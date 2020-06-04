Налоговые органы Татарстана приостановили прием жителей
В налоговых инспекциях Татарстана приостановили прием граждан до 11 июня.
Бумажную корреспонденции, налоговую и бухгалтерскую отчетность, заявления на предоставление субсидий можно сдать через боксы в инспекциях, указав контактный номер телефона. Также бумаги можно направить по почте.
С 15 июня прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» , сообщает пресс-служба УФНС России по РТ.
Необходимую информацию можно получить по телефону единого контакт-центра ФНС России +7(800)222-22-22.
Ранее налоговики Татарстана рассказали об отсрочках для бизнеса.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым