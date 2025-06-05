Татарстан на втором месте в ПФО по сбору налогов с банкротящихся предприятий

Эксперты прогнозируют рост банкротств бизнеса, не имеющего возможности «списать» НДС

Фото: Реальное время

В Татарстане взыскали рекордную для республики и вторую по величине в Приволжском федеральном округе сумму налогов с банкротящихся предприятий — свыше 5,5 млрд рублей составили эти поступления в бюджет в 2024 году. Это в 14 раз больше, чем взыскали налоговики Марий Эл, но на треть меньше, чем в Самарской области, выяснило «Реальное время». Подробнее о деталях работы татарстанских налоговиков с бизнесом на грани краха, особенностях этой деятельности в сопредельных регионах и перспективах налоговых сборов по этой статье в 2025 году — в нашем материале.

Рекорд Татарстана побила лишь Самара

— За 2024 год в Татарстане обеспечен рост поступлений по обязательным платежам в делах о банкротстве в два раза по сравнению с предыдущим годом, — сообщили в ответ на запрос «Реального времени» в УФНС России по РТ. — Поступления составили 5,5 млрд рублей.

За 2024 год в Республике Татарстан поступления по обязательным платежам в делах о банкротстве составили 5 млрд рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Налоговики подчеркнули, что рост поступлений связан в первую очередь с эффективной работой по проведению согласительных процедур. Более 72% «банкротных» поступлений — 4 млрд рублей — связаны с заключением мировых соглашений в рамках урегулирования долга и исключения введения в отношении должников процедур банкротства. Непосредственно в процедурах банкротства при погашении текущих платежей и задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, в бюджет поступило 1,5 млрд рублей.

По этим сборам татарстанских налоговиков в Приволжском федеральном округе опередили только самарские коллеги — сумма в области по итогам 2024 года превысила 7,92 млрд рублей. А самый скромный результат — у Марий Эл, где бюджетные поступления от банкротств чуть-чуть не дотянули до 0,4 млрд.

Татарстан оказался в первой тройке по поступлениям в бюджет от банкротств, а Мордовия, Оренбургская область и Марий Эл — в последней. Реальное время / realnoevremya.ru

Опередила всех Самара, на последнем месте — Марий Эл

На 30% меньше, чем в Татарстане, составили поступления в бюджет от процедур банкротства в 2024 году в Башкортостане — 3,92 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Пермском крае в совокупности в бюджет и внебюджетные фонды по этой статье в 2024 году поступило 2,68 млрд рублей — на 8,1% больше, чем в 2023-м (2,48 млрд), в том числе:

в счет погашения задолженности по текущим платежам — 1,6 млрд руб. (в 2023 — 1,3 млрд);

в счет погашения задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, — 0,12 млрд руб. (в 2023 — 0,22 млрд);

в погашение задолженности в ходе проведения мероприятий по инициированию банкротства — 0,59 млрд руб. (в 2023 — 0,64 млрд);

поступления по мировым соглашениям — 0,36 млрд руб. (в 2023-м — 0,31 млрд).

В Кировской области в 2024 году сумма поступлений по обязательным платежам в делах о банкротстве составила 1,07 млрд рублей, а в Ульяновской — 0,92 млрд (более подробной информации о структуре поступлений региональные УФНС изданию не предоставили).

В Мордовии погашена задолженность по обязательным платежам в делах о банкротстве на 0,424 млрд руб. (по сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 37,2 млн руб., то есть на 9,38%):

в счет погашения задолженности по текущим платежам — 242,5 млн руб.;

в счет погашения задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, — 89,7 млн руб.;

в счет погашения задолженности по текущим платежам — 242,5 млн руб.;

в счет погашения задолженности по обязательным платежам после принятия уполномоченным органом решения о подаче заявления в суд о признании должника банкротом и до введения первой процедуры банкротства — 91,9 млн руб.

В Марий Эл в бюджет от банкротных процедур по итогам 2024 года поступило всего 392 млн рублей. Рост поступлений по сравнению с 2023 годом составил 44% — 272,1 млн рублей. В частности, в казну поступило:

в счет погашения задолженности по текущим платежам — 86,3 млн;

в счет погашения задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, — 70,8 млн;

в рамках согласительных процедур — 167,2 млн.

Полный отчет по поступлениям в бюджет от процедур банкротства в регионах ПФО представлен в таблице ниже.

Поступления в бюджет от процедур банкротства, млрд руб.

Рейтинг по объему поступлений Регион Поступления 1 Самарская область 7,9 млрд руб. 2 Республика Татарстан 5,5 млрд руб. 3 Республика Башкортостан 3,9 млрд руб. 4 Пермский край 2,7 млрд руб. 5 Нижегородская область 2,3 млрд руб. 6 Саратовская область 1,5 млрд руб. 7 Республика Удмуртия 1,5 млрд руб. 8 Кировская область 1,1 млрд руб. 9 Ульяновская область 0,9 млрд руб. 10 Республика Чувашия 0,5 млрд руб. 11 Пензенская область 0,5 млрд руб. 12 Республика Мордовия 0,4 млрд руб. 13 Оренбургская область 0,4 млрд руб. 14 Республика Марий Эл 0,4 млрд руб.

«Все дело в богатстве»

— Я думаю, что все дело в «богатстве» республик и областей, говорит эксперт «Реального времени» директор ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» Виктор Тимохин. — Все-таки промышленное производство и развитие регионов имеет важнейшее значение. На объем налоговых поступлений влияет как количество организаций, так и активность налоговых органов. Нет ничего удивительного в том, что в первой тройке оказались Самарская область, Татарстан и Башкортостан, а стоять они могли бы в любом порядке.

Спикер считает, что в будущем — в конце 2025 года — следует ожидать дальнейшего роста сбора налогов по этой статье и примерно такой же расстановки регионов по объему этих сборов. По его мнению, процесс будет активизироваться, поскольку в связи с налоговой реформой возросла налоговая нагрузка на предприятия, и бизнес в ряде отраслей испытывает чрезмерную налоговую нагрузку, на фоне чего некоторые субъекты малого предпринимательства начинают проигрывать в конкурентной борьбе:

— Это касается тех организаций, которые работают с физическими лицами и вынуждены в соответствии с законодательством начислять НДС на свои услуги или при реализации товаров, при выполнении работ, ничего не имея к вычету. У них автоматически на 5-7% возрастает стоимость услуг, притом что их конкуренты освобождаются от этого бремени. А это фактически их рентабельность… У тех, кто вынужден платить НДС, маржинальность падает. Также усиливается давление на бизнес в связи с возможными признаками дробления некоторых организаций, что зачастую приводит к объявлению предприятий банкротами. К сожалению, не все в свое время смогли проанализировать и выбрать правильные бизнес-решения, в том числе в части системы налогообложения.

Проблемы грозят организациям, которые работают с физическими лицами и не могут «списывать» НДС на свои услуги или при реализации товаров. Инна Серова / realnoevremya.ru

На уровень развития региона как на решающий фактор, влияющий на налоговые поступления от банкротств, указывает и другой эксперт «Реального времени» — Михаил Карпов.

— В таких регионах больше наличной денежной массы, люди покупают больше товаров и услуг, и под этот спрос рождается предложение — растет бизнес, — рассуждает он. — Соответственно, в таком регионе большее количество предприятий уходит на банкротство, и богаче компании, которые банкротятся. У них есть запасы основных средств, и при банкротстве налоговая инспекция забирает большую часть этих средств.