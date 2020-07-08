В Татарстане предприниматели получили поддержку на 25 млрд рублей

Предприниматели Татарстана получили из федерального и республиканского бюджетов поддержку на сумму более 25 млрд рублей. Это без учета налоговых и банковских каникул, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Для получения субсидий на прямую финансовую поддержку через ФНС за апрель и май татарстанские предприниматели подали 79 тыс. заявлений. По ним выплачено более 2,4 млрд рублей. Прием заявок по программе завершился 2 июля. С учетом того, что часть заявлений отправили по почте, оценить итоговый объем прямой финансовой поддержки можно будет на следующей неделе.

По программе беспроцентных кредитов на оплату труда сотрудников 1 069 предприятий республики получили поддержку на 2,79 млрд рублей. Льготными кредитами под 2% воспользовались 2 293 предприятия на сумму 7,6 млрд рублей. За счет программы льготного кредитования под 8,5% годовых предприниматели получили 11,6 млрд рублей.

Поддержку на сумму свыше 1,3 млрд рублей предприниматели Татарстана получили через республиканские программы микрозаймов, реструктуризации, льготных поручительств, субсидирования процентной ставки и субсидирования оплаты сервисов по доставке готовых блюд и продуктов питания.

Напомним, правительство России направило на субсидии малому бизнесу более 100 млрд рублей.

