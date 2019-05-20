В конце июня в Казани состоится первая ярмарка для самозанятых

30 июня в Горкинско-Ометьевском лесу планируется провести первую масштабную ярмарку, ожидается, что в ней примут участие более 200 самозанятых, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На ярмарке ожидается участие предпринимателей из различных сфер: фитнеса, красоты, репетиторства, фермерской продукции. Всего в столице Татарстана зарегистрировались 3 804 самозанятых. На территории Татарстана таковых уже более 10 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что сумма поступивших с начала года платежей по налогу на профессиональный доход от татарстанских самозанятых составила 4,6 млн рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в УФНС по республике.

