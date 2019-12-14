Силуанов: Татарстану реструктуризируют госдолг

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания совместной коллегии Минфина РТ, УФНС по Татарстану и Управления Федерального казначейства по РТ сообщил о решении реструктуризировать кредитную задолженность республики перед федеральным центром.



«Это предложение было учтено в законе о бюджете на следующую трехлетку. Касается уже не только Республики Татарстан, но и всех регионов», — сообщил Силуанов.

По его словам, с предложением реструктуризировать долг президент руководитель республики Рустам Минниханов.

Ранее Татарстан добился отсрочки в погашении миллиардных долгов за Универсиаду. При этом власти Татарстана заявили, что республиканский бюджет выдержал бы погашение кредита за Универсиаду 2013 года в Казани и без отсрочки на 2 года