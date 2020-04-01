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В Татарстане налоговики приостанавливают взыскание налогов с компаний, пострадавших от коронавируса

08:50, 01.04.2020
В Татарстане налоговики приостанавливают взыскание налогов с компаний, пострадавших от коронавируса
Фото: Википедия

Налоговая служба принимает меры по приостановлению взыскания задолженности в отношении пострадавших от коронавируса компаний. Для этого компаниям необязательно обращаться в ведомство, заявила заместитель руководителя УФНС по РТ Олеся Кузьмина.

По словам представителя налоговой, все отрасли определены правительством РФ.

«Списки налогоплательщиков и видов экономической деятельности, в отношении которых будут применяться данные меры, предоставляются уполномоченными министерствами и ведомствами. Вся информация размещена на сайте ФНС России. Приостанавливаем меры взыскания мы самостоятельно, с заявлениями обращаться не нужно», — передает слова Кузьминой «Татар-информ».

Ранее арендодателям посоветовали постараться сохранить арендаторов.

Бизнес Татарстан
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