Налоговые органы Татарстана приостановили прием жителей

В налоговых инспекциях Татарстана приостановили прием граждан до 11 июня.



Бумажную корреспонденции, налоговую и бухгалтерскую отчетность, заявления на предоставление субсидий можно сдать через боксы в инспекциях, указав контактный номер телефона. Также бумаги можно направить по почте.

С 15 июня прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» , сообщает пресс-служба УФНС России по РТ.



Необходимую информацию можно получить по телефону единого контакт-центра ФНС России +7(800)222-22-22.

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