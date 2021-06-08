На прошлой неделе в Татарстане поймали 33 должника на дорогах, с начала года — 241

Фото: пресс-служба УФНС по РТ

В Татарстане продолжаются рейды сотрудников ГИБДД, налоговой службы и судебных приставов-исполнителей на дорогах республики по выявлению должников. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УФНС по РТ.

С начала года уже задержали 241 автомобиль должников. На прошлой неделе выявили и задержали 33 должника, в отношении которых на принудительном исполнении в подразделении судебных приставов находятся производства на сумму долга 1183 тыс. рублей. 31 человек полностью оплатил свою задолженность в сумме 1120 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба УФНС по РТ

Владелец одного из задержанных автомобилей не оплатил задолженность на сумму 54 тыс. рублей, и его автомобиль поместили на спецстоянку. Владелец другого задержанного автомобиля оплатил задолженность частично.

Для недопущения возникновения подобных ситуаций УФНС России по РТ рекомендует проверять наличие задолженностей с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, на Едином портале государственных услуг или на приеме в офисе МФЦ, налоговой инспекции.

В конце мая УФНС России по Татарстану сообщило, что с мая в республике будут чаще проводиться рейды по выявлению должников на дорогах.

