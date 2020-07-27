В Татарстане более 72 тыс. граждан зарегистрировались в качестве самозанятых

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 72 624 самозанятых. С начала года количество самозанятых граждан в республике увеличилось более чем на 15 тысяч.

В статистике не учли иногородних граждан, которые прописаны в других российских регионах, но выбрали для ведения своей деятельности территорию Татарстана. Таких насчитывается около 8,5 тыс. человек, уточняет пресс-служба Минэкономики РТ.

В настоящее время, по данным УФНС, в Татарстане самозанятым выплатили около 140 млн рублей — налогов, уплаченных ими за 2019 год.

Ранее глава торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил дать регионам право снижать налог для самозанятых.

