В Татарстане снова арестован автомобиль из-за недоимки налогов почти в 300 тысяч рублей

Вчера в ходе совместного рейда сотрудников налоговых органов, ГИБДД и судебных приставов был задержан автомобиль Lada Priora должника, за которым значилась недоимка более 286 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФНС России по Республике Татарстан. Автомобиль был остановлен на 1063 км автодороги Москва — Уфа М-7, уточнили в пресс-службе управления.

«В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель арестовал принадлежащее неплательщику транспортное средство и поместил на специальную стоянку. Должнику разъяснено, что в случае неуплаты налоговой задолженности автомобиль подлежит реализации в счет погашения долга», — говорится в сообщении управления ФНС по РТ.

Налоговые органы рекомендуют получить достоверную информацию о наличии или отсутствии налоговой задолженности любым удобным способом (в налоговой инспекции, в личном кабинете на сайте ФНС России, через портал государственных или муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, в подразделении МФЦ) и при наличии недоимки погасить ее в ближайшее время.

Ранее в Казани уже арестовывали автомобили из-за недоимки налогов.