В Татарстане с начала года зарегистрированы 6,5 тысячи самозанятых

В Республике Татарстан с начала действия эксперимента по налогу для самозанятых в системе «Мой налог» зарегистрировались более 6,5 тыс. человек.

«По данным управления, в качестве плательщиков «Налога на профессиональный доход» зарегистрировались около 6,5 тыс. самозанятых», — приводит ИА «Татар-информ» слова замруководителя УФНС России по РТ Галины Шацило.



В марте замминистра экономики республики Олег Пелевин сообщал, что в качестве самозанятых в республике зарегистрированы 4 тысячи граждан.

Напомним, что новый налог с 1 января 2019 года в качестве эксперимента ввели в четырех регионах: Татарстане, Москве, а также Московской и Калужской областях.