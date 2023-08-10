В Татарстане по итогам второго квартала собрали 538,51 млрд рублей налогов
В Татарстане по итогам второго квартала 2023 года собрали 538,51 млрд рублей налогов. Об этом сообщили в управлении ФНС по республике.
Из общей суммы налог распределился следующим образом:
- на добычу полезных ископаемых — 223,1 млрд рублей;
- налог на прибыль — 102,62 млрд;
- НДФЛ — 53,95 млрд;
- НДС — 142,04 млрд;
- налог на имущество организаций — 20,6 млрд;
- налог на имущество физлиц — 0,05 млрд;
- земельный налог — 3,3 млрд;
- транспортный налог — 1,33 млрд;
- налоги со специальным налоговым режимом — 12,38 млрд.
В Татарстане размер возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам по налоговым преступлениям за последние три года вырос с 310 млн до рекордных 2,147 млрд рублей. В первом полугодии 2023 года следователи смогли добиться 100%-ного возмещения в бюджет на общую сумму 1,1 млрд рублей.
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