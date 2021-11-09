Новости общества

13:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцы задолжали 1,8 млрд рублей имущественных налогов

12:21, 09.11.2021
Татарстанцы задолжали 1,8 млрд рублей имущественных налогов
Фото: Максим Платонов (архив)

Сумма задолженности по оплате трех видов налогов на имущество — транспортного, земельного и за жилье, находящееся в собственности, — накопившаяся за предыдущие годы у жителей Татарстана, составляет 1,8 млрд рублей. В числе должников перед республиканским УФНС — 585 тысяч татарстанцев, сообщил глава ведомства Марат Сафиуллин.

В этом году, отметил он, сумма задолженности значительно сократилась — почти на 1 млрд рублей. Имущественные налоги, начисленные ранее этого года, выплатили порядка 350 тысяч татарстанцев.

Фото: nalog.ru

Напомним, до 1 декабря текущего года 2 млн 175 тыс. жителей Татарстана должны выплатить три вида налогов — транспортный, земельный и имущественный. В этом году общая сумма поступлений оценивается в 8,1 млрд рублей.

Ангелина Панченко
Общество Татарстан Управление федеральной налоговой службы по РТСафиуллин Марат Адипович

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также