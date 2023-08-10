В Татарстане по итогам второго квартала собрали 538,51 млрд рублей налогов

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане по итогам второго квартала 2023 года собрали 538,51 млрд рублей налогов. Об этом сообщили в управлении ФНС по республике.



Из общей суммы налог распределился следующим образом:

на добычу полезных ископаемых — 223,1 млрд рублей;

налог на прибыль — 102,62 млрд;

НДФЛ — 53,95 млрд;

НДС — 142,04 млрд;

налог на имущество организаций — 20,6 млрд;

налог на имущество физлиц — 0,05 млрд;

земельный налог — 3,3 млрд;

транспортный налог — 1,33 млрд;

налоги со специальным налоговым режимом — 12,38 млрд.

В Татарстане размер возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам по налоговым преступлениям за последние три года вырос с 310 млн до рекордных 2,147 млрд рублей. В первом полугодии 2023 года следователи смогли добиться 100%-ного возмещения в бюджет на общую сумму 1,1 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко