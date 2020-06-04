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Налоговые органы Татарстана приостановили прием жителей

12:01, 04.06.2020
Налоговые органы Татарстана приостановили прием жителей
Фото: wikipedia.org

В налоговых инспекциях Татарстана приостановили прием граждан до 11 июня.

Бумажную корреспонденции, налоговую и бухгалтерскую отчетность, заявления на предоставление субсидий можно сдать через боксы в инспекциях, указав контактный номер телефона. Также бумаги можно направить по почте.

С 15 июня прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» , сообщает пресс-служба УФНС России по РТ.

Необходимую информацию можно получить по телефону единого контакт-центра ФНС России +7(800)222-22-22.

Ранее налоговики Татарстана рассказали об отсрочках для бизнеса.

Общество Татарстан
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