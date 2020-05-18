Налоговая разглядела «серую» аренду: как татарстанских рантье загоняют в самозанятые

Налоговая служба предупредила о риске «попасться» на нелегальной сдаче внаем квартир, предложив добровольно заплатить 13-процентный налог

Фото: Максим Платонов

Федеральная налоговая служба возобновила в Татарстане кампанию по борьбе с теневыми доходами от аренды жилья граждан. Как стало известно «Реальному времени», ИФНС России №6 по РТ провела массовую рассылку уведомлений тем, за кем на праве собственности значится «вторая квартира», загородный дом или даже доля в дополнительном жилье. Всем им предлагается добровольно задекларировать доход за 2019 год. Но в результате такого зондирования под ударом могут оказаться риелторы, к комиссионным услугам которых арендодатели остерегутся прибегать, однако те убеждают в абсолютной конфиденциальности сделки.

Блеф или реальная угроза?

Федеральная налоговая служба вернулась к поиску теневых доходов на арендном рынке жилья. В ее поле зрения автоматически попали владельцы «вторых квартир» и дополнительных долей, которые, как предполагает налоговая служба, не уплачивают 13% налога с доходов от их сдачи внаем. Инструментом для зондирования арендного рынка Казани явились персональные уведомления каждому потенциальному арендодателю, который теоретически может сдавать свободную квартиру.

Как стало известно «Реальному времени», их рассылка по «вторым адресам» была проведена за 3 месяца до начала декларационной компании за 2019 год (копия есть в распоряжении редакции). В них УФНС по РТ предупреждает, что «располагает сведениями от органов управления жилищно-коммунального хозяйства о сдаче имущества в аренду». Отдельно жирным шрифтом выделен тот самый адрес «подпольной» квартиры. При этом в письме нет фактов о том, что получатель уведомления действительно сдавал жилье в аренду. Отсутствуют данные о полученном доходе, а также расчетная сумма причитающегося с него налога. То ли налоговая служба не располагает этой информацией, то ли проверяет на добросовестность налогоплательщика.

Сколько человек могли получить такие «письма счастья» — оценить трудно: как отмечает президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев, рынок сдачи жилья в аренду довольно закрытый и на 90% — серый. Однако оценочно в Казани речь может идти даже не о тысячах, а о десятках тысяч людей.

ФНС призывает добровольно задекларировать доход. Фото: nalog.ru

ФНС — владельцам «вторых квартир»: вам нужно объясниться

Несмотря на это ФНС призывает добровольно задекларировать доход. «Сообщаем Вам об обязанности представить декларацию по налогу для физических лиц с отражением полученного дохода до 30 апреля 2020 года», — говорится в письме налоговой службы. Вместе с тем ФНС допускает, что владелец квартиры мог и не получить доход. Но тогда ему предлагается «представить пояснения». В противном случае владельцу грозит штраф по ст.119 НК РФ.

На будущее налоговые органы предлагают зарегистрироваться в качестве самозанятого и уплачивать налог в 4% по итогам 2020 года. «В рамках действующего законодательства по доходам от сдачи имущества в аренду вы можете зарегистрироваться в качестве плательщика специального налогового режима», — миролюбиво предлагает напоследок налоговая служба. Уведомление подписано заместителем начальника ИФНС России №6 по РТ Сабирзяновой. «Реальное время» располагает еще несколькими письмами, которые дублируются слово в слово.

Один из тех, кто первым получил «письмо счастья» еще в феврале, рассказал «Реальному времени», что лично приезжал в налоговую службу (когда еще была такая возможность). «Давал объяснения. Написал, что доходов не имел, так как квартира находится в долевой собственности матери и сестры», — рассказал он. Нетрудно догадаться, что немало казанцев, которых, по сути, заподозрили в получении теневых доходов, заполонили коридоры налоговой службы. Исходя из недавней презентации ФНС, налоговые органы Татарстана ведут учет кредитов физлицам при расчете показателей частного спроса в сопоставлении с НДФЛ и соцсборами, поэтому реально оценивают возможности для дополнительного сбора налогов с аренды жилья.

Единственноечто нового сообщается в комментарии, так о переносе сроков сдачи декларации 3-НДФЛ. Фото nalog.ru

Индивидуальное информирование

Сама налоговая служба называет «письма счастья» индивидуальным информированием каждого налогоплательщика. В ответе на запрос «Реального времени» руководство УФНС по РТ сообщает, что воспользовались одним из способов привлечения внимания к необходимости сдачи декларации. ФНС признает, что располагает «сведениями из внешних источников» о предполагаемых доходах. И все-таки настаивает, что «при отсутствии доходов от предоставления в аренду квартиры налогоплательщик должен дать письменные пояснения». Получается, что он априори обязан отчитаться перед фискальной службой?

Пойдет ли налоговая служба дальше с проверкам (например, выйдет с поквартирными рейдами или на контрольные закупки), остается догадываться. Сама ФНС не предупредила о карательных мерах. Неизвестно, сколько служба хочет дополнительно собрать с граждан. Единственное, что новое сообщается в комментарии, так о переносе сроков сдачи декларации 3-НДФЛ. Из-за коронавируса она переносится на 3 месяца — до 30 июля 2020 года.

Арендаторы уходят в серую зону

Бурная активность налоговиков взбудоражила арендодателей, испугавшихся быть пойманными на налоговых нарушениях из-за ежемесячного дохода в 15—20 тысяч рублей. В неофициальных беседах риелторы заговорили о том, что владельцы недвижимости начали бояться сдавать жилье через посредников и сами осторожно ищут клиентов по сайтам: «Опасения связаны с тем, что через риелтора может пройти утечка информации в налоговые органы. Хотя это исключено — мы гарантируем абсолютную конфиденциальность». Тем не менее 20% или примерно 5 тысяч рублей с каждой арендной сделки риелтор может потерять.

Президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев подтвердил «Реальному времени», что ему известно об акции налоговой службы. «Мы обслуживаем тех, кто приобретал с нашей помощью инвестиционные квартиры и теперь сдает их в аренду. Эти письма дошли и до них», — сообщил он. По его словам, он сталкивался с этим зондированием не раз. «Первый раз я лично получил уведомление на «вторую квартиру» еще в 2015 году. Тогда все почтовые ящики нашей новостройки были заполнены извещениями налоговой службы», — рассказал он. По его мнению, эти меры приведут к обратному эффекту.

Кто «сливает» арендодателя

Президент Гильдии риелторов РТ опроверг вероятность передачи информации от риелторов, которые действительно участвуют в сделках. По его словам, риелторы обязаны сообщать лишь об арендных договорах стоимостью свыше 600 тысяч рублей, а это уже коммерческая недвижимость.

«На самом деле, источники передачи сведений абсолютно другие, — утверждает он. — Во-первых, это данные Росреестра, если арендодатель регистрирует договор аренды квартиры. Во-вторых, ваши добрые соседи. В-третьих, ими действительно являются управляющие компании ЖКХ, которые получают запросы от налоговиков», — полагает Савельев.

Он считает, что фискальная работа в этом сегменте бизнеса будет активизироваться, поэтому советует встать на учет в качестве самозанятого и уплачивать 4%. «Вам обойдется примерно в 500 рублей в месяц, если вы сдаете квартиру по 15—20 тысяч рублей. Это просто и безопасно. Многие татарстанские чиновники читают лекции в университетах, ради чего также пополнили армию самозанятых. Госслужба — не помеха участию в эксперименте», — уверен он.

Глава АН «Мегалит» Адель Хасбиуллин заметил, что ставки на арендном рынке Казани не падают, как в Москве или в зарубежных мегаполисах: «Например, в Канаде закрыли учебные кампусы, закрыли перелеты, поэтому ставки на аренду выросли в три раза. В Москве, наоборот, арендодатели идут на снижение до 50 процентов. У нас можно получить уступку в пределах 20—30 процентов, но только до сентября. И все зависит от площади и месторасположения жилья».