Налоговая Татарстана расстроила инвесторов скандального застройщика с болгарскими корнями

Дом у Арбитражного суда

Как выяснило «Реальное время», УФНС по РТ не дала застройщику ПАО «Инвест-девелопмент» выплатить купонный доход по своим облигациям на 700 млн рублей. Очередные выплаты должны были состояться накануне в размере 28,33 млн рублей, но этого не произошло — счета компании в «ИК Банке» заблокировали налоговики.

«Инвест-девелопмент» имеет московскую прописку и мелькает чаще всего в узкоспециализированных биржевых СМИ — именно из-за размещенных на Мосбирже облигаций. Но штаб-квартира компании, согласно информации на ее сайте, находится в Казани. Здесь же компания владеет несколькими крупными земельными участками. В Казани должен реализоваться пока что единственный строительный бизнес-проект «Инвест-девелопмента» (о других в отчетности компании не говорится) — многоэтажный дом на 107 квартир на Ново-Песочной, неподалеку от Арбитражного суда РТ.

Проект межевания территории по улице Ново-Песочная для ПАО «Инвест-Девелопмент». Схема с сайта kzn.ru

Проблемы с налоговой списали на самоизоляцию

Как ранее сообщали СМИ, «Инвест-девелопмент» запланировал строительство жилого дома бизнес-класса на 107 квартир с офисами на первых трех этажах. В документах застройщика (имеются в распоряжении «Реального времени») это здание фигурирует как «административный комплекс», а его строительство оценивается в $10,26 млн — по принятому на момент составления бизнес-плана курсу доллара, это около 677 млн рублей.

По отчетности, застройщик намеревался получить прибыль в $2,45 млн — с учетом изменения курса доллара планы могли скорректироваться. Именно под стройку на Ново-Песочной «Инвест-девелопмент» и занимал на бирже средства через облигации.

В разговоре с «Реальным временем» гендиректор «Инвест-девелопмента» Владимир Штерянов подтвердил, что разработанный проект до сих пор находится на согласовании у властей республики. В частности, застройщику необходимо получить добро от ОКН РТ — стройка планируется в историческом центре города. В Комитете подвердили «реальному времени», что на уровне города проект уже одобрен и ожидает рассмотрения на республиканской комиссии.

Проблемы же с налоговой Штерянов прокомментировал следующим образом:

— На следующей неделе решим [вопросы] с долгами по налогам, решим и по выплате купонов. Просто сейчас из-за ситуации пять дней Россия не работала, на эти пять дней мы опоздали. Сейчас оплатим и налоги, и купон.

В УФНС по РТ пока не ответили на вопросы «Реального времени» о приостановлении операций по счетам «Инвест-девелопмента».

В УФНС по РТ пока не ответили на вопросы «Реального времени» о приостановлении операций по счетам «Инвест-девелопмента». Фото nalog.ru

Болгарские корни «Инвест-девелопмента»

По данным «Спарк-Интерфакс», у «Инвест-девелопмента» три учредителя, все с болгарскими корнями: ООО «Ескана Русия» (контрольный пакет акций — 55,5%), АО «Техноимпортэкспорт» (41,7%) и ООО «Болгария Эйр» (2,9%). По итогам четвертого квартала 2019 года структура собственника выглядит так: ООО «Ескана Русия» (Болгария, Варна, 49,34%), АО «Нео Лондон Капитал» (Болгария, София, 27,84%), ООО «Антик Турс» (прописка в Москве, принадлежит кипрскому офшору, 14,98%). Остальные акции, вероятно, находятся в обращении на бирже.

За 2019 год компания зафиксировала доход в размере 129,95 млн рублей и расходы на 7,2 млн рублей. По документам, конечные бенефициары — граждане Болгарии Венцеслав Евстатиев с долей участия 75,64% и Стоян Стоянов с долей участия 24,6%.

Компания через структуру собственников имеет прочные связи с «ИК Банком» — тем самым, в котором УФНС заблокировала операции по счетам «Инвест-девелопмента». Более того, по некоторым номерам «Инвест-девелопмента», опубликованным в открытых источниках, отвечает кол-центр банка. Банк же на 86,2% принадлежит известному бизнесмену Иво Каменову — в частности, через холдинг «Химимпорт». Этот холдинг через «Болгария Эйр» участвует и в капитале «Инвест-девелопмента», хотя и в небольшой доле.

Иво Каменов — поставщик злополучного «Боинга»

«Химимпорт» и его бенефициар Каменов гораздо более известны в Казани. В 2008 году бизнесмен после встречи с Минтимером Шаймиевым публично пообещал инвестиции в $50 млн со стороны болгарского холдинга в реконструкцию международного аэропорта «Казань» и обновление парка самолетов авиакомпании «Татарстан».

Иво Каменов в 2013 году входил в тройку самых влиятельных бизнесменов Болгарии по версии местного Forbes. Фото tatarstan.ru

Предполагалось, что будет создано совместное предприятие, в которое «Химимпорт» вложится денежными средствами, а республика — имущественным комплексом (материальная база аэропорта).

Получив акции аэропорта Казани и авиакомпании «Татарстан», «Химимпорт» передал в субаренду перевозчику четыре старых «Боинга» болгарской Bulgaria Air. Возраст самолетов варьировался от 10 до 18 лет. Среди этих самолетов был и тот самый Boeing, который потерпел крушение в Казани в ноябре 2013 года. После этого удара авиакомпания «Татарстан» уже не оправилась и обанкротилась.

Реконструкция аэропорта силами болгарских инвесторов как-то не задалась, и в 2012 году их доля была продана за 364 миллиона рублей.

Каменов в 2013 году входил в тройку самых влиятельных бизнесменов Болгарии по версии местного Forbes. Правда, параллельно СМИ (в особенности — Wikileaks и со ссылкой на него «Новая газета») связывают Каменова с болгарской криминальной группировкой «ТИМ» и «назначают» одним из ее лидеров.

Александр Артемьев