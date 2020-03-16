Как челнинская налоговая кошмарит малый бизнес

Предпринимателям автограда выставили счета по НДФЛ, сборы которого идут в местный бюджет

Как сообщили «Реальному времени» читатели, в Набережных Челнах поднялась новая волна наездов налоговиков на малый бизнес. Непрозрачным способом определив среднюю зарплату по отраслям, местная ФНС разослала предпринимателям «письма счастья», требуя увеличить налоговую базу по НДФЛ либо доказать ее обоснованность пакетом документов. Тем, кто не захочет, грозят проверками. В Казани рассылок не было, о них не знают и в федеральном контакт-центре ИФНС. В исполкоме автограда в свою очередь возмутились низкими зарплатами на ряде предприятий, на которые «прожить невозможно». Опрошенные эксперты и игроки рынка отмечают: если уж в столице РТ рестораторы вынуждены экономить на всем, пять лет не повышая зарплаты, то в Челнах, где окупаются буквально единицы заведений, «административно-командный подход» просто убьет малорентабельный бизнес, оставив людей на улице. Что думают по этому поводу эксперты и причем здесь Наиль Магдеев — в материале «Реального времени».

Вновь кошмарят бизнес

В редакцию газеты «Реальное время» обратились предприниматели сферы общепита Набережных Челнов. Местная налоговая инспекция разослала им «письма счастья», угрожая штрафными санкциями и проверками за то, что на ряде предприятий работникам платят ежемесячно 14—16 тыс. рублей. При этом из писем предприниматели узнали, что властями района, а НДФЛ идет именно в муниципальную казну, каким-то непонятным методом установлена «средняя зарплата по отрасли» в 22,7 тыс. рублей. Фирмы с зарплатой ниже этого порога налоговики обещали «брать на карандаш» и отслеживать на предмет выплаты «серой зарплаты», а также отчитаться перед ФНС целым пакетом трудовых документов.

Несмотря на то, что формально компании никаких законов не нарушали и не платили зарплаты ниже МРОТ, налоговики все равно требуют у них разъяснений, почему их сотрудники получают зарплату ниже 22 тыс. рублей в месяц. Под раздачу и подозрения попали и небольшие шаурмечные, и кафе, где работник, например, работает неполный рабочий день, — все это тоже требует заполнения документов и потерянного времени. Сослаться на чаевые, которыми добирают себе хорошую зарплату, например, официанты, понятно, тоже не получается.

В первые дни массовой рассылки писем предприниматели хлынули в налоговую за разъяснениями. У 18-го окна челнинской инспекции ФНС собрались очереди. Девушку, работающую за этой стойкой в налоговой, даже жалели: та вынуждена была каждому говорить одно и то же, а на аргументы бизнеса разводить руками.

— У нас маленькое предприятие, в штате всего три сотрудника, и работают они неполный день, — рассказала «Реальному времени» владелица одного из набережночелнинских кафе. — Средняя зарплата у них около 14 тысяч рублей, больше я платить работникам не в состоянии, мы просто не зарабатываем на большее! Я соблюдаю закон, зарплата у нас не ниже МРОТ, но мне в налоговой сказали, что мы должны поднимать зарплату, чтобы выйти на среднюю.

В общем, новая волна закошмаривания малого бизнеса, которому и без того непросто, налицо.

Что такое МРОТ и чем он отличается от зарплаты по ВЭД

Денис Нитенко, известный челнинский бизнесмен, экс-депутат горсовета от «Справедливой России», ныне ресторатор и владелец гостиничного бизнеса, директор ООО «Деловой центр «Форт Диалог», в беседе с «Реальным временем» отметил, что атака налоговыми «письмами счастья» касается не только ресторанного бизнеса.

— У нас вот разные предприятия есть, и гостиничный, и сдача помещений в аренду. У них [местных властей и налоговой инспекции] да, есть такие расчеты средней зарплаты по отрасли. И если у тебя как у бизнесмена работник получает почему-то меньше средней зарплаты, они присылают эти «письма счастья». Иногда даже на комиссию вызывают! Они говорят, что так пытаются бороться с «серыми схемами». Это пережитки административно-командной системы! Которая у нас никогда не исчезала… Сейчас еще усиливается эта административно-командная система, и подкрепляется, так сказать, новейшими информационными технологиями, — утверждает Нитенко.

Действительно, с начала года в Татарстане действует официальный минимальный размер оплаты труда в размере 12,1 тыс. рублей. По словам предпринимателей, на консультации налоговики заявили, что сам по себе факт выплаты зарплаты ниже средней по ВЭД (классификатор видов экономической деятельности), «пока никаких санкций не влечет», но такие фирмы — с низкой зарплатой — отныне инспекция будет держать на контроле. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (ОКВЭД 56) в Татарстане подразумевала среднюю зарплату по отрасли в размере 20 тыс. рублей в 2017 и 21,3 тыс. руб. в 2018 годах. Отметим, что последние актуальные цифры Росстата касаются лишь 2018 года, информация обновлена летом 2019 года. Согласно таблице «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности», в России в целом средняя зарплата по виду деятельности «гостиницы и предприятия общественного питания» в 2017 году должна была составлять 23,9 тыс. рублей, в 2018 — 26,2 тыс. рублей.



ИФНС России по Набережным Челнам РТ в своих письмах (см. ниже) указывает, что заработная плата ВЭД «Основной вид деятельности «56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» — 22,47 тыс. рублей. Получается, что средняя зарплата по отрасли на 10 тыс. рублей выше, чем МРОТ. «Таким образом, установлен факт выплаты заработной платы работникам ниже средней заработной платы по ВЭД». В результате, указывают налоговики, налогов бюджет недополучил: компания, предполагают в ИФНС, могла нарочно занизить зарплату, выплачивая дополнительные деньги работников «в конвертах». Чтобы доказать факт «белой зарплаты» и уплаченных полностью налогов, бизнес обязывают предоставить реестры, ведомость начисления и выдачи зарплаты, регистры налогового учета, штатное расписание, коллективный договор и так далее, то есть целый ворох документов. И если они будут некорректно заполнены или инспекция обнаружит неточные данные, сначала с предпринимателя возьмут 500 рублей, затем 5 000 рублей, а за повторное нарушение — 20 тыс. рублей, — грозно предупреждает ИФНС в письмах.



Чтобы доказать факт «белой зарплаты» и уплаченных полностью налогов, бизнес обязывают предоставить реестры, ведомость начисления и выдачи зарплаты, регистры налогового учета, штатное расписание, коллективный договор и так далее, то есть целый ворох документов. Фото Сергея Афанасьева

«Городской бизнес, он у нас сегодня в загоне»: в погоне за крупными инвесторами власти забыли о своих?

Комментируя политику не налоговиков, а уже городских властей, Денис Нитенко считает, что команда Наиля Магдеева в погоне за крупными инвесторами совсем забыла про местный бизнес: «Невозможно заставить исполком в срок дать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию. Это негативно сказывается на бизнес-климате. С одной стороны, говорят: мы привлекаем инвесторов, у нас ТОСЭР! А с другой — есть местные инвесторы, к ним уже другой подход. Городской бизнес сегодня в загоне. Не только не помогают, противодействуют даже...»

Нитенко уверен, челнинские власти упускают из виду тот факт, что налоговая система ужесточается, ЕНВД отменяют, а это чувствительно сказывается и для общепита, и для гостиничного бизнеса, и для розницы. Кратный рост налогообложения для МСБ приведет к еще большему снижению рентабельности, и «административно-командным способом» пытаться увеличить зарплату не получится все равно, конкурентоспособность упадет до нуля: «Загнутся в итоге предприятия-то, «коровки-то дойные»! Люди на улице окажутся, и власти будут пытаться потом снижать напряженность».

Казалось бы, исполком не трудно понять: как можно платить 15 тысяч рублей в месяц работнику и как выживать на эти деньги простому челнинцу? Бизнесмен считает, что местные власти лукавят, фактически «сваливая с больной головы на здоровую».

— За все у нас в итоге, получается, отвечает предприниматель? А государство ни при чем? Они пусть скажут, что реально-то предприниматель не 15 тысяч платит, а 20—30 тысяч с учетом налогообложения! Но с каждых, условно, 20 тысяч государство забирает 5! Вообще, такого уровня налогообложения труда нигде в нормальных странах нет. Об этом власти почему-то не говорят. А могли бы дать льготы малому бизнесу, что сказалось бы на повышении зарплаты. Во-вторых, сегодня, на самом деле, на 15 тысяч нормального работника не найдешь. И кто получает 15 тыс. в месяц, скорее всего, и работает не полный рабочий день. Объяснить налоговикам это сложно. Но если эту неполную зарплату пересчитать на проработанные часы, она окажется не 15, а 30 тысяч. Конечно, и 30 тысяч — не великая вещь, но все-таки не 15!

За что и кого в Челнах вызывают «на ковер»

Указанная «комиссия», на которую приглашаются нерадивые предприниматели-работодатели с низкой зарплатой, в Челнах действительно существует. Год назад, в марте 2019-го, прошло совещание с участием налоговой инспекции, следственного комитета и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УВД, на котором было объявлено, что ИФНС и правоохранительные органы усилят совместную работу по легализации «серого» рынка труда в городе.

На встрече руководитель налоговой инспекции Диана Сагетдинова заявила, что одним из критериев, по которым бизнес может попасть под пристальное внимание налоговых органов, станет среднемесячная зарплата работников — если она ниже среднего уровня по ВЭД в республике. Она обещала систематически проводить мероприятия налогового контроля в отношении компаний, которые по этому признаку будут заподозрены в применении «конвертной» схемы. Заподозренных в этом нарушении в Челнах отныне стали вызывать для объяснений на межведомственную комиссию по легализации «теневой» зарплаты. В 2018 году в Челнах ответ за низкую зарплату перед ней держали 2 643 предпринимателя, и 2 458 из них устранили нарушения. Итоги 2019 года пока не озвучивались.

Руководитель налоговой инспекции Диана Сагетдинова заявила, что одним из критериев, по которым бизнес может попасть под пристальное внимание налоговых органов, станет среднемесячная зарплата работников — если она ниже среднего уровня по ВЭД в республике. Фото nabchelny.ru

Зачем эта зарплата по ВЭД налоговикам и что изменилось с 2019 года

По сути средняя зарплата по ВЭД или отрасли является ориентиром не столько для работника (достаточно ли ему платят или нет) или компании (конкурентная у нее зарплата или нет), сколько для налоговиков. С 2007 года все российские налоговики планировали выездные проверки согласно нескольким критериям рисков, пятым из которых являлась «среднемесячная оплата труда на одного сотрудника ниже среднеотраслевой».

ФНС это «прочитывали» как подозрительный факт, который может свидетельствовать о том, что на предприятии действуют серые схемы выплаты зарплат или трудоустраивают без надлежащего оформления. При этом привлечь работодателя к ответственности за сам факт выплаты низкой зарплаты нельзя, так как это не законодательная норма.

Как отмечают эксперты и аудиторы, инспекторы ранее были не обязаны по закону проверять сплошь и рядом тех, у кого зарплата ниже, чем по ВЭД, сделать она это могла, проверив банковские карты работников (у ФНС есть к ним доступ), подозрительно малую текучесть кадров (ФНС уверена, что работники рано или поздно уйдут туда, где платят больше), одинаковые оклады на должностях разных квалификаций (шеф-повару и посудомойке невозможно платить одинаково, считают в ФНС) и проч. Однако в октябре 2019 года ФНС при Михаиле Мишустине утвердила новые формулы для контроля доходов работников. И теперь налоговики уже обязаны сравнивать среднюю зарплату каждого работника с МРОТ и среднеотраслевой зарплатой.

В контакт-центре ФНС РФ не знают о рассылках в автограде

Проблема, однако, в том, что согласно самим же федеральным налоговикам в Татарстане подобные «требования» до сих пор никому не рассылались (!), и тоже ни о какой средней зарплате по отрасли, к которой должны стремиться предприятия, они не говорят:

— О рассылке такого рода требований в Республике Татарстан в контакт-центре ИФНС России сведений нет, — сообщили газете «Реальное время» на единой горячей линии ведомства. — Но сам вопрос больше связан с трудовым законодательством. Статья 133 Трудового кодекса РФ устанавливает, что зарплата не может быть менее минимального размера оплаты труда, то есть МРОТ, статья 133.1 — устанавливает МРОТ в субъекте Российской Федерации и то, что МРОТ не может быть менее установленного на федеральном уровне. Между Федерацией профсоюзов республики Татарстан, Координационным советом объединений работодателей республики и Кабинетом министров РТ имеется соглашение от 25 декабря 2019 года — о том, что минимальная заработная плата работников в республике, за исключением тех, чьи организации финансируются из федерального бюджета, с 1 января 2020 года устанавливается в размере 14 тысяч рублей (средняя МРОТ, указанная нами выше, их как раз включает, поэтому она ниже, — прим. ред.)

Фактически же, как выяснило «Реальное время», под пресс ИФНС в Челнах попал в основном малый бизнес. Крупный и средний бизнес миновала чаша сия.

В первые дни массовой рассылки писем предприниматели хлынули в налоговую за разъяснениями. Фото Сергея Афанасьева

Как малый бизнес Челнов воевал и воюет с местными налоговиками

Однако претензии предпринимателей, как мелких, так и средних, к ИФНС и местным властям копятся уже давно. Поначалу МСБ жаловался на налоговиков во времена Лилии Гатиной (до ее перехода в Марий Эл в мае 2018 года). Так как Магдеев в городе был еще новичком, к нему бизнесмены ходили на встречи, сам он публично МСБ поддерживал. «Есть одна проблема в Набережных Челнах, которая называется налоговой инспекцией», — жаловались 5 лет назад бизнесмены президенту РТ Рустаму Минниханову на встрече с бизнес-омбудсменом Тимуром Нагумановым. «Налоговая инспекция выносит неправомерные, противоречащие налоговому законодательству решения. Предпринимателям заявляют: «Не согласен — иди в суд», — перечисляли возмущенные предприниматели.

А малый и средний бизнес боится идти в суд, когда инспекция блокирует счета компании до решения суда. Налоговая инспекция увлекается бесчисленными проверками, бесконечно требуя предоставления зачастую одних и тех же документов. В-третьих, логическое завершение налогового и финансового прессинга — МСБ вынужден сниматься с налогового учета Набережных Челнов и Татарстана, уходя из республики в соседние регионы, где налоговая инспекция не такая свирепая и жестокая. Итог — бюджет теряет десятки и сотни миллионов рублей налоговых поступлений.

Минниханов пять лет назад был буквально потрясен коллективной ненавистью челнинского бизнеса к местным налоговикам, призвав мэра Наиля Магдеева что-то сделать по этому поводу: «Может, нам почаще сюда надо приезжать, уважаемые? Чтобы таких вещей не было! Хотелось бы, чтобы Челны стали привлекательными, и для этого надо что-то делать».

В Казани рассылок тоже нет, но они все равно не помогут — «ресторанный бизнес вынужден экономить на всем»

После ухода Гатиной МСБ стал больше и чаще критиковать уже команду Наиля Магдеева, и на этот раз намекает уже на то, что «уши письма счастья торчат» в администрации города, тем более что НДФЛ идет в местный бюджет. Действительно, можно задаться вопросом: если федеральные налоговики не в курсе, что в Татарстане идет такая рассылка, стало быть, инициатива на местах? Тогда чья? Точно не республиканская, потому что, например, в Казани такой проблемы пока нет, выяснила газета «Реальное время».

— В Казани не наблюдается повальной рассылки ИФНС требований о пояснениях причин низкой зарплаты, но отдельных предпринимателей приглашают и требуют поднять зарплату. Только не до 22 тысяч рублей, конечно, а до МРОТ (14 тыс. рублей! — прим. ред.), — сообщила нам исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров г. Казани и РТ Галина Шарафутдинова. — И налоговики вряд ли увидят показатели по Казани до 22 тысяч, потому что сегодня ресторанный бизнес вынужден экономить на всем!

Галина Шарафутдинова объясняет, что в результате предпринимаемых рестораторами «антикризисных» мер официантов давно уже перевели на почасовую оплату труда, и работают они далеко не полный день. А у поваров зарплата не повышалась пять лет. И это, заметим, в столице РТ с уровнем жизни, зарплат и потребительской активности выше, чем в Набережных Челнах и в среднем по РТ. Вполне возможно, что эти меры налоговая инспекция предпринимает в целях выявления «серой» зарплаты, однако они не помогут, уверена Шарафутдинова, поскольку причины выплаты недекларируемой зарплаты иные.



«Рентабельность в 10% не позволяет предпринимателю развиваться — только содержать семью»

— Ставка социальных налогов — пенсионного и медицинского страхования — непомерно высока, мы должны отдать 30,2% от чистой прибыли, при том, что рентабельность в нашей отрасли низкая. Сейчас планируется отмена ЕНВД (единого налога на вмененный доход) и переход на УСН (упрощенную систему налогообложения), — говорит она. — Мы встречались в совете по предпринимательству, в Общественной палате и разработали предложения. В частности, предложили на переходный период сделать льготную ставку пенсионного налога и медицинского страхования — 15%, чтобы те предприниматели, которые платят «серую» зарплату, могли себе позволить выйти из тени. Мы готовы платить зарплату и полностью налоги, но и бизнес надо поддержать! О каком развитии можно говорить, если 30% [доходов] у нас уходит на закуп, 30% — на налоги, почти 20%— на оплату аренды, плюс коммунальные расходы… Рентабельность в 10% не позволяет предпринимателю развиваться — только содержать семью.

Шарафутдинова подчеркнула, что с последним падением курса рубля рентабельность ресторанного бизнеса еще упадет, а морепродукты и рыбу, например лосося, им уже «приходится продавать по цене закупки».

«В Челнах сейчас окупаются одно-два из всех заведений»

Известный в Набережных Челнах оппозиционер, блогер, экс-депутат и бизнесмен Сергей Еретнов рассказал «Реальному времени», что в автограде окупается сегодня 1-2 из всех общепитовских заведений. По его мнению, «государство считает, что везде и все хотят его обмануть», но «если не уходить, бизнес надо закрывать в сегодняшних условиях»:

— Значительное количество требований по поводу низкой зарплаты получили предприниматели, работающие в ресторанном бизнесе, а он сегодня оказался на грани выживания. У меня среди друзей много рестораторов, владельцев кафе, и я знаю, что в Челнах сейчас окупаются одно-два из всех заведений. Это объяснимо: в условиях кризиса люди экономят в первую очередь на развлечениях. С чего они взяли, что мы можем платить такую зарплату?

Мэрия: «Ну вы же понимаете, что 14 тысяч — это даже не минимальный потребительский бюджет, на это прожить невозможно»



В мэрии Набережных Челнов с позицией бизнеса не согласны. Ее сотрудники неофициально уверили «Реальное время», что исходят не из позиции «закошмарить бизнес ради пополнения казны» — тем более что ФНС прямо не подчиняется муниципалитету, а защищая прежде всего «простых челнинских работников». Да и ни о какой качественной кухне или нормальном обслуживании при таких низких зарплатах говорить не приходится.

Замначальника же управления экономического развития и поддержки предпринимательства Исполнительного комитета Альфира Садриева, например, не скрывая эмоций, прямо возмутилась в беседе с корреспондентом «Реального времени» низкими зарплатами работников общепита, попытавшись встать на защиту этого «маленького человека»:

— Вы говорите, что средняя зарплата около 14 тысяч, а средняя по отрасли, по данным налоговой, около 22,5 тысячи. Ну вы же понимаете, что 14 тысяч — это даже не минимальный потребительский бюджет, на это прожить невозможно! На сегодня у нас в городе минимальный потребительский бюджет составляет 15 785 рублей. А зарплату многие ставят близкую к МРОТ!

Налоговая инспекция просто просит уточнить, как складывается эта зарплата, объясняет Садриева, и если окажется, что люди работают неполный день, вопросы к предпринимателям отпадут сами собой, уверена она. А если нет? Если человек восемь часов работает, вряд ли это за 14 тысяч, полагает чиновник, рассуждая следующим образом:

— Рабочих рук у нас не хватает, на сайте службы занятости множество вакансий с более высокими зарплатами, но они остаются на низкой, почему? — задается вопросом Альфира Садриева, считая, что у налоговиков есть основания «копать» в поисках доказательств факта выплаты в таких фирмах конвертных зарплат.

«У нас якобы 40 тысяч в месяц платят, откуда они это взяли?!»



Садриева добавила, что Набережные Челны в этом смысле не уникальны: мол, по всему Татарстану, в каждом районе и в целом на уровне республики активно работают комиссии по легализации доходов. Однако владелец еще одного челнинского кафе, который «письмам счастья» уже давно не удивляется, считает, что власти и налоговики — «лукавят»:

— Вынесем за скобки официантов с чаевыми, бог с ними. Но и власти, и налоговики в публичном пространстве отчего-то оперируют какими-то огромными средними зарплатами. В Челнах у нас якобы 40 тысяч в месяц платят, откуда они это взяли?! (по итогам первого полугодия 2019 года официальная средняя зарплата в городе составила 37 824, — прим. ред.). Есть немало челнинцев, которые получают и 15, и 17 тыс. рублей, выживают как могут, но этих цифр в официальных данных вы не увидите, — возмутился предприниматель Антон. — Но в этом не виноваты мы, мы тоже челнинцы, не чужие люди. Почему мы должны решать проблемы города за свой счет? Нас от бесконечных девальваций рубля раз в пять лет и ежегодного увеличения налогового прессинга, сжирающего, кстати говоря, немалую часть зарплатного фонда, трясет. Нам вообще давно пора молоко за вредность давать!



Газета «Реальное время» направила запрос в ИФНС по г. Набережные Челны, но ответа пока так и не получила. Не прислала пока своих официальных комментариев и мэрия Набережных Челнов. По получении они будут опубликованы.