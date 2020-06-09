Хамство полицейских и цены на тесты: на что бизнес жалуется прокурору Татарстана

Война пустующих отелей с «мусорщиками»

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков провел онлайн-встречу с местным бизнес-сообществом. На вопросы предпринимателей, кроме прокуратуры, постарались ответить представители Минэкономики, УФАС, Роспотребнадзора, УФНС и нескольких других ведомств.

Первой к прокурору обратилась исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и РТ Александра Юшутина, пожаловавшаяся на операторов по обращению с ТКО.

— Мы неоднократно направляли письма на имя премьер-министра РТ с просьбой перейти на расчет вывоза ТКО по факту. Все это время практически все гостиницы стояли абсолютно пустые и производили ноль мусора, у кого-то вместо 10 контейнеров был всего один, однако в УК «ПЖКХ» нам навстречу не пошли. Хотелось бы урегулировать эту ситуацию, — рассказала Юшутина.

Оказалось, что с аналогичной проблемой в прокуратуру уже обратились пять крупных гипермаркетов, в числе которых «Леруа Мерлен» и «Максидом». Как сообщил Илдус Нафиков, этот вопрос рассматривался в арбитражном суде, но предпринимателям отказали. Отказ аргументировали тем, что нормативный метод — более щадящий для населения, поскольку «трудно гарантировать, что под прикрытием этого факта отходы не будут вывезены на нелегальные свалки».

Александра Юшутина пожаловалась на операторов по обращению с ТКО. Фото Олега Тихонова

— Есть правила коммерческого учета объемов и массы ТКО, где присутствует двоякое толкование: допускается нормативно и по факту. Когда мы говорим «по факту», там допущена формулировка «расчет проводится по количеству установленных контейнеров». И региональные операторы на это ссылаются, применяя норматив, — дал комментарий Илдус Нафиков. — Мы обратились в кабмин РТ, чтобы инициировать внесение изменений в федеральное законодательство в части того, чтобы указать там не «установленных контейнеров», а «вывезенных». Также было обращение по данному вопросу в УФАС.

НКО посоветовали обратиться за грантами

В непростой ситуации оказались организации в сфере дополнительного образования. Как сообщила директор автономной некоммерческой организации «Центр дополнительного образования детей и взрослых» Натэлла Салимзянова, она и ее коллеги по сей день не имеют возможности продолжать свою деятельность, а также получают отказы по всем мерам поддержки.

— Ваша организация действительно не включена в реестр социально ориентированных НКО, поскольку ранее она не являлась получателем средств из федерального, регионального или местного бюджетов, — подтвердил замминистра экономики РТ Олег Пелевин. — Что мы можем рекомендовать? В конце июня текущего года будет проводиться конкурс грантов кабмина. Очень рекомендуем принять участие. Кроме того, буквально вчера президент РФ объявил, что с 16 июня начнется очередной конкурс по президентским грантам. За консультацией и помощью при подготовке заявки можно обратиться в ресурсные центры.

Евгений Терентьев попросил разрешить не требовать с отдыхающих справки об отсутствии коронавирусной инфекции и обследовать не всех сотрудников. Фото Максима Платонова

В санатории — без справок

Начиная с 8 июня санаторно-курортные учреждения могут работать при условии выполнения всех требований Роспотребнадзора. Руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев попросил разрешить им не требовать с отдыхающих справки об отсутствии коронавирусной инфекции и обследовать не всех сотрудников.

— Требования федерального ведомства относятся ко всем регионам, а ситуация на местах везде разная. Возможно, для жителей Татарстана, где ситуация лучше, чем в других субъектах, можно сделать послабления для отдыха в санаториях и не требовать справку об отсутствии коронавирусной инфекции? — спросил Терентьев.

Он согласен с тем, что еженедельные проверки на коронавирус для сотрудников санаториев — необходимая мера, но считает, что работников, которые не контактируют с отдыхающими, можно было бы и исключить из обязательного списка на тестирование. А относительно стоимости тестов и вовсе заподозрил картельный сговор.



— У нас есть вопрос о стоимости анализов на отсутствие коронавирусной инфекции. Во всех лабораториях они стоят порядка 2 тыс. рублей. Как и несколько недель назад. Сейчас очередь на сдачу теста — 7—10 дней. Почему стоимость не уменьшается и она одинаковая? Нет ли вообще признаков картельного сговора? — спросил Терентьев.

Отвечая на первые два вопроса, замруководителя Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова заявила, что требование справок — необходимая на сегодняшний день мера. Плюс исследования проводятся на безвозмездной основе.

Марина Трофимова заявила, что требование справок — необходимая на сегодняшний день мера. Плюс исследования проводятся на безвозмездной основе. Фото tatar-inform.ru

— Вы совершенно правильно сказали, что в Татарстане уровень заболеваемости отличается от других субъектов, и это в том числе результат профилактики и проводимых мер безопасности. Относительно обследования сотрудников также могу сказать, что на сегодняшний день не следует ослаблять принимаемые меры, — заключила Трофимова.

Представитель УФАС предложил обратиться к ним в том случае, если «действительно есть согласованные действия по повышению цен».

Хамство проверяющих

Татарстанские предприниматели обратились к Илдусу Нафикову с жалобами на действия проверяющих органов, а также сотрудников полиции. Так, по словам представителя общественного совета предпринимателей Черемшанского района РТ Альберта Латыпова, во время пандемии участились обращения со стороны бизнеса с просьбой разъяснить законность действий проверяющих органов.

— Приходилось даже выезжать на место проверки, звонить в Роспотребнадзор и доказывать, что товар — первой необходимости, а предприятие — непрерывного действия. На своем примере (я занимаюсь производством хлеба) я столкнулся с ситуацией, когда неизвестный в гражданской одежде вломился к нам и начал снимать все на видео, а на просьбы покинуть помещение не обращал внимания. По итогу он начал составлять протокол. Есть ли вообще какой-то порядок контроля со стороны прокуратуры за такими сотрудниками? — возмутился Латыпов.

Татарстанские предприниматели обратились к Илдусу Нафикову с жалобами на действия проверяющих органов, а также сотрудников полиции. Фото Максим Платонова

Отвечая на вопрос, прокурор РТ напомнил, что его ведомство вместе с уполномоченным по правам предпринимателей еще несколько лет назад начало создавать информационный ресурс, на котором можно было бы оперативно сообщать о подобных инцидентах. А вообще, для оперативного вмешательства достаточно звонка в прокуратуру.

— У меня похожий вопрос. Часто слышу его от своих коллег-предпринимателей, да и я сам был в такой ситуации. Наш магазин находится на пешеходной улице, и к нам часто заходят сотрудники полиции. Если во время проверки сотрудник хамит, не указывает в протоколе то, что я прошу указать, не разрешает вести видеосъемку, а я не согласен с его действиями, могу я тогда обратиться в прокуратуру? — уточнил предприниматель Денис Филиппов.

Как ответил Илдус Нафиков, в таких случаях, «безусловно, можно звонить в прокуратуру» и за этим последует незамедлительная реакция.

100-тысячные гранты для самозанятых

И снова прозвучал вопрос о самозанятых, который задается при каждой встрече предпринимателей с представителями власти, пусть даже и с прокурором, который, казалось бы, эти вопросы не курирует. Но Илдус Нафиков на вопросы ответил:

— Самозанятые могут воспользоваться следующими мерами господдержки: возвратом подоходного налога за 2019 год, кредитными каникулами, возможностью объявить себя безработным, налоговым вычетом по уплате налога в течение 2020 года в размере 12130 рублей, — перечислил Илдус Нафиков. — Самозанятые — это очень хорошо. Это способ, позволяющий людям легально работать, выйти из тени.

Прокурор констатировал пятикратный рост безработицы в республике. Фото Ильи Репина

Попутно прокурор констатировал пятикратный рост безработицы в республике: он озвучил статистику о том, что в начале года на учете в центрах занятости состояли 10—12 тысяч человек, а в период пандемии эта цифра достигла 50 тысяч.

— Хотел бы добавить, что с 4 июня мэрия Казани объявила конкурс на получение грантов для самозанятых, — включился в обсуждение замруководителя исполкома города, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров. — Мы принимаем заявки, и победители получат по 100 тысяч рублей на покупку оборудования, сырья, прохождение обучения и так далее. Это еще одна из мер поддержки.



Лина Саримова