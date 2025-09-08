Бизнес просит компенсировать потери от атак БПЛА за счет налогов

Татарстанские предприниматели опасаются, что помощь до них не дойдет, и жалуются на нерасторопность чиновников

Российский союз промышленников и предпринимателей просит узаконить компенсацию убытков, которые предприятия несут в результате атак беспилотников. В частности, предлагается внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы возмещать бизнесу через систему налоговых вычетов затраты на защиту от БПЛА. Минфин эту идею пока не поддержал, но, как сообщили «Реальному времени» в РСПП, она детально прорабатывается и будет оформлена в виде предложения в течение ближайших двух недель. Подробнее о плюсах и минусах инициативы, компаниях, которые могут претендовать на вычет, и альтернативах налоговой компенсации — в нашем материале.



«Идет обсуждение»

В Российском союзе промышленников и предпринимателей подтвердили «Реальному времени» факт обращения к президенту Владимиру Путину с предложением предусмотреть в Налоговом кодексе РФ механизм компенсации убытков от атак беспилотников. Но воздержались разглашать какие-либо подробности своего письма:

— Мы пока эту тему не комментируем, поскольку еще идет только ее обсуждение, требуется ряд доработок. Информация будет предоставлена после того, как будет вынесено итоговое решение.

Ранее СМИ сообщали, что в письме, направленном главе государства президентом РСПП Александром Шохиным, было указано, что промышленные предприятия, которые являются основной целью атак украинских БПЛА, — нефтеперерабатывающие, химические и металлургические комбинаты и другие, несут серьезные затраты на обеспечение средствами защиты, установку систем радиоэлектронной борьбы и восстановление пострадавших от атак объектов. В связи с этим предлагается ввести:

налоговую компенсацию в размере 50% фактических расходов на защиту, ремонт и восстановление производственных мощностей, а также компенсацию ущерба третьим лицам в результате атак дронов;

дифференцированный, в зависимости от периода простоя, акцизный вычет для компенсации упущенной выгоды;

включение 50% расходов на защиту и выпадающих доходов от приостановки производств в состав федерального инвестиционного вычета с уменьшением федеральной части налога на прибыль вплоть до нуля.

Все три меры поддержки просят ввести «задним числом» — с 1 января 2025 года.

«Идея хороша, но поддержка должна быть оказана всем»

Председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев высказал опасение, что, даже если предложения РСПП будут приняты, это решит проблемы лишь крупного бизнеса, тогда как убытки от атак БПЛА несут все предприятия независимо от масштаба:

— Потери несет и потребительский рынок, и производители продовольствия, и транспортники. Поэтому идея хороша, но поддержка должна быть оказана всем.

Председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев высказал опасение, что, даже если предложения РСПП будут приняты, это решит проблемы лишь крупного бизнеса.

Не забыли бы про малый бизнес

Поддержка бизнесу в этой ситуации должна быть избирательной, потому что не каждое предприятие несет реальные убытки в результате атак дронов, полагает другой эксперт «Реального времени» — президент Ассоциации туроператоров Татарстана Рамиль Мифтахов.

— Туристические компании и сами туристы тоже несут потери, — говорит он. — Это связано с закрытием аэропортов, задержками из-за отмены рейсов и, как следствие, потерей уплаченных за проживание в гостинице денег. Но сейчас многие авиакомпании предлагают туристам страховку в случае задержки рейса. И я так понимаю, ею многие пользуются.

При этом, отметил Мифтахов, потери от атак дронов ложатся на туроператоров, но не на туристические агентства, которые занимаются лишь продажей готовых туров и взимают за свои услуги комиссию.

Глава республиканской Ассоциации туроператоров тоже высказал опасение, что, если даже предложение РСПП будет принято, поддержку получит лишь крупный бизнес, тогда как туристические компании относятся к малому.

— Можно было бы рассмотреть вопрос о компенсациях для туроператоров, которые занимаются формированием турпродукта, включающего чартерные перевозки, — предложил он. — При регулярных рейсах авиакомпании просто возвращают деньги в случае отмены рейсов или платят компенсацию за задержку, а вот когда из-за закрытия аэропорта отменяется чартерный рейс, 300 человек не вылетают в Турцию, например, или вылетают с задержкой на 8—10 часов, у туроператора возникают большие расходы на питание, проживание туристов в гостинице — и он несет серьезные убытки.

«Никто не хочет брать на себя ответственность»

— Хорошая идея — как-то компенсировать убытки из-за действия средств радиоэлектронной защиты. Когда срабатывает РЭС, «Платон» показывает, что мы как будто не подключены к системе, и нам приходят штрафы, — говорит директор транспортной компании «Реверс» Сергей Сотников.

Эксперт рассказал «Реальному времени», как уже несколько месяцев перевозчики добиваются решения этой проблемы, однако дело не движется. При этом процедура оспаривания таких штрафов несовершенна — длительные сроки рассмотрения и сложный порядок практически не оставляют перевозчикам шансов добиться возвращения денег.

— Каждый месяц мы терпим убытки в зависимости от того, какой парк у предприятия. У кого-то это десятки тысяч рублей в месяц, у кого-то сотни, а у кого-то миллионы, — говорит Сотников.

Решить проблему, по его мнению, можно простым способом: если выпадение автомобиля из поля зрения «Платона» произошло в зоне работы РЭС, а «увидели» его после выхода из этой зоны, то за время нахождения в ней штраф «прилетать» не должен, и это должно быть четко прописано:

— С самого начала мы об этом говорили: просто настройте маршрут — и вопрос будет исчерпан. Прошло несколько месяцев, а дело не движется. Предпринимательское сообщество беспокоит прежде всего нерасторопность наших чиновников, их неготовность оперативно решать проблему. Разучились люди вникать в ситуацию, понимать и решать проблемы! Они в основном сначала стараются делать вид, что проблемы нет, а потом пытаются сделать так, чтобы ее решил кто-то другой. Никто не хочет брать на себя ответственность. Пишут отписки, собирают круглые столы, форумы, дискуссии. Четвертый год идет специальная военная операция, а решения нет!

Кроме того, по мнению Сотникова, охрана от атак беспилотников — это все же государственная задача, и за восстановление производств после атак БПЛА ответственность должно нести государство, так как вины предприятий в этом нет.

Альтернативу надо искать в прошлом опыте Татарстана?

— По моему мнению, предложения Российского союза промышленников и предпринимателей о внесении изменений в Налоговый кодекс в части компенсации убытков прежде всего за счет акцизов, например для НПЗ или федеральной части налога на прибыль, не являются адекватными и не учитывают множества факторов, в том числе отсутствие выраженной взаимосвязи между налогообложением, ущербом от террористических атак и расходами на приобретение средств защиты, — считает директор аудиторско-консалтинговой компании «Аудэкс» Виктор Тимохин.

На его взгляд, в отношении пострадавших организаций должен действовать механизм компенсации — выделения безвозмездных субсидий и дотаций из федерального бюджета по расходам на восстановление и ремонт поврежденных либо уничтоженных активов. При этом важнейшими вопросами являются:

фактическое определение размера ущерба в стоимостном выражении;

оперативная компенсация определенного размера ущерба (то есть без излишних бюрократических процедур), так как время в таких случаях, как правило, имеет решающее значение.

На взгляд Тимохина, в отношении пострадавших организаций должен действовать механизм компенсации — выделения безвозмездных субсидий и дотаций из федерального бюджета.

Для оперативного определения размера понесенного ущерба и, соответственно, суммы компенсации предстоящих либо уже понесенных расходов Тимохин предлагает создать региональные комиссии с участием специалистов, обладающих соответствующими компетенциями, а решения комиссии направлять в органы, уполномоченные для перечисления компенсаций в адрес пострадавших организаций. Возможно, говорит он, понадобится внесение изменений в Налоговый кодекс либо разработка обязательных к применению разъяснений уполномоченных органов в части освобождения от налогообложения сумм получаемых компенсаций.

— При определении на эти цели дополнительных источников финансирования я бы рекомендовал депутатам Госдумы, в том числе от нашей республики, воспользоваться прошлым положительным опытом Татарстана. Думаю, что многие помнят эффективность введения так называемого налога на ликвидацию ветхого жилья, который взимался с юридических лиц — с выручки или товарооборота — в течение нескольких лет. Несмотря на то, что указанный налог был введен не в соответствии с федеральным налоговым законодательством, фактически в течение нескольких лет были определены источники финансирования, которые были направлены на социальные цели в интересах населения — на реновацию, — сообщил он.

По мнению эксперта, было бы целесообразным введение на федеральном уровне, путем внесения изменений в Налоговый кодекс, направленного на компенсацию убытков и, возможно, расходов, связанных с приобретением средств защиты, аналогичного федерального целевого сбора. Его можно было бы исчислять, например, в долях процентов от показателей выручки или товарооборота. При этом, учитывая, что различные регионы РФ подвержены разному риску террористических угроз и, следовательно, размеры ущерба от террористических атак в них несопоставимы, целесообразно аккумулировать средства на федеральном уровне с последующим справедливым распределением в адрес пострадавших организаций.