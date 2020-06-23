ФНС объявила о близком завершении декларационной кампании 2020 года

Федеральная налоговая служба напомнила, что подходит к концу срок подачи налоговых деклараций по итогам 2019 года. Кампания была продлена в апреле, однако в конце июля она завершится.

В сообщении ФНС говорится:

«Уважаемые налогоплательщики! С 01.01.2020 в России стартовала декларационная кампания 2020 года, а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2019 году доходах до 30.07.2020 (срок продлен Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020). Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета. Представить ее необходимо, если в 2019 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Подробная информация о сроках, порядке заполнения и сдачи налоговой декларации о доходах по форме 3-НДФЛ за 2019 г. размещена на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru . Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22».