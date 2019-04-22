35 крупнейших налогоплательщиков РТ перешли под контроль налоговиков Санкт-Петербурга

Юристы по налоговому праву советуют выстраивать квалифицированную судебную защиту

Очередная реформа Федеральной налоговой службы по преобразованию инспекций вывела из-под регионального контроля крупные татарстанские предприятия с ежегодной выручкой свыше 35 млрд рублей каждая. Как стало известно «Реальному времени», 33—35 крупнейших налогоплательщиков РТ переведены с 1 февраля на налоговое администрирование в межрегиональную налоговую инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам №4 Санкт-Петербурга. Правда, налоговое резидентство они не поменяли, но «ежовые рукавицы» питерских налоговиков почувствовали — доначисления по налогу на прибыль за I квартал составили почти 3 млрд рублей. Юристы по налоговому праву считают, что татарстанским предприятиям придется усиливать судебную защиту, так как профессиональный уровень федеральных налоговиков заметно выше, чем у региональных коллег.

Февральская реформа «переписала» татарстанских налогоплательщиков в Питер

Информацию о переходе татарстанских предприятий под контроль укрупненной межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №4 Санкт-Петербурга подтвердил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. По его словам, смена налогового органа для татарстанских компаний произошла в результате очередной масштабной реорганизации межрегиональных инспекций крупнейших налогоплательщиков РФ, в результате которой контрольно-надзорные полномочия межрегиональной инспекции №4 УФНС по РТ перешли к объединенной инспекции Санкт-Петербурга.

«1 февраля произошла реорганизация межрегиональных инспекций. 33—35 налогоплательщиков РТ сменили орган администрирования», — лаконично прокомментировал Сафиуллин. По его словам, оптимизация «межрегионалок» была проведена по отраслевому принципу (то есть по отраслевой принадлежности предприятия, — прим. ред.) и в зависимости от объема выручки.

«Если говорить навскидку, то из 20 «межрегионалок» в системе УФНС России осталось восемь», — уточнила одна из заместителей Сафиуллина. По ее словам, укрупненная инспекция Санкт-Петербурга и приняла новых татарстанских налогоплательщиков федерального уровня, хотя здесь уже почти 10 лет находится на контроле ОАО «КАМАЗ», и «никаких вопросов не возникало». Обмен данными инспекции с татарстанскими налогоплательщиками происходит посредством электронных средств связи, поэтому это не прибавит неудобств для предприятий.

«1 февраля произошла реорганизация межрегиональных инспекций. 33—35 налогоплательщиков РТ сменили орган администрирования», — лаконично прокомментировал Сафиуллин. Фото Рината Назметдинова

Казань вернет «межрегионалку»?



Интересно, что межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам №4 УФНС по РТ не была ликвидирована и сохранена в полном составе. Но как разделены полномочия с вышестоящей инспекцией Санкт-Петербурга, пока неясно. Как утверждают в руководстве УФНС по РТ, камеральные и выездные проверки перешли в ведение питерских налоговиков.

Добавим, что известие о переходе татарстанских предприятий на администрирование в межрегиональную инспекцию №4 Санкт-Петербурга слегка шокировало и депутатов бюджетной комиссии Госсовета РТ. По словам главы комитета Леонида Якунина, это произошло неожиданно. Но в будущем ожидается создание межрегиональной инспекции №20 с офисом в Казани, которая, возможно, позволит вернуть администрирование татарстанских предприятий. Пока же налоговики стянут все свои силы на проведение проверок и контрольных мероприятий, чтобы повысить собираемость платежей с предприятий.

На недавнем отчетном совещании глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин прямо сказал, что в связи с запуском национальных проектов, которые потребовали дополнительных расходов, перед налоговыми органами поставлена задача достижения максимальных сборов. Он сообщил, что по итогам первого квартала доначисления по налогу на прибыль составили почти 3 млрд рублей.

Известие о переходе татарстанских предприятий на администрирование в межрегиональную инспекцию №4 Санкт-Петербурга слегка шокировало и депутатов бюджетной комиссии Госсовета РТ. По словам главы комитета Леонида Якунина, это произошло неожиданно. Фото gossov.tatarstan.ru

По приказу ФНС

Каким приказом руководство ФНС провело преобразования в ключевой структуре службы, глава территориального управления назвать не смог. Вероятнее всего, Приказом ФНС России от 21 мая 2018 г. № ЕД-4-2/9544@ производится переподчинение межрайонных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам от региональных управлений в федеральное подчинение.

Межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам будут выполнять функции контролирующих вышестоящих налоговых органов, в том числе рассматривать жалобы налогоплательщиков на решения нижестоящих налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц, говорится в документе. Согласно данному приказу, происходит укрупнение и создание новых межрегиональных инспекций.

Администрирование организаций, осуществляющих деятельность в нефтяной сфере, которое сейчас ведет МИФНС России №1, переходит в ведомство МИФНС России №2. Сейчас это ведомство контролирует ОАО «Татнефть». При этом МИФНС России №1 начнет администрировать новое направление — организации, доля участия иностранных лиц (иностранного лица) в которых прямо или косвенно превышает 50% и (или) в которых контролирующим лицом не является резидент РФ.

Организации, осуществляющие деятельность в сфере производства, передачи и распределения электрической энергии и тепловой энергии, перейдут из МИФНС России №4 в ведение МИФНС России №6.

МИФНС России №7, помимо администрирования организаций по существующим направлениям, будет осуществлять его по таким направлениям, как научные исследования и разработки.

Этим приказом вносятся изменения в «Критерии отнесения организаций к категории крупнейших налогоплательщиков». Так, увеличивается порог по суммарному объему полученных компанией доходов с 20 млрд руб. до 35 млрд рублей. При этом неважно, каков размер активов организации, и налоговики вправе сами определять, какая компания подпадает под критерии крупнейших налогоплательщиков.

Администрирование организаций, осуществляющих деятельность в нефтяной сфере, которое сейчас ведет МИФНС России №1, переходит в ведомство МИФНС России №2. Сейчас это ведомство контролирует ОАО «Татнефть». Фото wikimedia.org

Взять в ежовые рукавицы

Смена налогового органа не приведет к внезапным налоговым проверкам, утверждает Марат Сафиуллин. «Решения о проведении выездных проверок основаны на том, как компания соблюдает 12 критериев налогового риска. Если налогоплательщик не имеет недоимки, не имеет недобросовестных контрагентов, имеет вычеты по НДС, работает с прибылью, то есть соблюдает критерии налогового риска, то к нему с проверкой не придут, — заявил он «Реальному времени», отвечая на вопрос, готовят ли питерские налоговики проверки и начнут ли закручивать гайки. «Ничего не изменится, останется все то же самое», — заверил он.

При этом Сафиуллин признал, что основные опасения налогоплательщиков связаны с администрированием НДС, который проверяется автоматизированной системой контроля АКС-2. «Мы знаем, что волнения связаны с АКС-2», — коротко отметил он.

По словам налоговиков, НДС по объемам сборов стабильно занимает второе место, но по объективным причинам администрировать НДС достаточно сложно. А внедрение АКС НДС позволило упорядочить декларирование налога на добавленную стоимость и создать единую федеральную базу данных налогоплательщиков, куда выгружаются все налоговые декларации по НДС. На основании представленной декларации каждому налогоплательщику автоматически присваивается цветовой индикатор. Красный означает высокий налоговый риск, желтый — средний, синий — минимальный. «В 90% случаев доначисления по камеральным проверкам проводятся по НДС», — отмечают юристы.

Руководитель налоговой практики агентства ЮНЭКС Ольга Пухова считает, что переподчинение межрегиональной инспекции №4 УФНС по РТ затруднит судебное оспаривание решений ФНС. Фото nalog.ru

«Качество налоговых проверок сильно возрастет»



Руководитель налоговой практики агентства ЮНЭКС Ольга Пухова считает, что переподчинение межрегиональной инспекции №4 УФНС по РТ затруднит судебное оспаривание решений ФНС по одной причине — в некоторых случаях придется вести процесс на территории Питера или Москвы, то есть по месту нахождения ответчика. Кстати, и глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин подтвердил, что теперь меняется место подсудности.

По словам Пуховой, сегодня в судебной практике довольно часто управлениями ФНС отменяются решения инспекций по процессуальным основаниям и тогда ответчиком становится не инспекция, а управление ФНС, но теперь компаниям придется оспаривать их за пределами Казани, а это неудобно и дорого. «Мы думаем, что жалобы по процессуальным основаниям сойдут на нет, потому что придется нести дополнительные затраты на то, чтобы регулярно участвовать в судебных заседаниях по таким делам», — отмечает Ольга Пухова.

Вообще, процессуальные нарушения достаточно распространены у налоговых органов. Например, это невручение материалов камеральной проверки на досудебной стадии, что лишает налогоплательщика права защищаться аргументированно и может привести к принятию налоговым органом неправильного решения. Плюс это подписание решения по проверке не тем руководителем, который рассматривал материалы проверки. Доказать это просто — нужно предъявить протокол рассмотрения материалов проверки, но смена места подсудности может не дать налогоплательщику полноценно защищаться. При этом Пухова подчеркивает, что «качество налоговых проверок очень сильно возрастет, а значит, будут значительные доначисления по налогам, и от этого, конечно, выиграют налоговые органы, а не компании». Чтобы сохранить экономику, предприятиям придется выстраивать более квалифицированную защиту. «К этому надо быть готовым, потому что профессиональный уровень ФНС постоянно повышается, — указывает она. — Но то, что это направлено на повышение качества проверок и увеличение сбора налогов, в этом сомнений нет».