Аналитика «Реального времени»: регистрация новых и ликвидация старых бизнесов в России рухнула в пандемию

На фоне кризисных ограничений в работе ФНС Татарстан показал рекордную динамику открытия новых фермерских хозяйств в преддверии летнего сезона

Фото: Илья Репин

Число вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в России в карантинном апреле снизилось в три раза. В Татарстане во время локаута открылось на 60% меньше ИП, чем в апреле 2019 года. Май не исправил ситуацию — предпринимателями по-прежнему регистрировались в два раза меньше людей, а новые фермерские хозяйстве появлялись гораздо реже, в том числе и на «хлебном» Юге России. При этом если в самый пик еще работающей, но уже полуэпидемической экономике в марте прекратили свою деятельность на 77% больше ИП, чем годом ранее (почти 70 тысяч), то в апреле бизнес-исход резко сократился. Аналитическая служба «Реального времени» совместно с экспертами пришла к выводу, что причина не во внезапном оптимизме граждан, а в ограничении режима работы регистратора — ФНС. А это значит, что уже вскоре график ликвидации микробизнесов должен резко спикировать вниз. Банкротства будут и в малом бизнесе, но позднее.

Число новых ИП в карантинном апреле снизилось в три раза

В карантинном апреле резко снизилось число вновь открываемых ИП в России — в три с лишним раза: если в марте 2020 года открылось 64 тыс. новых ИП, то в следующем месяце лишь 19,6 тысячи. Годовое падение составило 70%: для сравнения, в апреле 2019 года в России появилось 56,7 тыс. новых ИП.

Динамику просадки можно отлично увидеть по цифрам первого квартала. В январе открылось 54,7 тыс. ИП, в феврале — марте соответственно 64,4 и 64 тыс. — всего 183,1 тысячи. Эта динамика почти совпадает с прошлогодней, когда в первом квартале появилось 181,8 новых ИП. Но если в апреле — мае 2019 года появилось дополнительно 120,8 тыс. новых ИП и в мае 2019 года число открывшихся ИП совпадало со стабильным появлением новичков в феврале и марте 2020 года (во всех случаях — больше 64 тыс. новых регистраций в качестве предпринимателей), то апрель — май 2020 года дали бизнес-ландшафту всего 46 тыс. новых ИП — в 2,6 раза меньше, чем годом ранее.

И это еще среднероссийские показатели. В некоторых регионах падение за месяц оказалось четырех- и даже пятикратным. Так, в апреле этого года в 4 раза снизилось число новичков на рынках Калужской, Костромской, Липецкой, Курской, Липецкой и даже богатой Московской области (в последней — с 4,8 тыс. до 1,1 тыс.). В 4,5—5 раз рухнули показатели в Брянской области (с почти 500 до 98), Смоленской, Тульской областях. В Москве динамика близка общероссийской: если в марте там зарегистрировано было 5,6 тыс. новых ИП, то в апреле — уже всего 1,6 тыс. (или 33,8% от прошлогоднего показателя в 4,9 тыс.). Такова плачевная ситуация в ЦФО. Худшие показатели — четырехкратное падение — в других округах продемонстрировали Калининград, Адыгея, нефтяная Югра.

Количество зарегистрированных ИП по регионам России, май 2020 года

Наименование субъекта Российской Федерации май.20 апр.20 мар.20 фев.20 янв.20 май.19 апр.19 мар.19 фев.19 январь 2019 Российская Федерация 26 419 19 675 64 053 64 409 54 695 64 182 56 710 48 203 76 487 57 201 Центральный федеральный округ 6 483 4 991 18 597 19 165 16 065 17 562 15 796 14 439 23 469 16 253 Белгородская область 338 275 740 776 589 649 545 565 872 547 Брянская область 189 98 498 428 400 448 356 337 572 441 Владимирская область 208 134 532 527 457 532 426 434 617 521 Воронежская область 405 275 929 940 799 897 890 740 1 220 729 Ивановская область 183 112 424 503 391 417 356 358 561 446 Калужская область 138 113 549 606 464 537 451 436 709 471 Костромская область 84 48 193 227 203 202 209 163 270 215 Курская область 153 93 461 478 401 369 379 283 476 363 Липецкая область 196 126 509 469 442 477 467 417 636 493 Московская область 1 547 1 142 4 897 4 867 4 054 4 476 3 931 3 629 5 848 3 959 Орловская область 125 107 311 294 264 306 308 219 329 265 Рязанская область 147 155 451 499 354 396 420 345 534 417 Смоленская область 113 79 359 377 345 344 322 277 435 300 Тамбовская область 128 80 357 408 350 320 284 243 404 322 Тверская область 217 147 533 524 481 525 426 420 610 373 Тульская область 220 143 682 702 595 668 591 608 833 649 Ярославская область 232 199 543 515 413 575 507 397 691 455 Г.Москва 1 860 1 665 5 629 6 025 5 063 5 424 4 928 4 568 7 852 5 274 Северо-Западный федеральный округ 2 878 2 257 6 692 7 041 5 647 6 778 5 878 5 282 8 262 6 055 Республика Карелия 113 72 277 305 211 268 251 232 305 251 Республика Коми 91 66 256 238 273 291 246 191 340 302 Архангельская область 198 134 387 388 408 379 393 302 391 407 Вологодская область 216 170 495 511 375 500 441 391 638 516 Калининградская область 265 115 476 521 452 482 397 375 551 423 Ленинградская область 444 291 929 1 055 687 943 753 685 1 103 739 Мурманская область 115 69 263 246 227 254 219 173 275 230 Новгородская область 86 75 255 237 192 239 212 171 272 211 Псковская область 116 77 256 258 204 275 237 213 304 244 Г.Санкт-Петербург 1 234 1 188 3 098 3 282 2 618 3 147 2 729 2 549 4 083 2 732 Южный федеральный округ 3 808 2 466 7 848 7 699 6 500 9 902 6 693 5 597 9 403 5 748 Республика Адыгея (Адыгея) 115 54 217 207 175 197 172 144 230 162 Республика Калмыкия 37 29 99 83 102 123 96 55 96 114 Краснодарский край 1 549 1 149 3 281 3 310 2 686 4 353 2 517 2 287 3 969 2 832 Астраханская область 132 118 383 384 276 367 315 266 422 283 Волгоградская область 386 296 842 871 782 954 857 708 1 029 884 Ростовская область 855 469 1 764 1 701 1 483 1 770 1 400 1 216 2 179 1 473 Республика Крым 651 295 1 052 938 778 1 878 1 114 745 1 197 860 Г.Севастополь 83 56 210 205 218 260 222 176 281 241 Северо-Кавказский федеральный округ 970 738 3 367 3 052 2 734 2 866 2 232 2 167 3 458 2 408 Республика Дагестан 131 212 880 758 631 716 430 483 870 521 Республика Ингушетия 18 15 87 56 44 48 31 47 51 52 Кабардино-Балкарская Республика 128 79 274 258 203 279 247 196 315 229 Карачаево-Черкесская Республика 54 43 150 121 148 174 144 94 146 106 Республика Северная Осетия - Алания 115 66 252 244 245 231 164 163 226 212 Чеченская Республика 32 30 442 392 410 212 197 211 300 205 Ставропольский край 492 293 1 282 1 223 1 053 1 206 1 019 973 1 550 1 083 Приволжский федеральный округ 4 976 3 364 11 508 11 577 10 356 10 828 10 441 8 634 13 622 10 769 Республика Башкортостан 654 361 1 424 1 514 1 315 1 393 1 500 1 091 1 785 1 377 Республика Марий Эл 63 40 231 216 209 201 201 149 278 238 Республика Мордовия 129 91 268 270 190 271 236 186 289 200 Республика Татарстан (Татарстан) 696 478 1 488 1 554 1 336 1 618 1 196 1 166 1 866 1 488 Удмуртская Республика 277 231 631 637 687 554 440 460 734 652 Чувашская Республика - Чувашия 221 135 590 582 476 498 453 396 613 525 Кировская область 217 188 419 472 432 420 406 356 530 464 Нижегородская область 463 331 1 232 1 133 1 079 1 022 1 023 835 1 396 1 010 Оренбургская область 336 202 765 746 593 657 730 483 752 640 Пензенская область 220 116 523 521 405 462 451 406 552 408 Пермский край 326 258 1 037 1 070 1 131 1 027 1 092 907 1 437 1 270 Самарская область 677 460 1 508 1 463 1 225 1 422 1 479 1 175 1 845 1 298 Саратовская область 358 273 894 842 716 766 800 607 896 676 Ульяновская область 339 200 498 557 562 517 449 428 665 523 Уральский федеральный округ 2 485 1 938 5 538 5 564 4 767 5 478 5 131 4 213 6 674 5 263 Курганская область 123 126 277 230 258 232 206 148 299 256 Свердловская область 772 695 1 960 2 011 1 663 2 005 1 835 1 513 2 288 1 898 Тюменская область 369 225 804 759 612 750 661 567 881 673 Челябинская область 811 643 1 493 1 494 1 372 1 512 1 532 1 310 2 060 1 581 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 325 172 752 807 647 737 711 524 880 637 Ямало-Ненецкий автономный округ 85 77 252 263 215 242 186 151 266 218 Сибирский федеральный округ 3 146 2 679 7 022 6 989 5 834 7 288 7 194 5 313 7 757 7 058 Республика Алтай 70 42 125 77 68 141 115 66 83 64 Республика Тыва 46 38 135 113 117 133 142 94 140 131 Республика Хакасия 92 69 188 196 173 207 189 139 214 176 Алтайский край 425 360 790 785 679 920 942 645 900 774 Красноярский край 513 389 1 112 1 142 1 004 1 293 1 165 933 1 265 1 116 Иркутская область 445 393 1 006 989 775 983 962 685 1 133 836 Кемеровская область 372 339 895 950 723 846 862 608 857 766 Новосибирская область 675 602 1 703 1 570 1 275 1 574 1 646 1 268 1 831 1 514 Омская область 296 198 688 741 685 746 756 582 881 741 Томская область 212 249 380 426 335 445 415 293 453 408 Дальневосточный федеральный округ 1 673 1 242 3 481 3 322 2 792 3 480 3 345 2 558 3 842 2 546 Республика Бурятия 249 123 398 371 259 377 389 256 331 280 Республика Саха (Якутия) 176 128 495 547 491 548 508 357 606 492 Приморский край 370 247 831 776 681 855 832 703 1 060 796 Хабаровский край 224 208 547 518 408 504 520 420 593 498 Амурская область 239 212 313 303 257 326 301 200 338 260 Камчатский край 49 45 165 163 118 142 154 111 182 123 Магаданская область 39 41 93 65 62 72 61 55 96 76 Сахалинская область 123 73 238 218 215 270 182 187 272 244 Забайкальский край 166 145 340 314 246 326 321 238 314 252 Еврейская автономная область 21 5 40 35 44 50 52 26 40 49 Чукотский автономный округ 17 15 21 12 11 10 25 5 10 8

В Татарстане в апреле-2020 открылось на 60% меньше ИП, чем годом ранее

Самая тяжелая ситуация на Кавказе, СКФО просел в 4,5 раза: число вновь открывшихся ИП снизилось с 3,3 тыс. рублей до 738, за год динамика появления новичков упала на две трети.

Абсолютный лидер — Чечня. Здесь количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в отчетном, апрельском периоде в 14 раз ниже мартовских показателей: 442 открылось в марте, только 30 смельчаков было в мае. Для сравнения, годом ранее в том же апреле открылось дополнительно почти 200 новых ИП.

В ПФО ситуация чуть хуже, чем в целом по стране. Количество зарегистрированных впервые ИП снизилось в карантинный месяц почти в 3,5 раза, с 11,5 тыс. до 3,3 тыс. Для сравнения, в прошлом апреле в ПФО появилось 1 196 новых ИП. Хуже всего положение в Чувашии (падение в 4,3 раза), Пензенской области (падение в 4,5 раза) и Пермском крае (в 4 раза). Приближается к пермской ситуации Башкирия, где число новых ИП в апреле снизилось в 3,9 раза — с 1 424 до 361. Мало того, это лишь 24% от прошлогоднего апрельского показателя (1 500). В Татарстане перед карантином в первом квартале открылось 4 378 новых ИП (что уже было на 3% меньше, чем в первом квартале 2019 года).

Почти каждый месяц в Татарстане стабильно появлялось более 1,3—1,4 тыс. новых предпринимателей. В апреле их зарегистрировалось всего 478, что составляет лишь 40% того, что было годом ранее.

Май не исправил ситуацию — ИП открывались в два раза реже

Ситуация стала исправляться лишь с концом карантина в мае. Число вновь открывшихся ИП в мае выросло в среднем по России на 34,7%: с 19,6 до 26,4 тысячи. Но и здесь положение далеко от идеального, если сравнить его с прошлогодним, когда в мае открылось 64,2 тыс. новых ИП, на 60% больше, чем в мае нынешнем.

Если сравнивать майские показатели этого года с прошлогодними, хуже всего пока приходится регионам, у которых наблюдается трехкратное отставание. Среди них Московская область и Москва, Калмыкия, Коми — по-видимому, во многом это объясняется наиболее тяжелой эпидемиологической обстановкой, из-за которой власти стали ослаблять карантин лишь в июне.

Ситуация стала исправляться лишь с концом карантина в мае. Фото Максима Платонова

В ПФО показатели мая-2020 пока в два раза отстают от прошлогодних темпов. Так, если в мае этого года зарегистрировались почти 5 тыс. новых ИП, то в прошлом году новичков было почти 11 тысяч. Нужно отметить, что май показал в Поволжье, тем не менее, взрывной рост — новых ИП появилось в 1,5 раза больше по очевидным причинам.

Самым динамичным регионом оказалась Башкирия, где число новых ИП выросло двукратно по сравнению с апрелем — с 361 до 654. Хуже всего в Удмуртии, где динамика не превышает 20%. В Татарстане количество новых ИП в мае выросло в 1,45 раза: с 478 до 696. И все равно, как и в подавляющем большинстве регионов ПФО и в целом РФ, это в два раза меньше, чем годом ранее.

Число новых фермерских хозяйств снизилось даже на юге

На сельскохозяйственном рынке России положение еще хуже. Если число вновь открывшихся ИП в карантин упало в в 3,25 раза, то количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств за тот же период сократилось почти в 4 раза: с 2,5 тыс. в марте 2020 года до 644 — на всю страну! — в апреле.

При этом до эпидемии ситуация с КФХ относительно улучшалась. Так, в первом квартале этого года открылось 5,8 тыс. новых хозяйств, с каждым месяцем их появлялось все больше: 1 372 в январе, 1 974 в феврале и 2 456 в марте. Для сравнения, в первом квартале прошлого года открылось 5,2 тыс. КФХ, то есть рост в 2020 году поначалу составлял 11,5%.

И в отличие от ситуации с ИП, положение фермеров в европейской части России было еще хуже, чем за Уралом. Так, регионы ЦФО, особенно аграрные, рухнули по числу новых КФХ в 5,5 раза. Особенно пострадала Тамбовская область (почти 10-кратное падение), Белгородская (11-кратное), Владимирская и Калужская (12-кратное), Ярославская (13-кратное), Тульская (16-кратное). В Липецкой области количество новых фермерских хозяйств упало в 20 раз. Для более точной характеристики заметим, что в четырех регионах округа открылось не более одного хозяйства, в одном — ноль. В подавляющем большинстве — единицы.

Относительно лучшие показатели должны были быть на хлебном Юге, но и ЮФО просел в 4 раза. И если в Краснодарском крае число новых КФХ снизилось в 2,6 раза, то в соседних Волгоградской и Ростовской областях — в 6—7 раз: со 118—123 до 16—19.

Чечня лидирует и здесь: если в марте там зарегистрировано было 83 новых КФХ, то в апреле — всего одно.

Количество зарегистрированных КФХ по регионам России, май 2020 года

Наименование субъекта Российской Федерации май.20 апр.20 мар.20 фев.20 янв.20 май.19 апр.19 мар.19 фев.19 янв.19 Российская Федерация 1 058 644 2 456 1 974 1 372 1 511 1 604 1 612 2 229 1 373 Центральный федеральный округ 114 71 395 284 170 248 193 205 288 158 Белгородская область 9 6 66 32 13 35 23 25 41 18 Брянская область 12 6 14 13 10 12 9 9 11 5 Владимирская область 2 1 12 10 12 2 9 4 13 9 Воронежская область 14 14 45 33 23 34 33 29 32 23 Ивановская область 3 7 10 8 4 6 4 5 8 2 Калужская область 1 1 12 11 5 6 10 11 17 8 Костромская область 5 6 8 10 2 1 5 2 7 1 Курская область 9 6 34 25 11 17 13 9 16 6 Липецкая область 11 3 61 18 15 36 11 17 20 9 Московская область 5 4 21 20 17 22 17 16 21 11 Орловская область 5 3 12 13 12 4 10 15 18 10 Рязанская область 2 4 15 14 6 11 6 6 14 5 Смоленская область 2 4 10 7 3 6 2 6 5 4 Тамбовская область 12 2 19 32 14 15 18 17 33 20 Тверская область 5 0 14 6 7 3 1 5 1 7 Тульская область 11 1 16 16 6 25 8 12 11 9 Ярославская область 1 1 13 6 1 2 5 7 5 1 Г.Москва 5 2 13 10 9 11 9 10 15 10 Северо-Западный федеральный округ 53 23 102 68 38 52 76 67 65 45 Республика Карелия 12 2 9 11 3 3 18 3 4 1 Республика Коми 3 2 11 8 6 5 3 3 6 4 Архангельская область 6 2 8 2 6 3 1 7 5 5 Вологодская область 5 1 2 4 2 1 4 8 6 5 Калининградская область 6 1 9 3 6 7 12 6 17 4 Ленинградская область 8 3 14 10 5 12 5 8 7 10 Мурманская область 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 Новгородская область 5 5 31 12 4 11 19 16 10 7 Псковская область 4 0 8 6 2 1 8 7 4 3 Г.Санкт-Петербург 4 6 10 11 4 9 6 8 6 6 Южный федеральный округ 199 118 500 332 218 322 271 314 456 248 Республика Адыгея (Адыгея) 18 9 17 10 15 19 9 23 40 14 Республика Калмыкия 5 4 44 33 25 27 24 17 33 31 Краснодарский край 43 35 91 84 59 94 75 67 111 73 Астраханская область 13 13 28 14 16 21 13 29 32 19 Волгоградская область 24 19 123 67 37 45 61 53 76 35 Ростовская область 43 16 118 69 45 72 44 77 102 76 Республика Крым 50 22 74 54 20 43 43 44 60 21 Г.Севастополь 3 0 5 1 1 1 2 4 2 1 Северо-Кавказский федеральный округ 127 63 349 341 234 358 321 307 321 213 Республика Дагестан 16 15 98 72 50 69 43 62 79 39 Республика Ингушетия 11 3 22 17 7 76 44 44 32 12 Кабардино-Балкарская Республика 69 22 55 45 28 49 30 32 44 28 Карачаево-Черкесская Республика 11 5 10 24 8 28 25 17 23 20 Республика Северная Осетия - Алания 3 10 40 39 20 36 25 28 29 18 Чеченская Республика 7 1 83 87 93 65 117 88 57 60 Ставропольский край 10 7 41 57 28 35 37 36 57 36 Приволжский федеральный округ 357 147 503 488 300 265 390 396 599 337 Республика Башкортостан 34 9 86 89 81 63 115 86 142 87 Республика Марий Эл 4 2 12 9 2 2 10 4 2 7 Республика Мордовия 5 19 10 16 6 4 3 27 18 4 Республика Татарстан (Татарстан) 171 32 74 64 38 44 69 63 89 57 Удмуртская Республика 7 4 12 10 7 13 5 13 11 3 Чувашская Республика - Чувашия 10 17 38 24 8 15 24 25 26 12 Кировская область 3 0 3 3 0 2 0 3 4 1 Нижегородская область 15 15 53 44 17 19 16 18 24 14 Оренбургская область 23 15 50 84 52 16 34 19 68 55 Пензенская область 17 4 46 37 26 16 25 36 47 14 Пермский край 8 5 33 31 10 11 18 19 40 19 Самарская область 23 4 18 17 18 18 26 26 42 23 Саратовская область 24 15 36 44 21 19 33 36 59 27 Ульяновская область 13 6 32 16 14 23 12 21 27 14 Уральский федеральный округ 40 40 130 118 89 46 61 68 102 55 Курганская область 16 22 41 51 33 5 19 14 20 14 Свердловская область 3 6 32 25 11 15 11 14 15 6 Тюменская область 5 2 11 2 5 10 6 8 3 3 Челябинская область 13 8 32 31 26 9 17 26 52 26 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3 2 5 2 4 2 5 2 8 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 0 0 9 7 10 5 3 4 4 3 Сибирский федеральный округ 122 146 312 216 219 163 194 167 261 233 Республика Алтай 17 10 71 17 15 13 13 8 17 7 Республика Тыва 7 11 10 41 78 10 6 27 62 68 Республика Хакасия 6 7 12 5 4 8 8 6 8 8 Алтайский край 11 12 49 31 27 26 29 22 35 26 Красноярский край 21 17 46 39 38 35 24 16 39 27 Иркутская область 13 15 47 33 15 32 28 25 41 21 Кемеровская область 7 6 12 11 6 11 11 11 6 9 Новосибирская область 9 18 21 13 17 15 30 17 21 9 Омская область 7 39 31 23 16 8 35 29 27 20 Томская область 24 11 13 3 3 5 10 6 5 3 Дальневосточный федеральный округ 46 36 165 127 104 57 98 88 137 62 Республика Бурятия 3 16 65 43 33 6 22 27 38 10 Республика Саха (Якутия) 7 4 23 21 11 7 18 9 17 25 Приморский край 10 3 19 12 18 22 16 17 21 10 Хабаровский край 4 2 20 19 7 0 9 14 14 13 Амурская область 5 3 8 9 7 11 20 7 4 6 Камчатский край 1 0 2 1 0 4 2 0 3 2 Магаданская область 0 0 3 1 2 1 1 1 0 0 Сахалинская область 6 1 4 7 2 1 2 1 10 4 Забайкальский край 8 5 18 11 24 1 4 8 23 25 Еврейская автономная область 1 1 1 1 0 4 2 3 5 1 Чукотский автономный округ 1 1 2 2 0 0 2 1 2 1

Уже в первом квартале в Татарстане активность регистрации фермеров была ниже, чем в 2019 году

В ПФО сильнее всего в аграрном смысле пострадали Башкортостан и Пензенская область. В марте 2020 года в Башкирии появилось 86 новых КФХ, всего за первый квартал — 256 фермерских хозяйств. В апреле — лишь 9. За год показатель упал фактически в 10 раз, в апреле 2019 года, для примера, в регионе появилось 115 новых ферм. В Пензенской области в карантин появилось лишь 4 новых КФХ, тогда как за первый квартал открылось более 100 новых фермерских хозяйств.

В Татарстане ситуация чуть лучше, но лишь на краткосрочном отрезке. И положение в АПК уже было неважным, вне зависимости от коронавируса. Так, если в первом квартале прошлого года открылось более 200 новых фермерских хозяйств, то в январе — марте этого года лишь 176 (то есть на 12% меньше). В карантинный апрель появилось всего 32 новых КФХ против 74 в марте (и 69 — в апреле прошлого года).

…зато в карантинную весну «повел за собой» весь ПФО, открыв у себя большое число КФХ

В мае ситуация начала исправляться с постепенном выходом регионов из режима самоизоляции. С учетом наступления аграрного сезона динамика появления новых КФХ лучше, чем у ИП. В России число новых фермерских хозяйств в мае выросло в 1,6 раза, с 644 до 1 058. Правда, это на треть меньше, чем годом ранее.

Можно заметить, что некоторые аграрные регионы вернули себе и прошлогоднюю динамику. Так, число новых КФХ в Брянской и Владимирской областях в мае аналогично прошлогодним, в Костромской области их появилось в 5 раз больше, но количество новых фермерских хозяйств у них не превышает и 5. Больше говорят о положении дел в АПК хлебные и урожайные регионы России.

В России число новых фермерских хозяйств в мае выросло в 1,6 раза, с 644 до 1058. Фото Ильи Репина

Так, например, в Астрахани число новых КФХ в мае оказалось тем же, что и апреле (13), в Краснодарском крае количество зарегистрированных вновь КФХ выросло на 28% до 43, в Волгоградскоой области — на 26,3% (до 24), в Ростовской динамика лучше прочих — там рост был почти троекратным, всего в мае зарегистрировалось 43 новых фермерских хозяйств. Тем не менее в Кранодарском крае показатели в два раза уступают прошлогодним, в Волгоградской и Ростовской областях число вновь открытых фермерских хозяйств составляет лишь менее 50% от мая прошлого года.

Самая благоприятная ситуация неожиданно сложилась в ПФО, где некоторые регионы не только продемонстрировали высокие одномесячные темпы, но и перещеголяли даже динамику прошлого года. Так, всего в Поволжье в мае 2020 года было зарегистрировано 357 новых ферм, что почти в 2,5 раза больше, чем в карантинном апреле, и на треть больше, чем годом ранее (в мае 2019 года появилось 265 новых хозяйств). Ударные темпы ПФО демонстрирует благодаря четырем регионам. В Самарской области число новых КФХ в мае выросло чуть ли не в 6 раз, в Саратовской — в 1,6 раза, в обоих регионах по сравнению с маем прошлого года динамика выросла почти на треть. В Оренбурге годовой рост в мае прибавил уже почти в 1,5 раза.

Впечатляющую динамику показал Татарстан, где в мае было зарегистрировано в пять раз больше новых КФХ, чем в апреле — 171 новое хозяйство, что почти в четыре раза больше, чем в мае 2019 года (44). Если, например, в целом по ПФО за пять месяцев 2020 года было зарегистрировано 1 795 новых КФХ, что составило лишь 90% от прошлогодних показателей, то в Татарстане за пять месяцев 2020 года было открыто 379 новых фермерских хозяйств, а это на 17,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уже в марте прекратили свою деятельность на 77% больше ИП, чем годом ранее, — почти 70 тысяч

Любопытно, что снижение экономической активности в результате режима самоизоляции и глобального локаута выразилось не только в резком спаде открытия новых ИП и фермерских хозяйств, но и в их закрытии в апреле. В марте российский бизнес испытал шок: тогда прекратили свою деятельность 66,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 77,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в марте 2020 года уже в разгар эпидемии и панике на рынках прекратили деятельность 66,8 тыс. предпринимателей — в марте 2019 года таковых было всего 37,7 тысячи. В Москве число «убитых» ИП выросло в марте 2020 года почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 2 196 до 4 130. В Санкт-Петербурге похожая ситуация: 2,5 тыс. закрытых ИП в марте этого года против 1,3 в марте прошлого года. В два раза выросло число ликвидированных ИП в Коми, Калининграде, Краснодарском крае, Крыму, Карачаево-Черкесии, Чечне (при этом в Дагестане исчезли с рынка почти в три раза больше ИП, чем годом ранее — почти 1000 против 357).

В ПФО ситуация аналогична общероссийской: если в марте 2019 года ушло с рынка 7,4 тыс. ИП, то в марте этого года — уже 12,7 тыс. (рост на 71,4%). Больше всего в Поволжье пострадала в этом смысле Марий Эл, где закрылось в 2,2 раза больше ИП, чем годом ранее (263 против 117). Но тяжелая ситуация — рост закрывшихся ИП по сравнению с мартом 2019 года на 80 и более процентов — и в четырех благополучных регионах. Так, в Татарстане закрылось на 84,7% больше — 1 748 ИП (при 946 годом ранее), в Нижегородской области закрывшихся ИП больше на 81,6% (закрылось 1 360 ИП), в Ульяновской области закрылось 580 ИП (против 309 год назад), в Самарской области — 1 672 (против 749 год назад).

Количество прекративших деятельность ИП, май 2020 года

Наименование субъекта Российской Федерации май.20 апр.20 мар.20 фев.20 янв.20 май.19 апр.19 мар.19 фев.19 янв.19 Российская Федерация 36 825 36 490 66 820 54 740 63 371 51 726 70 269 37 718 56 594 59 332 Центральный федеральный округ 9 996 9 487 17 405 14 668 15 799 13 000 18 084 9 966 15 106 14 692 Белгородская область 463 516 810 757 690 692 944 559 759 609 Брянская область 308 414 568 389 494 471 637 347 473 463 Владимирская область 351 393 573 497 524 518 634 350 538 462 Воронежская область 590 646 1 402 1 276 1 052 650 1 077 594 884 908 Ивановская область 292 285 488 384 436 382 546 304 405 455 Калужская область 195 211 728 526 518 586 669 384 574 559 Костромская область 154 143 248 198 219 202 277 154 179 233 Курская область 237 214 460 404 471 341 445 304 447 428 Липецкая область 302 320 646 489 499 485 621 361 526 534 Московская область 2 347 1 590 3 947 3 275 3 844 2 840 4 212 2 200 3 406 3 576 Орловская область 197 332 333 295 334 273 359 212 304 340 Рязанская область 230 169 478 379 439 348 505 257 420 407 Смоленская область 232 261 403 341 319 332 443 252 373 323 Тамбовская область 137 202 381 312 240 301 373 219 337 230 Тверская область 306 238 505 436 507 562 771 419 675 384 Тульская область 366 296 695 615 546 562 864 433 590 612 Ярославская область 370 265 610 532 431 548 710 421 612 436 Г.Москва 2 919 2 992 4 130 3 563 4 236 2 907 3 997 2 196 3 604 3 708 Северо-Западный федеральный округ 3 873 3 561 6 354 5 227 6 328 4 909 6 546 3 551 5 267 5 579 Республика Карелия 124 133 327 184 227 210 249 109 248 229 Республика Коми 169 196 387 305 335 351 421 191 294 338 Архангельская область 238 285 470 385 398 378 580 266 414 452 Вологодская область 378 525 496 429 566 486 687 456 503 660 Калининградская область 343 326 510 381 469 401 501 224 433 464 Ленинградская область 546 298 832 734 867 604 854 501 709 582 Мурманская область 155 142 294 188 268 268 320 150 220 259 Новгородская область 89 222 269 218 253 232 246 163 255 236 Псковская область 164 190 271 199 225 198 282 175 236 239 Г.Санкт-Петербург 1 667 1 244 2 498 2 204 2 720 1 781 2 406 1 316 1 955 2 120 Южный федеральный округ 4 646 4 910 9 221 7 474 8 970 7 117 9 096 4 786 7 731 6 893 Республика Адыгея (Адыгея) 125 129 245 204 173 163 236 160 208 199 Республика Калмыкия 63 61 116 94 130 109 122 93 109 110 Краснодарский край 1 966 1 971 4 021 3 092 3 473 2 941 3 675 1 933 3 257 3 416 Астраханская область 195 292 420 348 428 407 436 257 382 340 Волгоградская область 601 621 1 058 927 1 133 868 1 090 608 807 875 Ростовская область 1 042 1 111 2 183 1 884 2 337 1 681 2 235 1 142 1 959 1 953 Республика Крым 536 608 956 741 1 035 759 1 076 476 796 1 079 Г.Севастополь 118 117 222 184 261 189 226 117 213 298 Северо-Кавказский федеральный округ 1 386 1 671 3 984 3 237 3 729 2 631 3 709 1 998 3 010 3 444 Республика Дагестан 217 492 966 884 950 540 695 357 581 721 Республика Ингушетия 12 17 86 99 127 53 69 60 85 73 Кабардино-Балкарская Республика 191 321 401 345 348 338 443 228 415 354 Карачаево-Черкесская Республика 37 90 202 141 187 100 212 90 128 196 Республика Северная Осетия - Алания 144 87 333 224 224 217 270 210 217 203 Чеченская Республика 48 28 543 370 507 309 439 264 405 712 Ставропольский край 737 636 1 453 1 174 1 386 1 074 1 581 789 1 179 1 185 Приволжский федеральный округ 6 930 7 579 12 709 10 282 12 102 10 177 13 832 7 412 11 521 11 950 Республика Башкортостан 863 886 1 681 1 453 1 726 1 356 1 763 1 100 1 691 1 635 Республика Марий Эл 137 150 263 210 206 177 266 117 180 242 Республика Мордовия 104 156 326 217 183 188 277 186 232 200 Республика Татарстан (Татарстан) 914 1 044 1 748 1 251 1 774 1 597 2 061 946 1 836 1 645 Удмуртская Республика 367 466 661 568 678 564 707 444 655 764 Чувашская Республика - Чувашия 318 731 532 496 523 443 652 336 484 560 Кировская область 396 544 529 430 564 444 630 321 421 474 Нижегородская область 754 830 1 360 1 002 1 241 959 1 424 749 1 182 1 150 Оренбургская область 513 403 795 621 735 592 818 465 775 809 Пензенская область 331 319 537 458 494 450 604 327 475 474 Пермский край 635 498 1 178 1 086 1 130 1 054 1 349 734 1 108 1 259 Самарская область 785 644 1 672 1 301 1 502 1 298 1 849 885 1 383 1 509 Саратовская область 416 488 847 673 866 642 910 500 680 734 Ульяновская область 397 420 580 516 480 413 546 309 437 495 Уральский федеральный округ 3 690 3 146 5 944 4 871 5 953 4 606 6 463 3 657 4 809 5 490 Курганская область 174 165 273 213 235 217 326 131 286 216 Свердловская область 1 335 1 150 1 919 1 643 2 236 1 480 1 932 1 127 1 515 2 030 Тюменская область 465 288 768 640 745 547 782 396 576 623 Челябинская область 1 131 1 072 1 861 1 494 1 663 1 429 2 060 1 324 1 514 1 547 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 443 358 852 652 818 722 1 032 505 696 807 Ямало-Ненецкий автономный округ 142 113 271 229 256 211 331 174 222 267 Сибирский федеральный округ 4 336 4 133 7 445 6 127 6 841 6 077 8 252 4 202 6 064 7 191 Республика Алтай 50 78 96 113 107 82 100 55 85 77 Республика Тыва 60 88 162 123 119 108 143 79 122 113 Республика Хакасия 162 176 218 169 196 194 265 166 175 211 Алтайский край 497 538 847 702 762 746 1 031 510 691 839 Красноярский край 644 598 1 333 1 112 1 211 1 010 1 470 764 962 1 171 Иркутская область 702 575 1 085 752 946 898 1 210 608 915 948 Кемеровская область 557 569 1 011 834 773 797 971 455 725 677 Новосибирская область 957 849 1 469 1 211 1 514 1 134 1 504 781 1 143 1 281 Омская область 438 348 811 744 766 729 1 009 493 848 783 Томская область 269 314 413 367 447 379 549 291 398 407 Дальневосточный федеральный округ 1 968 2 003 3 758 2 854 3 649 3 209 4 287 2 146 3 086 2 716 Республика Бурятия 235 247 359 255 426 367 522 221 318 381 Республика Саха (Якутия) 296 249 645 454 558 536 652 356 505 587 Приморский край 428 411 883 679 834 807 1 080 538 773 780 Хабаровский край 329 345 556 486 576 470 601 319 436 465 Амурская область 216 258 358 268 322 255 378 166 277 306 Камчатский край 63 86 210 116 136 147 185 92 141 169 Магаданская область 35 47 105 65 73 87 110 91 102 82 Сахалинская область 121 99 237 193 273 186 279 124 212 244 Забайкальский край 196 217 332 288 388 284 402 204 273 303 Еврейская автономная область 37 37 52 40 54 49 56 29 38 65 Чукотский автономный округ 12 7 21 10 9 21 22 6 11 18

Повальный исход ИП, случившийся в марте, в апреле резко сократился

При этом в апреле, когда вся Россия ушла на карантин, число ИП, прекративших свою деятельность в отчетном периоде, уменьшилось в 1,8 раза — с 66,8 тыс. до 36,5 тыс. (это лишь 50% от прошлогоднего апрельского показателя). В мае ситуация не изменилась — ушло лишь 36,8 тыс. ИП (70% от показателя мая-2019). Во всех случаях с марта по май в более 96% случаев индивидуальные предприниматели прекратили деятельность именно по экономическим причинам — в связи с принятием решения о прекращении деятельности или банкротством. Но эта же активность с принятием решения в апреле — мае резко снизилась (см. мнение экспертов). Для сравнения, в марте, когда экономика уже уходила в пике, но локаута еще не было, число прекративших деятельность ИП резко выросло к марту 2019 года 1,7 раза — с 37,7 до 66,8 тыс.

В ПФО в марте решение прекратить свою деятельность было принято 12,7 тысячи индивидуальных предпринимателей, что на 71,4% больше, чем в марте 2019 года. В Татарстане число прекративших деятельность ИП в марте 2020 года относительно аналогичного показателя прошлого года выросло почти в 2 раза, составив 1 748 ИП. Хуже всего ситуация была в беднейшей Марий Эл, где с рынка кризис «слизал» в 2 раза больше ИП в марте, чем годом ранее, в Нижегородской области (1 360 против 750), Самарской области (1 675 против 885 годом ранее) и Ульяновске (рост почти двукратный).

Однако уже в апреле активность по ликвидации ИП в Поволжье упала в 1,5 с лишним раза — до 7,5 тыс., продолжая падать и в мае — до 7 тыс. к концу месяца. В Татарстане активность по ликвидации снизилась вообще в 1,6 раза — до 1 044 ИП. В два и более раза меньше ликвидировано ИП в Мордовии, Пермском крае, Самарской области.

Количество ИП, прекративших деятельность по экономическим причинам, май 2020 года

Наименование субъекта Российской Федерации май.20 апр.20 мар.20 фев.20 янв.20 май.19 апр.19 мар.19 фев.19 янв.19 Российская Федерация 35 450 34 523 64 395 52 761 60 994 49 308 68 069 36 259 54 225 57 330 Центральный федеральный округ 9 533 8 869 16 719 14 072 15 129 12 235 17 468 9 573 14 377 14 079 Белгородская область 448 500 789 739 672 668 918 548 722 579 Брянская область 302 402 552 380 479 450 616 328 461 450 Владимирская область 335 373 560 487 506 493 617 343 523 435 Воронежская область 579 615 1 369 1 249 1 003 621 1 042 580 845 877 Ивановская область 283 271 473 373 427 364 526 298 387 440 Калужская область 184 176 689 468 471 517 631 367 539 514 Костромская область 151 138 238 185 206 197 272 152 173 228 Курская область 225 206 445 396 454 329 436 294 432 413 Липецкая область 289 303 619 476 488 461 608 350 511 518 Московская область 2 218 1 422 3 765 3 103 3 691 2 634 4 061 2 094 3 232 3 438 Орловская область 190 326 322 291 326 265 353 209 299 336 Рязанская область 219 151 456 361 406 318 484 250 405 399 Смоленская область 222 238 375 327 298 307 414 232 350 280 Тамбовская область 127 195 367 303 236 295 365 211 327 222 Тверская область 293 220 482 426 489 525 749 391 645 370 Тульская область 348 266 669 586 513 538 841 415 573 591 Ярославская область 357 249 594 519 404 518 698 413 595 420 Г.Москва 2 763 2 818 3 955 3 403 4 060 2 735 3 837 2 098 3 358 3 549 Северо-Западный федеральный округ 3 720 3 351 6 128 5 043 6 080 4 684 6 351 3 392 5 034 5 388 Республика Карелия 119 121 318 177 219 199 245 106 241 224 Республика Коми 163 181 369 296 324 340 409 186 276 326 Архангельская область 233 274 450 368 386 363 568 262 405 437 Вологодская область 370 512 485 416 550 466 673 436 491 644 Калининградская область 328 313 484 364 437 377 487 214 413 450 Ленинградская область 514 264 810 724 834 572 825 482 680 554 Мурманская область 151 134 276 179 256 255 311 144 212 241 Новгородская область 86 210 262 205 244 220 235 155 238 225 Псковская область 159 182 262 190 220 181 272 166 222 234 Г.Санкт-Петербург 1 597 1 160 2 412 2 124 2 610 1 711 2 326 1 241 1 856 2 053 Южный федеральный округ 4 492 4 706 8 939 7 228 8 661 6 833 8 776 4 576 7 336 6 597 Республика Адыгея (Адыгея) 119 125 237 199 165 156 226 157 197 196 Республика Калмыкия 62 59 113 93 129 103 120 92 104 109 Краснодарский край 1 892 1 892 3 904 2 989 3 358 2 827 3 537 1 845 3 108 3 269 Астраханская область 188 280 408 327 408 385 419 245 367 314 Волгоградская область 584 594 1 028 892 1 106 838 1 065 587 788 844 Ростовская область 1 010 1 053 2 107 1 832 2 251 1 626 2 159 1 089 1 816 1 865 Республика Крым 523 595 925 721 1 001 723 1 037 448 758 1 032 Г.Севастополь 114 108 217 175 243 175 213 113 198 284 Северо-Кавказский федеральный округ 1 343 1 603 3 870 3 152 3 629 2 557 3 631 1 935 2 899 3 385 Республика Дагестан 211 482 949 870 941 529 683 344 564 709 Республика Ингушетия 12 17 84 98 125 52 68 59 83 73 Кабардино-Балкарская Республика 187 315 396 342 345 332 438 220 409 352 Карачаево-Черкесская Республика 36 84 194 141 182 95 206 88 125 190 Республика Северная Осетия - Алания 139 85 325 213 220 213 267 202 201 198 Чеченская Республика 43 24 530 361 486 303 427 261 395 707 Ставропольский край 715 596 1 392 1 127 1 330 1 033 1 542 761 1 122 1 156 Приволжский федеральный округ 6 702 7 220 12 284 9 951 11 706 9 796 13 488 7 158 11 151 11 666 Республика Башкортостан 835 842 1 642 1 416 1 669 1 322 1 718 1 076 1 650 1 593 Республика Марий Эл 135 144 256 206 200 172 262 112 176 235 Республика Мордовия 103 151 317 213 181 178 271 183 222 198 Республика Татарстан (Татарстан) 898 991 1 698 1 214 1 716 1 559 2 025 924 1 806 1 610 Удмуртская Республика 358 449 637 551 669 547 697 428 640 751 Чувашская Республика - Чувашия 312 718 526 489 515 427 641 329 476 548 Кировская область 390 537 519 421 551 431 618 313 410 467 Нижегородская область 725 750 1 273 960 1 189 904 1 361 714 1 115 1 115 Оренбургская область 496 382 767 601 713 553 794 444 751 781 Пензенская область 314 307 522 447 480 431 593 310 453 462 Пермский край 600 468 1 124 1 046 1 090 1 005 1 300 700 1 050 1 227 Самарская область 753 609 1 625 1 244 1 437 1 272 1 821 862 1 338 1 483 Саратовская область 398 463 818 644 836 612 884 473 655 719 Ульяновская область 385 409 560 499 460 383 526 295 425 477 Уральский федеральный округ 3 575 2 992 5 738 4 709 5 735 4 388 6 268 3 538 4 611 5 312 Курганская область 169 153 265 208 228 208 315 126 277 207 Свердловская область 1 285 1 106 1 861 1 586 2 154 1 409 1 885 1 084 1 453 1 969 Тюменская область 452 273 742 623 722 532 765 389 557 594 Челябинская область 1 107 1 031 1 796 1 444 1 608 1 356 1 995 1 294 1 444 1 496 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 427 330 820 634 781 688 989 481 663 789 Ямало-Ненецкий автономный округ 135 99 254 214 242 195 319 164 217 257 Сибирский федеральный округ 4 191 3 906 7 177 5 896 6 568 5 807 7 990 4 053 5 864 6 989 Республика Алтай 50 76 93 109 105 81 97 54 84 74 Республика Тыва 58 85 159 121 115 107 141 77 120 113 Республика Хакасия 158 171 212 166 189 183 258 163 169 207 Алтайский край 478 512 828 690 733 719 1 002 495 673 811 Красноярский край 613 568 1 285 1 071 1 168 960 1 428 742 920 1 138 Иркутская область 678 539 1 034 718 892 856 1 145 582 873 912 Кемеровская область 543 538 981 795 732 761 953 443 700 653 Новосибирская область 928 795 1 406 1 147 1 458 1 073 1 445 739 1 113 1 243 Омская область 427 327 787 721 744 701 988 478 825 763 Томская область 258 295 392 358 432 366 533 280 387 400 Дальневосточный федеральный округ 1 894 1 876 3 540 2 710 3 486 3 008 4 097 2 034 2 953 2 598 Республика Бурятия 235 232 337 250 421 356 501 217 309 381 Республика Саха (Якутия) 285 233 602 432 532 511 612 321 483 561 Приморский край 404 380 850 645 788 722 1 039 507 728 744 Хабаровский край 320 334 535 464 552 447 583 312 418 445 Амурская область 211 249 347 258 310 248 367 160 270 297 Камчатский край 59 79 196 110 127 139 176 88 130 163 Магаданская область 35 39 88 58 63 76 98 82 97 78 Сахалинская область 117 87 206 178 260 174 265 116 208 232 Забайкальский край 186 199 310 266 373 268 385 196 263 294 Еврейская автономная область 34 37 51 39 51 47 50 29 38 63 Чукотский автономный округ 8 7 18 10 9 20 21 6 9 15

Меньше всего новые юрлица открывались в самых пострадавших регионах, особенно Москве

Если число вновь зарегистрированных ИП в апреле упало, то количество коммерческих организаций, сведения о которых в апреле внесли в ЕГРЮЛ, просто рухнуло — в 2,5 раза. В марте 2020 года в России было зарегистрировано 23,5 тыс. новых юрлиц (на 3 тыс. больше, чем в марте 2019 года), а в карантинный месяц — всего 9,5 тысячи.

Лишь к концу мая активность коммерсантов выросла, они успели открыть уже 11 тыс. новых компаний, что, впрочем, всего равно почти в 2 раза меньше, чем в мае 2019 года.

Особенно отчетливо то, как ситуация локаута ударила по нормально существующей экономике, можно увидеть по самому развитому региону РФ — Москве, где число новых организаций в апреле сократилось в 4 раза — с 5 440 до 1 314 (что неудивительно, учитывая самый жесткий карантин, введенный Сергеем Собяниным). И даже в мае, когда столица РФ еще сидела в режиме самоизоляции, открыто было всего 1,6 тыс. новых компаний, что составляет лишь треть от прошлогоднего показателя. Похожая ситуация в не менее пострадавшем Краснодарском крае, где число новых юрлиц в апреле упало почти в 5 раз — с 718 до 151.

Количество зарегистрированных юрлиц по регионам России, май 2020 года

Наименование субъекта Российской Федерации май.20 апр.20 мар.20 фев.20 янв.20 май.19 апр.19 мар.19 фев.19 янв.19

ЮЛ ЮЛ ЮЛ ЮЛ ЮЛ ЮЛ ЮЛ ЮЛ ЮЛ ЮЛ Российская Федерация 11 096 9 522 23 541 23 481 15 614 20 863 22 010 20 240 31 907 16 761 Центральный федеральный округ 3 504 2 947 9 281 9 015 5 838 8 390 8 634 8 240 15 219 6 507 Белгородская область 116 129 321 292 171 248 206 176 284 168 Брянская область 40 55 88 69 46 57 60 62 91 50 Владимирская область 44 36 93 91 53 71 81 76 118 72 Воронежская область 211 232 425 404 280 311 346 369 520 224 Ивановская область 140 121 227 257 139 177 188 180 218 162 Калужская область 44 29 92 107 75 93 80 80 104 79 Костромская область 26 11 62 48 45 40 43 43 47 35 Курская область 95 82 165 144 69 110 85 67 139 84 Липецкая область 72 56 162 167 114 116 109 88 142 99 Московская область 523 372 1 117 1 064 765 1 104 1 185 1 231 1 805 1 109 Орловская область 45 35 65 66 56 55 55 40 51 54 Рязанская область 78 67 134 151 94 86 116 117 167 136 Смоленская область 114 79 236 231 161 124 190 152 223 133 Тамбовская область 26 34 68 85 61 51 67 79 84 60 Тверская область 89 87 146 139 101 111 143 123 156 85 Тульская область 74 86 182 147 91 115 130 84 183 118 Ярославская область 135 122 258 206 138 164 209 177 257 178 Г.Москва 1 632 1 314 5 440 5 347 3 379 5 357 5 341 5 096 10 630 3 661 Северо-Западный федеральный округ 1 372 1 297 2 857 2 765 1 722 2 994 3 179 2 839 3 669 2 020 Республика Карелия 41 26 59 69 47 60 69 75 75 59 Республика Коми 31 20 44 45 38 35 58 47 64 43 Архангельская область 31 26 65 75 36 42 55 54 72 36 Вологодская область 164 189 354 347 209 248 230 212 269 202 Калининградская область 97 68 139 124 95 204 104 85 132 101 Ленинградская область 116 105 242 237 135 303 220 197 263 111 Мурманская область 40 16 48 33 30 28 45 33 33 26 Новгородская область 32 22 50 67 25 33 42 40 62 39 Псковская область 19 24 28 32 24 50 56 67 89 69 Г.Санкт-Петербург 801 801 1 828 1 736 1 083 1 991 2 300 2 029 2 610 1 334 Южный федеральный округ 606 454 1 534 1 725 1 161 1 315 1 351 1 276 1 848 951 Республика Адыгея (Адыгея) 5 9 23 22 21 17 22 18 30 14 Республика Калмыкия 4 6 21 16 5 9 8 8 11 6 Краснодарский край 272 151 718 609 462 647 667 598 860 497 Астраханская область 26 15 69 54 45 40 55 42 58 37 Волгоградская область 61 55 126 132 98 96 85 92 158 96 Ростовская область 158 145 393 690 412 319 332 343 487 301 Республика Крым 56 52 129 145 87 138 132 134 182 126 Г.Севастополь 24 21 55 57 31 49 50 41 62 42 Северо-Кавказский федеральный округ 228 314 541 553 378 386 411 376 536 341 Республика Дагестан 38 33 115 139 95 89 77 80 126 76 Республика Ингушетия 18 23 44 44 22 20 20 23 43 38 Кабардино-Балкарская Республика 21 25 48 55 46 40 59 34 53 36 Карачаево-Черкесская Республика 15 168 29 30 19 26 15 12 21 19 Республика Северная Осетия - Алания 33 16 55 59 37 46 39 29 46 27 Чеченская Республика 29 9 97 82 62 64 53 51 77 46 Ставропольский край 74 40 153 144 97 101 148 147 170 99 Приволжский федеральный округ 2 446 2 142 4 453 4 370 3 182 3 371 3 994 3 425 5 054 3 204 Республика Башкортостан 389 273 701 750 642 430 558 489 778 478 Республика Марий Эл 21 20 43 49 30 36 52 43 55 35 Республика Мордовия 26 23 47 49 28 41 45 40 59 31 Республика Татарстан (Татарстан) 516 497 956 887 670 736 752 606 936 652 Удмуртская Республика 131 131 247 258 169 165 212 163 245 165 Чувашская Республика - Чувашия 47 44 104 95 59 91 78 74 122 86 Кировская область 60 48 108 109 96 77 117 93 129 86 Нижегородская область 249 256 535 531 408 405 468 455 620 353 Оренбургская область 68 55 151 146 94 111 140 98 164 167 Пензенская область 55 46 125 133 83 97 107 108 172 96 Пермский край 156 160 333 335 229 270 314 263 320 210 Самарская область 521 406 678 682 428 661 863 735 1 037 582 Саратовская область 109 111 263 198 135 137 166 163 230 154 Ульяновская область 98 72 162 148 111 114 123 96 189 109 Уральский федеральный округ 926 723 1 520 1 577 1 092 1 272 1 427 1 316 1 775 1 160 Курганская область 11 14 42 38 41 39 40 29 48 31 Свердловская область 388 357 711 656 487 581 622 600 802 512 Тюменская область 108 67 191 200 126 202 225 230 241 196 Челябинская область 343 222 441 536 330 330 413 336 516 320 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 59 53 104 114 90 96 105 94 127 79 Ямало-Ненецкий автономный округ 17 10 31 33 18 24 22 27 41 22 Сибирский федеральный округ 1 266 1 167 2 321 2 422 1 523 2 192 2 108 1 899 2 649 1 761 Республика Алтай 13 7 18 25 17 13 25 16 19 24 Республика Тыва 6 12 7 19 9 6 8 5 19 4 Республика Хакасия 19 14 40 27 23 32 30 27 39 38 Алтайский край 228 182 400 384 236 305 321 260 347 222 Красноярский край 173 130 275 292 189 348 293 271 357 223 Иркутская область 139 108 280 306 182 255 214 241 345 200 Кемеровская область 90 89 196 166 105 164 198 174 235 142 Новосибирская область 365 374 618 654 441 714 703 600 855 524 Омская область 171 164 325 392 217 236 220 210 296 185 Томская область 62 87 162 157 104 119 96 95 137 103 Дальневосточный федеральный округ 748 478 1 034 1 054 718 943 906 869 1 157 649 Республика Бурятия 239 72 107 175 107 157 104 108 134 68 Республика Саха (Якутия) 63 45 140 131 96 100 99 84 110 89 Приморский край 188 109 305 268 188 264 265 289 379 232 Хабаровский край 109 129 173 199 152 174 169 152 215 167 Амурская область 60 40 106 82 62 75 81 67 107 54 Камчатский край 24 13 41 50 24 47 45 33 61 34 Магаданская область 6 10 27 27 9 14 14 16 13 13 Сахалинская область 27 34 53 58 41 52 72 64 65 45 Забайкальский край 30 22 64 53 35 57 45 46 56 28 Еврейская автономная область 2 3 9 8 3 1 11 7 12 11 Чукотский автономный округ 0 1 9 3 1 2 1 3 5 4

В 11 регионах число новых юрлиц в апреле — мае упало в 2 раза

В регионах ПФО в среднем в апреле открывалось в два раза меньше компаний, чем в марте 2020 года — 2142 против 4453, и во столько же примерно раз меньше, чем годом ранее (3 994). Но к маю 2020 года Поволжье все-таки начало выбираться из локаута, открылось уже 2,4 тыс. новых предприятий, что составляло уже две трети от прошлогоднего майского показателя. У Татарстана один из лучших показателей в этом смысле, хотя и здесь число компаний-новичков упало в 1,9 раза, с 956 до 497.

А, к примеру, в 11 регионах ПФО показатели упали в 2 с лишним раза. Хуже всего дело обстояло в Башкирии, где в апреле открылось в 2,5 раза меньше юрлиц, чем в марте — всего 273 компании. Зато у РБ же и лучшие майские показатели, когда после локаута башкирские бизнесмены успели открыть почти 400 новых юридических лиц, для сравнения — в мае 2019 года там было открыто 430 (то есть лишь на 10% больше).

В Татарстане же в посткарантинном мае было открыто немногим больше, чем в апреле, — 516 компаний, что составляет лишь две трети от прошлогоднего показателя.

Как тотальная чистка реестра ФНС могла повлиять на статистику локдауна

Похожая и, казалось бы, парадоксальная ситуация сложилась и с динамикой по закрытию юридических лиц, коммерческих организаций, включая закрытие в связи с ликвидацией и по иным основаниям, а не просто в результате чисток реестра, которой, как мы напомним, ФНС под руководством Михаила Мишустина, занималась последние годы.

Как писала газета «Реальное время», большие «чистки» налоговиков (и активизировавшаяся борьба с «обналом») начались еще во второй половине 2017 года сразу после введения двух новых оснований для исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению ФНС. К уже имеющимся двум (непредоставление налоговой отчетности и отсутствие операций по банковским счетам в течение года) были добавлены — невозможность ликвидировать общество в связи с отсутствием необходимых средств у учредителей и отметка о недостоверности сведений об адресе организации, содержащаяся в ЕГРЮЛ больше шести месяцев.

Первая «поправка» могла помочь бизнесу закрыть ненужные юрлица, но не давала избежать субсидиарной ответственности, если на закрывающемся предприятии висят долги (тем более перед налоговиками). Раньше участников и руководство ООО могли привлечь к ответственности по обязательствам только в рамках процедуры банкротства, теперь же (в силу п. 3.1 Закона об ООО) это возможно и после административного исключения из ЕГРЮЛ. После же закрытия предприятий по этой причине или из-за неверных сведений руководителям и учредителям организаций (с долей более 50%) в течение 3 лет запрещается становиться руководителями или учредителями в других организациях.

Чистки из-за недостоверных сведений были предприняты налоговиками в рамках борьбы с покупными адресами, «неживыми» директорами, фирмами-однодневками и прочим (главным признаком фирмы-однодневки считается адрес массовой регистрации, когда по одному адресу находятся десятки и сотни юридических лиц).

Количество юрлиц, прекративших свою деятельность, май 2020 года

Наименование субъекта Российской Федерации май.20 апр.20 мар.20 фев.20 янв.20 май.19 апр.19 мар.19 фев.19 янв.19 Российская Федерация 3 142 3 556 5 883 4 461 4 514 5 542 6 672 5 656 5 181 4 422 Центральный федеральный округ 842 1 001 1 758 1 281 1 346 1 519 1 851 1 538 1 455 1 328 Белгородская область 28 22 42 53 26 31 55 44 37 28 Брянская область 15 12 32 23 18 33 22 29 31 27 Владимирская область 14 25 40 28 47 44 29 51 37 47 Воронежская область 41 48 61 61 44 84 63 62 63 41 Ивановская область 13 18 34 33 31 47 47 47 36 37 Калужская область 15 17 25 14 22 30 32 20 19 16 Костромская область 9 15 17 13 19 28 15 8 18 20 Курская область 8 12 26 18 31 12 24 19 14 14 Липецкая область 20 10 38 29 19 31 29 34 28 35 Московская область 107 127 259 177 216 205 265 237 204 200 Орловская область 15 13 29 12 15 30 33 22 21 20 Рязанская область 14 11 26 22 31 18 22 23 26 13 Смоленская область 22 17 44 37 34 47 44 35 38 32 Тамбовская область 18 24 44 29 31 43 37 29 29 19 Тверская область 30 28 61 37 32 50 59 64 39 42 Тульская область 26 38 60 45 43 60 53 44 52 37 Ярославская область 42 25 29 29 37 32 42 41 29 25 Г.Москва 405 539 891 621 650 694 980 729 734 675 Северо-Западный федеральный округ 617 666 1 049 810 788 1 032 1 204 1 002 911 762 Республика Карелия 22 20 23 24 42 30 36 28 19 33 Республика Коми 22 25 26 26 30 33 34 31 22 24 Архангельская область 23 20 41 31 23 41 28 30 31 32 Вологодская область 35 50 84 72 62 98 104 104 89 72 Калининградская область 30 47 42 30 45 49 67 40 50 26 Ленинградская область 24 30 39 31 28 47 37 41 24 38 Мурманская область 11 17 22 17 22 23 24 24 22 14 Новгородская область 8 5 15 10 15 19 22 20 29 18 Псковская область 10 6 20 12 8 16 19 13 16 10 Г.Санкт-Петербург 432 446 737 557 513 676 833 671 609 495 Южный федеральный округ 146 238 432 377 337 443 552 519 434 296 Республика Адыгея (Адыгея) 1 0 7 7 5 10 6 6 8 5 Республика Калмыкия 4 6 6 3 4 7 6 5 3 1 Краснодарский край 41 91 152 127 108 165 193 171 135 118 Астраханская область 2 6 21 19 22 23 25 22 25 15 Волгоградская область 25 42 58 61 50 60 102 92 83 63 Ростовская область 33 46 110 99 100 108 123 157 99 94 Республика Крым 28 37 60 45 33 62 67 48 58 36 Г.Севастополь 12 10 18 16 15 8 30 18 23 16 Северо-Кавказский федеральный округ 28 47 71 76 52 83 120 99 93 86 Республика Дагестан 0 8 8 16 2 11 12 19 9 7 Республика Ингушетия 1 2 1 1 1 2 0 3 2 4 Кабардино-Балкарская Республика 8 9 9 8 8 18 17 15 9 10 Карачаево-Черкесская Республика 2 2 3 3 2 2 7 5 5 4 Республика Северная Осетия - Алания 2 2 7 11 3 12 10 5 6 11 Чеченская Республика 5 0 4 6 3 2 5 2 2 2 Ставропольский край 10 24 39 31 33 36 69 50 60 48 Приволжский федеральный округ 566 599 1 001 825 795 1 028 1 162 989 935 738 Республика Башкортостан 83 73 153 136 104 145 156 134 121 97 Республика Марий Эл 4 6 26 12 23 23 38 27 26 21 Республика Мордовия 9 10 21 14 15 19 17 16 15 18 Республика Татарстан (Татарстан) 92 101 138 156 148 165 183 146 134 97 Удмуртская Республика 15 22 36 24 22 47 52 32 25 26 Чувашская Республика - Чувашия 23 28 36 26 50 39 66 30 21 22 Кировская область 32 31 51 36 29 59 58 48 46 38 Нижегородская область 34 48 71 77 88 84 109 89 76 70 Оренбургская область 41 38 79 51 51 72 86 92 69 62 Пензенская область 18 14 27 28 29 27 56 40 35 25 Пермский край 52 29 65 52 59 60 50 71 66 57 Самарская область 123 127 178 138 103 204 162 149 192 133 Саратовская область 16 36 62 46 41 46 78 71 81 41 Ульяновская область 24 36 58 29 33 38 53 44 29 31 Уральский федеральный округ 276 272 458 300 365 382 482 447 363 344 Курганская область 11 12 18 17 16 21 19 10 17 13 Свердловская область 121 99 168 108 146 132 170 176 146 144 Тюменская область 61 58 115 63 86 90 114 105 76 73 Челябинская область 42 62 101 69 74 78 122 106 73 67 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 34 29 42 39 36 41 46 42 38 34 Ямало-Ненецкий автономный округ 7 12 14 4 7 20 11 8 13 13 Сибирский федеральный округ 446 523 733 501 582 720 917 748 697 613 Республика Алтай 7 4 9 7 12 9 20 12 12 13 Республика Тыва 1 3 4 4 3 6 7 6 7 5 Республика Хакасия 8 7 10 13 9 14 15 6 11 15 Алтайский край 66 61 105 69 71 78 84 86 62 58 Красноярский край 63 76 115 78 78 102 119 93 109 73 Иркутская область 39 79 96 68 77 83 151 106 66 86 Кемеровская область 48 72 96 68 64 96 115 92 116 72 Новосибирская область 153 148 198 129 186 220 270 227 213 173 Омская область 47 44 58 38 47 65 58 69 53 52 Томская область 14 29 42 27 35 47 78 51 48 18 Дальневосточный федеральный округ 221 210 381 291 249 335 384 314 293 203 Республика Бурятия 27 28 49 41 21 29 36 34 25 36 Республика Саха (Якутия) 17 15 34 32 11 20 28 22 26 19 Приморский край 80 66 124 65 69 116 112 103 97 80 Хабаровский край 38 39 75 67 52 56 69 62 73 48 Амурская область 20 33 28 21 24 48 42 27 25 12 Камчатский край 6 6 12 12 17 16 16 13 6 16 Магаданская область 1 1 4 2 4 3 6 3 3 5 Сахалинская область 11 6 16 12 22 6 17 13 15 13 Забайкальский край 15 12 33 31 23 37 49 30 20 12 Еврейская автономная область 4 2 6 5 5 4 8 6 3 7 Чукотский автономный округ 2 2 0 3 1 0 1 1 0 3

Татарстан и ряд других регионов — не в «российском фарватере»

И если глобальные формальные чистки по всей стране начинают идти на спад (уже в начала года примерно в 1,5 раза снизилось число коммерческих организаций, прекративших свою деятельность; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 53,8 тыс. до 35,3 тыс. по РФ), то непосредственные ликвидации по экономическим основаниям как раз в карантин испытали на себе ту же «кривую», что и в случае с ИП.

Так, с начала года число ликвидированных компаний росло — с 4,5 до 5,8 тыс. к концу первого квартала. Однако с началом локаута число ликвидаций резко упало до 3,5 тыс. (для сравнения, в апреле 2019 года было ликвидировано 6,6 тыс. предприятий, почти в 2 раза больше) и продолжало снижаться в мае — до 3 142 тыс. Аналогичная динамика и по прекратившим деятельность предприятий вообще, что можно объяснить, разумеется, и «паузой» ФНС, которая в карантин по очевидным причинам могла снизить свою активность: число организаций, прекративших деятельность по собственным причинам или по решению ФНС, снизилось в России с 44,7 тыс. до 31,5 тыс. — в 1,4 раза, и продолжало снижаться в мае — до 30,6 тысячи.

С января по май 2019 года в России в связи с собственной ликвидацией исчезли 27,5 тыс. предприятий — за тот же период 2020 года всего 21,5 тысячи.

Не во всех регионах наблюдалась такая необычная тенденция: в Татарстане, например, снижение было в рамках статистической погрешности — в марте «было вычеркнуто» 880 компаний, в апреле — 807. Зато в мае — всего 646. Тем не менее, если с января по май 2019 года было закрыто более 6 тысяч татарстанских предприятий, то в за тот же период 2020 года — менее 4 тысяч. Число компаний, ушедших в связи с ликвидацией предприятия, за год снизилось с 725 до 635, и фактически с начала 2020 года снижается в Татарстане, к маю упав до 92 ликвидированных компаний.

А, например, в Мордовии, Кировской области и Пермском крае, возможно, в силу необыкновенной в карантин активности местных ФНС, рост числа прекративших деятельность коммерческих компаний налицо. В Перми, например, в апреле прекратили существование 716 компаний, что почти на 60% больше, чем в марте (257).

Отличная от общероссийской ситуации зачастую наблюдается в экономически неблагополучных регионах. Например, в Чечне было «убито» в 10 раз больше компаний в апреле, нежели в мае. В Костромской — в 4 раза больше, во Владимирской — в два. В развитых регионах вроде Москвы, Питера или Краснодарского края — все ровно наоборот.

Количество юрлиц, прекративших свою деятельность по экономическим причинам, май 2020 года

Наименование субъекта Российской Федерации май.20 апр.20 мар.20 фев.20 янв.20 май.19 апр.19 мар.19 фев.19 янв.19 Российская Федерация 30 662 31 576 44 758 33 282 35 355 51 800 41 444 67 586 58 905 53 899 Центральный федеральный округ 11 552 13 485 21 188 13 255 16 722 20 080 12 809 33 164 26 067 26 382 Белгородская область 211 149 228 335 682 304 300 912 916 366 Брянская область 162 169 116 130 68 125 96 163 103 77 Владимирская область 107 300 153 116 139 118 71 109 274 164 Воронежская область 373 350 745 484 332 579 829 760 512 601 Ивановская область 103 115 282 70 353 363 155 266 238 119 Калужская область 97 107 105 127 243 207 159 189 245 153 Костромская область 68 82 22 84 48 87 59 128 117 77 Курская область 255 85 101 156 178 346 109 292 363 374 Липецкая область 100 91 118 118 104 170 352 179 178 215 Московская область 1 289 920 1 609 1 956 1 462 1 233 1 238 2 384 3 283 2 777 Орловская область 79 46 86 121 96 115 92 200 40 88 Рязанская область 371 101 123 373 149 131 110 223 246 422 Смоленская область 252 227 205 918 99 366 139 273 566 184 Тамбовская область 105 115 171 168 129 187 183 225 84 56 Тверская область 178 309 139 146 185 209 362 287 263 244 Тульская область 109 433 904 331 609 294 185 188 396 518 Ярославская область 279 270 366 245 571 536 192 1 020 594 580 Г.Москва 7 414 9 616 15 715 7 377 11 275 14 710 8 178 25 366 17 649 19 367 Северо-Западный федеральный округ 5 352 3 886 5 092 5 219 4 782 6 998 6 725 7 220 5 574 4 855 Республика Карелия 73 119 369 52 96 387 119 102 179 171 Республика Коми 183 41 124 110 65 122 177 490 118 107 Архангельская область 46 81 74 63 76 91 236 168 104 81 Вологодская область 158 206 641 120 265 1 397 435 426 554 373 Калининградская область 209 213 304 243 484 517 1 405 197 165 513 Ленинградская область 216 311 235 399 156 270 156 273 220 147 Мурманская область 65 66 105 100 52 389 162 198 182 793 Новгородская область 90 39 90 51 109 84 116 151 75 110 Псковская область 73 127 156 209 135 135 53 146 119 88 Г.Санкт-Петербург 4 239 2 683 2 994 3 872 3 344 3 606 3 866 5 069 3 858 2 472 Южный федеральный округ 2 433 2 635 3 243 2 364 2 340 4 108 4 605 5 584 4 537 5 159 Республика Адыгея (Адыгея) 61 7 28 27 13 15 98 32 14 38 Республика Калмыкия 7 11 34 8 36 72 17 20 27 37 Краснодарский край 938 813 1 068 1 174 1 071 2 429 3 016 3 433 1 767 3 590 Астраханская область 137 115 164 67 46 271 73 132 179 205 Волгоградская область 523 510 299 276 380 778 485 435 780 448 Ростовская область 603 994 1 200 649 612 350 569 1 349 1 523 841 Республика Крым 113 115 402 106 152 127 222 126 120 199 Г.Севастополь 51 70 48 57 30 66 125 57 127 102 Северо-Кавказский федеральный округ 876 865 728 926 726 777 722 1 166 1 468 672 Республика Дагестан 688 232 354 280 189 14 208 418 71 10 Республика Ингушетия 11 91 38 137 51 44 6 26 63 56 Кабардино-Балкарская Республика 26 61 64 81 78 67 180 70 156 79 Карачаево-Черкесская Республика 15 147 81 118 150 27 16 40 11 14 Республика Северная Осетия - Алания 34 67 77 67 61 58 17 41 26 43 Чеченская Республика 7 134 14 61 107 178 7 25 112 80 Ставропольский край 95 133 100 182 90 389 288 546 1 029 390 Приволжский федеральный округ 4 981 5 576 6 484 5 239 5 151 7 288 6 008 8 807 8 232 7 993 Республика Башкортостан 520 670 895 731 520 727 576 668 667 620 Республика Марий Эл 27 47 128 56 52 370 156 196 253 269 Республика Мордовия 178 157 109 75 147 90 36 80 251 35 Республика Татарстан (Татарстан) 646 807 880 727 822 885 1 155 1 218 1 399 1 440 Удмуртская Республика 258 353 427 348 180 402 213 411 583 287 Чувашская Республика - Чувашия 78 80 101 109 160 559 156 342 309 153 Кировская область 51 175 173 152 137 304 182 205 419 428 Нижегородская область 599 567 892 599 617 265 679 1 184 594 743 Оренбургская область 175 173 383 173 340 278 211 408 625 619 Пензенская область 90 111 264 210 188 544 255 498 284 185 Пермский край 261 716 257 657 399 910 614 1 634 1 211 1 614 Самарская область 1 714 1 371 1 479 927 1 218 971 1 324 1 413 1 190 1 120 Саратовская область 161 169 266 254 168 336 217 309 300 245 Ульяновская область 223 180 230 221 203 647 238 244 148 235 Уральский федеральный округ 1 909 1 464 2 577 1 784 1 966 5 641 3 480 4 060 2 301 2 070 Курганская область 32 33 78 88 27 132 115 254 139 106 Свердловская область 750 589 1 144 660 854 3 114 928 1 727 980 968 Тюменская область 217 335 301 177 240 632 427 830 302 299 Челябинская область 621 328 808 417 560 1 495 1 677 1 089 560 541 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 210 132 171 241 208 135 305 123 231 82 Ямало-Ненецкий автономный округ 79 47 75 201 77 133 28 37 89 74 Сибирский федеральный округ 2 426 2 781 3 232 2 958 2 419 5 274 4 501 5 579 8 004 4 225 Республика Алтай 23 12 37 18 17 10 25 17 79 198 Республика Тыва 5 26 12 11 27 16 12 14 7 6 Республика Хакасия 20 42 71 83 30 111 86 42 92 65 Алтайский край 536 381 645 363 275 909 489 710 446 319 Красноярский край 309 420 397 630 443 764 855 1 054 784 888 Иркутская область 276 276 300 316 436 543 534 470 454 405 Кемеровская область 191 202 316 283 278 334 275 285 411 155 Новосибирская область 491 862 752 830 591 1 632 1 432 2 157 4 366 1 171 Омская область 499 480 447 312 229 768 663 310 1 214 429 Томская область 76 80 255 112 93 187 130 520 151 133 Дальневосточный федеральный округ 1 133 884 2 214 1 537 1 249 1 634 2 594 2 006 2 722 2 242 Республика Бурятия 134 103 218 126 76 55 67 134 110 324 Республика Саха (Якутия) 55 157 388 288 238 128 221 36 171 80 Приморский край 428 196 941 360 304 734 927 1 010 1 455 1 108 Хабаровский край 256 216 221 393 219 250 899 432 497 559 Амурская область 88 74 82 91 80 138 111 92 113 72 Камчатский край 22 45 61 76 78 59 157 51 72 82 Магаданская область 32 22 26 30 11 26 21 25 17 28 Сахалинская область 57 33 194 96 131 93 40 75 129 195 Забайкальский край 55 25 72 60 61 143 102 110 123 132 Еврейская автономная область 4 9 11 11 50 5 48 36 33 114 Чукотский автономный округ 2 4 0 6 1 3 1 5 2 4

Как мораторий Мишустина «обманул» апрельскую статистику

Парадоксы, на самом деле, объяснимы, хотя в пресс-службе ФНС не стали комментировать эту статистику. И последние цифры вовсе не говорят о том, что бизнес пережил карантин замечательным образом, и никто никак не просел. Все дело, во-первых, в резком и шокирующем и чиновников, и бизнесменов снижении активности экономики вообще. А во-вторых, в моратории на банкротства, закон о котором предложил сообществу все тот же Михаил Мишустин, но уже в качестве премьера и в разгар эпидемии.

Напомним, еще на пике локаута один из специалистов по банкротству, руководитель компании «Фурман и партнеры» Антон Фурман рассказывал «Реальному времени», что интерес к банкротству у людей существенно увеличился. Но проблема была в том, что процедура банкротства сама по себе достаточно дорогая. «И у людей нет пока возможности оформить ее. Или же многие считают, что сейчас правильнее и выгоднее откладывать деньги не на то, чтобы пойти на банкротство, а чтобы элементарно выжить в этих условиях. И хотя государство вводит какие-то преференции, по факту эти преференции достаются очень ограниченному кругу бизнесменов! Как правило, все сейчас сидят дома и без денег, в ожидании чего-то лучшего», — отмечал он.

Комментируя новую статистику по закрытым юрлицам и ликвидациям, Антон Фурман обратил внимание: Михаил Мишустин выпустил «чудное постановление» о том, что кредиторы не вправе банкротить определенные компании самостоятельно.

— То есть ввел мораторий. Поэтому компании, которые имеют или имели признаки банкротства, не отвечающие требованиям об оплате, имеющие задолженность, имеют вполне себе хорошую возможность не банкротиться. И за это им ничего не будет! — объяснил юрист. — И поэтому они сейчас как-то выжидают или готовятся к банкротству в будущем, но в рамках уже моратория.

«Банкротства будут, но они будут позднее» — как локдаун «спас» рынок от неминумого, отсрочив его

Но есть и вторая часть предпринимателей, которые просто свернули свою деятельность, не дожидаясь каких-то лучших времен, ушли в ноль, полностью погасив все. Есть и третья группа компаний, которая пытается поддерживать себя на плаву всевозможными способами — те компании, у которых еще есть какие-то резервы, обратил внимание Антон Фурман. Но при этом и они существенно сокращают расходы, перекраивают свою работу, переходят на удаленку и т. д.

— Но и они тоже имеют тенденцию к банкротству. Банкротства будут, но они будут позднее, потому что сейчас все пытаются себя как-то поддержать. И кроме того, само по себе банкротство — инструмент недешевый. Если компания самостоятельно видит у себя все признаки банкротства, то руководитель прежде всего обязан подать заявление в течение 30 дней с момента выявления признаков банкротства. Но, как правило, суд говорит, что нужно профинансировать эту процедуру, положить на депозит денежные средства для оплаты услуг арбитражного управляющего. А у компании их, допустим, нет. И заявление о банкротстве формально появляется, какое-то время оно висит, потом суд прекращает производство по делу в связи с отсутствием финансирования, — рассказал «Реальному времени» Фурман.

ФНС «на паузе», суды остановились, ИП не знали, что делать

Управляющий партнер «Казанского юридического центра» Джаудат Латыпов отметил, что в статистику закрывшихся юридических лиц входит как закрытие самого юрлица по его инициативе,так и закрытие по инициативе налогового органа. Но если ФНС не работала в полном режиме, она и не могла закрывать юрлица по своей инициативе.

— Есть же целый пласт, когда ФНС закрывает по своей инициативе, если юрлица не подтвердили свой адрес или были выяснены другие недостоверные сведения. Это достаточно большой объем работы для налоговиков, которые делают это все системно — таким образом они чистят реестр. И в карантин эта их работа могла приостановиться, — предположил Латыпов. — ФНС — раз, суды остановились — два, все работы переносились. Чисто технический момент. Никаких решений тогда не выносилось.

Управляющий партнер «Казанского юридического центра» объясняет снижение активности по закрытию ИП еще и тем, что большинство уже ИП-шников, на его взгляд, «не понимает самой процедуры закрытия»:

— А при условиях, что все было и так закрыто… Госорганы же многие не работали. В апреле же все сидели «на паузе»! Никто ничего не делал практически. Сам бы я, например, закрывался тогда — если бы у меня был бизнес в отрасли, которая тогда умерла. Тем более если у тебя ИП — чем больше месяцев ты работаешь, тем больше ты платишь соцвзносы. Но люди звонили в налоговую и тогда, видимо, не могли дозвониться, потому что там никого нет и трубку не берут, и непонятно, что делать, как ИП закрывать?

