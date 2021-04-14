Налоговые вычеты татарстанцам будут начислять автоматически, даже за фитнес

Возможность анонсировал глава УФНС по РТ, в этом году налоговики намерены собрать 1 млрд рублей по НДФЛ

Подходит к концу декларационная кампания — отчитаться перед налоговой о своих доходах татарстанцы должны до 30 апреля включительно. Налоговики ожидают выплат по НДФЛ — на 1 млрд рублей, заявил накануне глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. При этом населению в минувшем году служба вернула в качестве налоговых вычетов почти 11 млрд рублей. Последние стали очень популярны благодаря порталу госуслуг, где зарегистрированы более 1 млн жителей республики. Впрочем, со следующего года налоговые вычеты планируют начислять автоматически — причем вернуть часть денег можно будет не только за ипотеку, образование или лечение, но даже за посещения фитнес-клуба. В ФНС уверены, что не далек тот день, когда гражданам не придется и налоговую декларацию подавать, тем же самозанятым налог начисляется автоматически, но бороться с «серым рынком» аренды жилья это вряд ли поможет.

Татарстанцам вернули почти 11 млрд рублей

Глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин напомнил татарстанцам, что до конца декларационной кампании осталась всего пара недель — потом последуют штрафы и пени, граждане должны успеть подать декларацию до 30 апреля по форме 3-НДФЛ. Это касается индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной практикой адвокатов, арендаторов жилья, победителей лотерей и физлиц, получивших имущество в дар не от близких родственников или доходы от продажи биткоинов и других криптовалют.

— Декларацию можно представить по месту жительства или онлайн — последнее очень удобно, через «Личный кабинет» налогоплательщика для физических лиц. У нас сегодня в Татарстане более 1 млн граждан имеют такой «кабинет», — сообщил Сафиуллин.

Из них около 60—70% подают налоговые декларации в электронном виде. Ресурс особенно популярен при получении налогового вычета — заявку на него можно подавать в течение года.



Марат Сафиуллин напомнил татарстанцам, что до конца декларационной кампании осталась всего пара недель. Фото: tatarstan.ru

— Действуют налоговые вычеты на покупку товаров, строительство жилья, образование, лечение. Можно получить социальный налоговый вычет самостоятельно или через налогового агента. Очень активно наши граждане пользуются налоговыми, социальными и имущественными вычетами. Так, в 2020 году было представлено 364 тысячи деклараций для получения таких вычетов — очень большое количество и возвращено им было из бюджета 10,7 млрд рублей. Это существенное подспорье для наших граждан, — подчеркнул глава татарстанских налоговиков.

Ожидаемые сборы по НДФЛ — 1 млрд рублей

В УФНС по РТ ждут порядка 100 тысяч деклараций от физических лиц, которые должны отчитаться о своих доходах и уплатить сумму налога — это прогнозная величина самих татарстанских налоговиков — порядка 1 миллиарда рублей.

Так или иначе в 2022 году налог все-равно спишут. В соответствии с изменениями в Налоговом кодексе РФ, если налогоплательщик, получивший доход в этом году, самостоятельно не предоставляет декларацию, ему начисляют сумму налога, а с ним и штрафы, пени, вновь пригрозил Сафиуллин, — это особенность декларационной кампании 2021 года.

С 2022 года любой татарстанец, занимающийся спортом, может получить налоговые вычеты. Фото: Роман Хасаев

Вернуть часть затрат на фитнес



Впрочем, глава татарстанского УФНС поделился и «плюшками». Например, с 2022 года любой татарстанец, занимающийся спортом, может получить налоговые вычеты. По-видимому, косвенно таким образом государство не только поддержит здоровье граждан, но и бизнес фитнес-клубов, который, напомним, в пандемию коронавируса конкретно просел.

— В марте 2021 года приняты поправки в Налоговый кодекс, согласно которым граждане могут с 2022 года получать вычеты по условиям физкультурно-оздоровительных услуг, для себя или своих детей до 18 лет. Думаю, это тоже будет очень востребовано, — уверенно предположил Сафиуллин. — На физкультурно-оздоровительные мероприятия можно будет получить налоговый вычет. Например, на посещение фитнес-залов, на занятие спортом. Чек за услуги будет являться документом для получения вычета. И за детей, которые спортом занимаются, которые не достигли 18 лет.



Что любопытно, санаторно-курортное лечение тоже входит в перечень таких услуг, на которые распространится налоговый вычет. Однако небедным любителям дорогих спа-салонов такой вычет не достанется. Верхняя планка цены за услуги — 120 тысяч рублей. Если человек посещает «элитные заведения» — отметил Марат Сафиуллин, ему не поможет никакой чек, «ограничение в 120 тысяч рублей действует».

Уже в этом году для получения вычета достаточно будет подать заявление через личный кабинет без заполнения декларации и предоставления подтверждающих документов. Фото: nalog-kabinet.ru

По упрощенной процедуре



Изменения в Налоговый кодекс, по сути, направлены на упрощение процедуры для простых граждан, дал понять глава татарстанской ФНС. К примеру, в настоящее время рассматривается законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части введения упрощенной процедуры получения налоговых вычетов по НДФЛ. Уже в этом году для получения вычета достаточно будет подать заявление через личный кабинет без заполнения декларации и предоставления подтверждающих документов. Налоговые органы будут получать сведения у агентов и банков. Начиная со следующего года, будет доработана возможность получения социальных вычетов по произведенным расходам на лечение и обучение «при помощи сведений об электронных чеках». И сумма возврата такого вычета сократится существенно, до 1,5 месяца.

— Сегодня у нас 3 месяца предоставляется на камеральную проверку и 1 месяц на возврат. И в целях удобства налогоплательщиков все налоговые инспекции сейчас ведут прием ежедневно без перерыва на обед! С понедельника по четверг, с 9 до 18 часов. А каждый вторник и четверг — с 9 до 20 часов. У нас есть и единый кол-центр — 800-222-22-22, — сообщил Сафиуллин.

В ФНС РТ разъяснили порядок уплаты налога за доход с банковских вкладов

Есть, однако, и не очень приятные налоговые изменения. Марат Сафиуллин напомнил, что с 1 января 2021 года граждане, получающие проценты с банковских вкладов в размере более 1 миллиона рублей, будут выплачивать налог.

— Есть налоговый вычет в размере 42,5 тысячи рублей. Это рассчитано исходя из ставки Центробанка [на данный момент] — с 1 млн рублей. Если доход ваш превышает сумму в 42,5 тысячи рублей в виде процента — с него необходимо будет выплачивать налог в размере 13 процентов. А если банковский вклад свыше 5 млн рублей — то 15 процентов, — объяснил главный налоговик Татарстана.

Сами граждане, у которых миллионы на счетах, декларацию подавать не обязаны: за них все рассчитают в ФНС. Фото: Олег Тихонов

Все зависит не только от размера банковского вклада, но и от банковской депозитной ставки. Если ставка будет ниже ключевой ставки ЦБ (4,25%), налог платить не надо, если выше (к примеру, 5%) — налог платить придется. Но что интересно, сами граждане, у которых миллионы на счетах, декларацию подавать не обязаны: за них все рассчитают в ФНС. На базе информации, которую банки будут предоставлять самостоятельно. Сафиуллин также заверил, что в ФНС смогут узнать и начислить необходимый налог, даже если россиянин держит вклады менее 1—5 млн рублей на разных счетах. «Даже если человек имеет доходы от разных налоговых органов — мы это узнаем, так как они должны предоставлять нам свои декларации».

Налоговые вычеты начислят автоматом

В таком случае неизбежно напрашивается вопрос — зачем подавать бумажные или даже электронные декларации, если налоговые органы все равно все видят и все знают? Зачем человеку, получившему выигрыш в лотерею в смешном размере, скажем, 4-5 тысяч рублей, собирать кучу бумаг и подавать декларацию? Марат Сафиуллин, подумав, вынужден был по сути с этим согласиться. К автоматическому начислению хотя бы того же НДФЛ налоговая система РФ и РТ уже готова, признал он.

— К этому налоговая служба идет. Думаю, рано или поздно, [НДФЛ] будет автоматически начисляться. Но пока сегодня есть федеральный закон — декларацию необходимо подавать, — заявил он.

Интересно, к слову, что некоторые категории граждан уже сегодня не обязаны подавать декларации, с них налог взимается автоматически (примерно как НДС — с нас всех). В частности самозанятые — они, отметил Сафиуллин, не подают декларации, «у них автоматом после уплаты за их услуги выдается чек. И ежемесячно, автоматом, 4 процента от услуг физлицам и 6 процентов от услуг юрлицам налог начисляется и уплачивается».

Бороться с нелегалами в ФНС камеральными проверками, конечно, не могут (поди догадайся, кто из владельцев квартир их сдает). Фото: Максим Платонов

Борьба с «серым рынком» аренды жилья — по жалобам соседей

Наконец, в УФНС прокомментировали наболевшую для них проблему. Как известно, далеко не все владельцы квартир, сдающие площадь в аренду, платят налог (хотя делать это обязаны). В команде Марата Сафиуллина не смогли, впрочем, сказать, какова доля таких незаконных предпринимателей.

Однако примерно представить размер серого рынка не составляет труда. Сегодня в Татарстане, рассказал Сафиуллин, более 110 тысяч зарегистрировались самозанятыми. А ежегодно декларацию 3-НДФЛ на доход от аренды жилья — подают всего 3,5 тысячи. Бороться с нелегалами в ФНС камеральными проверками, конечно, не могут (поди догадайся, кто из владельцев квартир их сдает). Выявляют таких «серых» арендаторов по-прежнему косвенными путями.

— Если к нам поступают сведения — мы проводим проверки в отношении этих лиц: когда есть жалобы от соседей, от других органов, представителей ТСЖ, — признался Марат Сафиуллин.