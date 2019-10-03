Точка кипения самозанятых: «Пришел налоговый инспектор и сказал, что не признает такое понятие»

Самозанятые Татарстана просят типовых договоров с банками, повсеместного внедрения приложения «Мое дело» и не обвинять их в уклонении от уплаты налогов

Сегодня представители надзорных служб Татарстана собрались в IT-парке послушать самозанятых. Атмосфера на встрече в коворкинге «Точка кипения» вполне соответствовала названию площадки. «Центры занятости Казани дают подписывать бумажку о том, что я являюсь самозанятым, и снимают с учета (в качестве безработного, — прим. авт.)», — рапортовали с мест участники дискуссии. Многие посетовали, что до сих пор не знают, как квалифицировать их «социальную породу». «Спасибо за сигнал, принято», — мгновенно отреагировала и.о. бизнес-омбудсмена Венера Камалова под смех в зале. Несмотря на курьезы, в федеральный эксперимент по «выходу из тени» вступает все больше самозанятых людей: почти 33 тысячи татарстанцев оказывают услуги в этом статусе. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Точка кипения самозанятых

Более 20 всевозможных барьеров на пути перехода на новый налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД), насчитали первые татарстанские смельчаки-самозанятые. Все они были озвучены сегодня ими на встрече с контрольно-надзорными органами республики в коворкинге «Точка кипения».

Проверяющих оказалось едва ли не больше, чем самих самозанятых — участников федерального эксперимента. Прежде всего, на встречу прибыла солидная делегация Управления Федеральной налоговой службы во главе с заместителем руководителя Галиной Шацило. Далее подошли представители управления Росздравнадзора, Госстройнадзора и профильных министерств, отвечающих за проведение эксперимента в Татарстане. Сложные вопросы к чиновникам оказались настолько многообразными, что заранее невозможно было к ним подготовиться. Модерировала встречу и.о. бизнес-омбудсмена республики Венера Камалова, а организовал — недавно созданный Центр поддержки самозанятых.

Открывая бизнес-сессию, Галина Шацило сообщила, что с начала эксперимента численность самозанятых растет в геометрической прогрессии:

— На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы 32 тыс. 925 самозанятых, а также 3 тыс. 600 иногородних, работающих в качестве самозанятых на территории РТ. И это притом, что в начале года их было всего 461 человек, — особо подчеркнула она.

Правда, оценивать экономический эффект для казны пока рано, так как налоги уплачиваются с отсрочкой. «Но уже сейчас свыше 10 тыс. человек уплачивают налог, это около 51 млн рублей. 83% поступлений — от тех людей, которые ранее налоги не платили. Это наша с вами совместная победа», — воскликнула Шацило, радуясь «выходу из тени» серых предпринимателей. Глава центра поддержки самозанятых Лиана Пахарева добавила, что регистрация по НПД дает возможность получать кредиты и субсидии.

Лимит дохода: не больше 2,4 млн рублей в год

К этому моменту самозанятые вместе с чиновниками уже разделились на пять тематических групп и углубились в трехчасовые дебаты о том, какие ограничения препятствуют быстрому переходу на НПД.



Эксперимент стартовал 1 января 2019 года в четырех регионах страны, появился новый налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД). В пилотном режиме его внедряют в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Главная цель — помочь гражданам легализовать доходы от серого бизнеса и заработков. В течение 10 лет власти не имеют права менять условия налогообложения.

Для попадания в категорию легально самозанятых необходимо, чтобы ежемесячный доход лица не превышал 200 тыс. руб. (2,4 млн руб. в год). Хотя в течение года доходы могут быть разными, но итоговый лимит строго 2,4 млн рублей. НПД платят по ставке 4% от дохода, если деньги принимаются от физлиц, и 6% — если оплата приходит от ИП или компаний. Процедура уплаты налога максимально упрощена: достаточно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог», после чего программа сама выдаст чек и направит всю информацию о расчете в инспекцию.

О чем мечтают чиновники

Первая тематическая группа была посвящена развитию НПД в сфере культуры и образования (репетиторы, экскурсоводы, музыканты). Вторая — строительству (это каменщики, монтажники, слесари и прочие специалисты). Первую скрипку для них играл заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Антон Каменев. Третья группа обсуждала бьюти-сферу — здесь в первое время солировала глава Управления Росздравнадзора Любовь Шайхутдинова. Четвертая — собрала айтишников, пятая — представителей общепита.

Для разминки всем участникам задали абстрактные вопросы о том, что бы они сделали, будь у них неограниченные возможности, и что нужно сделать, чтобы изменить город к лучшему? Надо было видеть, как растерялись чиновники. Так, Любовь Шайхутдинова заявила, что надо просто честно выполнять свою работу! Девушка-модератор бьюти-стола, очевидно, не понимая статуса спикера, пыталась уговорить: «Ну давайте помечтаем, давайте пофантазируем!» Не «прокатило».

В перерыве Шайхутдинова рассказала «Реальному времени», что массажисты не могут принимать клиентов дома, как хотят самозанятые, потому что для оказания медицинских услуг требуется лицензия, а ее могут получить только ИП и ООО. Нетрудно догадаться, Росздравнадзор убежден, что бизнес самозанятых стоит оградить от оказания услуг, связанных со здоровьем людей.

Можно ли не платить налоги вообще?

Полет фантазии самозанятых, напротив, не знал границ. «Я бы вообще не платил налоги», — выпалил мужчина за столом IT-услуг. «Я бы сделал бесплатную парковку для всех в Казани», — замечтался за другим столом мужчина-кондитер из группы «Общественное питание». Звучали и предложения о налаживании системы раздельного сбора мусора.

Пока предприниматели обсуждали административные барьеры, и.о. бизнес-омбудсмена Венера Камалова поделилась с журналистами перспективами самозанятых. По ее словам, банки не торопятся кредитовать эту категорию подрабатывающих татарстанцев, хотя есть единичные примеры. Так, одному таксисту удалось получить кредит в «Ак Барс» Банке. Впрочем, на региональном уровне Министерство экономики РТ разрабатывает программу поддержки самозанятых из фондов.

Чего боятся банкиры

Руслан Селиванов, директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка, объяснил, чего опасаются банки:

— В настоящее время банк не кредитует самозанятых, но специальная программа для них разрабатывается. Сейчас мы изучаем доходы самозанятых, чтобы оценить риски возврата кредитов от этой категории заемщиков. Пока не собрана вся статистическая информация с точки зрения принятия рисков, и, скорее всего, это станет возможно, когда сформируется большой рынок. Пока же они могут получить кредиты как физические лица, — рассказал «Реальному времени» Селиванов.

Анализ показывает, что средний платеж при переводе у самозанятых составляет от 200 рублей до 100 тысяч, в зависимости от вида деятельности. Если деньги за тортики, то 200—500 рублей, если консультационные услуги — то от 5 до 100 тысяч рублей.

— В действительности сами самозанятые не выказывают большого спроса на кредиты. Основная проблема — это выход в легальное поле. Для них сейчас важно не само кредитование, а чтобы транзакции вовремя проходили, не было задержек с переводами. До конца года банк не берет комиссию за переводы по номеру телефона по системе быстрых платежей. Это может быть полезно в том числе и для самозанятых — они могут удобно и без комиссии рассчитываться с поставщиками расходных материалов, — отметил Селиванов.



Кем является самозанятый для ПФР — безработным или нет?

По окончании мозгового штурма команды перешли к обсуждению преград для самозанятых. Лидеры группы культуры и образования указали, что важно не только расширить каналы правдивой информации о НПД (в интернете немало фейков), давать больше социальной рекламы, но и подумать о дополнительных сервисах. По их словам, не все имеют продвинутые смартфоны, поэтому можно было бы встроить в банкоматы и терминалы приложение ФНС «Мое дело», а телефон горячей линии налоговиков сделать из четырех цифр.

Представитель группы строительства Антон Каменев из Сбербанка защищал интересы застройщиков. «Во всей красе раскрываются противоречия между самозанятыми и юрлицами, которые не могут привлекать самозанятых из-за того, что стройка считается опасным объектом, а сами самозанятые не застрахованы в ФСС. Когда случается травма, приходит трудовая инспекция и возникает коллизия. В трудовом законодательстве нет позиции самозанятого, он не подпадает под нормы трудовых отношений. Кто такой самозанятый в Пенсионном фонде — безработный или нет? Нет прямого ответа», — рассуждал он. Позже ему заметили, что пока самозанятый платит налоги, для него действуют пенсионные нормы.

Уходим от налогов или нет?

Вторая коллизия связана с возможными обвинениями в уклонении от уплаты налогов. «Если самозанятый оказал услуги застройщику и заплатил 6%, то как будет трактовать это налоговая? Ведь уменьшиться налоговая база, если он переведет своих работников (монтажников, каменщиков) в режим самозанятых. Такой вопрос все обсуждают, получается, что это уход от налогов. Нам надо сделать так, чтобы люди могли заниматься этой деятельностью правильно».

В унисон Каменеву выступил представитель подрядной организации из Мензелинска. «Мы заинтересованы в приеме самозанятых и видим в этом налоговые послабления для себя. Но есть риски. Камнем преткновения являются отношения с налоговой инспекцией. Пришел налоговый инспектор и официально сказал, что не признает такое понятие, как «самозанятые», для него они не существуют», — рассказал он.

Подрядчик привел и другой пример из практики, когда банк посчитал перевод самозанятому сомнительной сделкой:

«Недавно была ситуация. «Ак Барс» Банк посчитал перевод денег на физлицо-самозанятого сделкой не совсем правильной. Мы доказывали и достигли определенного понимания, но в то же время этот вопрос до конца не смогли решить. В итоге закрыли его счет», — поделился он, заявив, что «есть риски, когда нам вменяют уход от налогообложения». «Мы готовы списки самозанятых предоставлять: их чеки и отчисления. Нужно, чтобы на всех уровнях было обговорено правильное понимание», — обратился он к налоговикам и банкирам.

Наследие WorldSkills 2019 — в руки самозанятых

Представители группы общественного питания предложили создать коворкинг с оборудованием, закупленным для чемпионата WorldSkills 2019, и уточнить перечень правил для разных сфер труда.

— Начинающие предприниматели сталкиваются с нехваткой оборудования и площадей. А коворкинг задаст высокий стандарт качества продукции, обеспечит самозанятых всем необходимым и даст клиентам гарантию того, что продукт произвели в надлежащих условиях. Так что выиграют все, — убежден один из авторов инициативы — основатель GH Group Расиль Валеев.

И.о. уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Венера Камалова с радостью ухватилась за идею, пообещав «реализовать этот интересный проект».

Болевые точки — социальную незащищенность плательщиков НПД — назвали в конце встречи. «Центры занятости Казани дают подписывать бумажку о том, что я являюсь самозанятым, и снимают с учета (по безработице, — прим. авт.), — встал из заднего ряда мужчина. Его поддержали остальные. По их словам, подобные случаи происходили в центрах занятости Кировского и Вахитовского районов Казани.

— Спасибо за сигнал, принято, — мгновенно отреагировала и.о. бизнес-омбудсмена Венера Камалова.

Заместитель управляющего Фонда социального страхования РТ Фердинат Закиров признал, что социальные выплаты пока недоступны для самозанятых. Это пособия по рождению, уходу за ребенком и другие. «Но наш фонд предлагает такой вариант, как добровольное страхование. Заплатив один раз определенную сумму, самозанятые могут получить гарантии», — проинформировал он.