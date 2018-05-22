«Налоговая, личный кабинет»: главные фискалы Татарстана богатеют лишь за счет продажи имущества

Средний начальник налоговой инспекции РТ зарабатывает 153 тыс. рублей в месяц — правда, с учетом доходов от реализации квартир и машин

Как подсчитала аналитическая служба «Реального времени», общий доход руководящего состава регионального управления ФНС и межрайонных налоговых инспекций Татарстана в 2017 году составил 150,3 млн рублей, увеличившись за год почти на треть. Их супруги заработали существенно меньше — всего 38,8 млн рублей. Таким образом, семейный доход главных фискальных служащих РТ в 2017 году вырос лишь на 16% и составил 190 млн рублей. Средний «главный налоговик» республики заработал в год 1,8 млн рублей, то есть средняя ежемесячная «зарплата» 82 начальников и заместителей начальника налоговых инспекций (правда, с учетом доходов от продажи имущества) составила в 2017 году 153 тыс. рублей.

Напомним, мы уже писали о том, что в прошлом году «кризис» в сборе налогов в РФ и РТ закончился, а Татарстан в 2017 году собрал в федеральный бюджет на 43% налогов больше, чем в 2016-м, или 328,5 млрд рублей). На этом фоне рост доходов тех, кто их собирал, не кажется особенно удивительным.

Продав полдома и пол-участка, казанский налоговик разбогател в 6,5 раза

Самым богатым налоговиком неожиданно оказался не руководитель УФНС по РТ или его заместитель, а работник межрайонной ИФНС РФ №14 по РТ, расположенной в Казани, причем опять-таки в должности не начальника, а лишь заместителя. Татьяна Ширяева задекларировала за 2017 год почти 10 млн рублей, ее супруг заработал 226 тыс. рублей. За год доход Ширяевой вырос почти в 6,5 раза. В собственности «налоговой семьи» квартира на 98,8 кв. м и записанные на супруга дом на 140,2 кв. м, земельный участок на 1,2 тыс. кв. м и машино-место. В гараже замначальника стоит Toyota Land Cruiser PRADO.

Причины неожиданного роста стоит искать в декларации 2016 года, где в собственности самой Татьяны Ширяевой находилось половина доли жилого дома в 115,2 кв. м и половина доли земельного участка площадью 800 кв. м (не считая участка в 191 кв. м, находящегося в пользовании). Учитывая, что в 2016 году Ширяева задекларировала доход в 1,5 млн рублей, получается, что половину дома и участка она смогла продать за неплохую цену в 8,5 млн рублей.

На 2-м месте по величине дохода замруководителя УФНС по РТ Андрей Никиташин, задекларировавший 6,6 млн рублей. Фото Султана Исхакова / tatar-inform.ru



А замначальника УФНС увеличил доход в три раза за счет продажи небольшой квартиры

На втором месте по величине дохода — замруководителя УФНС по РТ Андрей Никиташин, задекларировавший 6,6 млн рублей. Доход налоговика за год вырос в три раза. Супруга заработала всего ничего — 168,6 тыс. рублей. В личной собственности Никиташина половина дачи в 77 кв. м, участок в 500 кв. м и еще пол-участка в 144 кв. м, на супругу записаны еще один дом на 115,6 кв. м, полквартиры на 63,6 кв. м, квартира на 120,1 кв. м и земельный участок в 900 кв. м. Отметим, что по площади участков и квартир семья Никиташина уступает только его шефу Марату Сафиуллину. Рост доходов в три раза может объясняться продажей квартиры площадью 63,2 кв. м, которая была в собственности Никиташина в декларации за 2016 год и которая из декларации за следующий год исчезла — таким образом, оценить квартиру при продаже могли в 4,4 млн рублей (такова разница налоговика в доходах 2017 и 2016 года). В гараже продолжает стоять Mitsubishi outlander.

В прошлом году Никиташин предупреждал предпринимателей о том, что «не платить своевременно налоги с 2017 года стало весьма накладно, поскольку вдвое увеличился размер пеней». За 10 месяцев прошлого года на юрлица приходилась основная часть совокупного долга по налогам — около 8 млрд рублей, еще 2 млрд рублей задолжали обычные граждане по НДФЛ.

Главный нижнекамский налоговик и по совместительству борец

Тройку богатейших налоговиков закрывает начальник межрайонной ИФНС по РТ №11 (находится в Нижнекамске) Айдар Байрамов, задекларировавший доход в 5 млн рублей (его супруга добавила в семейную копилку 582,5 тыс. рублей ), что на 16,5% больше, чем в 2016 году. Совокупный доход налоговика составил, таким образом, 5,6 млн рублей. В собственности у Байрамова в прошлом году была квартира в 109,5 кв. м, и еще одной, по-видимому, служебной (на 75,8 кв. м) пользовались супруга и двое детей. В 2017 году, судя по всему, квартиру в 109,5 кв. м налоговик продал, разменяв ее на квартиру в 33 кв. м, отсюда рост доходов в 720 тыс. рублей.

Помимо того, что Байрамов отвечает за сборы с нефтехимического района Татарстана, расположенного в Нижнекамском районе (но не за сборы с крупнейших его налогоплательщиков, за которые отвечает межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам РТ), с прошлого года он возглавил еще и нижнекамский филиал федерации спортивной борьбы РТ, который открылся с участием мэра Айдара Метшина.

Марат Сафиуллин за год задекларировал 3,85 млн рублей, что лишь на 13,13% больше, чем в 2016 году. Фото Дмитрия Резнова

Главный налоговик РТ, несмотря на рекордные сборы по Татарстану, толком не разбогател

Лишь 4-е место по доходам занимает главный налоговик Татарстана Марат Сафиуллин. За год он задекларировал 3,85 млн рублей, что лишь на 13,13% больше, чем в 2016 году. С учетом заработка супруги совокупный доход руководителя УФНС составил 4,45 млн рублей. В собственности семьи Сафиуллиных две квартиры (на 170 кв. м и 196 кв. м) и одна четвертая доли в квартире на 91 кв. м, а также два земельных участка на 2,5 тыс. кв. м и 1,7 тыс. кв. м. В гараже стоит автомобиль М21. За год никаких изменений в структуре собственности не произошло.

Именно Сафиуллину, не понаслышке знакомому с работой бизнеса (в 1995—1997 годах он был замуправляющего банком «Кара алтын», в 1997—1998 годах — директором ООО «Торговый дом «Мелита») и с 2009 года отвечающему за сборы налогов в Татарстане, федералы должны сказать спасибо за рекордные сборы прошлого года. По собственным данным главы регионального управления ФНС, за 2017 год поступление налоговых доходов в РТ составило 583,9 млрд руб. и возросло к соответствующему периоду прошлого года на 29% (+129,5 млрд руб.), в том числе в федеральный бюджет — на 46% (+111,9 млрд руб.), а в консолидированный бюджет республики — на 8,3% (+17,6 млрд руб.). За l квартал 2018 года поступление налоговых платежей составило уже 166 млрд руб. и возросло, по данным Сафиуллина, к соответствующему периоду 2017 года на 13,2% (+19,3 млрд руб.).

Главными задачами на 2018 год он считает «реформу контрольно-кассовой техники, основанной на передаче информации в налоговые органы в онлайн-режиме» (к 1 апреля зарегистрировано более 40 тыс. касс нового образца), и перевод на кассы организаций и ИП в сфере торговли и общепита, находящихся на патентной системе и ЕНВД и применяющих наемный труд.

Как супруг челнинского налоговика, продав две трети автопарка, обеспечил жене место в топ-5

Пятерку высокооплачиваемых налоговиков Татарстана замыкает Резеда Сабирова, замначальника межрайонной ИФНС по Набережным Челнам — она задекларировала чуть более 3 млн рублей, что в четыре раза больше, чем в 2016 году. Ее супруг добавил в копилку еще 1,8 млн рублей, таким образом совокупный доход челнинского налоговика составил почти 5 млн рублей. В собственности у Сабировых одна четвертая доли в квартире на 50 кв. м, квартира на 105 кв. м, дом на 100 кв. м и земельный участок на 1,1 тыс. кв. м. Сама Сабирова ездит на Kia pikanto TA, ее супруг — на Volkswagen Tiguan. В прошлом году произошли не слишком существенные изменения в структуре недвижимости (в 2016 году в собственности была половина доли квартиры на 53,8 кв. м и еще одна квартира площадью 112,8 кв. м в пользовании), главное же, супруг Сабировой продал два автомобиля: Skoda Fabia и Ford Focus. Именно Резеда Сабирова отвечала весной прошлого года за челнинских налоговиков на встрече пострадавших клиентов «Татфондбанка» с властями автограда.

Седьмой самый высокооплачиваемый налоговый работник Татарстана – еще один заместитель руководителя УФНС по РТ Галина Шацило. Фото nalog.ru



На 6-м месте по величине дохода — замначальника нижнекамской ИФНС РФ №11 по РТ (возглавляемой Айдаром Байрамовым, см. выше) Валентина Митрошенкова, доходы которой в 2017 году выросли в 1,8 раза, составив 2,8 млн рублей. По сравнению с высокооплачиваемыми коллегами у Митрошенковой «почти ничего нет» (даже машины): только крошечные доли в квартире на 80 кв. м и комнате на 18 кв. м, зато есть целый участок на 560 кв. м, на котором пока нет дома. Впрочем, в пользовании у Митрошенковой есть еще одна квартира на 47,4 кв. м.



Седьмой самый высокооплачиваемый налоговый работник Татарстана — еще один заместитель руководителя УФНС по РТ Галина Шацило, доходы которой, что любопытно, за год рухнули почти на треть, составив 2,7 млн рублей (в 2016 году было 3,8 млн рублей). У Шацило квартира на 104 кв. м, гараж на 16,5 кв. м и дача на 110 кв. м, которая расположена на участке в 600 кв. м, формально находящемся у налоговика в пользовании. Машины нет, изменений за год в структуре собственности не произошло.

Один «налоговый джентльмен», продав машину, разбогател, а другая «налоговая дама», купив авто, не обеднела

На 8-м месте первый представитель межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам РТ, причем не начальник ее, а замначальника — Рамил Нигматзянов. Он задекларировал 2,7 млн рублей, почти на 40% больше, чем в 2016 году (тогда он заработал 1,9 млн рублей). Еще 273,2 тыс. рублей заработала его супруга, увеличив семейный бюджет почти до 3 млн рублей. В собственности у отвечающего за сборы с «Татнефти» не только дом на 120 кв. м и земельный участок на 1,8 тыс. кв. м, в пользовании — квартира площадью 36 кв. м. В гараже стоят Volvo V50 и ВАЗ 21061. Неожиданно привалившее богатство, вероятнее всего, объясняется продажей имевшегося у Нигматзянова в 2016 году автомобиля Opel Astra.

Девятый высокооплачиваемый налоговик РТ — еще один работник ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам РТ, замначальника инспекции Дания Ахтямова, задекларировавшая 2,5 млн рублей, всего на 11,7% больше, чем за 2016 год. В прошлом году в собственности у налоговика были только половина квартиры на 65,2 кв. м, дача на 31,7 кв. м и участок на 260 кв. м. Ездила «налоговая дама» на Ford Focus, за год ничего из имущества не приобрела и не продала.

Наконец, десятку замыкает замруководителя УФНС по РТ Ирина Козачек, задекларировавшая за 2017 год 2,5 млн рублей, на 11,6% больше, чем в 2016-м (тогда она заработала 2,3 млн рублей). У Козачек в структуре собственности «небогато»: квартира на 77,2 кв. м и еще полквартиры на 45,2 кв. м, да в гараже Toyota RAV4. Правда, в прошлом году «Тойоты» у налоговика еще не было.

Доходы сотрудников УФНС по РТ

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 1 1 Ширяева Татьяна Васильевна заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 14 по Республике Татарстан 9.916.046,37 226.049,59 3 2 Никиташин Андрей Геннадьевич Заместитель руководителя УФНС по РТ 6.579.668,77 168.579,93 4 3 Байрамов Айдар Ильгизович начальник Межрайонной ИФНС России № 11 по Республике Татарстан 5.075.834,79 582.583,03 9 4 Сафиуллин Мрад Адипович руководитель УФНС по РТ 3.851.706,44 598.457,08 6 5 Сабирова Резеда Рафисовна заместитель начальника Межрайонной ИФНС по г. Набережные Челны Республики Татарстан 3.089.018,99 1.871.547,31 14 6 Митрошенкова Валентина Филипповна заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 11 по Республике Татарстан 2.834.533,43 16 7 Шацило Галина Владиславовна Заместитель руководителя УФНС по РТ 2.708.062,59 12 8 Нигматзянов Рамил Галимзянович заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Татарстан 2.694.407,00 273.197,10 18 9 Ахтямова Дания Талгатовна заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Татарстан 2.542.592,41