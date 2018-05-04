Сафиуллин Марат Адипович

Общая информация

Родился 3 мая 1966 года в г. Казани.

Образование:

1989 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «финансы и кредит» )

Трудовая деятельность:



В 1989 — 1995 гг. — старший эксперт по внешнеэкономическим вопросам, ведущий специалист в Татарском филиале в/о «Росвнешторг» при Совете министров ТАССР.

В 1995 — 1997 гг. — заместитель управляющего КФ АКБ «Кара алтын».

В 1997 — 1998 гг. — директор ООО «Торговый дом „Мелита“.

В 1998 — 2002 гг. — руководитель инспекции МНС России по Приволжскому району г. Казани.

В 2002 — 2009 гг. — заместитель руководителя Управления ФНС России по Республике Татарстан.

С 2009 г. — и.о. руководителя, руководитель Управления ФНС России по Республике Татарстан.

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