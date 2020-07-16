Аналитика «Реального времени»: регистрация новых и ликвидация старых бизнесов в России рухнула в пандемию
На фоне кризисных ограничений в работе ФНС Татарстан показал рекордную динамику открытия новых фермерских хозяйств в преддверии летнего сезона
Число вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в России в карантинном апреле снизилось в три раза. В Татарстане во время локаута открылось на 60% меньше ИП, чем в апреле 2019 года. Май не исправил ситуацию — предпринимателями по-прежнему регистрировались в два раза меньше людей, а новые фермерские хозяйстве появлялись гораздо реже, в том числе и на «хлебном» Юге России. При этом если в самый пик еще работающей, но уже полуэпидемической экономике в марте прекратили свою деятельность на 77% больше ИП, чем годом ранее (почти 70 тысяч), то в апреле бизнес-исход резко сократился. Аналитическая служба «Реального времени» совместно с экспертами пришла к выводу, что причина не во внезапном оптимизме граждан, а в ограничении режима работы регистратора — ФНС. А это значит, что уже вскоре график ликвидации микробизнесов должен резко спикировать вниз. Банкротства будут и в малом бизнесе, но позднее.
Число новых ИП в карантинном апреле снизилось в три раза
В карантинном апреле резко снизилось число вновь открываемых ИП в России — в три с лишним раза: если в марте 2020 года открылось 64 тыс. новых ИП, то в следующем месяце лишь 19,6 тысячи. Годовое падение составило 70%: для сравнения, в апреле 2019 года в России появилось 56,7 тыс. новых ИП.
Динамику просадки можно отлично увидеть по цифрам первого квартала. В январе открылось 54,7 тыс. ИП, в феврале — марте соответственно 64,4 и 64 тыс. — всего 183,1 тысячи. Эта динамика почти совпадает с прошлогодней, когда в первом квартале появилось 181,8 новых ИП. Но если в апреле — мае 2019 года появилось дополнительно 120,8 тыс. новых ИП и в мае 2019 года число открывшихся ИП совпадало со стабильным появлением новичков в феврале и марте 2020 года (во всех случаях — больше 64 тыс. новых регистраций в качестве предпринимателей), то апрель — май 2020 года дали бизнес-ландшафту всего 46 тыс. новых ИП — в 2,6 раза меньше, чем годом ранее.
И это еще среднероссийские показатели. В некоторых регионах падение за месяц оказалось четырех- и даже пятикратным. Так, в апреле этого года в 4 раза снизилось число новичков на рынках Калужской, Костромской, Липецкой, Курской, Липецкой и даже богатой Московской области (в последней — с 4,8 тыс. до 1,1 тыс.). В 4,5—5 раз рухнули показатели в Брянской области (с почти 500 до 98), Смоленской, Тульской областях. В Москве динамика близка общероссийской: если в марте там зарегистрировано было 5,6 тыс. новых ИП, то в апреле — уже всего 1,6 тыс. (или 33,8% от прошлогоднего показателя в 4,9 тыс.). Такова плачевная ситуация в ЦФО. Худшие показатели — четырехкратное падение — в других округах продемонстрировали Калининград, Адыгея, нефтяная Югра.
|Наименование субъекта Российской Федерации
|май.20
|апр.20
|мар.20
|фев.20
|янв.20
|май.19
|апр.19
|мар.19
|фев.19
|январь 2019
|Российская Федерация
|26 419
|19 675
|64 053
|64 409
|54 695
|64 182
|56 710
|48 203
|76 487
|57 201
|Центральный федеральный округ
|6 483
|4 991
|18 597
|19 165
|16 065
|17 562
|15 796
|14 439
|23 469
|16 253
|Белгородская область
|338
|275
|740
|776
|589
|649
|545
|565
|872
|547
|Брянская область
|189
|98
|498
|428
|400
|448
|356
|337
|572
|441
|Владимирская область
|208
|134
|532
|527
|457
|532
|426
|434
|617
|521
|Воронежская область
|405
|275
|929
|940
|799
|897
|890
|740
|1 220
|729
|Ивановская область
|183
|112
|424
|503
|391
|417
|356
|358
|561
|446
|Калужская область
|138
|113
|549
|606
|464
|537
|451
|436
|709
|471
|Костромская область
|84
|48
|193
|227
|203
|202
|209
|163
|270
|215
|Курская область
|153
|93
|461
|478
|401
|369
|379
|283
|476
|363
|Липецкая область
|196
|126
|509
|469
|442
|477
|467
|417
|636
|493
|Московская область
|1 547
|1 142
|4 897
|4 867
|4 054
|4 476
|3 931
|3 629
|5 848
|3 959
|Орловская область
|125
|107
|311
|294
|264
|306
|308
|219
|329
|265
|Рязанская область
|147
|155
|451
|499
|354
|396
|420
|345
|534
|417
|Смоленская область
|113
|79
|359
|377
|345
|344
|322
|277
|435
|300
|Тамбовская область
|128
|80
|357
|408
|350
|320
|284
|243
|404
|322
|Тверская область
|217
|147
|533
|524
|481
|525
|426
|420
|610
|373
|Тульская область
|220
|143
|682
|702
|595
|668
|591
|608
|833
|649
|Ярославская область
|232
|199
|543
|515
|413
|575
|507
|397
|691
|455
|Г.Москва
|1 860
|1 665
|5 629
|6 025
|5 063
|5 424
|4 928
|4 568
|7 852
|5 274
|Северо-Западный федеральный округ
|2 878
|2 257
|6 692
|7 041
|5 647
|6 778
|5 878
|5 282
|8 262
|6 055
|Республика Карелия
|113
|72
|277
|305
|211
|268
|251
|232
|305
|251
|Республика Коми
|91
|66
|256
|238
|273
|291
|246
|191
|340
|302
|Архангельская область
|198
|134
|387
|388
|408
|379
|393
|302
|391
|407
|Вологодская область
|216
|170
|495
|511
|375
|500
|441
|391
|638
|516
|Калининградская область
|265
|115
|476
|521
|452
|482
|397
|375
|551
|423
|Ленинградская область
|444
|291
|929
|1 055
|687
|943
|753
|685
|1 103
|739
|Мурманская область
|115
|69
|263
|246
|227
|254
|219
|173
|275
|230
|Новгородская область
|86
|75
|255
|237
|192
|239
|212
|171
|272
|211
|Псковская область
|116
|77
|256
|258
|204
|275
|237
|213
|304
|244
|Г.Санкт-Петербург
|1 234
|1 188
|3 098
|3 282
|2 618
|3 147
|2 729
|2 549
|4 083
|2 732
|Южный федеральный округ
|3 808
|2 466
|7 848
|7 699
|6 500
|9 902
|6 693
|5 597
|9 403
|5 748
|Республика Адыгея (Адыгея)
|115
|54
|217
|207
|175
|197
|172
|144
|230
|162
|Республика Калмыкия
|37
|29
|99
|83
|102
|123
|96
|55
|96
|114
|Краснодарский край
|1 549
|1 149
|3 281
|3 310
|2 686
|4 353
|2 517
|2 287
|3 969
|2 832
|Астраханская область
|132
|118
|383
|384
|276
|367
|315
|266
|422
|283
|Волгоградская область
|386
|296
|842
|871
|782
|954
|857
|708
|1 029
|884
|Ростовская область
|855
|469
|1 764
|1 701
|1 483
|1 770
|1 400
|1 216
|2 179
|1 473
|Республика Крым
|651
|295
|1 052
|938
|778
|1 878
|1 114
|745
|1 197
|860
|Г.Севастополь
|83
|56
|210
|205
|218
|260
|222
|176
|281
|241
|Северо-Кавказский федеральный округ
|970
|738
|3 367
|3 052
|2 734
|2 866
|2 232
|2 167
|3 458
|2 408
|Республика Дагестан
|131
|212
|880
|758
|631
|716
|430
|483
|870
|521
|Республика Ингушетия
|18
|15
|87
|56
|44
|48
|31
|47
|51
|52
|Кабардино-Балкарская Республика
|128
|79
|274
|258
|203
|279
|247
|196
|315
|229
|Карачаево-Черкесская Республика
|54
|43
|150
|121
|148
|174
|144
|94
|146
|106
|Республика Северная Осетия - Алания
|115
|66
|252
|244
|245
|231
|164
|163
|226
|212
|Чеченская Республика
|32
|30
|442
|392
|410
|212
|197
|211
|300
|205
|Ставропольский край
|492
|293
|1 282
|1 223
|1 053
|1 206
|1 019
|973
|1 550
|1 083
|Приволжский федеральный округ
|4 976
|3 364
|11 508
|11 577
|10 356
|10 828
|10 441
|8 634
|13 622
|10 769
|Республика Башкортостан
|654
|361
|1 424
|1 514
|1 315
|1 393
|1 500
|1 091
|1 785
|1 377
|Республика Марий Эл
|63
|40
|231
|216
|209
|201
|201
|149
|278
|238
|Республика Мордовия
|129
|91
|268
|270
|190
|271
|236
|186
|289
|200
|Республика Татарстан (Татарстан)
|696
|478
|1 488
|1 554
|1 336
|1 618
|1 196
|1 166
|1 866
|1 488
|Удмуртская Республика
|277
|231
|631
|637
|687
|554
|440
|460
|734
|652
|Чувашская Республика - Чувашия
|221
|135
|590
|582
|476
|498
|453
|396
|613
|525
|Кировская область
|217
|188
|419
|472
|432
|420
|406
|356
|530
|464
|Нижегородская область
|463
|331
|1 232
|1 133
|1 079
|1 022
|1 023
|835
|1 396
|1 010
|Оренбургская область
|336
|202
|765
|746
|593
|657
|730
|483
|752
|640
|Пензенская область
|220
|116
|523
|521
|405
|462
|451
|406
|552
|408
|Пермский край
|326
|258
|1 037
|1 070
|1 131
|1 027
|1 092
|907
|1 437
|1 270
|Самарская область
|677
|460
|1 508
|1 463
|1 225
|1 422
|1 479
|1 175
|1 845
|1 298
|Саратовская область
|358
|273
|894
|842
|716
|766
|800
|607
|896
|676
|Ульяновская область
|339
|200
|498
|557
|562
|517
|449
|428
|665
|523
|Уральский федеральный округ
|2 485
|1 938
|5 538
|5 564
|4 767
|5 478
|5 131
|4 213
|6 674
|5 263
|Курганская область
|123
|126
|277
|230
|258
|232
|206
|148
|299
|256
|Свердловская область
|772
|695
|1 960
|2 011
|1 663
|2 005
|1 835
|1 513
|2 288
|1 898
|Тюменская область
|369
|225
|804
|759
|612
|750
|661
|567
|881
|673
|Челябинская область
|811
|643
|1 493
|1 494
|1 372
|1 512
|1 532
|1 310
|2 060
|1 581
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|325
|172
|752
|807
|647
|737
|711
|524
|880
|637
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|85
|77
|252
|263
|215
|242
|186
|151
|266
|218
|Сибирский федеральный округ
|3 146
|2 679
|7 022
|6 989
|5 834
|7 288
|7 194
|5 313
|7 757
|7 058
|Республика Алтай
|70
|42
|125
|77
|68
|141
|115
|66
|83
|64
|Республика Тыва
|46
|38
|135
|113
|117
|133
|142
|94
|140
|131
|Республика Хакасия
|92
|69
|188
|196
|173
|207
|189
|139
|214
|176
|Алтайский край
|425
|360
|790
|785
|679
|920
|942
|645
|900
|774
|Красноярский край
|513
|389
|1 112
|1 142
|1 004
|1 293
|1 165
|933
|1 265
|1 116
|Иркутская область
|445
|393
|1 006
|989
|775
|983
|962
|685
|1 133
|836
|Кемеровская область
|372
|339
|895
|950
|723
|846
|862
|608
|857
|766
|Новосибирская область
|675
|602
|1 703
|1 570
|1 275
|1 574
|1 646
|1 268
|1 831
|1 514
|Омская область
|296
|198
|688
|741
|685
|746
|756
|582
|881
|741
|Томская область
|212
|249
|380
|426
|335
|445
|415
|293
|453
|408
|Дальневосточный федеральный округ
|1 673
|1 242
|3 481
|3 322
|2 792
|3 480
|3 345
|2 558
|3 842
|2 546
|Республика Бурятия
|249
|123
|398
|371
|259
|377
|389
|256
|331
|280
|Республика Саха (Якутия)
|176
|128
|495
|547
|491
|548
|508
|357
|606
|492
|Приморский край
|370
|247
|831
|776
|681
|855
|832
|703
|1 060
|796
|Хабаровский край
|224
|208
|547
|518
|408
|504
|520
|420
|593
|498
|Амурская область
|239
|212
|313
|303
|257
|326
|301
|200
|338
|260
|Камчатский край
|49
|45
|165
|163
|118
|142
|154
|111
|182
|123
|Магаданская область
|39
|41
|93
|65
|62
|72
|61
|55
|96
|76
|Сахалинская область
|123
|73
|238
|218
|215
|270
|182
|187
|272
|244
|Забайкальский край
|166
|145
|340
|314
|246
|326
|321
|238
|314
|252
|Еврейская автономная область
|21
|5
|40
|35
|44
|50
|52
|26
|40
|49
|Чукотский автономный округ
|17
|15
|21
|12
|11
|10
|25
|5
|10
|8
В Татарстане в апреле-2020 открылось на 60% меньше ИП, чем годом ранее
Самая тяжелая ситуация на Кавказе, СКФО просел в 4,5 раза: число вновь открывшихся ИП снизилось с 3,3 тыс. рублей до 738, за год динамика появления новичков упала на две трети.
Абсолютный лидер — Чечня. Здесь количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в отчетном, апрельском периоде в 14 раз ниже мартовских показателей: 442 открылось в марте, только 30 смельчаков было в мае. Для сравнения, годом ранее в том же апреле открылось дополнительно почти 200 новых ИП.
В ПФО ситуация чуть хуже, чем в целом по стране. Количество зарегистрированных впервые ИП снизилось в карантинный месяц почти в 3,5 раза, с 11,5 тыс. до 3,3 тыс. Для сравнения, в прошлом апреле в ПФО появилось 1 196 новых ИП. Хуже всего положение в Чувашии (падение в 4,3 раза), Пензенской области (падение в 4,5 раза) и Пермском крае (в 4 раза). Приближается к пермской ситуации Башкирия, где число новых ИП в апреле снизилось в 3,9 раза — с 1 424 до 361. Мало того, это лишь 24% от прошлогоднего апрельского показателя (1 500). В Татарстане перед карантином в первом квартале открылось 4 378 новых ИП (что уже было на 3% меньше, чем в первом квартале 2019 года).
Почти каждый месяц в Татарстане стабильно появлялось более 1,3—1,4 тыс. новых предпринимателей. В апреле их зарегистрировалось всего 478, что составляет лишь 40% того, что было годом ранее.
Май не исправил ситуацию — ИП открывались в два раза реже
Ситуация стала исправляться лишь с концом карантина в мае. Число вновь открывшихся ИП в мае выросло в среднем по России на 34,7%: с 19,6 до 26,4 тысячи. Но и здесь положение далеко от идеального, если сравнить его с прошлогодним, когда в мае открылось 64,2 тыс. новых ИП, на 60% больше, чем в мае нынешнем.
Если сравнивать майские показатели этого года с прошлогодними, хуже всего пока приходится регионам, у которых наблюдается трехкратное отставание. Среди них Московская область и Москва, Калмыкия, Коми — по-видимому, во многом это объясняется наиболее тяжелой эпидемиологической обстановкой, из-за которой власти стали ослаблять карантин лишь в июне.
В ПФО показатели мая-2020 пока в два раза отстают от прошлогодних темпов. Так, если в мае этого года зарегистрировались почти 5 тыс. новых ИП, то в прошлом году новичков было почти 11 тысяч. Нужно отметить, что май показал в Поволжье, тем не менее, взрывной рост — новых ИП появилось в 1,5 раза больше по очевидным причинам.
Самым динамичным регионом оказалась Башкирия, где число новых ИП выросло двукратно по сравнению с апрелем — с 361 до 654. Хуже всего в Удмуртии, где динамика не превышает 20%. В Татарстане количество новых ИП в мае выросло в 1,45 раза: с 478 до 696. И все равно, как и в подавляющем большинстве регионов ПФО и в целом РФ, это в два раза меньше, чем годом ранее.
Число новых фермерских хозяйств снизилось даже на юге
На сельскохозяйственном рынке России положение еще хуже. Если число вновь открывшихся ИП в карантин упало в в 3,25 раза, то количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств за тот же период сократилось почти в 4 раза: с 2,5 тыс. в марте 2020 года до 644 — на всю страну! — в апреле.
При этом до эпидемии ситуация с КФХ относительно улучшалась. Так, в первом квартале этого года открылось 5,8 тыс. новых хозяйств, с каждым месяцем их появлялось все больше: 1 372 в январе, 1 974 в феврале и 2 456 в марте. Для сравнения, в первом квартале прошлого года открылось 5,2 тыс. КФХ, то есть рост в 2020 году поначалу составлял 11,5%.
И в отличие от ситуации с ИП, положение фермеров в европейской части России было еще хуже, чем за Уралом. Так, регионы ЦФО, особенно аграрные, рухнули по числу новых КФХ в 5,5 раза. Особенно пострадала Тамбовская область (почти 10-кратное падение), Белгородская (11-кратное), Владимирская и Калужская (12-кратное), Ярославская (13-кратное), Тульская (16-кратное). В Липецкой области количество новых фермерских хозяйств упало в 20 раз. Для более точной характеристики заметим, что в четырех регионах округа открылось не более одного хозяйства, в одном — ноль. В подавляющем большинстве — единицы.
Относительно лучшие показатели должны были быть на хлебном Юге, но и ЮФО просел в 4 раза. И если в Краснодарском крае число новых КФХ снизилось в 2,6 раза, то в соседних Волгоградской и Ростовской областях — в 6—7 раз: со 118—123 до 16—19.
Чечня лидирует и здесь: если в марте там зарегистрировано было 83 новых КФХ, то в апреле — всего одно.
|Наименование субъекта Российской Федерации
|май.20
|апр.20
|мар.20
|фев.20
|янв.20
|май.19
|апр.19
|мар.19
|фев.19
|янв.19
|Российская Федерация
|1 058
|644
|2 456
|1 974
|1 372
|1 511
|1 604
|1 612
|2 229
|1 373
|Центральный федеральный округ
|114
|71
|395
|284
|170
|248
|193
|205
|288
|158
|Белгородская область
|9
|6
|66
|32
|13
|35
|23
|25
|41
|18
|Брянская область
|12
|6
|14
|13
|10
|12
|9
|9
|11
|5
|Владимирская область
|2
|1
|12
|10
|12
|2
|9
|4
|13
|9
|Воронежская область
|14
|14
|45
|33
|23
|34
|33
|29
|32
|23
|Ивановская область
|3
|7
|10
|8
|4
|6
|4
|5
|8
|2
|Калужская область
|1
|1
|12
|11
|5
|6
|10
|11
|17
|8
|Костромская область
|5
|6
|8
|10
|2
|1
|5
|2
|7
|1
|Курская область
|9
|6
|34
|25
|11
|17
|13
|9
|16
|6
|Липецкая область
|11
|3
|61
|18
|15
|36
|11
|17
|20
|9
|Московская область
|5
|4
|21
|20
|17
|22
|17
|16
|21
|11
|Орловская область
|5
|3
|12
|13
|12
|4
|10
|15
|18
|10
|Рязанская область
|2
|4
|15
|14
|6
|11
|6
|6
|14
|5
|Смоленская область
|2
|4
|10
|7
|3
|6
|2
|6
|5
|4
|Тамбовская область
|12
|2
|19
|32
|14
|15
|18
|17
|33
|20
|Тверская область
|5
|0
|14
|6
|7
|3
|1
|5
|1
|7
|Тульская область
|11
|1
|16
|16
|6
|25
|8
|12
|11
|9
|Ярославская область
|1
|1
|13
|6
|1
|2
|5
|7
|5
|1
|Г.Москва
|5
|2
|13
|10
|9
|11
|9
|10
|15
|10
|Северо-Западный федеральный округ
|53
|23
|102
|68
|38
|52
|76
|67
|65
|45
|Республика Карелия
|12
|2
|9
|11
|3
|3
|18
|3
|4
|1
|Республика Коми
|3
|2
|11
|8
|6
|5
|3
|3
|6
|4
|Архангельская область
|6
|2
|8
|2
|6
|3
|1
|7
|5
|5
|Вологодская область
|5
|1
|2
|4
|2
|1
|4
|8
|6
|5
|Калининградская область
|6
|1
|9
|3
|6
|7
|12
|6
|17
|4
|Ленинградская область
|8
|3
|14
|10
|5
|12
|5
|8
|7
|10
|Мурманская область
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|Новгородская область
|5
|5
|31
|12
|4
|11
|19
|16
|10
|7
|Псковская область
|4
|0
|8
|6
|2
|1
|8
|7
|4
|3
|Г.Санкт-Петербург
|4
|6
|10
|11
|4
|9
|6
|8
|6
|6
|Южный федеральный округ
|199
|118
|500
|332
|218
|322
|271
|314
|456
|248
|Республика Адыгея (Адыгея)
|18
|9
|17
|10
|15
|19
|9
|23
|40
|14
|Республика Калмыкия
|5
|4
|44
|33
|25
|27
|24
|17
|33
|31
|Краснодарский край
|43
|35
|91
|84
|59
|94
|75
|67
|111
|73
|Астраханская область
|13
|13
|28
|14
|16
|21
|13
|29
|32
|19
|Волгоградская область
|24
|19
|123
|67
|37
|45
|61
|53
|76
|35
|Ростовская область
|43
|16
|118
|69
|45
|72
|44
|77
|102
|76
|Республика Крым
|50
|22
|74
|54
|20
|43
|43
|44
|60
|21
|Г.Севастополь
|3
|0
|5
|1
|1
|1
|2
|4
|2
|1
|Северо-Кавказский федеральный округ
|127
|63
|349
|341
|234
|358
|321
|307
|321
|213
|Республика Дагестан
|16
|15
|98
|72
|50
|69
|43
|62
|79
|39
|Республика Ингушетия
|11
|3
|22
|17
|7
|76
|44
|44
|32
|12
|Кабардино-Балкарская Республика
|69
|22
|55
|45
|28
|49
|30
|32
|44
|28
|Карачаево-Черкесская Республика
|11
|5
|10
|24
|8
|28
|25
|17
|23
|20
|Республика Северная Осетия - Алания
|3
|10
|40
|39
|20
|36
|25
|28
|29
|18
|Чеченская Республика
|7
|1
|83
|87
|93
|65
|117
|88
|57
|60
|Ставропольский край
|10
|7
|41
|57
|28
|35
|37
|36
|57
|36
|Приволжский федеральный округ
|357
|147
|503
|488
|300
|265
|390
|396
|599
|337
|Республика Башкортостан
|34
|9
|86
|89
|81
|63
|115
|86
|142
|87
|Республика Марий Эл
|4
|2
|12
|9
|2
|2
|10
|4
|2
|7
|Республика Мордовия
|5
|19
|10
|16
|6
|4
|3
|27
|18
|4
|Республика Татарстан (Татарстан)
|171
|32
|74
|64
|38
|44
|69
|63
|89
|57
|Удмуртская Республика
|7
|4
|12
|10
|7
|13
|5
|13
|11
|3
|Чувашская Республика - Чувашия
|10
|17
|38
|24
|8
|15
|24
|25
|26
|12
|Кировская область
|3
|0
|3
|3
|0
|2
|0
|3
|4
|1
|Нижегородская область
|15
|15
|53
|44
|17
|19
|16
|18
|24
|14
|Оренбургская область
|23
|15
|50
|84
|52
|16
|34
|19
|68
|55
|Пензенская область
|17
|4
|46
|37
|26
|16
|25
|36
|47
|14
|Пермский край
|8
|5
|33
|31
|10
|11
|18
|19
|40
|19
|Самарская область
|23
|4
|18
|17
|18
|18
|26
|26
|42
|23
|Саратовская область
|24
|15
|36
|44
|21
|19
|33
|36
|59
|27
|Ульяновская область
|13
|6
|32
|16
|14
|23
|12
|21
|27
|14
|Уральский федеральный округ
|40
|40
|130
|118
|89
|46
|61
|68
|102
|55
|Курганская область
|16
|22
|41
|51
|33
|5
|19
|14
|20
|14
|Свердловская область
|3
|6
|32
|25
|11
|15
|11
|14
|15
|6
|Тюменская область
|5
|2
|11
|2
|5
|10
|6
|8
|3
|3
|Челябинская область
|13
|8
|32
|31
|26
|9
|17
|26
|52
|26
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|3
|2
|5
|2
|4
|2
|5
|2
|8
|3
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|0
|0
|9
|7
|10
|5
|3
|4
|4
|3
|Сибирский федеральный округ
|122
|146
|312
|216
|219
|163
|194
|167
|261
|233
|Республика Алтай
|17
|10
|71
|17
|15
|13
|13
|8
|17
|7
|Республика Тыва
|7
|11
|10
|41
|78
|10
|6
|27
|62
|68
|Республика Хакасия
|6
|7
|12
|5
|4
|8
|8
|6
|8
|8
|Алтайский край
|11
|12
|49
|31
|27
|26
|29
|22
|35
|26
|Красноярский край
|21
|17
|46
|39
|38
|35
|24
|16
|39
|27
|Иркутская область
|13
|15
|47
|33
|15
|32
|28
|25
|41
|21
|Кемеровская область
|7
|6
|12
|11
|6
|11
|11
|11
|6
|9
|Новосибирская область
|9
|18
|21
|13
|17
|15
|30
|17
|21
|9
|Омская область
|7
|39
|31
|23
|16
|8
|35
|29
|27
|20
|Томская область
|24
|11
|13
|3
|3
|5
|10
|6
|5
|3
|Дальневосточный федеральный округ
|46
|36
|165
|127
|104
|57
|98
|88
|137
|62
|Республика Бурятия
|3
|16
|65
|43
|33
|6
|22
|27
|38
|10
|Республика Саха (Якутия)
|7
|4
|23
|21
|11
|7
|18
|9
|17
|25
|Приморский край
|10
|3
|19
|12
|18
|22
|16
|17
|21
|10
|Хабаровский край
|4
|2
|20
|19
|7
|0
|9
|14
|14
|13
|Амурская область
|5
|3
|8
|9
|7
|11
|20
|7
|4
|6
|Камчатский край
|1
|0
|2
|1
|0
|4
|2
|0
|3
|2
|Магаданская область
|0
|0
|3
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|Сахалинская область
|6
|1
|4
|7
|2
|1
|2
|1
|10
|4
|Забайкальский край
|8
|5
|18
|11
|24
|1
|4
|8
|23
|25
|Еврейская автономная область
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|2
|3
|5
|1
|Чукотский автономный округ
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|2
|1
|2
|1
Уже в первом квартале в Татарстане активность регистрации фермеров была ниже, чем в 2019 году
В ПФО сильнее всего в аграрном смысле пострадали Башкортостан и Пензенская область. В марте 2020 года в Башкирии появилось 86 новых КФХ, всего за первый квартал — 256 фермерских хозяйств. В апреле — лишь 9. За год показатель упал фактически в 10 раз, в апреле 2019 года, для примера, в регионе появилось 115 новых ферм. В Пензенской области в карантин появилось лишь 4 новых КФХ, тогда как за первый квартал открылось более 100 новых фермерских хозяйств.
В Татарстане ситуация чуть лучше, но лишь на краткосрочном отрезке. И положение в АПК уже было неважным, вне зависимости от коронавируса. Так, если в первом квартале прошлого года открылось более 200 новых фермерских хозяйств, то в январе — марте этого года лишь 176 (то есть на 12% меньше). В карантинный апрель появилось всего 32 новых КФХ против 74 в марте (и 69 — в апреле прошлого года).
…зато в карантинную весну «повел за собой» весь ПФО, открыв у себя большое число КФХ
В мае ситуация начала исправляться с постепенном выходом регионов из режима самоизоляции. С учетом наступления аграрного сезона динамика появления новых КФХ лучше, чем у ИП. В России число новых фермерских хозяйств в мае выросло в 1,6 раза, с 644 до 1 058. Правда, это на треть меньше, чем годом ранее.
Можно заметить, что некоторые аграрные регионы вернули себе и прошлогоднюю динамику. Так, число новых КФХ в Брянской и Владимирской областях в мае аналогично прошлогодним, в Костромской области их появилось в 5 раз больше, но количество новых фермерских хозяйств у них не превышает и 5. Больше говорят о положении дел в АПК хлебные и урожайные регионы России.
Так, например, в Астрахани число новых КФХ в мае оказалось тем же, что и апреле (13), в Краснодарском крае количество зарегистрированных вновь КФХ выросло на 28% до 43, в Волгоградскоой области — на 26,3% (до 24), в Ростовской динамика лучше прочих — там рост был почти троекратным, всего в мае зарегистрировалось 43 новых фермерских хозяйств. Тем не менее в Кранодарском крае показатели в два раза уступают прошлогодним, в Волгоградской и Ростовской областях число вновь открытых фермерских хозяйств составляет лишь менее 50% от мая прошлого года.
Самая благоприятная ситуация неожиданно сложилась в ПФО, где некоторые регионы не только продемонстрировали высокие одномесячные темпы, но и перещеголяли даже динамику прошлого года. Так, всего в Поволжье в мае 2020 года было зарегистрировано 357 новых ферм, что почти в 2,5 раза больше, чем в карантинном апреле, и на треть больше, чем годом ранее (в мае 2019 года появилось 265 новых хозяйств). Ударные темпы ПФО демонстрирует благодаря четырем регионам. В Самарской области число новых КФХ в мае выросло чуть ли не в 6 раз, в Саратовской — в 1,6 раза, в обоих регионах по сравнению с маем прошлого года динамика выросла почти на треть. В Оренбурге годовой рост в мае прибавил уже почти в 1,5 раза.
Впечатляющую динамику показал Татарстан, где в мае было зарегистрировано в пять раз больше новых КФХ, чем в апреле — 171 новое хозяйство, что почти в четыре раза больше, чем в мае 2019 года (44). Если, например, в целом по ПФО за пять месяцев 2020 года было зарегистрировано 1 795 новых КФХ, что составило лишь 90% от прошлогодних показателей, то в Татарстане за пять месяцев 2020 года было открыто 379 новых фермерских хозяйств, а это на 17,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Уже в марте прекратили свою деятельность на 77% больше ИП, чем годом ранее, — почти 70 тысяч
Любопытно, что снижение экономической активности в результате режима самоизоляции и глобального локаута выразилось не только в резком спаде открытия новых ИП и фермерских хозяйств, но и в их закрытии в апреле. В марте российский бизнес испытал шок: тогда прекратили свою деятельность 66,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 77,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего в марте 2020 года уже в разгар эпидемии и панике на рынках прекратили деятельность 66,8 тыс. предпринимателей — в марте 2019 года таковых было всего 37,7 тысячи. В Москве число «убитых» ИП выросло в марте 2020 года почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 2 196 до 4 130. В Санкт-Петербурге похожая ситуация: 2,5 тыс. закрытых ИП в марте этого года против 1,3 в марте прошлого года. В два раза выросло число ликвидированных ИП в Коми, Калининграде, Краснодарском крае, Крыму, Карачаево-Черкесии, Чечне (при этом в Дагестане исчезли с рынка почти в три раза больше ИП, чем годом ранее — почти 1000 против 357).
В ПФО ситуация аналогична общероссийской: если в марте 2019 года ушло с рынка 7,4 тыс. ИП, то в марте этого года — уже 12,7 тыс. (рост на 71,4%). Больше всего в Поволжье пострадала в этом смысле Марий Эл, где закрылось в 2,2 раза больше ИП, чем годом ранее (263 против 117). Но тяжелая ситуация — рост закрывшихся ИП по сравнению с мартом 2019 года на 80 и более процентов — и в четырех благополучных регионах. Так, в Татарстане закрылось на 84,7% больше — 1 748 ИП (при 946 годом ранее), в Нижегородской области закрывшихся ИП больше на 81,6% (закрылось 1 360 ИП), в Ульяновской области закрылось 580 ИП (против 309 год назад), в Самарской области — 1 672 (против 749 год назад).
|Наименование субъекта Российской Федерации
|май.20
|апр.20
|мар.20
|фев.20
|янв.20
|май.19
|апр.19
|мар.19
|фев.19
|янв.19
|Российская Федерация
|36 825
|36 490
|66 820
|54 740
|63 371
|51 726
|70 269
|37 718
|56 594
|59 332
|Центральный федеральный округ
|9 996
|9 487
|17 405
|14 668
|15 799
|13 000
|18 084
|9 966
|15 106
|14 692
|Белгородская область
|463
|516
|810
|757
|690
|692
|944
|559
|759
|609
|Брянская область
|308
|414
|568
|389
|494
|471
|637
|347
|473
|463
|Владимирская область
|351
|393
|573
|497
|524
|518
|634
|350
|538
|462
|Воронежская область
|590
|646
|1 402
|1 276
|1 052
|650
|1 077
|594
|884
|908
|Ивановская область
|292
|285
|488
|384
|436
|382
|546
|304
|405
|455
|Калужская область
|195
|211
|728
|526
|518
|586
|669
|384
|574
|559
|Костромская область
|154
|143
|248
|198
|219
|202
|277
|154
|179
|233
|Курская область
|237
|214
|460
|404
|471
|341
|445
|304
|447
|428
|Липецкая область
|302
|320
|646
|489
|499
|485
|621
|361
|526
|534
|Московская область
|2 347
|1 590
|3 947
|3 275
|3 844
|2 840
|4 212
|2 200
|3 406
|3 576
|Орловская область
|197
|332
|333
|295
|334
|273
|359
|212
|304
|340
|Рязанская область
|230
|169
|478
|379
|439
|348
|505
|257
|420
|407
|Смоленская область
|232
|261
|403
|341
|319
|332
|443
|252
|373
|323
|Тамбовская область
|137
|202
|381
|312
|240
|301
|373
|219
|337
|230
|Тверская область
|306
|238
|505
|436
|507
|562
|771
|419
|675
|384
|Тульская область
|366
|296
|695
|615
|546
|562
|864
|433
|590
|612
|Ярославская область
|370
|265
|610
|532
|431
|548
|710
|421
|612
|436
|Г.Москва
|2 919
|2 992
|4 130
|3 563
|4 236
|2 907
|3 997
|2 196
|3 604
|3 708
|Северо-Западный федеральный округ
|3 873
|3 561
|6 354
|5 227
|6 328
|4 909
|6 546
|3 551
|5 267
|5 579
|Республика Карелия
|124
|133
|327
|184
|227
|210
|249
|109
|248
|229
|Республика Коми
|169
|196
|387
|305
|335
|351
|421
|191
|294
|338
|Архангельская область
|238
|285
|470
|385
|398
|378
|580
|266
|414
|452
|Вологодская область
|378
|525
|496
|429
|566
|486
|687
|456
|503
|660
|Калининградская область
|343
|326
|510
|381
|469
|401
|501
|224
|433
|464
|Ленинградская область
|546
|298
|832
|734
|867
|604
|854
|501
|709
|582
|Мурманская область
|155
|142
|294
|188
|268
|268
|320
|150
|220
|259
|Новгородская область
|89
|222
|269
|218
|253
|232
|246
|163
|255
|236
|Псковская область
|164
|190
|271
|199
|225
|198
|282
|175
|236
|239
|Г.Санкт-Петербург
|1 667
|1 244
|2 498
|2 204
|2 720
|1 781
|2 406
|1 316
|1 955
|2 120
|Южный федеральный округ
|4 646
|4 910
|9 221
|7 474
|8 970
|7 117
|9 096
|4 786
|7 731
|6 893
|Республика Адыгея (Адыгея)
|125
|129
|245
|204
|173
|163
|236
|160
|208
|199
|Республика Калмыкия
|63
|61
|116
|94
|130
|109
|122
|93
|109
|110
|Краснодарский край
|1 966
|1 971
|4 021
|3 092
|3 473
|2 941
|3 675
|1 933
|3 257
|3 416
|Астраханская область
|195
|292
|420
|348
|428
|407
|436
|257
|382
|340
|Волгоградская область
|601
|621
|1 058
|927
|1 133
|868
|1 090
|608
|807
|875
|Ростовская область
|1 042
|1 111
|2 183
|1 884
|2 337
|1 681
|2 235
|1 142
|1 959
|1 953
|Республика Крым
|536
|608
|956
|741
|1 035
|759
|1 076
|476
|796
|1 079
|Г.Севастополь
|118
|117
|222
|184
|261
|189
|226
|117
|213
|298
|Северо-Кавказский федеральный округ
|1 386
|1 671
|3 984
|3 237
|3 729
|2 631
|3 709
|1 998
|3 010
|3 444
|Республика Дагестан
|217
|492
|966
|884
|950
|540
|695
|357
|581
|721
|Республика Ингушетия
|12
|17
|86
|99
|127
|53
|69
|60
|85
|73
|Кабардино-Балкарская Республика
|191
|321
|401
|345
|348
|338
|443
|228
|415
|354
|Карачаево-Черкесская Республика
|37
|90
|202
|141
|187
|100
|212
|90
|128
|196
|Республика Северная Осетия - Алания
|144
|87
|333
|224
|224
|217
|270
|210
|217
|203
|Чеченская Республика
|48
|28
|543
|370
|507
|309
|439
|264
|405
|712
|Ставропольский край
|737
|636
|1 453
|1 174
|1 386
|1 074
|1 581
|789
|1 179
|1 185
|Приволжский федеральный округ
|6 930
|7 579
|12 709
|10 282
|12 102
|10 177
|13 832
|7 412
|11 521
|11 950
|Республика Башкортостан
|863
|886
|1 681
|1 453
|1 726
|1 356
|1 763
|1 100
|1 691
|1 635
|Республика Марий Эл
|137
|150
|263
|210
|206
|177
|266
|117
|180
|242
|Республика Мордовия
|104
|156
|326
|217
|183
|188
|277
|186
|232
|200
|Республика Татарстан (Татарстан)
|914
|1 044
|1 748
|1 251
|1 774
|1 597
|2 061
|946
|1 836
|1 645
|Удмуртская Республика
|367
|466
|661
|568
|678
|564
|707
|444
|655
|764
|Чувашская Республика - Чувашия
|318
|731
|532
|496
|523
|443
|652
|336
|484
|560
|Кировская область
|396
|544
|529
|430
|564
|444
|630
|321
|421
|474
|Нижегородская область
|754
|830
|1 360
|1 002
|1 241
|959
|1 424
|749
|1 182
|1 150
|Оренбургская область
|513
|403
|795
|621
|735
|592
|818
|465
|775
|809
|Пензенская область
|331
|319
|537
|458
|494
|450
|604
|327
|475
|474
|Пермский край
|635
|498
|1 178
|1 086
|1 130
|1 054
|1 349
|734
|1 108
|1 259
|Самарская область
|785
|644
|1 672
|1 301
|1 502
|1 298
|1 849
|885
|1 383
|1 509
|Саратовская область
|416
|488
|847
|673
|866
|642
|910
|500
|680
|734
|Ульяновская область
|397
|420
|580
|516
|480
|413
|546
|309
|437
|495
|Уральский федеральный округ
|3 690
|3 146
|5 944
|4 871
|5 953
|4 606
|6 463
|3 657
|4 809
|5 490
|Курганская область
|174
|165
|273
|213
|235
|217
|326
|131
|286
|216
|Свердловская область
|1 335
|1 150
|1 919
|1 643
|2 236
|1 480
|1 932
|1 127
|1 515
|2 030
|Тюменская область
|465
|288
|768
|640
|745
|547
|782
|396
|576
|623
|Челябинская область
|1 131
|1 072
|1 861
|1 494
|1 663
|1 429
|2 060
|1 324
|1 514
|1 547
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|443
|358
|852
|652
|818
|722
|1 032
|505
|696
|807
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|142
|113
|271
|229
|256
|211
|331
|174
|222
|267
|Сибирский федеральный округ
|4 336
|4 133
|7 445
|6 127
|6 841
|6 077
|8 252
|4 202
|6 064
|7 191
|Республика Алтай
|50
|78
|96
|113
|107
|82
|100
|55
|85
|77
|Республика Тыва
|60
|88
|162
|123
|119
|108
|143
|79
|122
|113
|Республика Хакасия
|162
|176
|218
|169
|196
|194
|265
|166
|175
|211
|Алтайский край
|497
|538
|847
|702
|762
|746
|1 031
|510
|691
|839
|Красноярский край
|644
|598
|1 333
|1 112
|1 211
|1 010
|1 470
|764
|962
|1 171
|Иркутская область
|702
|575
|1 085
|752
|946
|898
|1 210
|608
|915
|948
|Кемеровская область
|557
|569
|1 011
|834
|773
|797
|971
|455
|725
|677
|Новосибирская область
|957
|849
|1 469
|1 211
|1 514
|1 134
|1 504
|781
|1 143
|1 281
|Омская область
|438
|348
|811
|744
|766
|729
|1 009
|493
|848
|783
|Томская область
|269
|314
|413
|367
|447
|379
|549
|291
|398
|407
|Дальневосточный федеральный округ
|1 968
|2 003
|3 758
|2 854
|3 649
|3 209
|4 287
|2 146
|3 086
|2 716
|Республика Бурятия
|235
|247
|359
|255
|426
|367
|522
|221
|318
|381
|Республика Саха (Якутия)
|296
|249
|645
|454
|558
|536
|652
|356
|505
|587
|Приморский край
|428
|411
|883
|679
|834
|807
|1 080
|538
|773
|780
|Хабаровский край
|329
|345
|556
|486
|576
|470
|601
|319
|436
|465
|Амурская область
|216
|258
|358
|268
|322
|255
|378
|166
|277
|306
|Камчатский край
|63
|86
|210
|116
|136
|147
|185
|92
|141
|169
|Магаданская область
|35
|47
|105
|65
|73
|87
|110
|91
|102
|82
|Сахалинская область
|121
|99
|237
|193
|273
|186
|279
|124
|212
|244
|Забайкальский край
|196
|217
|332
|288
|388
|284
|402
|204
|273
|303
|Еврейская автономная область
|37
|37
|52
|40
|54
|49
|56
|29
|38
|65
|Чукотский автономный округ
|12
|7
|21
|10
|9
|21
|22
|6
|11
|18
Повальный исход ИП, случившийся в марте, в апреле резко сократился
При этом в апреле, когда вся Россия ушла на карантин, число ИП, прекративших свою деятельность в отчетном периоде, уменьшилось в 1,8 раза — с 66,8 тыс. до 36,5 тыс. (это лишь 50% от прошлогоднего апрельского показателя). В мае ситуация не изменилась — ушло лишь 36,8 тыс. ИП (70% от показателя мая-2019). Во всех случаях с марта по май в более 96% случаев индивидуальные предприниматели прекратили деятельность именно по экономическим причинам — в связи с принятием решения о прекращении деятельности или банкротством. Но эта же активность с принятием решения в апреле — мае резко снизилась (см. мнение экспертов). Для сравнения, в марте, когда экономика уже уходила в пике, но локаута еще не было, число прекративших деятельность ИП резко выросло к марту 2019 года 1,7 раза — с 37,7 до 66,8 тыс.
В ПФО в марте решение прекратить свою деятельность было принято 12,7 тысячи индивидуальных предпринимателей, что на 71,4% больше, чем в марте 2019 года. В Татарстане число прекративших деятельность ИП в марте 2020 года относительно аналогичного показателя прошлого года выросло почти в 2 раза, составив 1 748 ИП. Хуже всего ситуация была в беднейшей Марий Эл, где с рынка кризис «слизал» в 2 раза больше ИП в марте, чем годом ранее, в Нижегородской области (1 360 против 750), Самарской области (1 675 против 885 годом ранее) и Ульяновске (рост почти двукратный).
Однако уже в апреле активность по ликвидации ИП в Поволжье упала в 1,5 с лишним раза — до 7,5 тыс., продолжая падать и в мае — до 7 тыс. к концу месяца. В Татарстане активность по ликвидации снизилась вообще в 1,6 раза — до 1 044 ИП. В два и более раза меньше ликвидировано ИП в Мордовии, Пермском крае, Самарской области.
|Наименование субъекта Российской Федерации
|май.20
|апр.20
|мар.20
|фев.20
|янв.20
|май.19
|апр.19
|мар.19
|фев.19
|янв.19
|Российская Федерация
|35 450
|34 523
|64 395
|52 761
|60 994
|49 308
|68 069
|36 259
|54 225
|57 330
|Центральный федеральный округ
|9 533
|8 869
|16 719
|14 072
|15 129
|12 235
|17 468
|9 573
|14 377
|14 079
|Белгородская область
|448
|500
|789
|739
|672
|668
|918
|548
|722
|579
|Брянская область
|302
|402
|552
|380
|479
|450
|616
|328
|461
|450
|Владимирская область
|335
|373
|560
|487
|506
|493
|617
|343
|523
|435
|Воронежская область
|579
|615
|1 369
|1 249
|1 003
|621
|1 042
|580
|845
|877
|Ивановская область
|283
|271
|473
|373
|427
|364
|526
|298
|387
|440
|Калужская область
|184
|176
|689
|468
|471
|517
|631
|367
|539
|514
|Костромская область
|151
|138
|238
|185
|206
|197
|272
|152
|173
|228
|Курская область
|225
|206
|445
|396
|454
|329
|436
|294
|432
|413
|Липецкая область
|289
|303
|619
|476
|488
|461
|608
|350
|511
|518
|Московская область
|2 218
|1 422
|3 765
|3 103
|3 691
|2 634
|4 061
|2 094
|3 232
|3 438
|Орловская область
|190
|326
|322
|291
|326
|265
|353
|209
|299
|336
|Рязанская область
|219
|151
|456
|361
|406
|318
|484
|250
|405
|399
|Смоленская область
|222
|238
|375
|327
|298
|307
|414
|232
|350
|280
|Тамбовская область
|127
|195
|367
|303
|236
|295
|365
|211
|327
|222
|Тверская область
|293
|220
|482
|426
|489
|525
|749
|391
|645
|370
|Тульская область
|348
|266
|669
|586
|513
|538
|841
|415
|573
|591
|Ярославская область
|357
|249
|594
|519
|404
|518
|698
|413
|595
|420
|Г.Москва
|2 763
|2 818
|3 955
|3 403
|4 060
|2 735
|3 837
|2 098
|3 358
|3 549
|Северо-Западный федеральный округ
|3 720
|3 351
|6 128
|5 043
|6 080
|4 684
|6 351
|3 392
|5 034
|5 388
|Республика Карелия
|119
|121
|318
|177
|219
|199
|245
|106
|241
|224
|Республика Коми
|163
|181
|369
|296
|324
|340
|409
|186
|276
|326
|Архангельская область
|233
|274
|450
|368
|386
|363
|568
|262
|405
|437
|Вологодская область
|370
|512
|485
|416
|550
|466
|673
|436
|491
|644
|Калининградская область
|328
|313
|484
|364
|437
|377
|487
|214
|413
|450
|Ленинградская область
|514
|264
|810
|724
|834
|572
|825
|482
|680
|554
|Мурманская область
|151
|134
|276
|179
|256
|255
|311
|144
|212
|241
|Новгородская область
|86
|210
|262
|205
|244
|220
|235
|155
|238
|225
|Псковская область
|159
|182
|262
|190
|220
|181
|272
|166
|222
|234
|Г.Санкт-Петербург
|1 597
|1 160
|2 412
|2 124
|2 610
|1 711
|2 326
|1 241
|1 856
|2 053
|Южный федеральный округ
|4 492
|4 706
|8 939
|7 228
|8 661
|6 833
|8 776
|4 576
|7 336
|6 597
|Республика Адыгея (Адыгея)
|119
|125
|237
|199
|165
|156
|226
|157
|197
|196
|Республика Калмыкия
|62
|59
|113
|93
|129
|103
|120
|92
|104
|109
|Краснодарский край
|1 892
|1 892
|3 904
|2 989
|3 358
|2 827
|3 537
|1 845
|3 108
|3 269
|Астраханская область
|188
|280
|408
|327
|408
|385
|419
|245
|367
|314
|Волгоградская область
|584
|594
|1 028
|892
|1 106
|838
|1 065
|587
|788
|844
|Ростовская область
|1 010
|1 053
|2 107
|1 832
|2 251
|1 626
|2 159
|1 089
|1 816
|1 865
|Республика Крым
|523
|595
|925
|721
|1 001
|723
|1 037
|448
|758
|1 032
|Г.Севастополь
|114
|108
|217
|175
|243
|175
|213
|113
|198
|284
|Северо-Кавказский федеральный округ
|1 343
|1 603
|3 870
|3 152
|3 629
|2 557
|3 631
|1 935
|2 899
|3 385
|Республика Дагестан
|211
|482
|949
|870
|941
|529
|683
|344
|564
|709
|Республика Ингушетия
|12
|17
|84
|98
|125
|52
|68
|59
|83
|73
|Кабардино-Балкарская Республика
|187
|315
|396
|342
|345
|332
|438
|220
|409
|352
|Карачаево-Черкесская Республика
|36
|84
|194
|141
|182
|95
|206
|88
|125
|190
|Республика Северная Осетия - Алания
|139
|85
|325
|213
|220
|213
|267
|202
|201
|198
|Чеченская Республика
|43
|24
|530
|361
|486
|303
|427
|261
|395
|707
|Ставропольский край
|715
|596
|1 392
|1 127
|1 330
|1 033
|1 542
|761
|1 122
|1 156
|Приволжский федеральный округ
|6 702
|7 220
|12 284
|9 951
|11 706
|9 796
|13 488
|7 158
|11 151
|11 666
|Республика Башкортостан
|835
|842
|1 642
|1 416
|1 669
|1 322
|1 718
|1 076
|1 650
|1 593
|Республика Марий Эл
|135
|144
|256
|206
|200
|172
|262
|112
|176
|235
|Республика Мордовия
|103
|151
|317
|213
|181
|178
|271
|183
|222
|198
|Республика Татарстан (Татарстан)
|898
|991
|1 698
|1 214
|1 716
|1 559
|2 025
|924
|1 806
|1 610
|Удмуртская Республика
|358
|449
|637
|551
|669
|547
|697
|428
|640
|751
|Чувашская Республика - Чувашия
|312
|718
|526
|489
|515
|427
|641
|329
|476
|548
|Кировская область
|390
|537
|519
|421
|551
|431
|618
|313
|410
|467
|Нижегородская область
|725
|750
|1 273
|960
|1 189
|904
|1 361
|714
|1 115
|1 115
|Оренбургская область
|496
|382
|767
|601
|713
|553
|794
|444
|751
|781
|Пензенская область
|314
|307
|522
|447
|480
|431
|593
|310
|453
|462
|Пермский край
|600
|468
|1 124
|1 046
|1 090
|1 005
|1 300
|700
|1 050
|1 227
|Самарская область
|753
|609
|1 625
|1 244
|1 437
|1 272
|1 821
|862
|1 338
|1 483
|Саратовская область
|398
|463
|818
|644
|836
|612
|884
|473
|655
|719
|Ульяновская область
|385
|409
|560
|499
|460
|383
|526
|295
|425
|477
|Уральский федеральный округ
|3 575
|2 992
|5 738
|4 709
|5 735
|4 388
|6 268
|3 538
|4 611
|5 312
|Курганская область
|169
|153
|265
|208
|228
|208
|315
|126
|277
|207
|Свердловская область
|1 285
|1 106
|1 861
|1 586
|2 154
|1 409
|1 885
|1 084
|1 453
|1 969
|Тюменская область
|452
|273
|742
|623
|722
|532
|765
|389
|557
|594
|Челябинская область
|1 107
|1 031
|1 796
|1 444
|1 608
|1 356
|1 995
|1 294
|1 444
|1 496
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|427
|330
|820
|634
|781
|688
|989
|481
|663
|789
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|135
|99
|254
|214
|242
|195
|319
|164
|217
|257
|Сибирский федеральный округ
|4 191
|3 906
|7 177
|5 896
|6 568
|5 807
|7 990
|4 053
|5 864
|6 989
|Республика Алтай
|50
|76
|93
|109
|105
|81
|97
|54
|84
|74
|Республика Тыва
|58
|85
|159
|121
|115
|107
|141
|77
|120
|113
|Республика Хакасия
|158
|171
|212
|166
|189
|183
|258
|163
|169
|207
|Алтайский край
|478
|512
|828
|690
|733
|719
|1 002
|495
|673
|811
|Красноярский край
|613
|568
|1 285
|1 071
|1 168
|960
|1 428
|742
|920
|1 138
|Иркутская область
|678
|539
|1 034
|718
|892
|856
|1 145
|582
|873
|912
|Кемеровская область
|543
|538
|981
|795
|732
|761
|953
|443
|700
|653
|Новосибирская область
|928
|795
|1 406
|1 147
|1 458
|1 073
|1 445
|739
|1 113
|1 243
|Омская область
|427
|327
|787
|721
|744
|701
|988
|478
|825
|763
|Томская область
|258
|295
|392
|358
|432
|366
|533
|280
|387
|400
|Дальневосточный федеральный округ
|1 894
|1 876
|3 540
|2 710
|3 486
|3 008
|4 097
|2 034
|2 953
|2 598
|Республика Бурятия
|235
|232
|337
|250
|421
|356
|501
|217
|309
|381
|Республика Саха (Якутия)
|285
|233
|602
|432
|532
|511
|612
|321
|483
|561
|Приморский край
|404
|380
|850
|645
|788
|722
|1 039
|507
|728
|744
|Хабаровский край
|320
|334
|535
|464
|552
|447
|583
|312
|418
|445
|Амурская область
|211
|249
|347
|258
|310
|248
|367
|160
|270
|297
|Камчатский край
|59
|79
|196
|110
|127
|139
|176
|88
|130
|163
|Магаданская область
|35
|39
|88
|58
|63
|76
|98
|82
|97
|78
|Сахалинская область
|117
|87
|206
|178
|260
|174
|265
|116
|208
|232
|Забайкальский край
|186
|199
|310
|266
|373
|268
|385
|196
|263
|294
|Еврейская автономная область
|34
|37
|51
|39
|51
|47
|50
|29
|38
|63
|Чукотский автономный округ
|8
|7
|18
|10
|9
|20
|21
|6
|9
|15
Меньше всего новые юрлица открывались в самых пострадавших регионах, особенно Москве
Если число вновь зарегистрированных ИП в апреле упало, то количество коммерческих организаций, сведения о которых в апреле внесли в ЕГРЮЛ, просто рухнуло — в 2,5 раза. В марте 2020 года в России было зарегистрировано 23,5 тыс. новых юрлиц (на 3 тыс. больше, чем в марте 2019 года), а в карантинный месяц — всего 9,5 тысячи.
Лишь к концу мая активность коммерсантов выросла, они успели открыть уже 11 тыс. новых компаний, что, впрочем, всего равно почти в 2 раза меньше, чем в мае 2019 года.
Особенно отчетливо то, как ситуация локаута ударила по нормально существующей экономике, можно увидеть по самому развитому региону РФ — Москве, где число новых организаций в апреле сократилось в 4 раза — с 5 440 до 1 314 (что неудивительно, учитывая самый жесткий карантин, введенный Сергеем Собяниным). И даже в мае, когда столица РФ еще сидела в режиме самоизоляции, открыто было всего 1,6 тыс. новых компаний, что составляет лишь треть от прошлогоднего показателя. Похожая ситуация в не менее пострадавшем Краснодарском крае, где число новых юрлиц в апреле упало почти в 5 раз — с 718 до 151.
|Наименование субъекта Российской Федерации
|май.20
|апр.20
|мар.20
|фев.20
|янв.20
|май.19
|апр.19
|мар.19
|фев.19
|янв.19
|ЮЛ
|ЮЛ
|ЮЛ
|ЮЛ
|ЮЛ
|ЮЛ
|ЮЛ
|ЮЛ
|ЮЛ
|ЮЛ
|Российская Федерация
|11 096
|9 522
|23 541
|23 481
|15 614
|20 863
|22 010
|20 240
|31 907
|16 761
|Центральный федеральный округ
|3 504
|2 947
|9 281
|9 015
|5 838
|8 390
|8 634
|8 240
|15 219
|6 507
|Белгородская область
|116
|129
|321
|292
|171
|248
|206
|176
|284
|168
|Брянская область
|40
|55
|88
|69
|46
|57
|60
|62
|91
|50
|Владимирская область
|44
|36
|93
|91
|53
|71
|81
|76
|118
|72
|Воронежская область
|211
|232
|425
|404
|280
|311
|346
|369
|520
|224
|Ивановская область
|140
|121
|227
|257
|139
|177
|188
|180
|218
|162
|Калужская область
|44
|29
|92
|107
|75
|93
|80
|80
|104
|79
|Костромская область
|26
|11
|62
|48
|45
|40
|43
|43
|47
|35
|Курская область
|95
|82
|165
|144
|69
|110
|85
|67
|139
|84
|Липецкая область
|72
|56
|162
|167
|114
|116
|109
|88
|142
|99
|Московская область
|523
|372
|1 117
|1 064
|765
|1 104
|1 185
|1 231
|1 805
|1 109
|Орловская область
|45
|35
|65
|66
|56
|55
|55
|40
|51
|54
|Рязанская область
|78
|67
|134
|151
|94
|86
|116
|117
|167
|136
|Смоленская область
|114
|79
|236
|231
|161
|124
|190
|152
|223
|133
|Тамбовская область
|26
|34
|68
|85
|61
|51
|67
|79
|84
|60
|Тверская область
|89
|87
|146
|139
|101
|111
|143
|123
|156
|85
|Тульская область
|74
|86
|182
|147
|91
|115
|130
|84
|183
|118
|Ярославская область
|135
|122
|258
|206
|138
|164
|209
|177
|257
|178
|Г.Москва
|1 632
|1 314
|5 440
|5 347
|3 379
|5 357
|5 341
|5 096
|10 630
|3 661
|Северо-Западный федеральный округ
|1 372
|1 297
|2 857
|2 765
|1 722
|2 994
|3 179
|2 839
|3 669
|2 020
|Республика Карелия
|41
|26
|59
|69
|47
|60
|69
|75
|75
|59
|Республика Коми
|31
|20
|44
|45
|38
|35
|58
|47
|64
|43
|Архангельская область
|31
|26
|65
|75
|36
|42
|55
|54
|72
|36
|Вологодская область
|164
|189
|354
|347
|209
|248
|230
|212
|269
|202
|Калининградская область
|97
|68
|139
|124
|95
|204
|104
|85
|132
|101
|Ленинградская область
|116
|105
|242
|237
|135
|303
|220
|197
|263
|111
|Мурманская область
|40
|16
|48
|33
|30
|28
|45
|33
|33
|26
|Новгородская область
|32
|22
|50
|67
|25
|33
|42
|40
|62
|39
|Псковская область
|19
|24
|28
|32
|24
|50
|56
|67
|89
|69
|Г.Санкт-Петербург
|801
|801
|1 828
|1 736
|1 083
|1 991
|2 300
|2 029
|2 610
|1 334
|Южный федеральный округ
|606
|454
|1 534
|1 725
|1 161
|1 315
|1 351
|1 276
|1 848
|951
|Республика Адыгея (Адыгея)
|5
|9
|23
|22
|21
|17
|22
|18
|30
|14
|Республика Калмыкия
|4
|6
|21
|16
|5
|9
|8
|8
|11
|6
|Краснодарский край
|272
|151
|718
|609
|462
|647
|667
|598
|860
|497
|Астраханская область
|26
|15
|69
|54
|45
|40
|55
|42
|58
|37
|Волгоградская область
|61
|55
|126
|132
|98
|96
|85
|92
|158
|96
|Ростовская область
|158
|145
|393
|690
|412
|319
|332
|343
|487
|301
|Республика Крым
|56
|52
|129
|145
|87
|138
|132
|134
|182
|126
|Г.Севастополь
|24
|21
|55
|57
|31
|49
|50
|41
|62
|42
|Северо-Кавказский федеральный округ
|228
|314
|541
|553
|378
|386
|411
|376
|536
|341
|Республика Дагестан
|38
|33
|115
|139
|95
|89
|77
|80
|126
|76
|Республика Ингушетия
|18
|23
|44
|44
|22
|20
|20
|23
|43
|38
|Кабардино-Балкарская Республика
|21
|25
|48
|55
|46
|40
|59
|34
|53
|36
|Карачаево-Черкесская Республика
|15
|168
|29
|30
|19
|26
|15
|12
|21
|19
|Республика Северная Осетия - Алания
|33
|16
|55
|59
|37
|46
|39
|29
|46
|27
|Чеченская Республика
|29
|9
|97
|82
|62
|64
|53
|51
|77
|46
|Ставропольский край
|74
|40
|153
|144
|97
|101
|148
|147
|170
|99
|Приволжский федеральный округ
|2 446
|2 142
|4 453
|4 370
|3 182
|3 371
|3 994
|3 425
|5 054
|3 204
|Республика Башкортостан
|389
|273
|701
|750
|642
|430
|558
|489
|778
|478
|Республика Марий Эл
|21
|20
|43
|49
|30
|36
|52
|43
|55
|35
|Республика Мордовия
|26
|23
|47
|49
|28
|41
|45
|40
|59
|31
|Республика Татарстан (Татарстан)
|516
|497
|956
|887
|670
|736
|752
|606
|936
|652
|Удмуртская Республика
|131
|131
|247
|258
|169
|165
|212
|163
|245
|165
|Чувашская Республика - Чувашия
|47
|44
|104
|95
|59
|91
|78
|74
|122
|86
|Кировская область
|60
|48
|108
|109
|96
|77
|117
|93
|129
|86
|Нижегородская область
|249
|256
|535
|531
|408
|405
|468
|455
|620
|353
|Оренбургская область
|68
|55
|151
|146
|94
|111
|140
|98
|164
|167
|Пензенская область
|55
|46
|125
|133
|83
|97
|107
|108
|172
|96
|Пермский край
|156
|160
|333
|335
|229
|270
|314
|263
|320
|210
|Самарская область
|521
|406
|678
|682
|428
|661
|863
|735
|1 037
|582
|Саратовская область
|109
|111
|263
|198
|135
|137
|166
|163
|230
|154
|Ульяновская область
|98
|72
|162
|148
|111
|114
|123
|96
|189
|109
|Уральский федеральный округ
|926
|723
|1 520
|1 577
|1 092
|1 272
|1 427
|1 316
|1 775
|1 160
|Курганская область
|11
|14
|42
|38
|41
|39
|40
|29
|48
|31
|Свердловская область
|388
|357
|711
|656
|487
|581
|622
|600
|802
|512
|Тюменская область
|108
|67
|191
|200
|126
|202
|225
|230
|241
|196
|Челябинская область
|343
|222
|441
|536
|330
|330
|413
|336
|516
|320
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|59
|53
|104
|114
|90
|96
|105
|94
|127
|79
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|17
|10
|31
|33
|18
|24
|22
|27
|41
|22
|Сибирский федеральный округ
|1 266
|1 167
|2 321
|2 422
|1 523
|2 192
|2 108
|1 899
|2 649
|1 761
|Республика Алтай
|13
|7
|18
|25
|17
|13
|25
|16
|19
|24
|Республика Тыва
|6
|12
|7
|19
|9
|6
|8
|5
|19
|4
|Республика Хакасия
|19
|14
|40
|27
|23
|32
|30
|27
|39
|38
|Алтайский край
|228
|182
|400
|384
|236
|305
|321
|260
|347
|222
|Красноярский край
|173
|130
|275
|292
|189
|348
|293
|271
|357
|223
|Иркутская область
|139
|108
|280
|306
|182
|255
|214
|241
|345
|200
|Кемеровская область
|90
|89
|196
|166
|105
|164
|198
|174
|235
|142
|Новосибирская область
|365
|374
|618
|654
|441
|714
|703
|600
|855
|524
|Омская область
|171
|164
|325
|392
|217
|236
|220
|210
|296
|185
|Томская область
|62
|87
|162
|157
|104
|119
|96
|95
|137
|103
|Дальневосточный федеральный округ
|748
|478
|1 034
|1 054
|718
|943
|906
|869
|1 157
|649
|Республика Бурятия
|239
|72
|107
|175
|107
|157
|104
|108
|134
|68
|Республика Саха (Якутия)
|63
|45
|140
|131
|96
|100
|99
|84
|110
|89
|Приморский край
|188
|109
|305
|268
|188
|264
|265
|289
|379
|232
|Хабаровский край
|109
|129
|173
|199
|152
|174
|169
|152
|215
|167
|Амурская область
|60
|40
|106
|82
|62
|75
|81
|67
|107
|54
|Камчатский край
|24
|13
|41
|50
|24
|47
|45
|33
|61
|34
|Магаданская область
|6
|10
|27
|27
|9
|14
|14
|16
|13
|13
|Сахалинская область
|27
|34
|53
|58
|41
|52
|72
|64
|65
|45
|Забайкальский край
|30
|22
|64
|53
|35
|57
|45
|46
|56
|28
|Еврейская автономная область
|2
|3
|9
|8
|3
|1
|11
|7
|12
|11
|Чукотский автономный округ
|0
|1
|9
|3
|1
|2
|1
|3
|5
|4
В 11 регионах число новых юрлиц в апреле — мае упало в 2 раза
В регионах ПФО в среднем в апреле открывалось в два раза меньше компаний, чем в марте 2020 года — 2142 против 4453, и во столько же примерно раз меньше, чем годом ранее (3 994). Но к маю 2020 года Поволжье все-таки начало выбираться из локаута, открылось уже 2,4 тыс. новых предприятий, что составляло уже две трети от прошлогоднего майского показателя. У Татарстана один из лучших показателей в этом смысле, хотя и здесь число компаний-новичков упало в 1,9 раза, с 956 до 497.
А, к примеру, в 11 регионах ПФО показатели упали в 2 с лишним раза. Хуже всего дело обстояло в Башкирии, где в апреле открылось в 2,5 раза меньше юрлиц, чем в марте — всего 273 компании. Зато у РБ же и лучшие майские показатели, когда после локаута башкирские бизнесмены успели открыть почти 400 новых юридических лиц, для сравнения — в мае 2019 года там было открыто 430 (то есть лишь на 10% больше).
В Татарстане же в посткарантинном мае было открыто немногим больше, чем в апреле, — 516 компаний, что составляет лишь две трети от прошлогоднего показателя.
Как тотальная чистка реестра ФНС могла повлиять на статистику локдауна
Похожая и, казалось бы, парадоксальная ситуация сложилась и с динамикой по закрытию юридических лиц, коммерческих организаций, включая закрытие в связи с ликвидацией и по иным основаниям, а не просто в результате чисток реестра, которой, как мы напомним, ФНС под руководством Михаила Мишустина, занималась последние годы.
Как писала газета «Реальное время», большие «чистки» налоговиков (и активизировавшаяся борьба с «обналом») начались еще во второй половине 2017 года сразу после введения двух новых оснований для исключения юридического лица из ЕГРЮЛ по решению ФНС. К уже имеющимся двум (непредоставление налоговой отчетности и отсутствие операций по банковским счетам в течение года) были добавлены — невозможность ликвидировать общество в связи с отсутствием необходимых средств у учредителей и отметка о недостоверности сведений об адресе организации, содержащаяся в ЕГРЮЛ больше шести месяцев.
Первая «поправка» могла помочь бизнесу закрыть ненужные юрлица, но не давала избежать субсидиарной ответственности, если на закрывающемся предприятии висят долги (тем более перед налоговиками). Раньше участников и руководство ООО могли привлечь к ответственности по обязательствам только в рамках процедуры банкротства, теперь же (в силу п. 3.1 Закона об ООО) это возможно и после административного исключения из ЕГРЮЛ. После же закрытия предприятий по этой причине или из-за неверных сведений руководителям и учредителям организаций (с долей более 50%) в течение 3 лет запрещается становиться руководителями или учредителями в других организациях.
Чистки из-за недостоверных сведений были предприняты налоговиками в рамках борьбы с покупными адресами, «неживыми» директорами, фирмами-однодневками и прочим (главным признаком фирмы-однодневки считается адрес массовой регистрации, когда по одному адресу находятся десятки и сотни юридических лиц).
|Наименование субъекта Российской Федерации
|май.20
|апр.20
|мар.20
|фев.20
|янв.20
|май.19
|апр.19
|мар.19
|фев.19
|янв.19
|Российская Федерация
|3 142
|3 556
|5 883
|4 461
|4 514
|5 542
|6 672
|5 656
|5 181
|4 422
|Центральный федеральный округ
|842
|1 001
|1 758
|1 281
|1 346
|1 519
|1 851
|1 538
|1 455
|1 328
|Белгородская область
|28
|22
|42
|53
|26
|31
|55
|44
|37
|28
|Брянская область
|15
|12
|32
|23
|18
|33
|22
|29
|31
|27
|Владимирская область
|14
|25
|40
|28
|47
|44
|29
|51
|37
|47
|Воронежская область
|41
|48
|61
|61
|44
|84
|63
|62
|63
|41
|Ивановская область
|13
|18
|34
|33
|31
|47
|47
|47
|36
|37
|Калужская область
|15
|17
|25
|14
|22
|30
|32
|20
|19
|16
|Костромская область
|9
|15
|17
|13
|19
|28
|15
|8
|18
|20
|Курская область
|8
|12
|26
|18
|31
|12
|24
|19
|14
|14
|Липецкая область
|20
|10
|38
|29
|19
|31
|29
|34
|28
|35
|Московская область
|107
|127
|259
|177
|216
|205
|265
|237
|204
|200
|Орловская область
|15
|13
|29
|12
|15
|30
|33
|22
|21
|20
|Рязанская область
|14
|11
|26
|22
|31
|18
|22
|23
|26
|13
|Смоленская область
|22
|17
|44
|37
|34
|47
|44
|35
|38
|32
|Тамбовская область
|18
|24
|44
|29
|31
|43
|37
|29
|29
|19
|Тверская область
|30
|28
|61
|37
|32
|50
|59
|64
|39
|42
|Тульская область
|26
|38
|60
|45
|43
|60
|53
|44
|52
|37
|Ярославская область
|42
|25
|29
|29
|37
|32
|42
|41
|29
|25
|Г.Москва
|405
|539
|891
|621
|650
|694
|980
|729
|734
|675
|Северо-Западный федеральный округ
|617
|666
|1 049
|810
|788
|1 032
|1 204
|1 002
|911
|762
|Республика Карелия
|22
|20
|23
|24
|42
|30
|36
|28
|19
|33
|Республика Коми
|22
|25
|26
|26
|30
|33
|34
|31
|22
|24
|Архангельская область
|23
|20
|41
|31
|23
|41
|28
|30
|31
|32
|Вологодская область
|35
|50
|84
|72
|62
|98
|104
|104
|89
|72
|Калининградская область
|30
|47
|42
|30
|45
|49
|67
|40
|50
|26
|Ленинградская область
|24
|30
|39
|31
|28
|47
|37
|41
|24
|38
|Мурманская область
|11
|17
|22
|17
|22
|23
|24
|24
|22
|14
|Новгородская область
|8
|5
|15
|10
|15
|19
|22
|20
|29
|18
|Псковская область
|10
|6
|20
|12
|8
|16
|19
|13
|16
|10
|Г.Санкт-Петербург
|432
|446
|737
|557
|513
|676
|833
|671
|609
|495
|Южный федеральный округ
|146
|238
|432
|377
|337
|443
|552
|519
|434
|296
|Республика Адыгея (Адыгея)
|1
|0
|7
|7
|5
|10
|6
|6
|8
|5
|Республика Калмыкия
|4
|6
|6
|3
|4
|7
|6
|5
|3
|1
|Краснодарский край
|41
|91
|152
|127
|108
|165
|193
|171
|135
|118
|Астраханская область
|2
|6
|21
|19
|22
|23
|25
|22
|25
|15
|Волгоградская область
|25
|42
|58
|61
|50
|60
|102
|92
|83
|63
|Ростовская область
|33
|46
|110
|99
|100
|108
|123
|157
|99
|94
|Республика Крым
|28
|37
|60
|45
|33
|62
|67
|48
|58
|36
|Г.Севастополь
|12
|10
|18
|16
|15
|8
|30
|18
|23
|16
|Северо-Кавказский федеральный округ
|28
|47
|71
|76
|52
|83
|120
|99
|93
|86
|Республика Дагестан
|0
|8
|8
|16
|2
|11
|12
|19
|9
|7
|Республика Ингушетия
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|0
|3
|2
|4
|Кабардино-Балкарская Республика
|8
|9
|9
|8
|8
|18
|17
|15
|9
|10
|Карачаево-Черкесская Республика
|2
|2
|3
|3
|2
|2
|7
|5
|5
|4
|Республика Северная Осетия - Алания
|2
|2
|7
|11
|3
|12
|10
|5
|6
|11
|Чеченская Республика
|5
|0
|4
|6
|3
|2
|5
|2
|2
|2
|Ставропольский край
|10
|24
|39
|31
|33
|36
|69
|50
|60
|48
|Приволжский федеральный округ
|566
|599
|1 001
|825
|795
|1 028
|1 162
|989
|935
|738
|Республика Башкортостан
|83
|73
|153
|136
|104
|145
|156
|134
|121
|97
|Республика Марий Эл
|4
|6
|26
|12
|23
|23
|38
|27
|26
|21
|Республика Мордовия
|9
|10
|21
|14
|15
|19
|17
|16
|15
|18
|Республика Татарстан (Татарстан)
|92
|101
|138
|156
|148
|165
|183
|146
|134
|97
|Удмуртская Республика
|15
|22
|36
|24
|22
|47
|52
|32
|25
|26
|Чувашская Республика - Чувашия
|23
|28
|36
|26
|50
|39
|66
|30
|21
|22
|Кировская область
|32
|31
|51
|36
|29
|59
|58
|48
|46
|38
|Нижегородская область
|34
|48
|71
|77
|88
|84
|109
|89
|76
|70
|Оренбургская область
|41
|38
|79
|51
|51
|72
|86
|92
|69
|62
|Пензенская область
|18
|14
|27
|28
|29
|27
|56
|40
|35
|25
|Пермский край
|52
|29
|65
|52
|59
|60
|50
|71
|66
|57
|Самарская область
|123
|127
|178
|138
|103
|204
|162
|149
|192
|133
|Саратовская область
|16
|36
|62
|46
|41
|46
|78
|71
|81
|41
|Ульяновская область
|24
|36
|58
|29
|33
|38
|53
|44
|29
|31
|Уральский федеральный округ
|276
|272
|458
|300
|365
|382
|482
|447
|363
|344
|Курганская область
|11
|12
|18
|17
|16
|21
|19
|10
|17
|13
|Свердловская область
|121
|99
|168
|108
|146
|132
|170
|176
|146
|144
|Тюменская область
|61
|58
|115
|63
|86
|90
|114
|105
|76
|73
|Челябинская область
|42
|62
|101
|69
|74
|78
|122
|106
|73
|67
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|34
|29
|42
|39
|36
|41
|46
|42
|38
|34
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|7
|12
|14
|4
|7
|20
|11
|8
|13
|13
|Сибирский федеральный округ
|446
|523
|733
|501
|582
|720
|917
|748
|697
|613
|Республика Алтай
|7
|4
|9
|7
|12
|9
|20
|12
|12
|13
|Республика Тыва
|1
|3
|4
|4
|3
|6
|7
|6
|7
|5
|Республика Хакасия
|8
|7
|10
|13
|9
|14
|15
|6
|11
|15
|Алтайский край
|66
|61
|105
|69
|71
|78
|84
|86
|62
|58
|Красноярский край
|63
|76
|115
|78
|78
|102
|119
|93
|109
|73
|Иркутская область
|39
|79
|96
|68
|77
|83
|151
|106
|66
|86
|Кемеровская область
|48
|72
|96
|68
|64
|96
|115
|92
|116
|72
|Новосибирская область
|153
|148
|198
|129
|186
|220
|270
|227
|213
|173
|Омская область
|47
|44
|58
|38
|47
|65
|58
|69
|53
|52
|Томская область
|14
|29
|42
|27
|35
|47
|78
|51
|48
|18
|Дальневосточный федеральный округ
|221
|210
|381
|291
|249
|335
|384
|314
|293
|203
|Республика Бурятия
|27
|28
|49
|41
|21
|29
|36
|34
|25
|36
|Республика Саха (Якутия)
|17
|15
|34
|32
|11
|20
|28
|22
|26
|19
|Приморский край
|80
|66
|124
|65
|69
|116
|112
|103
|97
|80
|Хабаровский край
|38
|39
|75
|67
|52
|56
|69
|62
|73
|48
|Амурская область
|20
|33
|28
|21
|24
|48
|42
|27
|25
|12
|Камчатский край
|6
|6
|12
|12
|17
|16
|16
|13
|6
|16
|Магаданская область
|1
|1
|4
|2
|4
|3
|6
|3
|3
|5
|Сахалинская область
|11
|6
|16
|12
|22
|6
|17
|13
|15
|13
|Забайкальский край
|15
|12
|33
|31
|23
|37
|49
|30
|20
|12
|Еврейская автономная область
|4
|2
|6
|5
|5
|4
|8
|6
|3
|7
|Чукотский автономный округ
|2
|2
|0
|3
|1
|0
|1
|1
|0
|3
Татарстан и ряд других регионов — не в «российском фарватере»
И если глобальные формальные чистки по всей стране начинают идти на спад (уже в начала года примерно в 1,5 раза снизилось число коммерческих организаций, прекративших свою деятельность; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 53,8 тыс. до 35,3 тыс. по РФ), то непосредственные ликвидации по экономическим основаниям как раз в карантин испытали на себе ту же «кривую», что и в случае с ИП.
Так, с начала года число ликвидированных компаний росло — с 4,5 до 5,8 тыс. к концу первого квартала. Однако с началом локаута число ликвидаций резко упало до 3,5 тыс. (для сравнения, в апреле 2019 года было ликвидировано 6,6 тыс. предприятий, почти в 2 раза больше) и продолжало снижаться в мае — до 3 142 тыс. Аналогичная динамика и по прекратившим деятельность предприятий вообще, что можно объяснить, разумеется, и «паузой» ФНС, которая в карантин по очевидным причинам могла снизить свою активность: число организаций, прекративших деятельность по собственным причинам или по решению ФНС, снизилось в России с 44,7 тыс. до 31,5 тыс. — в 1,4 раза, и продолжало снижаться в мае — до 30,6 тысячи.
С января по май 2019 года в России в связи с собственной ликвидацией исчезли 27,5 тыс. предприятий — за тот же период 2020 года всего 21,5 тысячи.
Не во всех регионах наблюдалась такая необычная тенденция: в Татарстане, например, снижение было в рамках статистической погрешности — в марте «было вычеркнуто» 880 компаний, в апреле — 807. Зато в мае — всего 646. Тем не менее, если с января по май 2019 года было закрыто более 6 тысяч татарстанских предприятий, то в за тот же период 2020 года — менее 4 тысяч. Число компаний, ушедших в связи с ликвидацией предприятия, за год снизилось с 725 до 635, и фактически с начала 2020 года снижается в Татарстане, к маю упав до 92 ликвидированных компаний.
А, например, в Мордовии, Кировской области и Пермском крае, возможно, в силу необыкновенной в карантин активности местных ФНС, рост числа прекративших деятельность коммерческих компаний налицо. В Перми, например, в апреле прекратили существование 716 компаний, что почти на 60% больше, чем в марте (257).
Отличная от общероссийской ситуации зачастую наблюдается в экономически неблагополучных регионах. Например, в Чечне было «убито» в 10 раз больше компаний в апреле, нежели в мае. В Костромской — в 4 раза больше, во Владимирской — в два. В развитых регионах вроде Москвы, Питера или Краснодарского края — все ровно наоборот.
|Наименование субъекта Российской Федерации
|май.20
|апр.20
|мар.20
|фев.20
|янв.20
|май.19
|апр.19
|мар.19
|фев.19
|янв.19
|Российская Федерация
|30 662
|31 576
|44 758
|33 282
|35 355
|51 800
|41 444
|67 586
|58 905
|53 899
|Центральный федеральный округ
|11 552
|13 485
|21 188
|13 255
|16 722
|20 080
|12 809
|33 164
|26 067
|26 382
|Белгородская область
|211
|149
|228
|335
|682
|304
|300
|912
|916
|366
|Брянская область
|162
|169
|116
|130
|68
|125
|96
|163
|103
|77
|Владимирская область
|107
|300
|153
|116
|139
|118
|71
|109
|274
|164
|Воронежская область
|373
|350
|745
|484
|332
|579
|829
|760
|512
|601
|Ивановская область
|103
|115
|282
|70
|353
|363
|155
|266
|238
|119
|Калужская область
|97
|107
|105
|127
|243
|207
|159
|189
|245
|153
|Костромская область
|68
|82
|22
|84
|48
|87
|59
|128
|117
|77
|Курская область
|255
|85
|101
|156
|178
|346
|109
|292
|363
|374
|Липецкая область
|100
|91
|118
|118
|104
|170
|352
|179
|178
|215
|Московская область
|1 289
|920
|1 609
|1 956
|1 462
|1 233
|1 238
|2 384
|3 283
|2 777
|Орловская область
|79
|46
|86
|121
|96
|115
|92
|200
|40
|88
|Рязанская область
|371
|101
|123
|373
|149
|131
|110
|223
|246
|422
|Смоленская область
|252
|227
|205
|918
|99
|366
|139
|273
|566
|184
|Тамбовская область
|105
|115
|171
|168
|129
|187
|183
|225
|84
|56
|Тверская область
|178
|309
|139
|146
|185
|209
|362
|287
|263
|244
|Тульская область
|109
|433
|904
|331
|609
|294
|185
|188
|396
|518
|Ярославская область
|279
|270
|366
|245
|571
|536
|192
|1 020
|594
|580
|Г.Москва
|7 414
|9 616
|15 715
|7 377
|11 275
|14 710
|8 178
|25 366
|17 649
|19 367
|Северо-Западный федеральный округ
|5 352
|3 886
|5 092
|5 219
|4 782
|6 998
|6 725
|7 220
|5 574
|4 855
|Республика Карелия
|73
|119
|369
|52
|96
|387
|119
|102
|179
|171
|Республика Коми
|183
|41
|124
|110
|65
|122
|177
|490
|118
|107
|Архангельская область
|46
|81
|74
|63
|76
|91
|236
|168
|104
|81
|Вологодская область
|158
|206
|641
|120
|265
|1 397
|435
|426
|554
|373
|Калининградская область
|209
|213
|304
|243
|484
|517
|1 405
|197
|165
|513
|Ленинградская область
|216
|311
|235
|399
|156
|270
|156
|273
|220
|147
|Мурманская область
|65
|66
|105
|100
|52
|389
|162
|198
|182
|793
|Новгородская область
|90
|39
|90
|51
|109
|84
|116
|151
|75
|110
|Псковская область
|73
|127
|156
|209
|135
|135
|53
|146
|119
|88
|Г.Санкт-Петербург
|4 239
|2 683
|2 994
|3 872
|3 344
|3 606
|3 866
|5 069
|3 858
|2 472
|Южный федеральный округ
|2 433
|2 635
|3 243
|2 364
|2 340
|4 108
|4 605
|5 584
|4 537
|5 159
|Республика Адыгея (Адыгея)
|61
|7
|28
|27
|13
|15
|98
|32
|14
|38
|Республика Калмыкия
|7
|11
|34
|8
|36
|72
|17
|20
|27
|37
|Краснодарский край
|938
|813
|1 068
|1 174
|1 071
|2 429
|3 016
|3 433
|1 767
|3 590
|Астраханская область
|137
|115
|164
|67
|46
|271
|73
|132
|179
|205
|Волгоградская область
|523
|510
|299
|276
|380
|778
|485
|435
|780
|448
|Ростовская область
|603
|994
|1 200
|649
|612
|350
|569
|1 349
|1 523
|841
|Республика Крым
|113
|115
|402
|106
|152
|127
|222
|126
|120
|199
|Г.Севастополь
|51
|70
|48
|57
|30
|66
|125
|57
|127
|102
|Северо-Кавказский федеральный округ
|876
|865
|728
|926
|726
|777
|722
|1 166
|1 468
|672
|Республика Дагестан
|688
|232
|354
|280
|189
|14
|208
|418
|71
|10
|Республика Ингушетия
|11
|91
|38
|137
|51
|44
|6
|26
|63
|56
|Кабардино-Балкарская Республика
|26
|61
|64
|81
|78
|67
|180
|70
|156
|79
|Карачаево-Черкесская Республика
|15
|147
|81
|118
|150
|27
|16
|40
|11
|14
|Республика Северная Осетия - Алания
|34
|67
|77
|67
|61
|58
|17
|41
|26
|43
|Чеченская Республика
|7
|134
|14
|61
|107
|178
|7
|25
|112
|80
|Ставропольский край
|95
|133
|100
|182
|90
|389
|288
|546
|1 029
|390
|Приволжский федеральный округ
|4 981
|5 576
|6 484
|5 239
|5 151
|7 288
|6 008
|8 807
|8 232
|7 993
|Республика Башкортостан
|520
|670
|895
|731
|520
|727
|576
|668
|667
|620
|Республика Марий Эл
|27
|47
|128
|56
|52
|370
|156
|196
|253
|269
|Республика Мордовия
|178
|157
|109
|75
|147
|90
|36
|80
|251
|35
|Республика Татарстан (Татарстан)
|646
|807
|880
|727
|822
|885
|1 155
|1 218
|1 399
|1 440
|Удмуртская Республика
|258
|353
|427
|348
|180
|402
|213
|411
|583
|287
|Чувашская Республика - Чувашия
|78
|80
|101
|109
|160
|559
|156
|342
|309
|153
|Кировская область
|51
|175
|173
|152
|137
|304
|182
|205
|419
|428
|Нижегородская область
|599
|567
|892
|599
|617
|265
|679
|1 184
|594
|743
|Оренбургская область
|175
|173
|383
|173
|340
|278
|211
|408
|625
|619
|Пензенская область
|90
|111
|264
|210
|188
|544
|255
|498
|284
|185
|Пермский край
|261
|716
|257
|657
|399
|910
|614
|1 634
|1 211
|1 614
|Самарская область
|1 714
|1 371
|1 479
|927
|1 218
|971
|1 324
|1 413
|1 190
|1 120
|Саратовская область
|161
|169
|266
|254
|168
|336
|217
|309
|300
|245
|Ульяновская область
|223
|180
|230
|221
|203
|647
|238
|244
|148
|235
|Уральский федеральный округ
|1 909
|1 464
|2 577
|1 784
|1 966
|5 641
|3 480
|4 060
|2 301
|2 070
|Курганская область
|32
|33
|78
|88
|27
|132
|115
|254
|139
|106
|Свердловская область
|750
|589
|1 144
|660
|854
|3 114
|928
|1 727
|980
|968
|Тюменская область
|217
|335
|301
|177
|240
|632
|427
|830
|302
|299
|Челябинская область
|621
|328
|808
|417
|560
|1 495
|1 677
|1 089
|560
|541
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|210
|132
|171
|241
|208
|135
|305
|123
|231
|82
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|79
|47
|75
|201
|77
|133
|28
|37
|89
|74
|Сибирский федеральный округ
|2 426
|2 781
|3 232
|2 958
|2 419
|5 274
|4 501
|5 579
|8 004
|4 225
|Республика Алтай
|23
|12
|37
|18
|17
|10
|25
|17
|79
|198
|Республика Тыва
|5
|26
|12
|11
|27
|16
|12
|14
|7
|6
|Республика Хакасия
|20
|42
|71
|83
|30
|111
|86
|42
|92
|65
|Алтайский край
|536
|381
|645
|363
|275
|909
|489
|710
|446
|319
|Красноярский край
|309
|420
|397
|630
|443
|764
|855
|1 054
|784
|888
|Иркутская область
|276
|276
|300
|316
|436
|543
|534
|470
|454
|405
|Кемеровская область
|191
|202
|316
|283
|278
|334
|275
|285
|411
|155
|Новосибирская область
|491
|862
|752
|830
|591
|1 632
|1 432
|2 157
|4 366
|1 171
|Омская область
|499
|480
|447
|312
|229
|768
|663
|310
|1 214
|429
|Томская область
|76
|80
|255
|112
|93
|187
|130
|520
|151
|133
|Дальневосточный федеральный округ
|1 133
|884
|2 214
|1 537
|1 249
|1 634
|2 594
|2 006
|2 722
|2 242
|Республика Бурятия
|134
|103
|218
|126
|76
|55
|67
|134
|110
|324
|Республика Саха (Якутия)
|55
|157
|388
|288
|238
|128
|221
|36
|171
|80
|Приморский край
|428
|196
|941
|360
|304
|734
|927
|1 010
|1 455
|1 108
|Хабаровский край
|256
|216
|221
|393
|219
|250
|899
|432
|497
|559
|Амурская область
|88
|74
|82
|91
|80
|138
|111
|92
|113
|72
|Камчатский край
|22
|45
|61
|76
|78
|59
|157
|51
|72
|82
|Магаданская область
|32
|22
|26
|30
|11
|26
|21
|25
|17
|28
|Сахалинская область
|57
|33
|194
|96
|131
|93
|40
|75
|129
|195
|Забайкальский край
|55
|25
|72
|60
|61
|143
|102
|110
|123
|132
|Еврейская автономная область
|4
|9
|11
|11
|50
|5
|48
|36
|33
|114
|Чукотский автономный округ
|2
|4
|0
|6
|1
|3
|1
|5
|2
|4
Как мораторий Мишустина «обманул» апрельскую статистику
Парадоксы, на самом деле, объяснимы, хотя в пресс-службе ФНС не стали комментировать эту статистику. И последние цифры вовсе не говорят о том, что бизнес пережил карантин замечательным образом, и никто никак не просел. Все дело, во-первых, в резком и шокирующем и чиновников, и бизнесменов снижении активности экономики вообще. А во-вторых, в моратории на банкротства, закон о котором предложил сообществу все тот же Михаил Мишустин, но уже в качестве премьера и в разгар эпидемии.
Напомним, еще на пике локаута один из специалистов по банкротству, руководитель компании «Фурман и партнеры» Антон Фурман рассказывал «Реальному времени», что интерес к банкротству у людей существенно увеличился. Но проблема была в том, что процедура банкротства сама по себе достаточно дорогая. «И у людей нет пока возможности оформить ее. Или же многие считают, что сейчас правильнее и выгоднее откладывать деньги не на то, чтобы пойти на банкротство, а чтобы элементарно выжить в этих условиях. И хотя государство вводит какие-то преференции, по факту эти преференции достаются очень ограниченному кругу бизнесменов! Как правило, все сейчас сидят дома и без денег, в ожидании чего-то лучшего», — отмечал он.
Комментируя новую статистику по закрытым юрлицам и ликвидациям, Антон Фурман обратил внимание: Михаил Мишустин выпустил «чудное постановление» о том, что кредиторы не вправе банкротить определенные компании самостоятельно.
«Банкротства будут, но они будут позднее» — как локдаун «спас» рынок от неминумого, отсрочив его
Но есть и вторая часть предпринимателей, которые просто свернули свою деятельность, не дожидаясь каких-то лучших времен, ушли в ноль, полностью погасив все. Есть и третья группа компаний, которая пытается поддерживать себя на плаву всевозможными способами — те компании, у которых еще есть какие-то резервы, обратил внимание Антон Фурман. Но при этом и они существенно сокращают расходы, перекраивают свою работу, переходят на удаленку и т. д.
— Но и они тоже имеют тенденцию к банкротству. Банкротства будут, но они будут позднее, потому что сейчас все пытаются себя как-то поддержать. И кроме того, само по себе банкротство — инструмент недешевый. Если компания самостоятельно видит у себя все признаки банкротства, то руководитель прежде всего обязан подать заявление в течение 30 дней с момента выявления признаков банкротства. Но, как правило, суд говорит, что нужно профинансировать эту процедуру, положить на депозит денежные средства для оплаты услуг арбитражного управляющего. А у компании их, допустим, нет. И заявление о банкротстве формально появляется, какое-то время оно висит, потом суд прекращает производство по делу в связи с отсутствием финансирования, — рассказал «Реальному времени» Фурман.
ФНС «на паузе», суды остановились, ИП не знали, что делать
Управляющий партнер «Казанского юридического центра» Джаудат Латыпов отметил, что в статистику закрывшихся юридических лиц входит как закрытие самого юрлица по его инициативе,так и закрытие по инициативе налогового органа. Но если ФНС не работала в полном режиме, она и не могла закрывать юрлица по своей инициативе.
Управляющий партнер «Казанского юридического центра» объясняет снижение активности по закрытию ИП еще и тем, что большинство уже ИП-шников, на его взгляд, «не понимает самой процедуры закрытия»:
— А при условиях, что все было и так закрыто… Госорганы же многие не работали. В апреле же все сидели «на паузе»! Никто ничего не делал практически. Сам бы я, например, закрывался тогда — если бы у меня был бизнес в отрасли, которая тогда умерла. Тем более если у тебя ИП — чем больше месяцев ты работаешь, тем больше ты платишь соцвзносы. Но люди звонили в налоговую и тогда, видимо, не могли дозвониться, потому что там никого нет и трубку не берут, и непонятно, что делать, как ИП закрывать?
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