гусев Айдар Владимирович 100%
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|10.138.766
|709.460
|779.799
|8.649.506
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
|Действующая
|ТОРГОВЫЙ ДОМ АСТОН, ООО 36.20%
ИТИЛЬ, ООО 28.90%
|Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
|10.071.003
|14.243
|3.030
|2.829.436
|4.981.957
|930.333
|1.055.331
|1.850
|85
|48
|367
|254.324
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛТАУ"
|Недействующая
|ЯЛТАУ, ООО 72.73%
МАРАДИСА, ООО 9.09%
НАП, НАО 9.09%
ТАКПО, ООО 9.09%
|Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации
|9.737.473
|9.730.731
|6.742
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТРАНССТРОЙ"
|В состоянии банкротства
|ВСУ, ООО 46.17%
ЗЕМТРАНС, ООО 8.93%
Каримов Гарафий Ханафеевич 14.17%
Барабонов Валентин Анатольевич 13.03%
Тухватуллина Ильзира Гарафиевна 6.06%
Пастернак Светлана Владимировна 0.12%
Вербовенко Василий Кириллович 0.069%
Пятахин Виктор Иванович 0.069%
Мушарапов Равиль Рафагатович 0.055%
Слепнева Ирина Александровна 0.0050%
...*
|Строительство жилых и нежилых зданий
|9.737.098
|400
|3.548.143
|4.737.666
|812.988
|408.678
|4.158
|172
|56.997
|32.410
|22.151
|113.336
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОН"
|В состоянии банкротства
|Ливада Анатолий Николаевич 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|9.583.443
|189
|31.227
|3.050.640
|99.915
|10.000
|1.151.288
|509.677
|4.730.507
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗПРОЕКТ ПЛЮС"
|Ликвидируется
|Вахитов Шамиль Фаатович 51%
Зиганшин Ильдар Шарифуллович 49%
|Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
|9.494.393
|462.698
|1.401.197
|215.039
|3.970.114
|529.387
|287.933
|2.283.628
|344.398
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР ГШ"
|Ликвидируется
|Стариков Олег Александрович 60%
Мухтарова Елена Эдуардовна 40%
|Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
|9.379.141
|3.231.513
|403.212
|425
|5.743.990
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
|Недействующая
|КОРПОРАЦИЯ "ОСТА МЕНЕДЖМЕНТ" 95%
Ситдиков Равиль Васимович 5%
|Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
|9.327.054
|4.420.141
|4.712.286
|80.410
|1.400
|38.793
|74.024
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДЕЛСТРОЙ-НК"
|Недействующая
|ДСО, ООО 100%
|Работы строительные отделочные
|8.844.408
|8.640.288
|138.991
|1.311
|38.825
|22.364
|2.631
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМП"
|Недействующая
|ТК ОЛИМП, ООО 100%
Минкин Ильгиз Гарифович 5,802 руб.
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|8.485.563
|2.091.123
|6.394.440
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"АГРИ"
|Ликвидируется
|Производство медицинских инструментов и оборудования
|8.136.567
|8.058.394
|39.741
|1.791
|21.916
|10.000
|1.971
|2.754
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРУС"
|Действующая
|Петров Юрий Васильевич 50%
Петрова Зинаида Николаевна 50%
|Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
|8.032.702
|4.498.393
|3.534.291
|18
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТРУБ"
|В состоянии банкротства
|ИНТЕР-ПОЛИТРУБ, ООО 100%
|Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
|7.950.519
|1.209.841
|1.227.344
|64.639
|17.484
|5.000
|812.668
|514.534
|4.095.402
|3.606
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НУКЕР"
|Действующая
|Акулов Михаил Степанович 70%
Гаевский Николай Анатольевич 10%
Галямов Рафаил Абдуллович 10%
Инхестер Венера Фаисовна 10%
|Деятельность частных охранных служб
|7.076.700
|488
|2.245.438
|452.130
|2.695.711
|1.679.984
|2.950
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
|Ликвидируется
|Кульментьев Евгений Юрьевич 100%
|Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
|7.071.935
|6.796.262
|1.971
|54
|265.800
|611
|7.236
|НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРПЕЧАТЬ"
|Ликвидируется
|Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
|6.767.773
|4.272.617
|1.036.493
|9.550
|185.697
|50
|212.208
|120.667
|915.309
|15.182
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСО КРОЛИКА"
|В состоянии банкротства
|Потапов Виктор Константинович 100%
|Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты
|6.579.316
|1.198.597
|1.657.212
|77.331
|5.000
|483.420
|334.008
|2.823.749
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДКАМСНАБ"
|Недействующая
|Хасанова Надежда Петровна 100%
|Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
|6.538.109
|35.853
|405.343
|2.569.272
|561.097
|2.528.430
|355.086
|15.820
|29.911
|37.298
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИРИУС"
|Ликвидируется
|Амиров Айрат Львович 0.57%
Евграфова Лидия Ильинична 0.57%
Шаймарданов Айрат Рустемович 0.57%
|Производство мебели для офисов и предприятий торговли
|6.162.297
|5.807.629
|313.207
|13.772
|27.689
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗМОНОЛИТСТРОЙ"
|Ликвидируется
|Ахметзянова Гузаль Эдуардовна 50%
Сайфутдинова Альбина Абдулгафуровна 50%
|Производство товарного бетона
|5.991.628
|4.708.756
|121.820
|338.866
|300
|97.634
|62.177
|474.373
|187.700
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМО СТАЙЛ"
|Недействующая
|Карягин Сергей Анатольевич 100%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|5.618.351
|177.293
|640.120
|55.700
|855.814
|423.437
|3.465.988
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНС-АЛЬТАИР"
|Недействующая
|ДНС ГРУПП, ООО 100%
|Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
|5.396.989
|1.093
|5.395.896
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УДАЧА"
|Действующая
|Гаязов Алмас Асляхович 55%
Минулин Марс Мансурович 40%
Гаязова Зульфия Мусалимовна 5%
|Деятельность в области демонстрации кинофильмов
|5.366.811
|79
|410
|726.257
|4.570.686
|59.302
|400
|170
|97
|733
|8.677
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНЦИЯ"
|В состоянии банкротства
|ЭКОТЕХСЕРВИС, ООО 41.94%
СТАНЦИЯ, ООО 31.60%
Стариков Олег Александрович 26.46%
|Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
|5.238.624
|101.506
|3.653.146
|67.415
|852.684
|204.391
|116.049
|214.939
|28.493
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРС"
|Действующая
|Лысенко Анжела Ринатовна 100%
|Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента
|4.934.968
|4.805.227
|23
|84.600
|7.668
|4.360
|33.089
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЗОЛОТОЙ ОСТРОВ"
|Реорганизуется
|БАЗИС, ООО 82.17%
|Производство меховых изделий
|4.851.461
|5.727
|2.888.483
|42.478
|93.793
|1.482.604
|1.200
|51.953
|29.542
|224.110
|31.572
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКО"
|Ликвидируется
|Фахрутдинов Альберт Нилович 51%
Шарафутдинов Дамир Валеевич 49%
|Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
|4.725.498
|2.532.276
|48.672
|1.773.577
|1.000
|369.973
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ТАТТРАНСГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ"
|В состоянии банкротства
|Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ
|4.696.018
|999.629
|52.946
|3.615.262
|28.181
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВОСХОД"
|Ликвидируется
|Романов Евгений Иванович 100%
|Производство земляных работ
|4.477.605
|275.298
|1.068.697
|1.326.351
|778.412
|114.585
|15.625
|25.514
|24.112
|553.255
|295.756
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА"СТРОЙКОМ"
|В состоянии банкротства
|Хабибуллин Марат Миннисламович 100%
|Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
|4.385.129
|328.307
|35.198
|5.096
|3.936.119
|2.000
|7.905
|4.495
|66.008
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПЕКТ СП"
|Ликвидируется
|Ахметов Равиль Исмагилович 40%
Хисамиев Илдар Рифкатович 40%
Хисматуллин Марсель Мударисович 20%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|4.340.900
|216
|2.089.682
|276.437
|128.357
|1.835.055
|6.300
|49
|4.804
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБЕТОН"
|Действующая
|СТРОЙБЕТОН, ООО 65.34%
Гребенюк Иван Николаевич 34.66%
|Транспортная обработка грузов
|4.311.148
|1.358.942
|907.882
|133
|400
|366.229
|208.248
|1.469.314
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЛЬ"
|Действующая
|Газизуллина Светлана Шафиковна 50%
Зиганшина Светлана Александровна 50%
|Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей
|4.178.414
|3.285.276
|741.989
|3.630
|15.328
|10.343
|16.818
|105.029
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЕРАМИКА-КУКМОР"
|Ликвидируется
|Камалов Ильнур Ильгизарович 100%
|Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
|3.991.904
|3.881.517
|48.150
|8.763
|1.000
|8.921
|5.072
|38.481
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ"
|Ликвидируется
|Хасанов Радик Махмутович 50%
Хасанова Елена Владимировна 50%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|3.976.212
|3.832.818
|124.037
|14.953
|4.404
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРЭЙ"
|Действующая
|Суворов Сергей Анатольевич 100%
|Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
|3.861.961
|1.704.838
|2.157.123
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКА-ТРАНС"
|Ликвидируется
|РЕКА-ТРАНС, ООО 90.90%
Иванов Никита Михайлович 9.10%
|Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
|3.783.287
|2.299.051
|305.202
|85
|48
|1.178.901
|ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКАН-ИНВЕСТ"
|Действующая
|ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АК БАРС, АО 52.37%
АПК ВЫСОКАЯ ГОРА, ООО 32.80%
|Производство питьевого молока и питьевых сливок
|3.589.977
|127
|381.993
|2.918.958
|1.500
|1.057
|23.647
|258.370
|4.323
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЯЖ"
|Недействующая
|Нурияхметов Марат Тагирьзянович 100%
|Обработка отходов резины
|3.381.996
|3.064.295
|305.915
|11.786
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ НА ПРОЛОМНОЙ"
|В состоянии банкротства
|Михайилович Видан 51%
ХО, МУП 48%
ДОМ НА ПРОЛОМНОЙ, ООО 1%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|3.330.908
|3.330.908
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛТЭК"
|Ликвидируется
|Фаттахов Рафаэль Лиюсович 90%
Хрулев Иван Анатольевич 10%
|Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
|3.236.537
|696.220
|284.470
|2.119.012
|2.688
|11.400
|131
|122.616
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСТАВРАЦИЯ"
|Недействующая
|Разборка и снос зданий
|3.173.391
|1.094.554
|116.605
|1.474.439
|10.000
|76.125
|37.154
|320.245
|44.270
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ХОККЕЙНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ТИМЕР"
|Ликвидируется
|Юсупов Ринат Хакимзянович 64.70%
Минвалеев Камиль Шамилевич 17.65%
Юсупов Эдуард Ринатович 17.65%
|Деятельность по организации заключения пари
|3.117.865
|3.107.717
|600
|9.549
|ОАО "ЛЕНИНОГОРСКИЙ ЗАВОД "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"
|Недействующая
|Абдулхаиров Анас Мухаметшакирович 87.67%
Фасахов Азат Нурмухаметович 0.18%
Абдулхаирова Аминя Салимзяновна 0.060%
|Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов
|3.072.834
|1.243.995
|1.756.380
|21.518
|13.604
|37.336
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАФЛЕКС"
|Ликвидируется
|Габидуллин Азат Гумарович 50%
Курамшин Дмитрий Равилевич 50%
|Прочие виды полиграфической деятельности
|3.071.668
|1.378.519
|1.146.061
|547.088
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕКТОР"
|Ликвидируется
|Открытое акционерное общество "Инновационный Центр "Биектау" 100%
|Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
|2.923.568
|315.476
|1.276.535
|933.679
|139.705
|223.518
|280
|10.783
|23.591
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИКОН-СБ"
|Ликвидируется
|Сай Татьяна Викторовна 32%
Гордеева Елена Александровна 30%
Сай Виктор Георгиевич 17%
Нурутдинова Наталья Владимировна 10%
Хасанова Флера Сагитовна 9%
Гордеева Елена Александровна 1.20%
Сай Наталья Алексеевна 1.08%
Демидов Вадим Викторович 1%
Шумаков Сергей Иванович 1%
|Деятельность частных охранных служб
|2.863.672
|426
|53.183
|2.326.746
|15.200
|102.606
|365.510
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЙБИЦКИЙ РЫБХОЗ"
|Действующая
|Ярцев Олег Валентинович 100%
|Рыбоводство
|2.855.507
|21.712
|18.918
|49.399
|91.535
|55.446
|986.673
|275.964
|155.846
|1.190.435
|9.579
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ"
|Недействующая
|Мануйлов Евгений Федорович 1.74%
Палей Феликс Шаявич 1.54%
Казакова Татьяна Ивановна 1.43%
Покшин Вадим Алексеевич 0.40%
Левятов Дмитрий Эдуардович 0.22%
|Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
|2.765.985
|1.961.179
|706.333
|200
|98.272
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТОРГ"
|Недействующая
|Зиганшин Рафис Рушанович 100%
|Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
|2.738.379
|2.548.923
|189.256
|200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "НУР-ТЕХ"
|Ликвидируется
|Файзуллин Фаиль Мударисович 70%
Галеев Марат Мухамадеевич 25%
Закиров Роберт Камилевич 5%
|Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
|2.594.326
|2.915
|136.512
|78
|39.522
|107.665
|395.028
|218.052
|1.684.171
|10.382
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНЬ - ЗЕМСТРОЙ"
|Действующая
|Баляйкина Софья Викторовна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|2.448.770
|1.327
|1.108.035
|3
|1.323.806
|15.600
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СВЕЙ"
|Ликвидируется
|Аитов Рашид Рафаилович 34%
Абдульменев Роберт Ильдусович 33%
Осмоловский Леонид Дмитриевич 33%
|Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
|2.434.001
|463
|319.350
|164.623
|476.995
|175.210
|1.106.909
|30.050
|2.099
|158.302
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ - КОНТРОЛЬ"
|Действующая
|Копылов Александр Иванович 100%
|Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
|2.386.599
|2.381.367
|5.032
|200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕСТРЕЧИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ"
|Недействующая
|Сулейманов Ильнар Наилевич 100%
|Смешанное сельское хозяйство
|2.283.154
|170.807
|1.141.268
|345.214
|267.776
|146.811
|26.480
|3.598
|181.199
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАСТ 2000"
|Действующая
|Савельев Евгений Владимирович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|2.278.392
|1.805.336
|12.584
|19.684
|68.345
|23.695
|13.474
|104.572
|230.703
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕДТЕХНИКА"
|Ликвидируется
|Кушниковский Константин Игоревич 30.05%
Петров Игорь Алексеевич 29.88%
Чигирёв Андрей Анатольевич 29.21%
Гайнутдинов Рустэм Ниязбекович 1.44%
|Ремонт машин и оборудования
|2.230.085
|540.548
|166.402
|680.207
|500
|142.503
|81.135
|618.791
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТАГРОЭКСИМ"
|Ликвидируется
|Хамзина Фарида Хайрутдиновна 28%
Галлямов Алберт Вазихович 27%
ТАТАГРОЭКСИМ, ООО 22%
ПРИ МСХ И ПРГ, РПК 18%
Гайзатуллин Ринат Рауфович 5%
|Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
|2.172.508
|402.160
|448.548
|1.128.185
|15.800
|68.119
|109.696
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСНАБ"
|Ликвидируется
|Узун Лилия Фаязовна 100%
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|2.141.290
|2.094.308
|1.000
|1.100
|44.882
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДПРОМ"
|Действующая
|Плотников Глеб Игоревич 100%
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|2.029.150
|1.854.284
|174.423
|400
|7
|4
|32
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРЬ"
|Действующая
|Бродниковский Юрий Петрович 100%
|Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
|1.918.002
|1.918.002
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
|Недействующая
|Хамалинский Станислав Александрович 100%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|1.848.164
|1.847.859
|305
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ "
|Действующая
|Судаков Андрей Борисович 50%
Судакова Людмила Владимировна 50%
|Производство изделий из бетона для использования в строительстве
|1.804.093
|101.679
|758.044
|848.895
|16.404
|78.345
|466
|260
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛ-ФО"
|Действующая
|Сулейманов Марат Владимирович 100%
|Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
|1.759.253
|1.758.453
|800
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТРАНС"
|Ликвидируется
|Гафарова Гузалия Абдулхамитовна 60%
Минибаева Айсылу Абдулхамитовна 40%
|Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
|1.713.456
|197.109
|1.084.766
|16.802
|65.471
|36.934
|276.902
|35.471
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМБИНАТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ "УОЛЛСЕЙВИНГ"
|Ликвидируется
|Жигарев Александр Сергеевич 50%
ИК КВАРТАЛ, ООО 25.50%
Владимирцев Евгений Михайлович 24.50%
|Производство изделий из бетона для использования в строительстве
|1.700.747
|133
|144.357
|1.000
|5.200
|264.038
|147.031
|1.138.987
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДОК"
|Действующая
|Иванова Альбина Фаритовна 100%
|Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
|1.678.791
|1.678.791
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК МЕГАСТРОЙ"
|Действующая
|Хрипунова Флюра Ханифовна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1.648.392
|1.640.689
|3
|7.700
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ"
|Недействующая
|УПРАВЛЕНИЕ КВ, ООО 100%
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ООО 100 руб.
|Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
|1.640.409
|1.640.409
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
|В состоянии банкротства
|СК АК БАРС, ООО 100%
|Производство электромонтажных работ
|1.626.869
|424.079
|4.568
|25.724
|206.206
|108.488
|857.805
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРРЕМСТРОЙ ПЛЮС"
|Недействующая
|Бакиров Ильяс Рашитович 100%
|Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
|1.550.447
|562.875
|590.176
|66.175
|37.590
|285.164
|8.466
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ТАТАРСТАН"
|Недействующая
|ВАМИН ТАТАРСТАН, ОАО 76%
|Выращивание зерновых культур
|1.491.497
|237
|1.491.151
|109
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК"
|Действующая
|Исламова Гульнара Ришатовна 28.95%
Шарафиева Алина Ришатовна 28.95%
Батыршин Рафаэль Римович 24.12%
Сафиуллина Хания Карамовна 14.47%
БРИКС, ООО 3.51%
|Торговля прочими автотранспортными средствами
|1.480.743
|1.480.743
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ УКСУСНЫЙ ЗАВОД"
|Действующая
|Производство приправ и пряностей
|1.465.503
|197.253
|60.157
|418.849
|4.149
|18
|5.000
|137.142
|104.626
|532.597
|5.713
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВВА ПЛЮС"
|Действующая
|Савельев Александр Рудольфович 100%
|Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
|1.461.520
|1.461.412
|7
|100
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТЭКС"
|В состоянии банкротства
|Тукаев Ильшат Гасимович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1.445.271
|616
|1.444.656
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРЕМЯ"
|Ликвидируется
|РЕАЛ ИСТЭЙТ, ООО 100%
|Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
|1.434.699
|1.431.999
|2.700
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАВЛЫ-ВОДОКАНАЛ"
|Ликвидируется
|Галимов Андрей Валерьевич 51%
УПОБИО, МКП Г.БАВЛЫ 25%
Сулейманов Муслим Магомедович 24%
|Забор, очистка и распределение воды
|1.401.499
|565
|1.383.608
|9.112
|5.181
|3.034
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНП-РЕГИОН"
|Ликвидируется
|Богданов Алексей Николаевич 50%
ОНП-РЕГИОН, ООО 44%
Яушев Эдуард Хусаинович 44%
Валеев Асхат Анасович 6%
Заяц Юрий Иванович 4%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1.387.413
|99.663
|654.088
|62.078
|451.895
|119.690
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУ "СТАЛЬМЕХАНИЗАЦИЯ"
|Действующая
|СТАЛЬМЕХАНИЗАЦИЯ, ООО СУ 99.01%
Сайдулина Ксения Максимовна 0.99%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1.353.840
|1.353.840
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЛАН-К"
|Действующая
|АРСЛАН-К, ООО 91.67%
Ибраев Салават Талгатович 8.33%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|1.276.498
|729.724
|519.946
|3.057
|200
|1.186
|667
|5.117
|16.602
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМЕРА"
|Действующая
|УК ЮРЭКСПО, ООО 100%
|Деятельность в области права
|1.257.044
|1.000
|1.255.444
|600
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ"
|Недействующая
|Никонов Павел Александрович 99%
Габдрахманова Екатерина Андреевна 1%
|Деятельность в области права и бухгалтерского учета
|1.248.035
|35.307
|11.493
|1.175.034
|25.700
|85
|48
|367
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИДЕАЛ-СЕРВИС"
|Действующая
|Хисматов Рамиль Хабибуллович 50%
Хрящиков Игорь Владимирович 50%
|Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
|1.246.712
|996.112
|250.600
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
|Ликвидируется
|Пирогов Эдуард Константинович 100%
|Подготовка строительной площадки
|1.241.446
|1.241.446
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ГАММИ"
|Действующая
|Гаранин Александр Сергеевич 100%
|Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации
|1.207.147
|677.517
|529.630
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН - АГРО - ИДЕЛЬ"
|Недействующая
|Раджабов Равшан Тухтасунович 100%
|Торговля оптовая специализированная прочая
|1.135.047
|7
|1.130.300
|4.740
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРНИКА"
|Недействующая
|Садрутдинов Наиль Тагирович 72.73%
Идиатуллина Юлия Николаевна 27.27%
|Торговля оптовая химическими продуктами
|1.119.571
|1.118.737
|500
|334
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОФАРМ-СЕРВИС"
|Ликвидируется
|Артамонов Глеб Евгеньевич 50%
Кушниковский Игорь Александрович 25%
Найко Ирина Александровна 25%
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|1.115.553
|139.874
|1.268
|453.977
|304.649
|44.858
|24.657
|146.271
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
|Действующая
|Шавалеев Анас Назипович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1.108.658
|176.709
|602.267
|56.019
|31.854
|241.809
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРС-МЕД"
|Ликвидируется
|Газизов Динар Миневасилович 75.61%
Докукин Максим Владимирович 10.60%
Младенцева Татьяна Ивановна 9.85%
Ашрапова Лилия Сунгатовна 0.99%
Западнов Дмитрий Юрьевич 0.99%
Захарова Наталья Владимировна 0.99%
Юферева Елена Сергеевна 0.99%
|Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
|1.099.400
|198.367
|370.755
|56.516
|5.000
|468.762
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙРЕСУРС"
|Действующая
|СПЕЦСТРОЙРЕСУРС, ООО 80%
Ферафонтов Павел Васильевич 20%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1.098.862
|419.748
|4.221
|441.246
|218.400
|2.091
|1.189
|11.968
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛАВЭР"
|Действующая
|ТЕХНОДЕКОР, ООО 100%
|Деятельность головных офисов
|1.071.481
|263
|15.084
|1.656
|1.028.978
|25.500
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЗАВОЛЖЬЕ"
|В состоянии банкротства
|АК БАРС КАЙБИЦЫ, ООО 99.99%
ТПК АГРО-ТРЕЙД, ООО 0.10%
|Выращивание рассады
|1.049.719
|36.902
|989.045
|3.335
|20.017
|420
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-АВТО"
|Ликвидируется
|Динмухаметов Миргазиян Габдуллович 100%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|1.031.870
|39.204
|596.927
|61.714
|1.424
|261.120
|1.418
|70.063
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОРИТ СИТИ ГРУПП"
|Недействующая
|КОЛОРИТ СИТИ ГРУПП, ООО 99.67%
Севостьянов Сергей Анатольевич 0.33%
|Торговля оптовая лакокрасочными материалами
|1.014.499
|944.472
|4.746
|65.281
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ +"
|Действующая
|Самолин Вячеслав Андреевич 100%
|Деятельность туристических агентств и туроператоров
|1.011.876
|173.334
|96.725
|741.817
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕМЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЛИДЕР"
|Ликвидируется
|ЛЕНД-ИНВЕСТ, ООО 27.46%
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|975.283
|846.239
|124.087
|4.596
|36
|10
|314
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНАКОМ"
|Недействующая
|Баландин Юрий Леонидович 100%
|Производство изделий из бетона для использования в строительстве
|972.344
|903.626
|13.322
|5.000
|50.396
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙСЕРВИС"
|Ликвидируется
|ТСС, ООО 50%
Фатхутдинов Динар Равилевич 50%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|952.340
|161.898
|790.396
|47
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"
|Действующая
|Холодовский Моисей Нухимович 75.38%
Анисимов Анатолий Николаевич 7.16%
Шагиахметов Султан 5.88%
Фомин Виктор Иванович 4.68%
Арсланов Ильшат Зиннурович 3%
Филиппова Надежда Степановна 1.25%
Валеева Зулайха Рафгатовна 0.65%
Гильметдинова Глюза Юнусовна 0.65%
Гилязова Светлана Хидиятовна 0.65%
Торошина Антонина Петровна 0.62%
...*
|Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
|943.572
|4.557
|744
|575.140
|2
|1.527
|355.114
|2.318
|4.170
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ДЕСЕРТОВ"
|Действующая
|СТАРТ, ООО 75%
Шайхулов Ришат Рахимзянович 25%
|Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
|936.541
|94.925
|212.703
|106.059
|495.937
|26.917
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУРНИТОРГ"
|Действующая
|Алексеенко Игорь Владимирович 100%
|Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек, трубчатых и раздвоенных заклепок и др.
|928.505
|72.374
|231.005
|68.894
|94.560
|53.769
|407.904
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХИМПОРТ"
|Действующая
|Лутфуллина Марина Николаевна 100%
|Торговля оптовая неспециализированная
|884.585
|884.585
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕКТОР"
|Действующая
|Рамазанова Галима Тимирхановна 80%
БИОНОВАТИК, ООО 20%
|Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
|882.069
|228.444
|649
|78.716
|46.714
|526.317
|1.228
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФТАЛИЯ"
|Действующая
|УК ЮРЭКСПО, ООО 100%
|Деятельность в области права
|854.671
|3
|5
|738.263
|116.400
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЕВРОКАСКАД"
|Ликвидируется
|Бикмуллин Наиль Миннубаевич 62%
Бикмуллин Рустем Наилевич 30%
Сабитов Алмаз Ахатович 8%
Архипов Олег Алексеевич 0.60%
|Торговля оптовая электрической бытовой техникой
|805.777
|721.620
|77.591
|1.000
|4.565
|0
|0
|1.000
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКЛИПС"
|Ликвидируется
|Липовских Николай Алексеевич 97%
Липовских Алексей Николаевич 3%
Никогосян Ольга Владимировна n/a
|Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
|787.568
|218.082
|35.000
|115.222
|65.518
|353.746
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЕГАЗСТРОЙ-ИНВЕСТ"
|Действующая
|Выращивание однолетних культур
|778.770
|4.647
|65.613
|177.652
|242.226
|49.067
|27.901
|211.663
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "СМАЙЛ"
|В состоянии банкротства
|Тимуца Виталий Васильевич 45%
Пеппи Виктор Юрьевич 30%
Мустафин Рафик Назипович 25%
|Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
|776.320
|605.505
|90.636
|62.130
|163
|14.167
|3.719
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТРЭК"
|Действующая
|Мамяшев Айрат Идегарович 50%
Рябцов Максим Владимирович 50%
|Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
|765.000
|765.000
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОЛИМП"
|Недействующая
|Минкин Ильгиз Гарифович 59.80%
Минкина Эльфия Туктаровна 40.20%
|Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
|753.395
|753.395
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИТРЕЙД"
|Недействующая
|Халиуллин Динар Тагирович 100%
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|737.518
|262.112
|279.206
|196.200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛФО-АВТО"
|Ликвидируется
|Гафуров Айдар Руханилович 100%
|Торговля автотранспортными средствами
|736.768
|151.308
|145.528
|331.890
|46.733
|31.692
|29.617
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДЕТАЛЬ"
|Ликвидируется
|Ефимова Людмила Николаевна 100%
|Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|727.172
|645.403
|436
|30
|200
|13.702
|8.188
|58.983
|230
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИСТОН15"
|Недействующая
|ПИСТОН15, ООО 99%
СПОНА, ООО 1%
|Производство штукатурных работ
|716.630
|436.935
|279.696
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ ИСТЭЙТ"
|Недействующая
|Закиров Руслан Фянисович 99%
НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС, ООО 1%
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|705.905
|691.456
|24
|14.425
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСТРОЙ МАСТЕР"
|Действующая
|КОМПЛЕКТСТРОЙ МАСТЕР, ООО 91%
Раимов Ринат Анварович 9%
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|691.782
|291.867
|47.901
|210.373
|10.100
|22.221
|13.464
|95.857
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ ГРУППА "АСКО"
|Ликвидируется
|УК СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ, ООО 99.90%
СГ АСКО, ООО 0.10%
|Страхование имущества
|687.868
|1.863
|141.308
|59.034
|401.054
|5.588
|14.762
|0
|63.680
|580
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"
|Действующая
|Шишкин Валерий Борисович 17.50%
Грибанов Алексей Парфенович 10%
Пантявин Николай Иванович 10%
Шабалин Сергей Иванович 6.50%
Фомин Владимир Иванович 5.50%
Хафизов Масхут Махмутович 4.50%
Чалышев Николай Иванович 4.50%
Вахотин Андрей Петрович 4%
Соловьев Василий Ефимович 4%
Бобровницкий Дмитрий Петрович 3%
...*
|Строительство жилых и нежилых зданий
|684.425
|79.896
|69.682
|534.846
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ"
|Действующая
|КНИЖНЫЙ ДВОР, ООО 100%
|Производство прочих строительно-монтажных работ
|674.309
|274.091
|96.020
|304.183
|3
|1
|11
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАУРА"
|Действующая
|Наклевкина Евгения Юрьевна 100%
|Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
|664.449
|664.449
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
|Действующая
|Аскаров Вильнур Вакифович 50%
Матвеев Семён Юрьевич 50%
|Образование основное общее
|651.837
|6.355
|600.359
|1.000
|170
|97
|43.856
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПФ "ПРОМТЕХСТРОЙ"
|Действующая
|Пашина Нина Ивановна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|650.950
|629.434
|21.316
|200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОМИССИОНКА"
|Недействующая
|Иванов Глеб Николаевич 100%
|Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
|640.369
|638.969
|400
|170
|97
|733
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАФ"
|Ликвидируется
|Насыбуллина Факия Гумеровна 43%
Халиуллина Зиля Мунировна 30%
ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ ТАТМЕЛИОРАЦИЯ, ОАО 25%
Шайхутдинов Нафис Вакилович 2%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|633.424
|200.202
|268.225
|164.998
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАГАРТОС"
|Действующая
|Бикмуллин Айрат Миннурович 50%
Лутфуллин Ринат Зубхортдинович 50%
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
|631.166
|6.265
|257.157
|1.523
|100
|60.237
|34.252
|259.847
|11.785
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА КАЗАНЬ"
|Действующая
|Рудер Роман Вадимович 100%
|Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
|622.282
|621.882
|400
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТА-СЕРВИС"
|Действующая
|Карамышев Андрей Александрович 100%
|Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
|621.876
|442.095
|400
|48
|85
|88.301
|90.947
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙ"
|Недействующая
|Хамидуллин Радик Гусманович 100%
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|612.313
|3.666
|607.377
|1.270
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГНИВО-НЧ"
|Действующая
|Горбунова Наталья Владимировна 100%
|Производство арматуры трубопроводной
|610.825
|186.086
|191.682
|24.357
|35.530
|20.203
|152.968
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС"
|Действующая
|Страхова Татьяна Витальевна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|603.461
|222.625
|199.693
|3.200
|36.600
|17.321
|124.021
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ"
|Ликвидируется
|Шакиров Вильдан Миннахметович 100%
|Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
|586.454
|204
|586.250
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗХИМТРЕЙД"
|Действующая
|Хусаинова Наиля Масгутовна 65%
Сибгатуллина Назиба Гимазетдиновна 35%
|Торговля оптовая промышленными химикатами
|571.886
|571.886
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ-КАЗАНЬ"
|Действующая
|Уснунц Алексей Левонович 100%
|Производство подводных работ, включая водолазные
|566.697
|566.697
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТПЛОДООВОЩПРОМ "
|Недействующая
|Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 45.50%
Зиатдинов Раил Шагартдинович 16%
Сабитов Рустам Равилович 3%
Наумова Александра Ивановна 2.70%
Каримуллин Ринат Гибадуллович 1%
|Смешанное сельское хозяйство
|565.207
|555.207
|10.000
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ"
|Недействующая
|ПРОМКАПИТАЛ, ЗАО 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|560.498
|560.498
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЙ ПРОФИЛЬ"
|Недействующая
|Михальцов Дмитрий Александрович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|550.159
|523.159
|1.000
|26.000
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕНЗЕЛИНСКАГРОХИМСЕРВИС"
|Действующая
|ТАТАГРОХИМ, ОАО 2.03%
Садыков Расим Мукарамович 25.49%
Хабибуллин Мухаметнур Габдуллович 23.62%
Хаматдинов Фарид Залалетдинович 14.48%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|538.512
|72.130
|108.095
|26.258
|3.510
|5.000
|47.568
|36.095
|147.553
|92.304
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭК"
|Ликвидируется
|ИМПЭК, ООО 90.91%
Денисов Станислав Валерьевич 9.09%
|Вложения в ценные бумаги
|535.284
|534.426
|100
|200
|341
|25
|191
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ СТРОЙ"
|Действующая
|Залялиев Искандер Наилевич 100%
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|527.154
|526.645
|509
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
|Ликвидируется
|Общество с ограниченной ответственностью «Казань Строй» 99.89%
|Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
|523.290
|148.516
|332.150
|10.000
|1.569
|31.054
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВС"
|Действующая
|Хара Юрий Игоревич 100%
|Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
|521.516
|128
|521.388
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОР"
|Действующая
|Шабаев Марат Баянович 100%
|Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
|514.280
|514.280
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКЛИПС"
|Действующая
|Лукьянова Наталья Владимировна 33.33%
Никогосян Ольга Владимировна 33.33%
Липовских Антанида Александровна 16.67%
Липовских Алексей Дмитриевич 8.33%
НИКЛИПС, ООО 8.33%
|Производство стекольных работ
|508.557
|359.034
|133.560
|15.963
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
|Действующая
|Тарасов Владимир Ильич 50.01%
Тарасова Татьяна Владимировна 13.41%
Каюмов Ильшат Шамилевич 9.60%
Фатыхов Мансур Халяпович 8%
Ибрагимова Нурия Маресовна 0.17%
Ишков Сергей Михайлович 0.030%
|Производство изделий из бетона для использования в строительстве
|499.914
|443.938
|52.978
|2.998
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-ТЕКСТИЛЬ"
|Действующая
|Чиков Евгений Олегович 100%
|Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
|496.288
|489.288
|7.000
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ ФИММ"
|Действующая
|Гарипова Айгуль Рафиковна 100%
|Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|487.856
|470.056
|16.800
|1.000
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "СЛОБОДА"
|Недействующая
|ДИЛЯРА-СТРОЙ, ООО 67.17%
АЛТЫН САБА, ООО АПГ 32.83%
|Разведение свиней
|484.544
|41.907
|396.588
|15.669
|400
|26.651
|3.328
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕНИНОГОРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
|В состоянии банкротства
|Куропаткин Геннадий Александрович 28.20%
Гирфанов Наиль Ульфатович 25%
Мустаева Валентина Ивановна 2.91%
|Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств
|483.787
|100.638
|73.813
|89.059
|232
|302
|29.941
|27.147
|162.520
|135
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО"
|Действующая
|АГРО, ООО 90.91%
Гасанов Расим Аянатович 9.09%
|Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
|478.533
|478.527
|2
|1
|0
|3
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖЬЕ 2015"
|Ликвидируется
|Егоров Алексей Анатольевич 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|476.956
|225.292
|32.502
|107.271
|25.300
|14.314
|8.468
|63.808
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГАМАК+"
|Действующая
|Ибрагимов Айдар Асхатович 51%
Загидуллин Марат Вазиятуллович 49%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|475.711
|174.623
|2.349
|258.067
|2.900
|37.771
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ГИДРОСПЕЦСТРОЙ"
|В состоянии банкротства
|Даукаев Ислам Рамильевич 25.20%
Даукаев Рустем Рамильевич 25.20%
Васильев Александр Валерьевич 25.20%
Даукаев Рамиль Миргаевич 24.40%
|Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
|470.975
|268.286
|198.351
|431
|208
|1.860
|1.838
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАСТ"
|Недействующая
|Сафтенку Виктор Михайлович 100%
|Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
|469.439
|9.439
|460.000
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА-БЦ"
|Недействующая
|Бильданов Руслан Мохсинович 100%
|Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
|468.873
|462.735
|138
|5.000
|170
|97
|733
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛНЫСТРОЙУСЛУГИ"
|Недействующая
|Мыльникова Валентина Александровна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|467.736
|403.974
|63.762
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБИНДУСТРИЯПЛЮС"
|Действующая
|Орловский Денис Александрович 50%
Ягодкина Ольга Алексеевна 50%
|Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
|466.771
|222.129
|31.819
|189.623
|23.200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "ОПТИМАСТРОЙ"
|Действующая
|Медов Адам Даудович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|462.166
|136.232
|19.736
|1.000
|120.439
|60.300
|4.281
|2.434
|18.468
|99.275
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙХАН"
|Действующая
|Низамова Румия Равилевна 100%
|Деятельность в области фотографии
|461.075
|3
|452.643
|8.354
|75
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИАНДР"
|Действующая
|СМАИЛ, ООО 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|453.911
|271
|414.721
|2.557
|1
|1.149
|15.000
|3.147
|4.350
|12.716
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЕК-ГРУПП"
|Действующая
|Цыганов Виталий Геннадьевич 100%
|Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
|451.827
|117.552
|47.661
|181.707
|7.000
|20.274
|6.161
|71.473
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
|Действующая
|Шилов Дмитрий Викторович 100%
|Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
|443.500
|225.185
|204.891
|13.424
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИФА"
|Недействующая
|ЗИФА, ООО 80%
Панова Кристина Валерьевна 20%
|Выращивание зерновых культур
|443.443
|369.402
|16.263
|1.678
|56.100
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИЗЛИ БАР КАЗАНЬ"
|Недействующая
|Абидов Аслан Ахмедович 100%
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|441.259
|9.237
|432.022
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ"
|Действующая
|Юдина Ирина Анатольевна 100%
|Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
|439.055
|438.855
|200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМП"
|Ликвидируется
|ЖК ОЛИМП, ООО 99.96%
Шакуров Рустем Шаукатович 0.040%
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|436.127
|424.819
|10.908
|400
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СИСТЕМЫ"
|Действующая
|Кузнецов Михаил Владимирович 100%
|Производство прочей верхней одежды
|436.115
|210.676
|71.162
|16.332
|7.019
|1.200
|20.692
|11.766
|89.197
|8.073
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАМАДЫШСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ"
|В состоянии банкротства
|Хадиуллин Марат Амирович 100%
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|434.597
|110.700
|53.651
|30.386
|233.512
|6.348
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ"
|Действующая
|Плачинда Венера Раисовна 100%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|431.209
|431.209
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ЭТАЛОН"
|Реорганизуется
|РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МТУ 100%
|Производство приборов для контроля прочих физических величин
|430.821
|393.815
|25.103
|2.343
|212
|9.348
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНТР-ТРЕЙД"
|Действующая
|Хайбуллин Ринат Рагибович 100%
|Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья
|427.460
|8.504
|360.676
|5.190
|48.702
|4.389
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСФЛОРГРУПП"
|Действующая
|Мамаев Александр Владимирович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|417.229
|310.345
|12.038
|38.119
|3.759
|10.207
|37.769
|4.990
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОС"
|Действующая
|Авемчук Михаил Владимирович 100%
|Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
|416.545
|114
|170.334
|39.802
|22.633
|183.328
|335
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ"
|Ликвидируется
|Каюмов Альберт Асхатович 100%
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|410.919
|410.909
|5
|3
|3
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВТЕХ"
|Действующая
|Григорьев Владислав Игоревич 60%
Аширова Анастасия Вячеславовна 40%
|Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
|403.441
|130.612
|262.029
|10.800
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
|В состоянии банкротства
|Георгиева Наталия Валентиновна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|400.229
|18.028
|76.846
|52.504
|29.855
|198.427
|24.570
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА СПЕЦВНЕШМОНТАЖ - М"
|Ликвидируется
|Валеев Сергей Мусалимович 50%
Каракулькин Андрей Иванович 50%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|388.829
|363.672
|84
|5.400
|3.406
|1.572
|14.694
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИПИЦИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
|Действующая
|Тальфельд Надежда Викторовна 100%
|Работы столярные и плотничные
|385.223
|338.637
|6.996
|2.500
|6.000
|5.285
|3.005
|22.799
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙОФИССЕРВИС"
|Реорганизуется
|Яковлев Александр Иванович 100%
|Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
|380.075
|366.303
|3.772
|10.000
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ЭПЛ"
|Действующая
|ГРИН ЭПЛ, ООО 99.88%
Космачёв Александр Владимирович 0.12%
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|379.489
|221.620
|72.986
|37
|65.916
|10.600
|8.331
|ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ"
|Действующая
|Строительство жилых и нежилых зданий
|375.999
|53.098
|57.660
|265.238
|4
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУЛАКСТРОЙИНВЕСТ"
|Действующая
|Минаев Валерий Владимирович 51%
Фатхуллин Булат Эльфатович 49%
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|375.982
|375.782
|200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЙРОН КОНСАЛТ"
|Действующая
|Халиулин Хафиз Якубович 100%
|Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
|371.840
|371.440
|400
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
|Ликвидируется
|ФКС, ООО 70%
МАРАДИСА, ООО 10%
НАП, НАО 10%
ТАКПО, ООО 10%
|Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
|371.623
|272.832
|2.720
|58.707
|6.295
|3.579
|27.490
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХМАШ КАЗАНЬ"
|Ликвидируется
|ТД ТЕХМАШ КАЗАНЬ, ООО 98.08%
Нугаев Рефать Яхьяевич 1.92%
|Производство солода
|369.602
|57.909
|10.000
|276.124
|1.800
|23.769
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНИК+"
|Действующая
|Плотников Семен Михайлович 100%
|Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
|368.850
|368.766
|14
|8
|62
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КАЗДОРИНВЕСТ"
|Действующая
|ФИРМА КАЗДОРИНВЕСТ, ООО 95.45%
Тюрькин Михаил Михайлович 4.55%
|Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
|365.165
|87.983
|1.415
|7.600
|3.461
|1.968
|14.930
|247.807
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛОВО БУХГАЛТЕРА ПЛЮС"
|Действующая
|Володин Михаил Александрович 50%
Яковлева Олеся Владиславовна 50%
|Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
|363.485
|11.388
|351.897
|200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР"
|Недействующая
|Русанов Дмитрий Викторович 100%
|Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
|362.717
|361.480
|200
|176
|100
|761
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТРОИТЕЛЬ"
|Действующая
|Зинанова Наталья Владимировна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|362.240
|270.914
|22.087
|289
|14.982
|4.833
|9.285
|39.850
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКМИД"
|Недействующая
|Мельников Максим Александрович 100%
|Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|361.025
|361.025
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИНС"
|В состоянии банкротства
|Рамазанов Ибрагим Раджабович 100%
|Разборка и снос зданий
|351.271
|1.079
|19.277
|2.916
|1.745
|108.895
|3.719
|35.800
|177.838
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРС"
|Действующая
|Чугунов Михаил Валентинович 100%
|Торговля оптовая пивом
|336.599
|137.709
|198.690
|200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФИР"
|Действующая
|Сафин Ранас Маратович 50%
Сафин Ринат Маратович 50%
|Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
|335.008
|284.097
|50.911
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИК"
|Действующая
|Жигалова Екатерина Викторовна 100%
|Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества
|334.248
|9.559
|323.089
|1.000
|600
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНАЯ ГРУППА "СТРОЙАВТОДОР"
|Действующая
|Строительство жилых и нежилых зданий
|333.789
|255.941
|77.849
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТ"
|Действующая
|Хафизов Фарид Мансурович 100%
|Производство электромонтажных работ
|331.929
|13
|331.421
|400
|95
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АК ФИНАНС"
|Ликвидируется
|Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
|318.155
|318.155
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЯЖ"
|Действующая
|Хайбрахманова Гузель Валирахмановна 100%
|Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
|317.826
|258.083
|26.377
|6.084
|4.356
|4.135
|18.791
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТОЛЕТ-МЕДИА"
|Действующая
|Хлебников Александр Анатольевич 100%
|Издание книг
|317.740
|77.366
|25.917
|37.666
|21.447
|155.343
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДКАМ"
|Действующая
|Дейнега Олег Николаевич 50%
Миннебаев Рамил Рафикович 50%
|Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|316.567
|316.567
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ"
|Действующая
|Насрутдинов Вазих Сафаевич 100%
|Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
|304.102
|260.211
|43.375
|30
|215
|270
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ДОМ"
|Действующая
|Склямин Евгений Александрович 100%
|Деятельность в области права
|302.652
|302.452
|200
|Всего
|1.945.203.603
|50.604
|1.137.788
|18.918
|1.809.218
|104.291.183
|###########
|204.876
|106.517.821
|143.902.756
|178.083.509
|18.334.216
|4.684.446
|51.223.151
|23.933.242
|131.602.187
|19.120.317
В топе банкротящихся — заинский отельер, одна из компаний Ливады и «Сантехприбор»
Крупнейшая из компаний в стадии банкротства — «Проектно-строительная фирма «Гидромонтаж». Федеральная налоговая служба была бы рада получить от нее выплаты на сумму в 68,4 млн рублей. Более половины из этой суммы приходится на налог на добавленную стоимость, а 19,2 млн рублей — на налоги на доходы физических лиц. Компания уже была в центре внимания: летом 2017 года она, например, задерживала сотрудникам зарплаты, в июле 2018-го выплатила 6,8 млн рублей. Ранее компания была зарегистрирована в Заинске, позже — в 2015 году — ее перерегистрировали в Чебоксарах. В 2017 году альметьевское ООО «ЗМК» подало иск о признании «Гидромонтажа» банкротом. Основными собственниками были и остаются Татьяна и Николай Липовских. Последний известен как владелец гостиницы «Аркадия» в Заинске.
В списке компаний и юрлицо завода «Сантехприбор», о которым мы писали год назад. Предприятие начали банкротить еще в 2015 году, по требованию Сбербанка, затем — Swedbank. Год назад требования ФНС составляли 16,5 млн рублей, сейчас долг снизился до 15,3 млн рублей.
Можно встретить в списке и ООО «Дом на Проломной» с 3,33 млн рублей долга по земельному налогу. Компания была создана при участии сербского инвестора Видана Михайловича для реставрации двух зданий на Баумана — домов Щетинкина, неподалеку от улицы Чернышевского. К 2017 году, однако, здания почти разрушились, и Министерство культуры через суд забрало объекты у компании.
Целая группа должников — это юрлица из строительной империи Анатолия Ливады — ГК «ФОН». Головная компания — ООО «ФОН» — банкрот с долгом ФНС в 9,6 млн рублей. В общем списке компания находится на 36-м месте. Большая часть этой суммы — 4,73 млн рублей — страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, еще 3,05 млн — НДФЛ. Однако гораздо большая сумма долга — у кирпичного завода «Клюкер», он на седьмом месте с долгом в 63,8 млн рублей, из них 41,3 млн рублей — налог на имущество организации. Компания, зарегистрированная в селе Ключищи Верхнеуслонского района, находится в стадии ликвидации с апреля 2017 года. С 2016 года в собственниках — ООО «Профиль-финанс» и «СБК-Стекло», а в 2015 году единственным владельцем был Ливада. Сам «Клюкер» — банкрот с 2017 года — был выставлен на торги в 2018 году.
|Наименование Компании в состоянии банкротства
|Совладельцы
|Вид деятельности/отрасль
|Общая сумма штрафов и недоимок
|Водный налог
|Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
|Земельный налог
|Налог на добавленную стоимость
|Налог на доходы физических лиц
|Налог на имущество организаций
|Налог на прибыль
|Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
|Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
|Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
|Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
|Транспортный налог
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ГИДРОМОНТАЖ"
|Липовских Татьяна Владимировна 45.39%
Липовских Николай Алексеевич 30.05%
Моторин Валерий Гаврилович 9.36%
Бикбаув Рафаэль Ганиятович 6.96%
Никогосян Ольга Владимировна 6.96%
Мингалимов Замир Рашитович 1.28%
|Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
|68371095,81
|3081547
|32455562
|19230398
|840364
|1380278
|20225
|2108690
|74599,45
|8409243
|770189,3
|ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАССАЖИРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОМБИНАТ"
|ФК ДОРСТРОЙИНВЕСТ, АО 26.79%
|Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
|15372220,42
|2,61
|9635654
|1324461
|412964,4
|2141085
|415521,8
|108825,8
|1333706
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНТЕХПРИБОР"
|Латыпов Марс Васильевич 100%
|Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
|15302636,31
|9245820
|2416282
|196529
|1053215
|10235
|1400
|379940,4
|191470,3
|1432961
|374783,4
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТРАНССТРОЙ"
|ВСУ, ООО 46.17%
ЗЕМТРАНС, ООО 8.93%
Каримов Гарафий Ханафеевич 14.17%
Барабонов Валентин Анатольевич 13.03%
Тухватуллина Ильзира Гарафиевна 6.06%
Пастернак Светлана Владимировна 0.12%
Вербовенко Василий Кириллович 0.069%
Пятахин Виктор Иванович 0.069%
Мушарапов Равиль Рафагатович 0.055%
Слепнева Ирина Александровна 0.0050%
...*
|Строительство жилых и нежилых зданий
|9737098,45
|399,88
|3548143
|4737666
|812987,9
|408677,7
|4158
|172
|56997,19
|32410,17
|22150,71
|113336
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОН"
|Ливада Анатолий Николаевич 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|9583442,58
|189,46
|31226,81
|3050640
|99915,19
|10000
|1151288
|509676,7
|4730507
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТРУБ"
|ИНТЕР-ПОЛИТРУБ, ООО 100%
|Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
|7950518,74
|1209841
|1227344
|64639,13
|17484,49
|5000
|812667,9
|514534,1
|4095402
|3605,53
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСО КРОЛИКА"
|Потапов Виктор Константинович 100%
|Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты
|6579316,11
|1198597
|1657212
|77330,55
|5000
|483419,8
|334008,2
|2823749
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНЦИЯ"
|ЭКОТЕХСЕРВИС, ООО 41.94%
СТАНЦИЯ, ООО 31.60%
Стариков Олег Александрович 26.46%
|Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
|5238623,51
|101505,6
|3653146
|67415,25
|852684,1
|204391,3
|116049,5
|214939,4
|28492,57
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ТАТТРАНСГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ"
|Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ
|4696017,65
|999628,7
|52945,89
|3615262
|28180,64
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА"СТРОЙКОМ"
|Хабибуллин Марат Миннисламович 100%
|Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
|4385129,25
|328307,5
|35197,86
|5096,38
|3936119
|2000
|7905
|4495
|66008,38
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ НА ПРОЛОМНОЙ"
|Михайилович Видан 51%
ХО, МУП 48%
ДОМ НА ПРОЛОМНОЙ, ООО 1%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|3330907,59
|3330908
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"
|СК АК БАРС, ООО 100%
|Производство электромонтажных работ
|1626869,07
|424078,8
|4568,16
|25723,84
|206205,6
|108487,8
|857804,9
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТЭКС"
|Тукаев Ильшат Гасимович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1445271,48
|615,96
|1444656
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЗАВОЛЖЬЕ"
|АК БАРС КАЙБИЦЫ, ООО 99.99%
ТПК АГРО-ТРЕЙД, ООО 0.10%
|Выращивание рассады
|1049719,37
|36901,77
|989045,3
|3335,27
|20016,98
|420,1
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "СМАЙЛ"
|Тимуца Виталий Васильевич 45%
Пеппи Виктор Юрьевич 30%
Мустафин Рафик Назипович 25%
|Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами
|776319,59
|605505,4
|90635,56
|62129,94
|163,12
|14166,62
|3719
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕНИНОГОРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
|Куропаткин Геннадий Александрович 28.20%
Гирфанов Наиль Ульфатович 25%
Мустаева Валентина Ивановна 2.91%
|Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств
|483787,32
|100638,3
|73812,76
|89059,47
|232,37
|301,99
|29940,5
|27147,27
|162519,7
|134,99
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ГИДРОСПЕЦСТРОЙ"
|Даукаев Ислам Рамильевич 25.20%
Даукаев Рустем Рамильевич 25.20%
Васильев Александр Валерьевич 25.20%
Даукаев Рамиль Миргаевич 24.40%
|Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
|470974,55
|268286,3
|198351,3
|431,2
|207,59
|1860,09
|1838,04
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАМАДЫШСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ"
|Хадиуллин Марат Амирович 100%
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|434597,3
|110700,2
|53651,25
|30385,82
|233512
|6348
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
|Георгиева Наталия Валентиновна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|400229,47
|18028,2
|76846
|52503,51
|29854,92
|198426,7
|24570,16
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИНС"
|Рамазанов Ибрагим Раджабович 100%
|Разборка и снос зданий
|351271,03
|1079,15
|19277,48
|2916,11
|1745,44
|108894,9
|3719,49
|35800
|177838,5
|Всего
|186372247,9
|2,61
|1479,03
|22362411
|82726832
|32158443
|5054171
|9183364
|10235
|113605,3
|5997668
|2099655
|24777929
|1886453
«Свей», осколок «ФОНа» и часть империи Мусина
Другая крупная строительная империя, потерпевшая финансовый крах, признанная банкротом еще в 2011 году, — ООО «Фирма Свей» осужденного главы Рашида Аитова с 2,43 млн рублей долга, большая часть которого приходится на налог на имущество — 1,1 млн. Еще 477 тысяч — долг по налогу на добавленную стоимость, а 319 тысяч — задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам.
Кроме «Свея», среди 234 компаний с долгом более 300 тысяч рублей таких 66 юрлиц — всего они должны налоговикам 1,09 млрд рублей.
Фирма Якова Цейнштейна «Галерея вин» должна налоговой 17,1 млн рублей. Компания на 18 строчке по величине задолженности перед ФНС.
Имущество бизнесмена распродает «Татсоцбанк» — финансовой организации удалось получить через суд несколько объектов компании в Казани и Нижнекамске. «Татсоцбанк», кроме того, обвинил Цейнштейна в афере с получением кредита, ущерб оценили в 219 млн рублей. 7,6 млн рублей из общей суммы налогов долгов компании — это налог на добавленную стоимость, а 5,3 миллиона — налог на имущество организаций.
В должниках и АО «Нефтегазстрой» бывшего директора и учредителя ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест» Рашита Сахапова. «Татгазинвест» сменил название на «Нефтегазстрой», а Сахапова в сентябре 2018 года обвинили в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств организации. Вину бывший директор признал и получил штраф в 1 млн рублей.
На данный момент, по информации налоговой службы, задолженность по налогам у компании составляет 383,1 млн рублей. Основная масса из них — около 292 млн рублей — приходится на налог на добавленную стоимость. Еще 25,9 млн — это взносы на обязательное пенсионное страхование, 18,2 млн — взносы на обязательное медицинское страхование, 17,1 млн — налоги на доходы физлиц. При этом, как сообщалось в мае 2019 года, у компании остались и долги по зарплате на 60 млн рублей.
Большую сумму должна бюджету и компания с созвучным названием — ООО «Нефтегазстрой-НК» с долгом 109,9 млн рублей. В основном это НДС на сумму в 93,2 млн рублей, еще 15,3 млн — налог на прибыль. Несмотря на очевидное сходство в названии, связи с ООО «Нефтегазстрой» проследить не удалось. Компания находится в стадии ликвидации с декабря 2017 года, до этого ее директором был Ильдар Хайруллин, ранее — Светлана Барова. Бенефициаром считается Марат Хайруллин, других компаний у него обнаружить не удалось.
Заявление о банкротстве «Нефтегазстрой-НК» было подано в марте 2017 года Игорем Васильевым — совладельцем нижнекамской топливной компании «Крекинг-Проф», которого уже спустя два года «банкротили» самого — конкурсный управляющий «Радиотехбанка» — АСВ. По словам юриста «Крекинг-Профа», банкротство связано с крупными долгами, в том числе «Нефтегазстроя-НК».
На третьей строчке акционерное общество «Многопрофильное объединение Иншаат» из Набережных Челнов. Компания принадлежала семье челнинского строителя Азата Закиева, который активно занимался стройкой в ОЭЗ «Алабуга». В 2013 году она пыталась истребовать с обанкротившегося резидента «Алабуги» 13 миллионов, потраченных на строительство завода итальянской компании «Пиксар Коатингс». Сын Азата Закиева — Василь — рулит первым частным казанским IT-парком «Навигатор кампус», который в свою бытность президентом России посещал Дмитрий Медведев. Василь уже долгое время безуспешно пытается продать «Навигатор», который по сути стал просто офисным центром.
У компании «МПО «Иншаат» сумма налоговых долгов сейчас составляет 100,3 млн рублей. 88,9 млн приходится на налог на добавленную стоимость, еще 8,7 млн — налог на имущество организаций.
Далее следует ОАО «Обувная фабрика «Спартак» с 46,5 млн рублей задолженности налоговикам. Компания подала на банкротство на волне краха «Татфондбанка» в июле 2017 года. Любопытно, что в списке должников ФНС при этом нет ни самого «Татфондбанка», ни швейной фабрики «Адонис» (и ее сбытовых структур). Зато можно встретить ООО «Реал истэйт» Руслана Закирова, которое также считали близким к империи Роберта Мусина — ранее компания владела землей в Зеленодольском районе, а теперь должна ФНС около 706 тысяч рублей.
В списке и ООО «Союзшахтоосушение» Рустема Зайнуллина, известное как строитель первого казанского небоскреба «Лазурные небеса». Здание строилось семь лет, стоимость проекта (совместного с Закией Шафиковой из «Элемтэ») выросла с 780 млн до 1,5 млрд рублей. У «Союхшахтоосушения» долги перед ФНС в 44,8 млн рублей. Владельца компании в декабре 2018 года осудили на два года условно с таким же испытательным сроком — он признался в уклонении от налогов почти на 25 млн рублей.
|Наименование ликвидируемой компании
|Совладельцы
|Вид деятельности/отрасль
|Общая сумма штрафов и недоимок
|Водный налог
|Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
|Земельный налог
|Налог на добавленную стоимость
|Налог на добычу полезных ископаемых
|Налог на доходы физических лиц
|Налог на имущество организаций
|Налог на прибыль
|Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
|Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
|Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
|Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
|Транспортный налог
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗСТРОЙ"
|Сахапов Рашит Лукманович 71%
Шарипов Рустем Равилевич 17%
Ганиев Марсель Мансурович 12%
|Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
|383117674,6
|32330,88
|291676091
|17093404
|1053400
|16952300
|18244195
|10205350
|25902459
|1958145
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСТРОЙ-НК"
|Хайруллин Марат Касымович 100%
|Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
|109870805,9
|93178099,6
|256932,9
|1231,5
|15276292
|473416,7
|3,76
|7307,86
|677521,5
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНШААТ"
|Закиев Азат Васимович 8.55%
Закиев Фанис Васимович 8.55%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|100259304
|1280786
|88891879
|128765,1
|8693113,31
|127534,1
|16876
|22990,79
|13073,21
|21876,69
|1062410
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЮКЕР"
|СБК СТЕКЛО, ООО 51%
ПРОФИЛЬ ФИНАНС, ООО 49%
|Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
|63769556,33
|9685,26
|2858249
|11645424,9
|805579,7
|41326195,84
|19353,45
|4229707
|2301232
|447230,7
|126898,6
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБУВНАЯ ФАБРИКА "СПАРТАК"
|СПАРТАК-ФИНАНС, ООО 78.82%
ГЕЛИО-ПОЛИС, ЗАО 11.25%
АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО 9.58%
|Производство обуви
|46522788,37
|2551797
|38102429
|306,58
|2851750,79
|6100
|1732406
|942711,3
|335287,4
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗШАХТООСУШЕНИЕ"
|Зайнуллин Рустем Мирзаханович 100%
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|44822354,78
|40259270,2
|2055051
|174,14
|430727,9
|94417,06
|1782904
|199809,6
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕХМАШ"
|Кислова Елена Николаевна 100%
|Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры
|37944871,31
|683,42
|17516623,8
|62479,63
|2903632,85
|15714748
|800
|1745904
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
|КТ, ЗАО 27.98%
Дольная Надежда Федоровна 19.32%
|Производство изделий из бетона для использования в строительстве
|36297619,49
|3684,58
|20626430
|4682350,12
|8110357,98
|600
|525886
|295410,5
|148484,6
|1904416
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖЭНЕРГОХИМЗАЩИТА - НК"
|Корниенко Оксана Сергеевна 49.02%
Фадина Галина Григорьевна 49.02%
Трофимов Александр Сергеевич 1.96%
|Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
|31966980,26
|0,25
|19709025,1
|88272,68
|48,83
|12164243
|5000
|390,83
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ "САН"
|Газизов Рафгат Абдрашитович 100%
|Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
|19760655,06
|498556,8
|4504941,3
|1135237
|291067,19
|13293913
|0,59
|1000
|35939,4
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ГАЛЕРЕЯ ВИН"
|Кузьмина Ирина Михайловна 50%
Цейнштейн Яков Фавелович 50%
|Торговля оптовая напитками
|17130862,57
|754692,8
|7637459,31
|271954,4
|5291642,32
|1133288
|523622
|1496494
|21709,87
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМГЭС-СТРОЙГРАД"
|КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ, ПАО 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|16734239,01
|8257207,64
|3187878
|7783,98
|10200
|938742,9
|502687,7
|3824844
|4895,56
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНАЯ ФИРМА "АВТОМИР"
|Хамидуллина Наиля Бурхановна 100%
|Торговля автотранспортными средствами
|16542312,24
|2577070
|359064,41
|642,67
|13604755,02
|205,55
|400
|108,48
|65,93
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМСКО-УСТЬИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
|ЗОЛОТОЙ КОЛОС, ЗАО ХК 100%
|Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах
|12669308,53
|21339,04
|10586330,5
|761337,1
|299045,19
|1000
|143584,4
|72338,54
|619383,5
|164950,3
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАТУНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
|ИНТРЕЙДПРОМ, ООО 30.22%
КОЛОС-ИНВЕСТ, ООО 21.04%
|Производство муки из зерновых культур
|11820397,27
|219,82
|797275,6
|5759175,91
|352049,4
|3426491,22
|18608,94
|26599,9
|401660,7
|42907,45
|776540,8
|218867,6
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС"
|Гусев Айдар Владимирович 100%
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|10138765,72
|709460,2
|779799,27
|8649506,26
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗПРОЕКТ ПЛЮС"
|Вахитов Шамиль Фаатович 51%
Зиганшин Ильдар Шарифуллович 49%
|Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
|9494393,05
|462697,62
|1401197
|215038,59
|3970114
|529386,7
|287933,1
|2283628
|344397,6
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР ГШ"
|Стариков Олег Александрович 60%
Мухтарова Елена Эдуардовна 40%
|Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
|9379141,05
|3231513
|403212,47
|424,92
|5743990,28
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"АГРИ"
|Производство медицинских инструментов и оборудования
|8136566,86
|8058394
|39741,01
|1790,93
|21915,53
|10000
|1971,24
|2753,74
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
|Кульментьев Евгений Юрьевич 100%
|Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
|7071934,8
|6796262,37
|1971,23
|53,7
|265800
|611,13
|7236,37
|НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРПЕЧАТЬ"
|Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
|6767772,69
|4272617,17
|1036493
|9549,57
|185697,2
|50
|212207,8
|120666,7
|915309,4
|15182,12
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИРИУС"
|Амиров Айрат Львович 0.57%
Евграфова Лидия Ильинична 0.57%
Шаймарданов Айрат Рустемович 0.57%
|Производство мебели для офисов и предприятий торговли
|6162296,65
|5807628,77
|313207,3
|13771,75
|27688,83
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗМОНОЛИТСТРОЙ"
|Ахметзянова Гузаль Эдуардовна 50%
Сайфутдинова Альбина Абдулгафуровна 50%
|Производство товарного бетона
|5991627,99
|4708756,28
|121820,3
|338865,92
|300
|97634,41
|62177,48
|474373,2
|187700,4
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКО"
|Фахрутдинов Альберт Нилович 51%
Шарафутдинов Дамир Валеевич 49%
|Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
|4725498,33
|2532275,9
|48672,49
|1773577,06
|1000
|369972,9
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВОСХОД"
|Романов Евгений Иванович 100%
|Производство земляных работ
|4477604,83
|275297,9
|1068697,4
|1326351
|778411,7
|114585
|15625
|25513,73
|24112,08
|553254,6
|295755,9
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСПЕКТ СП"
|Ахметов Равиль Исмагилович 40%
Хисамиев Илдар Рифкатович 40%
Хисматуллин Марсель Мударисович 20%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|4340899,72
|215,59
|2089682,27
|276436,6
|128357,35
|1835055
|6300
|49
|4803,53
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЕРАМИКА-КУКМОР"
|Камалов Ильнур Ильгизарович 100%
|Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
|3991903,99
|3881516,5
|48150,12
|8763,46
|1000
|8920,57
|5072,47
|38480,87
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ"
|Хасанов Радик Махмутович 50%
Хасанова Елена Владимировна 50%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|3976212,17
|3832817,61
|124036,9
|14953,26
|4404,39
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКА-ТРАНС"
|РЕКА-ТРАНС, ООО 90.90%
Иванов Никита Михайлович 9.10%
|Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
|3783286,75
|2299051
|305201,9
|85
|48,34
|1178901
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛТЭК"
|Фаттахов Рафаэль Лиюсович 90%
Хрулев Иван Анатольевич 10%
|Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
|3236537,09
|696220,4
|284469,76
|2119011,65
|2688,1
|11400
|131,24
|122616
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ХОККЕЙНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ТИМЕР"
|Юсупов Ринат Хакимзянович 64.70%
Минвалеев Камиль Шамилевич 17.65%
Юсупов Эдуард Ринатович 17.65%
|Деятельность по организации заключения пари
|3117865,09
|3107716,5
|599,9
|9548,69
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАФЛЕКС"
|Габидуллин Азат Гумарович 50%
Курамшин Дмитрий Равилевич 50%
|Прочие виды полиграфической деятельности
|3071667,69
|1378519,04
|1146061
|547087,6
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕКТОР"
|Открытое акционерное общество "Инновационный Центр "Биектау" 100%
|Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
|2923567,58
|315475,7
|1276535,44
|933679,1
|139705,14
|223518,1
|280
|10782,96
|23591,15
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИКОН-СБ"
|Сай Татьяна Викторовна 32%
Гордеева Елена Александровна 30%
Сай Виктор Георгиевич 17%
Нурутдинова Наталья Владимировна 10%
Хасанова Флера Сагитовна 9%
Гордеева Елена Александровна 1.20%
Сай Наталья Алексеевна 1.08%
Демидов Вадим Викторович 1%
Шумаков Сергей Иванович 1%
|Деятельность частных охранных служб
|2863672,21
|426,2
|53183,28
|2326746
|15200
|102606,1
|365510,2
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "НУР-ТЕХ"
|Файзуллин Фаиль Мударисович 70%
Галеев Марат Мухамадеевич 25%
Закиров Роберт Камилевич 5%
|Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
|2594325,82
|2914,97
|136512,2
|77,95
|39522,32
|107665,1
|395028,3
|218052,4
|1684171
|10381,69
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СВЕЙ"
|Аитов Рашид Рафаилович 34%
Абдульменев Роберт Ильдусович 33%
Осмоловский Леонид Дмитриевич 33%
|Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
|2434000,99
|462,87
|319349,9
|164623,2
|476994,52
|175210,1
|1106909,28
|30050
|2099,27
|158301,8
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕДТЕХНИКА"
|Кушниковский Константин Игоревич 30.05%
Петров Игорь Алексеевич 29.88%
Чигирёв Андрей Анатольевич 29.21%
Гайнутдинов Рустэм Ниязбекович 1.44%
|Ремонт машин и оборудования
|2230085,21
|540547,6
|166402,5
|680206,5
|500
|142502,6
|81134,96
|618791
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТАГРОЭКСИМ"
|Хамзина Фарида Хайрутдиновна 28%
Галлямов Алберт Вазихович 27%
ТАТАГРОЭКСИМ, ООО 22%
ПРИ МСХ И ПРГ, РПК 18%
Гайзатуллин Ринат Рауфович 5%
|Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
|2172508,19
|402160,1
|448548,31
|1128184,97
|15800
|68119,1
|109695,7
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСНАБ"
|Узун Лилия Фаязовна 100%
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|2141290,15
|2094308,26
|1000
|1100
|44881,89
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИТРАНС"
|Гафарова Гузалия Абдулхамитовна 60%
Минибаева Айсылу Абдулхамитовна 40%
|Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
|1713456,09
|197108,8
|1084766,3
|16802,49
|65471,25
|36933,62
|276902,1
|35471,48
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМБИНАТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ "УОЛЛСЕЙВИНГ"
|Жигарев Александр Сергеевич 50%
ИК КВАРТАЛ, ООО 25.50%
Владимирцев Евгений Михайлович 24.50%
|Производство изделий из бетона для использования в строительстве
|1700747,03
|133,16
|144357
|1000
|5200
|264038,1
|147031,5
|1138987
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРЕМЯ"
|РЕАЛ ИСТЭЙТ, ООО 100%
|Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
|1434699,22
|1431999,22
|2700
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАВЛЫ-ВОДОКАНАЛ"
|Галимов Андрей Валерьевич 51%
УПОБИО, МКП Г.БАВЛЫ 25%
Сулейманов Муслим Магомедович 24%
|Забор, очистка и распределение воды
|1401499,46
|564,51
|1383608
|9111,9
|5181,24
|3033,75
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНП-РЕГИОН"
|Богданов Алексей Николаевич 50%
ОНП-РЕГИОН, ООО 44%
Яушев Эдуард Хусаинович 44%
Валеев Асхат Анасович 6%
Заяц Юрий Иванович 4%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1387412,97
|99662,54
|654087,88
|62078,02
|451894,6
|119690
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
|Пирогов Эдуард Константинович 100%
|Подготовка строительной площадки
|1241445,92
|1241446
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОФАРМ-СЕРВИС"
|Артамонов Глеб Евгеньевич 50%
Кушниковский Игорь Александрович 25%
Найко Ирина Александровна 25%
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|1115553,47
|139873,6
|1267,5
|453977,22
|304648,8
|44858,1
|24657,2
|146271,1
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРС-МЕД"
|Газизов Динар Миневасилович 75.61%
Докукин Максим Владимирович 10.60%
Младенцева Татьяна Ивановна 9.85%
Ашрапова Лилия Сунгатовна 0.99%
Западнов Дмитрий Юрьевич 0.99%
Захарова Наталья Владимировна 0.99%
Юферева Елена Сергеевна 0.99%
|Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
|1099400,12
|198366,9
|370755,1
|56516,39
|5000
|468761,8
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-АВТО"
|Динмухаметов Миргазиян Габдуллович 100%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|1031870,34
|39204,1
|596927,2
|61714,07
|1424,33
|261120,2
|1417,74
|70062,74
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕМЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЛИДЕР"
|ЛЕНД-ИНВЕСТ, ООО 27.46%
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|975283,44
|846239,4
|124087,49
|4596,47
|36,03
|10,18
|313,87
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙСЕРВИС"
|ТСС, ООО 50%
Фатхутдинов Динар Равилевич 50%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|952340,44
|161897,62
|790395,6
|47,2
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЕВРОКАСКАД"
|Бикмуллин Наиль Миннубаевич 62%
Бикмуллин Рустем Наилевич 30%
Сабитов Алмаз Ахатович 8%
Архипов Олег Алексеевич 0.60%
|Торговля оптовая электрической бытовой техникой
|805776,78
|721620,47
|77590,99
|1000
|4565,1
|0,14
|0,08
|1000
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКЛИПС"
|Липовских Николай Алексеевич 97%
Липовских Алексей Николаевич 3%
Никогосян Ольга Владимировна n/a
|Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
|787568,43
|218082,5
|35000
|115221,6
|65518,16
|353746,3
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛФО-АВТО"
|Гафуров Айдар Руханилович 100%
|Торговля автотранспортными средствами
|736767,69
|151308
|145527,8
|331889,92
|46732,93
|31692,43
|29616,61
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДЕТАЛЬ"
|Ефимова Людмила Николаевна 100%
|Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|727172,29
|645403
|435,92
|30,07
|200
|13701,53
|8188,46
|58983,46
|229,85
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ ГРУППА "АСКО"
|УК СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ, ООО 99.90%
СГ АСКО, ООО 0.10%
|Страхование имущества
|687867,56
|1862,5
|141308,06
|59033,91
|401053,54
|5587,5
|14761,7
|0,02
|63680,3
|580,03
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАФ"
|Насыбуллина Факия Гумеровна 43%
Халиуллина Зиля Мунировна 30%
ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ ТАТМЕЛИОРАЦИЯ, ОАО 25%
Шайхутдинов Нафис Вакилович 2%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|633424,44
|200201,8
|268224,9
|164997,8
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ"
|Шакиров Вильдан Миннахметович 100%
|Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
|586453,59
|203,59
|586250
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭК"
|ИМПЭК, ООО 90.91%
Денисов Станислав Валерьевич 9.09%
|Вложения в ценные бумаги
|535283,76
|534426
|99,86
|200
|341,31
|25,23
|191,36
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"
|Общество с ограниченной ответственностью «Казань Строй» 99.89%
|Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
|523290,09
|148516,38
|332150,43
|10000
|1569,45
|31053,83
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖЬЕ 2015"
|Егоров Алексей Анатольевич 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|476955,66
|225292,13
|32501,65
|107271,4
|25300
|14314,31
|8468,06
|63808,14
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМП"
|ЖК ОЛИМП, ООО 99.96%
Шакуров Рустем Шаукатович 0.040%
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|436127,1
|424819
|10908,12
|400
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ"
|Каюмов Альберт Асхатович 100%
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|410919,01
|410908,86
|4,69
|2,8
|2,66
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА СПЕЦВНЕШМОНТАЖ - М"
|Валеев Сергей Мусалимович 50%
Каракулькин Андрей Иванович 50%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|388828,59
|363672,38
|83,76
|5400
|3406,46
|1571,9
|14694,09
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
|ФКС, ООО 70%
МАРАДИСА, ООО 10%
НАП, НАО 10%
ТАКПО, ООО 10%
|Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
|371622,68
|272831,71
|2719,65
|58707,03
|6294,56
|3579,28
|27490,45
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХМАШ КАЗАНЬ"
|ТД ТЕХМАШ КАЗАНЬ, ООО 98.08%
Нугаев Рефать Яхьяевич 1.92%
|Производство солода
|369601,8
|57908,77
|10000
|276123,87
|1800
|23769,16
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АК ФИНАНС"
|Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
|318155,22
|318155,22
|Всего
|1087302678
|14397,22
|606961,5
|320253,1
|49901963
|695546806
|175210,1
|36398490
|112774514,2
|81631434
|5056929
|1598113
|29813479
|16125811
|48446354
|8891963
Закрытые должники: проектный институт, бывшая структура «Золотого колоса» и юрлицо крупного продавца электроники
Недействующих юрлиц, имеющих долги перед ФНС, — 43 компании, а общая сумма задолженности составляет 244 млн рублей.
Крупнейший из должников — ликвидированное вследствие банкротства в декабре 2019 года ООО «Дорстрой Казань», занимавшееся, согласно ОКВЭД, производством нефтепродуктов. Предприятие было признано банкротом еще в октябре 2015 года, а до этого, в июле, прокуратура выявила задолженность компании перед 344 работниками на 22 млн рублей. По налогам предприятие задолжало 90,2 млн рублей, 64,4 млн из них — налог на добавленную стоимость, 14,1 млн — налог на доходы физических лиц. Еще 6,15 млн — задолженность по налогу на имущество организаций, а 5,06 млн — долг по транспортному налогу. Владельцами компании значатся Фания Чунина и Артем Сазоненко. При этом в учрежденных компанией юрлицах значится АО «Евроасфальт Групп» с уставным капиталом в 355,2 млн рублей, акции которой (вместе с акциями АО «Технопрогресс») конкурсный управляющий «ДорСтрой Казань» пытался продать за 480 млн рублей, но заявок на покупку не поступило.
На втором месте с долгом в 38,1 млн рублей — ООО «Стройкомплекс» Рафаила Сагдиева, основанный еще в 1998 году. Компания прекратила деятельность в июне 2019 года вследствие банкротства. Сагдиев является директором еще и казанского ООО «Инвестградстрой», зарегистрированного в «Лазурных небесах», но оно не входит в число должников.
Долг в 12,3 млн рублей — у ОАО «Буинский элеватор». В 2015 году, после банкротства агрохолдинга «Золотой колос» экс-депутата Госдумы Рината Губайдуллина, элеватор перешел в ведение «Ак Барс холдинга», компания была ликвидирована вследствие банкротства в ноябре 2019 года.
Есть в списке недействующих должников и некоторые другие примечательные компании. Например, на 11-м месте прекратившее деятельность в 2018 году ООО «ДНС-Альтаир» — казанская «дочка» федеральной сети DNS, которая, как и другие региональные подразделения, вошли в состав материнской компании — «ДНС Ритейл». За компанией, тем не менее, до сих пор числится 5,4 миллиона рублей долга налоговикам — почти вся сумма приходится на налог на прибыль.
15-е место занимает ОАО «Институт «Казгражданпроект» с 2,77 млн рублей долга. Из них 1,97 млн рублей приходится на НДС, 706 тыс. — на налог на имущество организаций и 98 тыс. — транспортный налог. Предприятие обанкротили в 2016 году, на него были переведены долги и убытки, которые посчитали «причиненными некомпетентной деятельностью» бывшего гендиректора Ильгиза Шафиева. Вместо ОАО было создано одноименное муниципальное бюджетное учреждение.
|Наименование недействующей компании
|Совладельцы
|Вид деятельности/отрасль
|Общая сумма штрафов и недоимок
|Водный налог
|Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
|Земельный налог
|Налог на добавленную стоимость
|Налог на доходы физических лиц
|Налог на имущество организаций
|Налог на прибыль
|Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
|Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
|Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
|Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
|Транспортный налог
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙ КАЗАНЬ"
|Чунина Фания Султановна 99%
Сазоненко Артем Валерьевич 1%
|Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков
|90160839
|64396424
|14103096
|6150758
|109,2
|200
|63509,04
|35027,91
|352328,7
|5059386
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКС"
|Сагдиев Рафаил Габдуллович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|38135883
|29828690
|8222,69
|1563
|7995138
|43323,27
|6439,94
|156601,4
|95905,59
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " БУИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
|УК ПРИВОЛЖСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ, ООО 22%
|Выращивание однолетних культур
|12308052
|122,04
|9979907
|531391
|1790260
|1700
|4671,86
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛЯРА-СТРОЙ"
|АЛТЫН САБА, ООО АПГ 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|10718276
|185636,2
|5925038
|823410,1
|1438563
|85145,51
|3600
|1098726
|1158157
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛТАУ"
|ЯЛТАУ, ООО 72.73%
МАРАДИСА, ООО 9.09%
НАП, НАО 9.09%
ТАКПО, ООО 9.09%
|Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации
|9737473,1
|9730731
|6742,4
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
|КОРПОРАЦИЯ "ОСТА МЕНЕДЖМЕНТ" 95%
Ситдиков Равиль Васимович 5%
|Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
|9327054,1
|4420141
|4712286
|80409,54
|1400
|38793,35
|74023,79
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДЕЛСТРОЙ-НК"
|ДСО, ООО 100%
|Работы строительные отделочные
|8844408,3
|8640288
|138990,5
|1310,61
|38824,63
|22363,82
|2630,95
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМП"
|ТК ОЛИМП, ООО 100%
Минкин Ильгиз Гарифович 5,802 руб.
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|8485562,8
|2091123
|6394440
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДКАМСНАБ"
|Хасанова Надежда Петровна 100%
|Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
|6538109,5
|35852,93
|405342,9
|2569272
|561096,6
|2528430
|355085,7
|15820
|29911,11
|37297,5
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМО СТАЙЛ"
|Карягин Сергей Анатольевич 100%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|5618351
|177292,5
|640119,6
|55700
|855814
|423437,4
|3465988
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНС-АЛЬТАИР"
|ДНС ГРУПП, ООО 100%
|Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
|5396989,2
|1092,76
|5395896
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЯЖ"
|Нурияхметов Марат Тагирьзянович 100%
|Обработка отходов резины
|3381996
|3064295
|305915,2
|11786,28
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСТАВРАЦИЯ"
|Разборка и снос зданий
|3173391,4
|1094554
|116604,5
|1474439
|10000
|76125,17
|37153,75
|320245,4
|44270,23
|ОАО "ЛЕНИНОГОРСКИЙ ЗАВОД "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"
|Абдулхаиров Анас Мухаметшакирович 87.67%
Фасахов Азат Нурмухаметович 0.18%
Абдулхаирова Аминя Салимзяновна 0.060%
|Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов
|3072834,3
|1243995
|1756380
|21518,38
|13604,45
|37336,03
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ "КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ"
|Мануйлов Евгений Федорович 1.74%
Палей Феликс Шаявич 1.54%
Казакова Татьяна Ивановна 1.43%
Покшин Вадим Алексеевич 0.40%
Левятов Дмитрий Эдуардович 0.22%
|Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
|2765984,5
|1961179
|706332,9
|200
|98272,4
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТОРГ"
|Зиганшин Рафис Рушанович 100%
|Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
|2738379,1
|2548923
|189255,9
|200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕСТРЕЧИНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ"
|Сулейманов Ильнар Наилевич 100%
|Смешанное сельское хозяйство
|2283153,6
|170807,5
|1141268
|345214
|267776,4
|146811,2
|26480
|3597,57
|181199,3
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
|Хамалинский Станислав Александрович 100%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|1848163,6
|1847859
|304,53
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ"
|УПРАВЛЕНИЕ КВ, ООО 100%
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ООО 100 руб.
|Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
|1640409
|1640409
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРРЕМСТРОЙ ПЛЮС"
|Бакиров Ильяс Рашитович 100%
|Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
|1550446,6
|562875,2
|590176,4
|66174,81
|37589,82
|285164,1
|8466,18
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ТАТАРСТАН"
|ВАМИН ТАТАРСТАН, ОАО 76%
|Выращивание зерновых культур
|1491496,8
|237,08
|1491151
|109,11
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ"
|Никонов Павел Александрович 99%
Габдрахманова Екатерина Андреевна 1%
|Деятельность в области права и бухгалтерского учета
|1248034,7
|35307,24
|11493,21
|1175034
|25700
|85
|48,34
|366,66
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН - АГРО - ИДЕЛЬ"
|Раджабов Равшан Тухтасунович 100%
|Торговля оптовая специализированная прочая
|1135047,4
|7,46
|1130300
|4740,24
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРНИКА"
|Садрутдинов Наиль Тагирович 72.73%
Идиатуллина Юлия Николаевна 27.27%
|Торговля оптовая химическими продуктами
|1119570,6
|1118737
|500
|333,55
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОРИТ СИТИ ГРУПП"
|КОЛОРИТ СИТИ ГРУПП, ООО 99.67%
Севостьянов Сергей Анатольевич 0.33%
|Торговля оптовая лакокрасочными материалами
|1014499,2
|944472,2
|4746,46
|65280,51
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНАКОМ"
|Баландин Юрий Леонидович 100%
|Производство изделий из бетона для использования в строительстве
|972344,14
|903626
|13322,01
|5000
|50396,16
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОЛИМП"
|Минкин Ильгиз Гарифович 59.80%
Минкина Эльфия Туктаровна 40.20%
|Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
|753395,34
|753395,3
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИТРЕЙД"
|Халиуллин Динар Тагирович 100%
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|737517,98
|262112
|279206
|196200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИСТОН15"
|ПИСТОН15, ООО 99%
СПОНА, ООО 1%
|Производство штукатурных работ
|716630,31
|436934,8
|279695,5
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ ИСТЭЙТ"
|Закиров Руслан Фянисович 99%
НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС, ООО 1%
|Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
|705904,64
|691456
|23,57
|14425,07
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОМИССИОНКА"
|Иванов Глеб Николаевич 100%
|Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
|640369,39
|638969,4
|400
|170
|97
|733
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙ"
|Хамидуллин Радик Гусманович 100%
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|612313,17
|3666,03
|607377,2
|1269,98
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТПЛОДООВОЩПРОМ "
|Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 45.50%
Зиатдинов Раил Шагартдинович 16%
Сабитов Рустам Равилович 3%
Наумова Александра Ивановна 2.70%
Каримуллин Ринат Гибадуллович 1%
|Смешанное сельское хозяйство
|565207,33
|555207,3
|10000
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ"
|ПРОМКАПИТАЛ, ЗАО 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|560498
|560498
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЙ ПРОФИЛЬ"
|Михальцов Дмитрий Александрович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|550158,81
|523158,8
|1000
|26000
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "СЛОБОДА"
|ДИЛЯРА-СТРОЙ, ООО 67.17%
АЛТЫН САБА, ООО АПГ 32.83%
|Разведение свиней
|484544,08
|41907,2
|396587,9
|15669,29
|400
|26651,25
|3328,47
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАСТ"
|Сафтенку Виктор Михайлович 100%
|Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
|469439,33
|9439,33
|460000
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА-БЦ"
|Бильданов Руслан Мохсинович 100%
|Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
|468872,6
|462734,6
|138,05
|5000
|170
|96,67
|733,33
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛНЫСТРОЙУСЛУГИ"
|Мыльникова Валентина Александровна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|467735,7
|403973,6
|63762,15
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИФА"
|ЗИФА, ООО 80%
Панова Кристина Валерьевна 20%
|Выращивание зерновых культур
|443443,18
|369401,8
|16263,33
|1678,05
|56100
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИЗЛИ БАР КАЗАНЬ"
|Абидов Аслан Ахмедович 100%
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|441258,92
|9237,07
|432021,9
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР"
|Русанов Дмитрий Викторович 100%
|Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
|362716,91
|361479,6
|200
|176,34
|100,28
|760,68
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКМИД"
|Мельников Максим Александрович 100%
|Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|361024,51
|361024,5
|Всего
|244047780
|122,04
|35852,93
|7,46
|7126649
|1,55E+08
|23443033
|17905344
|20077852
|3476922
|964062,2
|1105548
|539991,1
|7336122
|6852406
Действующие: «Татфлот» погасил долги по зарплате, но не по налогам
Компаний в статусе «действующие» (согласно данным «Спарка»), которые должны налоговой службе более 300 тысяч рублей, в списке больше всего — 101 штука. Суммарный их долг составляет 421,8 млн рублей. В большинстве случаев эти компании, правда, не известны широкой публике.
Есть, впрочем, и исключения. Например, главная из них — «Судоходная компания «Татфлот». На нее приходится почти половина указанной суммы — у нее накопилось долгов на 192,8 млн рублей. 141,4 млн рублей из этой суммы — налог на добавленную стоимость, 27,1 млн — взносы в Пенсионный фонд, около 9 миллионов — взносы на обязательное медицинское страхование, а еще 8,3 миллиона — земельный налог.
В 2018 году «Татфлот» угодил в скандал с задолженностью перед коллективом: 1,1 тысячи работников он не выплатил зарплату на 55 млн рублей. В апреле 2019 года появилась информация о том, что компания может перейти в собственность Татарстана для устранения задержек выплаты зарплаты, а уже в августе эти долги были погашены, в период расследования уголовного дела в отношении гендиректора компании Рустэма Мухутдинова. Сумма долга перед работниками на тот момент удвоилась — она составляла уже 120 млн рублей. За несвоевременную выплату зарплаты Мухутдинов получил штраф в 100 тысяч рублей, а в феврале 2020 года Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило, что уголовное дело против Мухутдинова было направлено в суд, на земельный участок «Татфлота» стоимостью в 130 млн рублей был наложен арест.
Следующая за ней по сумме долга компания — ООО «Современное строительство» — отстает почти в пять раз. Тем не менее сумма долга предприятия налоговой службе очень значительна: она должна 37,7 млн рублей. Проблемы у челнинской компании, входящей в ГК «Профит» депутата Госсовета Марселя Мингалимова, судя по всему, начались совсем недавно. Компания занималась застройкой микрорайона «Прибрежный» в 34-м комплексе Челнов и получила под застройку участок в 19 га на месте бывшего гаражного комплекса «Комсомольский», причем в качестве компенсации за завершение строительства двух проблемных долгостроев. При этом в середине февраля ФНС подала иск о банкротстве компании за долг в размере 49,5 млн рублей.
В два раза меньше «Современного строительства» — 17,6 млн рублей — ФНС должно ООО «Товарищ», учрежденное Татарской республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов (почти вся сумма долга — это налог на добавленную стоимость). Немногим меньшая сумма долга — 15,4 млн рублей — у АО «Технический центр КАПО» Возиха Гаптрахманова — в 2015 году компания требовала от обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» 27 млн рублей, а в 2016 году погашала своим сотрудникам задолженность по зарплате. Другая компания Гаптрахманова — «КАПО Авиа» — в 2015 году лишилась сертификата эксплуатанта, хотя до этого считалась авиакомпанией КАПО имени Горбунова (предприятию действительно принадлежит 0,37% в компании). Наконец, еще одно предприятие с долгом чуть меньше 15 млн рублей — АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта», принадлежащее АО «СМП» (им в свою очередь владеют 67 граждан России). В июне 2019 года «СМП» подавало иск против директора своей «дочки», «Альметьевского ПОПАТ», Константина Кириченко — на сумму в 16 млн рублей.
|Наименование действующей компании
|Совладельцы
|Вид деятельности/отрасль
|Общая сумма штрафов и недоимок
|Водный налог
|Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|Единый сельскохозяйственный налог
|Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
|Земельный налог
|Налог на добавленную стоимость
|Налог на добычу полезных ископаемых
|Налог на доходы физических лиц
|Налог на имущество организаций
|Налог на прибыль
|Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
|Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
|Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
|Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
|Транспортный налог
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ТАТФЛОТ"
|ТАТФЛОТ, ОАО 99.96%
|Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
|192776412,6
|8333004
|1,41E+08
|29665,64
|3343681
|1265984
|6800
|8947461
|2274415
|27081030
|106738,2
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
|СОДЕЙСТВИЕ, ООО КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНСТВО 99.99%
Мингалимов Марсель Завидович 0.010%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|37741531
|16862
|37724669
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРИЩ"
|ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 100%
|Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
|17608093,21
|1428012
|15676463
|486560,3
|9880,37
|400
|5700
|1077,3
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАПО"
|Гаптрахманов Возих Миннулович 29.92%
|Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические
|15354882,51
|6119077
|1010953
|8627,5
|1787369
|1047786
|364437,1
|5016632
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬМЕТЬЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА"
|СМП, АО 25%
Кириченко Павел Константинович 30.48%
Кириченко Константин Павлович 26.27%
|Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении
|14819845,47
|2540192
|1437137
|10842516
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮСТРА"
|Якушев Егор Николаевич 100%
|Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
|13456529,58
|4971175
|100960,9
|8384325
|68,71
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС"
|ЛАДА-СЕРВИС, АО 76.03%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|10233713,14
|4114572
|814352,5
|1047,27
|503318,2
|4733072
|2350,01
|65001,01
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
|ТОРГОВЫЙ ДОМ АСТОН, ООО 36.20%
ИТИЛЬ, ООО 28.90%
|Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
|10071003,42
|14243,01
|3030,44
|2829436
|4981957
|930332,7
|1055331
|1850
|85
|48,34
|366,66
|254323,9
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРУС"
|Петров Юрий Васильевич 50%
Петрова Зинаида Николаевна 50%
|Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
|8032702,2
|4498393
|3534291
|18,13
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НУКЕР"
|Акулов Михаил Степанович 70%
Гаевский Николай Анатольевич 10%
Галямов Рафаил Абдуллович 10%
Инхестер Венера Фаисовна 10%
|Деятельность частных охранных служб
|7076700,22
|488
|2245438
|452129,7
|2695711
|1679984
|2950
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УДАЧА"
|Гаязов Алмас Асляхович 55%
Минулин Марс Мансурович 40%
Гаязова Зульфия Мусалимовна 5%
|Деятельность в области демонстрации кинофильмов
|5366811,35
|79,33
|409,74
|726256,7
|4570686
|59302,33
|400
|170
|96,67
|733,33
|8677,42
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРС"
|Лысенко Анжела Ринатовна 100%
|Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента
|4934967,84
|4805227
|22,54
|84600
|7668,24
|4360,38
|33089,4
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБЕТОН"
|СТРОЙБЕТОН, ООО 65.34%
Гребенюк Иван Николаевич 34.66%
|Транспортная обработка грузов
|4311148
|1358942
|907882,4
|133,15
|400
|366228,7
|208247,7
|1469314
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЛЬ"
|Газизуллина Светлана Шафиковна 50%
Зиганшина Светлана Александровна 50%
|Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей
|4178413,78
|3285276
|741989,1
|3630,3
|15328,14
|10343,32
|16817,6
|105029,1
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРЭЙ"
|Суворов Сергей Анатольевич 100%
|Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
|3861961
|1704838
|2157123
|ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКАН-ИНВЕСТ"
|ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АК БАРС, АО 52.37%
АПК ВЫСОКАЯ ГОРА, ООО 32.80%
|Производство питьевого молока и питьевых сливок
|3589976,58
|127,26
|381993,3
|2918958
|1500
|1056,72
|23647,39
|258370,3
|4323,26
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЙБИЦКИЙ РЫБХОЗ"
|Ярцев Олег Валентинович 100%
|Рыбоводство
|2855507,21
|21712,31
|18918,3
|49398,74
|91535,31
|55445,57
|986672,8
|275964,4
|155845,6
|1190435
|9579,39
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНЬ - ЗЕМСТРОЙ"
|Баляйкина Софья Викторовна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|2448769,57
|1326,55
|1108035
|2,53
|1323806
|15600
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ - КОНТРОЛЬ"
|Копылов Александр Иванович 100%
|Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
|2386598,6
|2381367
|5032,06
|200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАСТ 2000"
|Савельев Евгений Владимирович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|2278392,49
|1805336
|12583,66
|19683,83
|68345,01
|23694,98
|13473,59
|104571,8
|230703,4
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДПРОМ"
|Плотников Глеб Игоревич 100%
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|2029150,34
|1854284
|174422,6
|400
|7,4
|4,21
|31,92
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРЬ"
|Бродниковский Юрий Петрович 100%
|Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
|1918002
|1918002
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ "
|Судаков Андрей Борисович 50%
Судакова Людмила Владимировна 50%
|Производство изделий из бетона для использования в строительстве
|1804092,65
|101679
|758044
|848894,6
|16403,7
|78345
|466,37
|260
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛ-ФО"
|Сулейманов Марат Владимирович 100%
|Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
|1759253
|1758453
|800
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДОК"
|Иванова Альбина Фаритовна 100%
|Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
|1678790,56
|1678791
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК МЕГАСТРОЙ"
|Хрипунова Флюра Ханифовна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1648391,91
|1640689
|2,84
|7700
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК"
|Исламова Гульнара Ришатовна 28.95%
Шарафиева Алина Ришатовна 28.95%
Батыршин Рафаэль Римович 24.12%
Сафиуллина Хания Карамовна 14.47%
БРИКС, ООО 3.51%
|Торговля прочими автотранспортными средствами
|1480743,49
|1480743
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ УКСУСНЫЙ ЗАВОД"
|Производство приправ и пряностей
|1465502,86
|197252,9
|60156,87
|418848,6
|4149,2
|17,93
|5000
|137141,9
|104626,1
|532596,7
|5712,76
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САВВА ПЛЮС"
|Савельев Александр Рудольфович 100%
|Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
|1461519,51
|1461412
|7,15
|100
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУ "СТАЛЬМЕХАНИЗАЦИЯ"
|СТАЛЬМЕХАНИЗАЦИЯ, ООО СУ 99.01%
Сайдулина Ксения Максимовна 0.99%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1353840
|1353840
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЛАН-К"
|АРСЛАН-К, ООО 91.67%
Ибраев Салават Талгатович 8.33%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|1276498,34
|729723,7
|519945,9
|3056,97
|200
|1185,57
|667,41
|5116,99
|16601,74
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМЕРА"
|УК ЮРЭКСПО, ООО 100%
|Деятельность в области права
|1257043,55
|1000
|1255444
|600
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИДЕАЛ-СЕРВИС"
|Хисматов Рамиль Хабибуллович 50%
Хрящиков Игорь Владимирович 50%
|Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
|1246711,65
|996111,7
|250600
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ГАММИ"
|Гаранин Александр Сергеевич 100%
|Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации
|1207147,28
|677517,1
|529630,2
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
|Шавалеев Анас Назипович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1108657,88
|176709,1
|602267
|56018,77
|31853,78
|241809,2
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙРЕСУРС"
|СПЕЦСТРОЙРЕСУРС, ООО 80%
Ферафонтов Павел Васильевич 20%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1098862,01
|419748
|4220,8
|441245,7
|218400
|2090,75
|1188,86
|11967,94
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛАВЭР"
|ТЕХНОДЕКОР, ООО 100%
|Деятельность головных офисов
|1071480,99
|262,82
|15083,73
|1655,99
|1028978
|25500
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ +"
|Самолин Вячеслав Андреевич 100%
|Деятельность туристических агентств и туроператоров
|1011876,3
|173334
|96725,14
|741817,1
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"
|Холодовский Моисей Нухимович 75.38%
Анисимов Анатолий Николаевич 7.16%
Шагиахметов Султан 5.88%
Фомин Виктор Иванович 4.68%
Арсланов Ильшат Зиннурович 3%
Филиппова Надежда Степановна 1.25%
Валеева Зулайха Рафгатовна 0.65%
Гильметдинова Глюза Юнусовна 0.65%
Гилязова Светлана Хидиятовна 0.65%
Торошина Антонина Петровна 0.62%
...*
|Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
|943572,43
|4557,1
|743,77
|575140,1
|1,59
|1527,39
|355114,4
|2317,87
|4170,3
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ДЕСЕРТОВ"
|СТАРТ, ООО 75%
Шайхулов Ришат Рахимзянович 25%
|Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
|936541,22
|94924,89
|212703,3
|106059,2
|495937,2
|26916,64
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУРНИТОРГ"
|Алексеенко Игорь Владимирович 100%
|Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек, трубчатых и раздвоенных заклепок и др.
|928505,2
|72373,8
|231005,1
|68893,86
|94559,53
|53769,14
|407903,8
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХИМПОРТ"
|Лутфуллина Марина Николаевна 100%
|Торговля оптовая неспециализированная
|884585,28
|884585,3
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕКТОР"
|Рамазанова Галима Тимирхановна 80%
БИОНОВАТИК, ООО 20%
|Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
|882068,7
|228444,4
|649,08
|78715,92
|46714,36
|526317,3
|1227,6
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФТАЛИЯ"
|УК ЮРЭКСПО, ООО 100%
|Деятельность в области права
|854670,77
|2,91
|5,08
|738262,8
|116400
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЕГАЗСТРОЙ-ИНВЕСТ"
|Выращивание однолетних культур
|778769,82
|4646,85
|65613,44
|177651,5
|242226,3
|49067,38
|27901,06
|211663,3
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТРЭК"
|Мамяшев Айрат Идегарович 50%
Рябцов Максим Владимирович 50%
|Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
|765000
|765000
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСТРОЙ МАСТЕР"
|КОМПЛЕКТСТРОЙ МАСТЕР, ООО 91%
Раимов Ринат Анварович 9%
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|691782,44
|291867
|47901,28
|210372,7
|10100
|22221,29
|13463,66
|95856,54
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"
|Шишкин Валерий Борисович 17.50%
Грибанов Алексей Парфенович 10%
Пантявин Николай Иванович 10%
Шабалин Сергей Иванович 6.50%
Фомин Владимир Иванович 5.50%
Хафизов Масхут Махмутович 4.50%
Чалышев Николай Иванович 4.50%
Вахотин Андрей Петрович 4%
Соловьев Василий Ефимович 4%
Бобровницкий Дмитрий Петрович 3%
...*
|Строительство жилых и нежилых зданий
|684424,94
|79896,24
|69682,43
|534846,3
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ"
|КНИЖНЫЙ ДВОР, ООО 100%
|Производство прочих строительно-монтажных работ
|674308,77
|274091
|96019,79
|304183,2
|2,51
|1,43
|10,83
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАУРА"
|Наклевкина Евгения Юрьевна 100%
|Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
|664449,08
|664449,1
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
|Аскаров Вильнур Вакифович 50%
Матвеев Семён Юрьевич 50%
|Образование основное общее
|651836,69
|6354,73
|600359,1
|1000
|170
|96,67
|43856,19
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПФ "ПРОМТЕХСТРОЙ"
|Пашина Нина Ивановна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|650949,79
|629433,5
|21316,25
|200
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАГАРТОС"
|Бикмуллин Айрат Миннурович 50%
Лутфуллин Ринат Зубхортдинович 50%
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
|631165,56
|6264,58
|257156,8
|1522,79
|100
|60236,58
|34252,2
|259847,2
|11785,41
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА КАЗАНЬ"
|Рудер Роман Вадимович 100%
|Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
|622282,35
|621882,4
|400
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТА-СЕРВИС"
|Карамышев Андрей Александрович 100%
|Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
|621875,73
|442094,9
|400
|48,34
|85
|88300,72
|90946,76
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГНИВО-НЧ"
|Горбунова Наталья Владимировна 100%
|Производство арматуры трубопроводной
|610825,35
|186085,8
|191681,5
|24356,67
|35529,89
|20203,29
|152968,2
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС"
|Страхова Татьяна Витальевна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|603460,58
|222625,1
|199693
|3200
|36600,31
|17321,04
|124021,1
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗХИМТРЕЙД"
|Хусаинова Наиля Масгутовна 65%
Сибгатуллина Назиба Гимазетдиновна 35%
|Торговля оптовая промышленными химикатами
|571886,03
|571886
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ-КАЗАНЬ"
|Уснунц Алексей Левонович 100%
|Производство подводных работ, включая водолазные
|566697
|566697
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕНЗЕЛИНСКАГРОХИМСЕРВИС"
|ТАТАГРОХИМ, ОАО 2.03%
Садыков Расим Мукарамович 25.49%
Хабибуллин Мухаметнур Габдуллович 23.62%
Хаматдинов Фарид Залалетдинович 14.48%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|538512,29
|72130,01
|108094,6
|26257,5
|3509,93
|5000
|47568,35
|36094,51
|147553,1
|92304,35
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ СТРОЙ"
|Залялиев Искандер Наилевич 100%
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|527154,05
|526645
|509,08
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВС"
|Хара Юрий Игоревич 100%
|Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
|521515,79
|128,05
|521387,7
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОР"
|Шабаев Марат Баянович 100%
|Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
|514279,8
|514279,8
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКЛИПС"
|Лукьянова Наталья Владимировна 33.33%
Никогосян Ольга Владимировна 33.33%
Липовских Антанида Александровна 16.67%
Липовских Алексей Дмитриевич 8.33%
НИКЛИПС, ООО 8.33%
|Производство стекольных работ
|508556,5
|359034
|133559,5
|15963
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУГУЛЬМИНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
|Тарасов Владимир Ильич 50.01%
Тарасова Татьяна Владимировна 13.41%
Каюмов Ильшат Шамилевич 9.60%
Фатыхов Мансур Халяпович 8%
Ибрагимова Нурия Маресовна 0.17%
Ишков Сергей Михайлович 0.030%
|Производство изделий из бетона для использования в строительстве
|499914,34
|443938
|52978
|2998,34
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-ТЕКСТИЛЬ"
|Чиков Евгений Олегович 100%
|Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
|496288,13
|489288,1
|7000
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ ФИММ"
|Гарипова Айгуль Рафиковна 100%
|Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|487856,04
|470055,6
|16800,46
|1000
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО"
|АГРО, ООО 90.91%
Гасанов Расим Аянатович 9.09%
|Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
|478532,93
|478527,2
|2,25
|0,6
|0,34
|2,59
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГАМАК+"
|Ибрагимов Айдар Асхатович 51%
Загидуллин Марат Вазиятуллович 49%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|475710,67
|174623,2
|2349,16
|258066,9
|2900
|37771,4
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБИНДУСТРИЯПЛЮС"
|Орловский Денис Александрович 50%
Ягодкина Ольга Алексеевна 50%
|Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
|466771,25
|222128,7
|31819,19
|189623,4
|23200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "ОПТИМАСТРОЙ"
|Медов Адам Даудович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|462165,82
|136232,3
|19735,53
|1000
|120439,3
|60300
|4281,22
|2434,39
|18467,92
|99275,18
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙХАН"
|Низамова Румия Равилевна 100%
|Деятельность в области фотографии
|461075,48
|2,85
|452643,1
|8354,37
|75,15
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИАНДР"
|СМАИЛ, ООО 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|453911,42
|270,78
|414721,4
|2556,9
|1,23
|1148,57
|15000
|3147,21
|4349,76
|12715,6
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЕК-ГРУПП"
|Цыганов Виталий Геннадьевич 100%
|Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
|451827,41
|117551,7
|47660,65
|181706,9
|7000
|20274,15
|6161,32
|71472,67
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
|Шилов Дмитрий Викторович 100%
|Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
|443500,08
|225185,2
|204891,2
|13423,68
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ"
|Юдина Ирина Анатольевна 100%
|Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
|439054,63
|438854,6
|200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СИСТЕМЫ"
|Кузнецов Михаил Владимирович 100%
|Производство прочей верхней одежды
|436114,78
|210675,9
|71161,61
|16331,9
|7018,66
|1200
|20691,6
|11765,8
|89196,66
|8072,65
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ"
|Плачинда Венера Раисовна 100%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|431209
|431209
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНТР-ТРЕЙД"
|Хайбуллин Ринат Рагибович 100%
|Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья
|427460,23
|8503,56
|360676,2
|5189,74
|48701,61
|4389,09
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСФЛОРГРУПП"
|Мамаев Александр Владимирович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|417228,89
|310345,4
|12038,36
|38118,99
|3759,45
|10207,23
|37769,23
|4990,28
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОС"
|Авемчук Михаил Владимирович 100%
|Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
|416544,69
|113,72
|170333,7
|39802,02
|22632,53
|183328,1
|334,58
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВТЕХ"
|Григорьев Владислав Игоревич 60%
Аширова Анастасия Вячеславовна 40%
|Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
|403441,26
|130611,9
|262029,3
|10800
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИПИЦИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
|Тальфельд Надежда Викторовна 100%
|Работы столярные и плотничные
|385222,98
|338637,4
|6996,1
|2500
|6000
|5285,21
|3005,32
|22798,96
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ЭПЛ"
|ГРИН ЭПЛ, ООО 99.88%
Космачёв Александр Владимирович 0.12%
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|379489,36
|221619,9
|72985,54
|37,04
|65915,83
|10600
|8331,05
|ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ"
|Строительство жилых и нежилых зданий
|375999,07
|53097,87
|57659,68
|265237,5
|4
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУЛАКСТРОЙИНВЕСТ"
|Минаев Валерий Владимирович 51%
Фатхуллин Булат Эльфатович 49%
|Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
|375981,52
|375781,5
|200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЙРОН КОНСАЛТ"
|Халиулин Хафиз Якубович 100%
|Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
|371839,67
|371439,7
|400
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНИК+"
|Плотников Семен Михайлович 100%
|Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
|368850,19
|368765,8
|14,35
|8,16
|61,92
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КАЗДОРИНВЕСТ"
|ФИРМА КАЗДОРИНВЕСТ, ООО 95.45%
Тюрькин Михаил Михайлович 4.55%
|Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
|365164,55
|87983
|1415,47
|7600
|3460,99
|1968,01
|14929,76
|247807,3
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛОВО БУХГАЛТЕРА ПЛЮС"
|Володин Михаил Александрович 50%
Яковлева Олеся Владиславовна 50%
|Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
|363485,45
|11388
|351897,5
|200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СТРОИТЕЛЬ"
|Зинанова Наталья Владимировна 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|362240,14
|270914,4
|22086,7
|289
|14982
|4832,93
|9284,7
|39850,43
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРС"
|Чугунов Михаил Валентинович 100%
|Торговля оптовая пивом
|336598,7
|137708,5
|198690,2
|200
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФИР"
|Сафин Ранас Маратович 50%
Сафин Ринат Маратович 50%
|Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
|335008,33
|284097
|50911,33
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИК"
|Жигалова Екатерина Викторовна 100%
|Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества
|334247,72
|9558,53
|323089,2
|1000
|600
|ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНАЯ ГРУППА "СТРОЙАВТОДОР"
|Строительство жилых и нежилых зданий
|333789,44
|255940,5
|77848,9
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТ"
|Хафизов Фарид Мансурович 100%
|Производство электромонтажных работ
|331928,81
|13,48
|331420,8
|400
|94,5
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЯЖ"
|Хайбрахманова Гузель Валирахмановна 100%
|Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
|317826,34
|258083,2
|26376,8
|6084,27
|4356,03
|4135,44
|18790,65
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТОЛЕТ-МЕДИА"
|Хлебников Александр Анатольевич 100%
|Издание книг
|317740,22
|77366,49
|25916,97
|37666,28
|21447,35
|155343,1
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДКАМ"
|Дейнега Олег Николаевич 50%
Миннебаев Рамил Рафикович 50%
|Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|316567
|316567
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ"
|Насрутдинов Вазих Сафаевич 100%
|Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
|304101,98
|260210,6
|43375,08
|30,45
|215,49
|270,34
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ДОМ"
|Склямин Евгений Александрович 100%
|Деятельность в области права
|302651,84
|302451,8
|200
|Всего
|421818540,6
|36082,58
|494973,4
|18918,3
|1481752
|22011676
|2,26E+08
|29665,64
|14398959
|6686123
|67187087
|9790130
|1997466
|14252159
|5138032
|50808324
|1457924
комментарии