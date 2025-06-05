Татарстан на втором месте в ПФО по сбору налогов с банкротящихся предприятий
Эксперты прогнозируют рост банкротств бизнеса, не имеющего возможности «списать» НДС
В Татарстане взыскали рекордную для республики и вторую по величине в Приволжском федеральном округе сумму налогов с банкротящихся предприятий — свыше 5,5 млрд рублей составили эти поступления в бюджет в 2024 году. Это в 14 раз больше, чем взыскали налоговики Марий Эл, но на треть меньше, чем в Самарской области, выяснило «Реальное время». Подробнее о деталях работы татарстанских налоговиков с бизнесом на грани краха, особенностях этой деятельности в сопредельных регионах и перспективах налоговых сборов по этой статье в 2025 году — в нашем материале.
Рекорд Татарстана побила лишь Самара
— За 2024 год в Татарстане обеспечен рост поступлений по обязательным платежам в делах о банкротстве в два раза по сравнению с предыдущим годом, — сообщили в ответ на запрос «Реального времени» в УФНС России по РТ. — Поступления составили 5,5 млрд рублей.
Налоговики подчеркнули, что рост поступлений связан в первую очередь с эффективной работой по проведению согласительных процедур. Более 72% «банкротных» поступлений — 4 млрд рублей — связаны с заключением мировых соглашений в рамках урегулирования долга и исключения введения в отношении должников процедур банкротства. Непосредственно в процедурах банкротства при погашении текущих платежей и задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, в бюджет поступило 1,5 млрд рублей.
По этим сборам татарстанских налоговиков в Приволжском федеральном округе опередили только самарские коллеги — сумма в области по итогам 2024 года превысила 7,92 млрд рублей. А самый скромный результат — у Марий Эл, где бюджетные поступления от банкротств чуть-чуть не дотянули до 0,4 млрд.
Опередила всех Самара, на последнем месте — Марий Эл
На 30% меньше, чем в Татарстане, составили поступления в бюджет от процедур банкротства в 2024 году в Башкортостане — 3,92 млрд рублей.
В Пермском крае в совокупности в бюджет и внебюджетные фонды по этой статье в 2024 году поступило 2,68 млрд рублей — на 8,1% больше, чем в 2023-м (2,48 млрд), в том числе:
- в счет погашения задолженности по текущим платежам — 1,6 млрд руб. (в 2023 — 1,3 млрд);
- в счет погашения задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, — 0,12 млрд руб. (в 2023 — 0,22 млрд);
- в погашение задолженности в ходе проведения мероприятий по инициированию банкротства — 0,59 млрд руб. (в 2023 — 0,64 млрд);
- поступления по мировым соглашениям — 0,36 млрд руб. (в 2023-м — 0,31 млрд).
В Кировской области в 2024 году сумма поступлений по обязательным платежам в делах о банкротстве составила 1,07 млрд рублей, а в Ульяновской — 0,92 млрд (более подробной информации о структуре поступлений региональные УФНС изданию не предоставили).
В Мордовии погашена задолженность по обязательным платежам в делах о банкротстве на 0,424 млрд руб. (по сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 37,2 млн руб., то есть на 9,38%):
- в счет погашения задолженности по текущим платежам — 242,5 млн руб.;
- в счет погашения задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, — 89,7 млн руб.;
- в счет погашения задолженности по текущим платежам — 242,5 млн руб.;
- в счет погашения задолженности по обязательным платежам после принятия уполномоченным органом решения о подаче заявления в суд о признании должника банкротом и до введения первой процедуры банкротства — 91,9 млн руб.
В Марий Эл в бюджет от банкротных процедур по итогам 2024 года поступило всего 392 млн рублей. Рост поступлений по сравнению с 2023 годом составил 44% — 272,1 млн рублей. В частности, в казну поступило:
- в счет погашения задолженности по текущим платежам — 86,3 млн;
- в счет погашения задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, — 70,8 млн;
- в рамках согласительных процедур — 167,2 млн.
Полный отчет по поступлениям в бюджет от процедур банкротства в регионах ПФО представлен в таблице ниже.
Поступления в бюджет от процедур банкротства, млрд руб.
«Все дело в богатстве»
Спикер считает, что в будущем — в конце 2025 года — следует ожидать дальнейшего роста сбора налогов по этой статье и примерно такой же расстановки регионов по объему этих сборов. По его мнению, процесс будет активизироваться, поскольку в связи с налоговой реформой возросла налоговая нагрузка на предприятия, и бизнес в ряде отраслей испытывает чрезмерную налоговую нагрузку, на фоне чего некоторые субъекты малого предпринимательства начинают проигрывать в конкурентной борьбе:
— Это касается тех организаций, которые работают с физическими лицами и вынуждены в соответствии с законодательством начислять НДС на свои услуги или при реализации товаров, при выполнении работ, ничего не имея к вычету. У них автоматически на 5-7% возрастает стоимость услуг, притом что их конкуренты освобождаются от этого бремени. А это фактически их рентабельность… У тех, кто вынужден платить НДС, маржинальность падает. Также усиливается давление на бизнес в связи с возможными признаками дробления некоторых организаций, что зачастую приводит к объявлению предприятий банкротами. К сожалению, не все в свое время смогли проанализировать и выбрать правильные бизнес-решения, в том числе в части системы налогообложения.
На уровень развития региона как на решающий фактор, влияющий на налоговые поступления от банкротств, указывает и другой эксперт «Реального времени» — Михаил Карпов.
— В таких регионах больше наличной денежной массы, люди покупают больше товаров и услуг, и под этот спрос рождается предложение — растет бизнес, — рассуждает он. — Соответственно, в таком регионе большее количество предприятий уходит на банкротство, и богаче компании, которые банкротятся. У них есть запасы основных средств, и при банкротстве налоговая инспекция забирает большую часть этих средств.
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