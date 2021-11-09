За три недели ноября жители Татарстана должны заплатить налоги на 8,1 миллиарда

Больше всего денег ждут от владельцев транспорта

1 декабря в России завершится кампания по сбору налогов на имущество. Традиционно в перечне три вида сборов — налог на жилое имущество, налог на землю, которой владеет собственник, и налог на транспортное средство. За оставшиеся три недели жители Татарстана должны выплатить государству 8,1 млрд рублей. Из них 4,5 млрд рублей направятся в республиканскую казну, а оставшиеся 3,6 млрд рублей — имущественный и земельный налоги — достанутся местным бюджетам. Почти треть суммы — 2,5 млрд рублей — налогоплательщики оплатили досрочно, сообщил на брифинге глава Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Больше всего поступлений, а именно 4,5 млрд рублей, ждут от владельцев транспортных средств, особенно дорогих автомобилей — чем больше стоимость и мощность авто, тем выше налог. В дополненном в этом году правительством РФ списке сегодня значатся около 1 400 различных машин, на которые распространяется повышенная ставка. Причем ежегодно, отметил глава фискального ведомства, общая сумма налога на транспорт только растет, поскольку в республике увеличивается и численность владельцев авто. В этом году сумма стала больше на 200 млн рублей к прошлогоднему уровню.

При этом некоторые владельцы люксовых автомобилей неохотно платят наложенную на них мзду. Карательная мера для таких должников — арест их дорогого авто.

— В Казани уже арестовано около 200 автомашин, в том числе дорогостоящих. Есть у нас налогоплательщики, которые не платят транспортный налог — более 100 тыс. рублей, доходит до 300 тысяч рублей. Аресты эти есть. Могу сказать, что за последний период порядка 21 млн рублей задолженности по транспортному налогу были оплачены 200 собственниками-должниками. Суммы там очень приличные. Люди по три-четыре года накапливали свою задолженность, — отметил Сафиуллин.

Некоторые владельцы люксовых автомобилей неохотно платят наложенную на них мзду. Карательная мера для таких должников — арест их авто. Фото: mfc-list.info

В черном списке налоговой — 585 тысяч татарстанцев

Однако спикер не стал называть сумму задолженности, за которую не грозит арест авто. Как подчеркнул Сафиуллин, в период налоговой кампании этого делать не стоит, поскольку «это помешает сбору, будет больше проблем у наших налогоплательщиков».

В целом же общая сумма долга татарстанцев по имущественным видам налогов составляет 1,8 млрд рублей. И это она еще сократилась за этот год — почти на 1 миллиард. С налогами, накопившимися за предыдущие годы, рассчитались более 300 тысяч человек. Но в черном списке фискального ведомства по-прежнему числятся 585 тысяч жителей республики.

Останутся при своих деньгах или же заплатят сумму меньше остальных те жители Татарстана, на кого распространяются налоговые льготы и вычет. Так, если сумма начислений составила меньше 100 рублей, то она автоматом перейдет на следующий год, или если у налогоплательщика имеется переплата и ее сумма сможет полностью перекрыть начисления за 2020 год.

В этом году сумма налоговых вычетов и льгот по имущественным налогам в республике составила 1,4 млрд рублей, а привилегией воспользовались около 1 млн человек.

Что касается пенсионеров и людей предпенсионного возраста, для них действуют налоговые льготы, касающиеся квартиры, жилого дома или гаража. По земельному налогу вычет предоставляется согласно размеру кадастровой стоимости — это 600 кв. метров в отношении одного земельного участка.

Налоговые льготы на землю и жилье есть и у многодетных семей. Как пояснил руководитель татарстанской налоговой службы, вычеты каждому родителю положены за 5 кв. метров квартиры и 7 кв. метров жилого дома, а также на 6 соток земли — и все это на каждого ребенка.

У некоторых владельцев недвижимости в этом году, по сравнению с предыдущими платежами, сумма налога может заметно вырасти. Как пояснили на брифинге представители налоговой службы, это происходит из-за изменений в законодательстве. Если раньше расчет налога на имущество проводился на основе оценки БТИ, то теперь на основании кадастровой стоимости, которая в разы больше стоимости по расчетам БТИ. Законодательством предусмотрено плавное, в течение 5 лет, повышение суммы налога.

— Три года назад была проведена переоценка. Сразу налог не может повышаться, у нас каждый год повышение идет только на 10%, поэтому сумма налога повышаться будет ежегодно, пока не дойдет до реальной кадастровой стоимости. Допустим, квартира стоит пять миллионов, а до этого стоила три миллиона, то есть мы не могли сразу вам за пять миллионов начислить налог, а от трех миллионов мы добавляем по 10%: в первый год 3,3 млн будет, на следующий — 3,6. И так каждый год, — говорит глава УФНС по РТ.

Если раньше расчет налога на имущество проводился на основе оценки БТИ, то теперь на основании кадастровой стоимости, которая в разы больше стоимости по расчетам БТИ. Фото: Максим Платонов

Должников лишат субсидий и льгот

Всего налоговые уведомления получили более 2,1 миллиона граждан. До конца ноября налоговой службе Татарстана предстоит собрать 5,6 млрд рублей имущественных налогов — это почти 70% от плана. Но Марат Сафиуллин высказал уверенность, что времени еще достаточно, поскольку по опыту прошлого года к контрольной дате — 1 декабря — положенные налоги полностью выплатили 85% тех, кому они были начислены. По мнению спикера, это нормально, так как уведомления были вручены только месяц назад и у налогоплательщиков еще достаточно времени: «Мы считаем, что наши налогоплательщики наиболее ответственные, исходя из ситуации в Приволжском федеральном округе…»

Кстати, согласно постановлению Госсовета РТ, принятому в прошлом году, тем, кто задолжал налоговой, приостанавливают выплату субсидий и льгот.

Как пояснил Марат Сафиуллин, оплатить налог сегодня можно любым удобным способом: старшее поколение может воспользоваться услугами «Почты России» или банка, для остальных есть личный кабинет на портале налоговой службы, специальное приложение «Налоги ФЛ» или другие цифровые сервисы. Сегодня численность пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» составляет уже более 1,1 млн человек, из них уведомления об уплате имущественных налогов в цифровом виде получают 680 тысяч.

Оплатить налог сегодня можно любым удобным способом: старшее поколение может воспользоваться услугами «Почты России» или банка, для остальных есть личный кабинет на портале налоговой службы, специальное приложение «Налоги ФЛ» или другие цифровые сервисы. Фото: staryiy.livejournal.com

А еще налог в принципе можно оплатить за любого человека — в этом поможет еще один электронный сервис — «Уплата налогов и пошлин». Главное, отсканировать штрих-код или QR-код налогового уведомления и внести требуемую к уплате сумму.

Ангелина Панченко