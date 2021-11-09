Татарстанцы задолжали 1,8 млрд рублей имущественных налогов

Фото: Максим Платонов (архив)

Сумма задолженности по оплате трех видов налогов на имущество — транспортного, земельного и за жилье, находящееся в собственности, — накопившаяся за предыдущие годы у жителей Татарстана, составляет 1,8 млрд рублей. В числе должников перед республиканским УФНС — 585 тысяч татарстанцев, сообщил глава ведомства Марат Сафиуллин.



В этом году, отметил он, сумма задолженности значительно сократилась — почти на 1 млрд рублей. Имущественные налоги, начисленные ранее этого года, выплатили порядка 350 тысяч татарстанцев.

Фото: nalog.ru

Напомним, до 1 декабря текущего года 2 млн 175 тыс. жителей Татарстана должны выплатить три вида налогов — транспортный, земельный и имущественный. В этом году общая сумма поступлений оценивается в 8,1 млрд рублей.



Ангелина Панченко