Глава УФНС по Татарстану выразил обеспокоенность «недостаточными темпами» регистрации самозанятых

Глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин обеспокоен, что регистрация самозанятых в республике идет «недостаточными темпами».

Сафиуллин заявил, что на данный момент новый налоговый статус получили 20 тысяч человек (при годовом плане в 60 тысяч), в том числе 499 несовершеннолетних. Сумма уплаченного налога — около 20 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».

— Работа по привлечению самозанятых граждан к регистрации и уплате налога, мы считаем, должна быть в более серьезном виде. При этом особое внимание необходимо обратить на бюджетную сферу — преподавателей, медицинских и социальных работников, — считает Сафиуллин.

Он добавил, что немало потенциальных плательщиков среди школьников и студентов.

Напомним, ранее министерство экономики Татарстана заявило, что принуждение детей становиться самозанятыми недопустимо.

