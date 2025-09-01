Устоит ли малый бизнес Татарстана под ударом налоговой реформы?

Эксперты «Реального времени» оценили последствия исполнения Минфином поручений Владимира Путина

Российский Минфин выступил с инициативой об отмене пониженного тарифа страховых взносов. Информация появилась в федеральных СМИ со ссылкой на источники в ведомстве и выглядит логичным продолжением анонсированных ранее планов по отмене части налоговых льгот. В материале «Реального времени» — экспертные мнения о причинах грядущих перемен, возможных сценариях развития событий и последствиях для татарстанского бизнеса российской налоговой реформы.

Кому урежут льготы

Фискальная нагрузка на российский малый бизнес возрастет в самое ближайшее время. В соответствии с поручениями, которые Владимир Путин утвердил 23 июня после майской встречи с членами ООО «Деловая Россия», Минфин и Минэкономики подготовили проект. Он предусматривает отмену льготных тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства, но пока оставляет надежду на сохранение налоговых послаблений предприятиям из приоритетных отраслей.

Сейчас пониженная ставка страховых взносов в 15% от фонда оплаты труда применяется к предприятиям МСП с выручкой до 2 млрд рублей и числом сотрудников до 250 человек, тогда как для крупного бизнеса она составляет 30%. При этом ставка для IT-компаний, МСП в обрабатывающей промышленности, входящих в перечень правительства (производство продуктов питания, одежды, фармсубстанций, промматериалов, готовых металлических изделий, бытовых приборов, транспортных средств и оборудования, мебели), и для резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития в течение 10 лет после регистрации независимо от масштаба бизнеса составляет всего 7,6% от фонда оплаты труда.

«Начался откат»

— Обсуждается реформа налогообложения в России, — говорит заслуженный экономист Татарстана и России Сергей Никифоров. — Уже сегодня бюджет не выдерживает нагрузки и стоит вопрос о пересмотре ставок отчислений в социальный фонд для малого бизнеса. Под вопросом и налогообложение самозанятых, потому что зачастую использование их вместо штатных работников позволяет бизнесу избегать уплаты взносов в социальный фонд.

Никифоров полагает, что процесс пересмотра налогового законодательства начнется с будущего года и неизбежно увеличит нагрузку на бизнес. И если, по его мнению, ошибка в части взаимоотношений самозанятых с юрлицами была действительно допущена и должна исправляться, то с изменением налоговых ставок и отчислений в СФР для малого бизнеса все не так однозначно.

— Мы обоснованно гордились тем, что удалось максимально «обелить» зарплату, особенно в сравнении с 90-ми, — отметил эксперт «Реального времени». — Благоприятные условия для этого создали стабильная ставка подоходного налога, пониженные ставки для малого бизнеса — все это позволило многим выйти из тени и платить работникам нормальные зарплаты, а в перспективе обеспечить им пенсии и прочие социальные блага. Но сейчас начался откат. Вначале отказались от единой фиксированной ставки подоходного налога, а сейчас пришла очередь отмены пониженного тарифа страховых взносов для малого бизнеса на УСН.

В итоге, говорит он, максимальное количество субъектов предпринимательской деятельности будет вынуждено перейти на общую систему налогообложения, а упрощенная система налогообложения останется только для микробизнеса.

«В проигрыше добросовестные»

Экономист указал на важный аспект, который, по его мнению, снижает эффект от вынужденного усиления фискальной нагрузки на российский бизнес.

— Понятно, что это вызвано острой необходимостью пополнить бюджет. Однако в результате в проигрыше оказываются предприятия, которые поверили государству и рискнули «выйти на свет». Нагрузка на добросовестных предпринимателей теперь увеличится, тогда как процветающий «черный» рынок сохранит и приумножит свои доходы, потому что за долгие годы его существования государство им так и не заинтересовалось.

Это, по мнению эксперта, грозит уходом в тень добросовестных предпринимателей. Пытаясь удержаться на плаву, они будут вынуждены прибегать к мерам, которые давно опробованы недобросовестными, например к искусственному занижению численности работников и выручки.

— Перечень факторов, повышающих нагрузку на малый бизнес, можно продолжить, — говорит Никифоров. — Это и введение повышенного налога на офисную недвижимость, под которое попал и малый бизнес. И неналоговая нагрузка, в частности введение дополнительных требований по обеспечению мер пожарной безопасности, расширение сферы применения «Честного знака» и так далее.

Самыми первыми, полагает он, под ударом в этой ситуации окажутся небольшие торговые предприятия, которые и так уже испытывают на себе негативные последствия из-за доминирования федеральных сетей, а также фермерские хозяйства, у которых отсутствует финансовая возможность создать полный цикл переработки продукции.

«Малые предприятия на УСН только пережили шоковую терапию»

— Озвученные в июне 2025 г. планы по отмене ряда налоговых льгот взбудоражили общественность, — отметил в разговоре с «Реальным временем» директор аудиторско-консалтинговой компании «Аудэкс» Виктор Тимохин. — Многие стали гадать, кто попадет в число «счастливчиков». В настоящее время можно только предполагать, какие категории организаций, отраслей и физических лиц может затронуть очередная налоговая реформа.

Эксперт полагает, что большинство согласится с отменой неэффективных налоговых льгот в рамках «регуляторной гильотины», то есть в случаях, когда льготы предусмотрены, а на самом деле ими практически никто не пользуется.

Как правило, налоговые льготы делятся на инвестиционные — с целью поддержки и развития высокотехнологичных и важных (в целом для экономики страны и регионов) отраслей, и социальные — с целью поддержки соответствующих категорий населения, указал он и подчеркнул, что сохранение таких льгот — важная составляющая государственной политики. В качестве примера привел недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о планируемой отмене социальных льгот и гарантий, которое вызвало настоящий «шок» у населения и тут же «опустило ниже плинтуса» рейтинг «этого государственного псевдодеятеля».

— В рамках планируемой отмены налоговых преференций, например, много говорится об отмене пониженных ставок по страховым взносам для субъектов МСП, — говорит Тимохин. — Но позвольте, только недавно, с 1 января 2025 года, многие малые предприятия, применяющие УСН, пережили «шоковую терапию» по их включению в число плательщиков НДС при выручке за прошлый год более 60 млн руб., пусть и по пониженным ставкам, но без права на вычет входящего НДС. Также недавно вздрогнули применяющие УСН торговые организации, которым планируют снизить лимит по доходам для неприменения НДС, хотя для организаций общепита его, наоборот, увеличили в 1,5 раза. А в целом всем организациям, применяющим УСН, как было заявлено авторами налоговой реформы, необходимо готовиться к переходу на общий режим налогообложения.

По мнению Тимохина, отмена неэффективных налоговых льгот, как и сохранение инвестиционных и социальных налоговых льгот являются правильными решениями, а вот отмена, например, пониженных страховых взносов для МСП заставит эти предприятия «серьезно задуматься о своем выживании».

«Бизнес переложит затраты на потребителя»

После анонсирования Министерством финансов совместно с Министерством экономического развития направления об отмене части налоговых льгот, последовало активное обсуждение отмены льготы по страховым взносам для субъектов МСП, напомнила эксперт «Реального времени», кандидат экономических наук, управляющий партнер аудиторской фирмы Palladium Альбина Губайдулина.

По ее мнению, отмена для МСП льготной ставки для страховых взносов с 15% и увеличение ее вдвое «существенно увеличит нагрузку на и так проблемно развивающуюся и испытывающую нелегкое положение категорию бизнеса и может вызвать волну «ухода бизнеса в тень».

— В Госдуме предложили дифференцированную систему страховых взносов для МСП с установлением зависимости от стадии развития бизнеса: 5% на старте с постепенным повышением до 10% и более по мере роста численности сотрудников и выручки, — говорит Губайдулина. — На мой взгляд, это может, привести к очередному всплеску дробления бизнеса и использования агрессивных методов налогового планирования.

Она также подчеркнула, что в существующих экономических условиях и при действующем значении ключевой ставки налоговые льготы являются одним из методов стимулирования развития бизнеса и постепенного обеления экономики, а отмена льгот может привести к ухудшению ситуации по собираемости налогов, росту теневого сектора и росту инфляции, так как бизнес начнет перекладывать затраты на конечного потребителя.

Кому не страшны перемены

— Взаимодействуя преимущественно с ИТ-компаниями, мы ежедневно сталкиваемся с вопросами налогообложения в ИТ-отрасли и наблюдаем растущий интерес к бизнесу в сфере информационных технологий со стороны предпринимателей из других сфер, в том числе из-за наличия налоговых льгот, — говорит партнер юридической фирмы «Право Просто» Илана Ярко. — По информации комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, среднегодовой темп роста отрасли за последние 5 лет составил около 28% — один из самых высоких среди крупных секторов экономики, и этот рост, безусловно, связан в том числе и с наличием льготных условий, что позволяет говорить об их эффективности. Наличие льгот способствует формированию в России конкурентоспособного ИТ-сектора.

Тренд на корректировку льготных условий и их ужесточение возник не сегодня, отметила Ярко. Еще в 2022 году в Налоговый кодекс были внесены изменения, существенно ограничивающие виды доходов для целей получения льгот по страховым взносам. Тогда ограничения затронули в основном финтехкомпании, маркетплейсы, агрегаторов такси и сервисы доставки. Позднее, с 1 января 2025 года, повысилась с 0 до 5% ставка налога на прибыль для ИТ-компаний, а с марта был отменен мораторий на выездные налоговые проверки для ИТ-компаний. Однако по-прежнему действует освобождение от НДС для компаний, чье программное обеспечение зарегистрировано в Реестре отечественного ПО. Это сигнализирует о том, что государство поддерживает отечественных разработчиков, считает эксперт.

— На наш взгляд, вероятность полной отмены льгот для ИТ-компаний крайне низка, учитывая их эффективность, а также стратегическую значимость ИТ-сектора для экономики страны и планы по цифровизации, — говорит Илана Ярко. — Более вероятен постепенный и избирательный пересмотр, направленный на повышение эффективности поддержки IT и устранение излишних или нецелевых льгот.

Кого еще коснутся реформы

В рамках июньских поручений Владимира Путина рассматриваются не только урезание прав субъектов МСП на применение УСН и меры по корректировке неудачных результатов эксперимента по налогу на самозанятых, в котором Татарстан выступил одним из застрельщиков.

Правительство России также должно подготовить предложения по совершенствованию механизма налогообложения лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ. Как предполагают эксперты, для них также велика вероятность повышения НДФЛ.

Предполагается также:

предусмотреть зачисление фиксированной части НДС, уплачиваемого юрлицами и ИП, оказывающими услуги общественного питания, в бюджеты муниципальных образований, на территориях которых оказываются услуги;

разработать дополнительные меры налогового стимулирования физлиц, владеющих акциями публичных компаний, — при этом возможна отмена условий для налоговых преференций, в частности минимального срока владения акциями и предельного размера дохода от их реализации;

скорректировать параметры федерального инвестиционного налогового вычета, в том числе по установлению возможности одновременного применения федерального и регионального ИНВ и расширения перечня видов экономической деятельности, при осуществлении которых может применяться ФИНВ.