Казанских налоговиков срезали в высоту: в Заречье перепроектируют штаб-квартиру ФНС

УФНС по РТ вынуждено сократить этажность новостройки до трех этажей и возводить второе здание, чтобы уместить 250 сотрудников

Фото: Скриншот видео ООО «ЦГАСЛ»

Как стало известно «Реальному времени», Управление федеральной налоговой службы по Татарстану не смогло согласовать эскизный проект административного здания, которое планируется построить в будущем году на территории Кировского района Казани. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия выдал отрицательное заключение на фасадное решение компании «Гипроспецпроект», предписав подрядчику УФНС по РТ сократить высотность здания до 12 метров. Таким образом налоговики оказались «жертвой» новой методики объемно-пространственного регламента (ОПР) на исторических территориях, введенной в Казани. Ожидается, что компромиссный вариант облика здания ФНС будет вынесен на утверждение августовского градостроительного совета с участием президента Татарстана. Исход битвы налоговиков может стать ориентиром для коммерческих застройщиков в Заречье.



Эскиз УФНС не выдержал исторической экспертизы

Управление федеральной налоговой службы по Татарстану неожиданно «оступилось» на градостроительном регламенте, получив отказ в согласовании эскизного проекта офисного здания на территории исторического поселения Кировского района Казани. Федеральные власти выделили УФНС по РТ участок в 0,2 га на пересечении улиц 25-го Октября и Лукницкого, куда после завершения строительства должен был переехать весь состав межрайонной ИФНС России №20.



Однако Комитет РТ по охране объектов культурного наследия и Управление по архитектуре и градостроительству Казани вынесли единодушное отрицательное заключение на проект, разработанный фирмой «Гипроспецпроект» (подрядчик УФНС по РТ). Как стало известно «Реальному времени», в результате проектировщик понизил высотность до трех этажей — до 12 метров. Но в этом варианте здание без дополнительных конструктивных решений не сможет вместить 250 сотрудников службы. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе УФНС по РТ и в самой проектной компании «Гипроспецпроект».

Разработка эскизного проекта здания, начавшаяся полгода назад, все еще пребывает в неопределенном положении. Как рассказали «Реальному времени» источники в подрядной компании, ее прохождение застопорилось буквально в самом начале пути, так как участок включен в границы одного из наиболее крупных исторических поселений «Адмиралтейская слобода». Всего в Казани определено 13 исторических поселений, в которых действует особый режим застройки. К ним относятся Адмиралтейская слобода, Ново-Татарская слобода, а также Тихвинская церковь и мечеть «Закабанная» — полный перечень исторических поселений и их границы определены постановлением кабмина РТ №715, принятым в августе 2020 года.



Участок включен в границы одного из наиболее крупных исторических поселений «Адмиралтейская слобода». Фото: oldboy.icnet.ru

К строительству в таких поселениях предъявляются особые требования — в части архитектурного облика, габаритов, и, конечно, высотности. В частности, здесь применяется новая методика объемно-пространственного регламента (ОПР) в зависимости от координат месторасположения участка в исторических поселениях. Так, высота может варьироваться вплоть до 17-18 метров в зависимости от дальности к историческим доминантам — Казанскому кремлю и Зилантову монастырю.



По словам источников, попадание в историческую зону и привело к тому, что эскиз, поступивший изначально на согласование в Управление архитектуры и градостроительства Казани, был направлен на обязательную экспертизу Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Охранное ведомство мотивировало отказ тем, что фасадное решение не вписывается в среду исторического поселения Кировского района Казани, а вслед за этим Управление архитектуры и градостроительства Казани автоматически отправило его на доработку.

Как разместить 250 налоговиков в штаб-квартире на три этажа

Гендиректор «Гипроспецстроя» Сергей Григоричев подтвердил «Реальному времени» факт получения отказа от госорганов, пояснив, что проектировщики никак не могут найти оптимального фасадного решения под эту историческую среду. Трудность в том, что с одной стороны нужно уложиться в требования новой методики объемно-пространственного регламента (ОПР) на исторических территориях Казани, а с другой стороны — обеспечить полезную коммерческую площадь по техзаданию заказчика. Грубо говоря, как вместить гигантскую армию налоговиков в миниатюрный офис-коттедж.

— Не смогу сказать, когда будет готов проект, — признался в разговоре с «Реальным временем» Сергей Григоричев, который, похоже, и сам пребывает в легкой растерянности от новых регламентов. — Будущее здание находится в исторической части Казани, в зоне видимости Казанского кремля, поэтому подпадает под ограничения по застройке. Так, высота должна быть не больше 12 метров вместо прежних 14 метров. Но есть и другие ограничения по габаритам здания.

Он уточнил, что получил несколько замечаний к проекту. По его словам, проектировщики компании разработали 6-7 вариантов фасадного решения, которые отвечают новым регламентам застройки исторического поселения «Адмиралтейская слобода».

Как-то надо разместить 250 работников межрайонной ИФНС России №20, а согласно нормам, на каждого должно приходиться не менее 6 кв. м. Фото: nalog.gov.ru

При этом остается нерешенным главный вопрос. «Как-то надо разместить в этом здании всех 250 работников межрайонной ИФНС России №20, — рассуждает Сергей Григоричев. — А согласно нормам, на каждого должно приходиться не менее 6 кв. м». По его словам, итоговое решение будет вынесено на заседание градостроительного совета, которое проходит с участием президента республики. Налоговики рассчитывают исключительно на помощь Рустама Минниханова в согласовании проекта здания в охранной зоне. По словам Сергея Григоричева, участок и программа строительства офиса на улице 25-го Октября включены в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), поэтому изменить ни участок, ни бюджет застройки невозможно.

Отметим, что межрайонная ИФНС России №20 — это отнюдь не рядовая районная налоговая служба. Это элитный дивизион из наиболее опытных профессиональных налоговиков, которые контролируют всех крупных налогоплательщиков Татарстана.

Иван Гущин: «Менять режим в угоду УФНС не будем»

Глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин подтвердил «Реальному времени», что эскизное решение «Гипроспецстроя» было забраковано, и в том числе из-за нарушений по высотности. По его словам, данный участок входит в границы исторического поселения «Адмиралтейская слобода», где «основной параметр — высота в 12 метров». По его словам, архитектурные требования к участкам исторических поселений четкие и конкретные, а узнать о них можно по интерактивной системе geo.tatar.ru.



— Режим охраны объектов культурного наследия настроен, и его не могут менять в угоду УФНС, — заключил Иван Гущин.

Этой же позиции придерживаются в Управлении архитектуры и градостроительства Казани. В пресс-службе мэрии Казани пояснили:



— Здание в эскизе было представлено как трехэтажное с техническим этажом ниже нуля, а территория проектирования расположена в границах территории объекта культурного наследия федерального значения в виде достопримечательного места «Культурный слой слобод Заречья г. Казани XVII—XXIII веков».

Попадание участка в историческую зону и потребовало проведения дополнительной экспертизы в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия. Кроме того, по соседству с участком УФНС расположены и другие «объекты культурного наследия регионального и муниципального значения», отметили в мэрии Казани.



— Поэтому данный эскиз был также направлен на рассмотрение в Государственный комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Из ответа Госкомитета следует, что эскиз не соответствует предмету охраны исторического поселения Казани. Также были замечания в части несоответствия местным нормативам градостроительного проектирования. Таким образом, эскизное предложение не согласовано, и заявителю направлено письмо об устранении замечаний, — уточнили в мэрии нашему изданию.

Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова сообщила «Реальному времени», что не в курсе проблемы, но против того, чтобы менять общие правила застройки в исторических поселениях.

Кто придумал новые регламенты



Авторы концепции устойчивого развития исторического поселения Казани, которая невольно «подрезала» этажность налоговиков, — творческий коллектив казанского архитектурного бюро «Аксиом Архитект» Олега Маклакова, архитектурная практика Новиковых, Институт городских исследований «Тамга». Концепция разрабатывалась ими при поддержке Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. В сентябре прошлого года авторский коллектив удостоился гран-при на III Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» в Москве.

Будучи на архитектурном фестивале в Москве, идеолог концепции Олег Маклаков рассказывал профессиональному сообществу о том, как зарождалась идея введения исторических поселений и регламенты застройки.

«Основная задача — создание регламентов для градостроительной деятельности на территории исторических поселений Казани, — сообщил он. — Их цель — создание комплексного видения, комплексной методики освоения территории».

По его словам, методика состоит из трех основных блоков. Первый — правила регулирования застройки, второй — развитие общественных пространств и третий — сохранение нематериального наследия через активизацию функциональных узлов.



По словам Олега Маклакова, правила регулирования застройки основаны на изучении морфологии исторической среды. Она предполагает два принципиальных подхода. Первый — воссоздание и сохранение исторической территории, для нее разработаны регламент и архитектурный конструктор для разработки проектов, а также выделены периферийные зоны, где стоят задачи по формированию городской ткани и ее каркаса. Для этих типов территорий вводится новая методика объемно-пространственного регламента (ОПР), которая устанавливает индивидуальные показатели габаритов и высотности здания. По его словам, регулирование застройки ведется с помощью «пространственных конвертов». В основе — контекстный подход: выделяется несколько зон, которые формируют несколько требований по созданию архитектурного облика.

Грубо говоря, если раньше на карте Казани было немало «слепых зон», то есть участков, которые можно застраивать по общим правилам, то теперь застройка на территориях исторических поселений жестко регулируется в методике ОПР, которая, похоже, может спровоцировать еще немало потрясений. Облик новостройки должен гармонизировать с действующей средой, но как это сделать на практике без ущерба экономической эффективности, задаются резонным вопросом проектировщики.

По словам Олега Маклакова, правила регулирования застройки основаны на изучении морфологии исторической среды. Фото: Олег Тихонов

«Бюджет строительства включен в ФАИП, его не пересмотришь»

Добавим, что строительство нового здания УФНС на улице 25-го Октября должно было освободить налоговиков от бремени аренды помещения. В течение нескольких лет межрайонная ИФНС России №20 вынуждена «снимать» здание на улице Нариманова в центре Казани. Как следует из техзадания к проекту, строительство нового здания предусмотрено госпрограммой РФ «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».



В ноябре прошлого года приказом ФНС России «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации, не включенные в федеральные целевые программы, находящиеся в ведении Федеральной налоговой службы, на 2021—2025 годы» татарстанскому управлению было выделено чуть больше 600 млн рублей из федерального бюджета, а также определен участок в Казани, находящийся в федеральной собственности. Общая площадь помещения должна была составить 4,9 тысячи кв. м. В проектируемом здании должны были предусмотреть: архив для временного хранения дел не менее 150 кв. м, операционный зал, конференц-зал, зал совещаний, столовую, серверную, кассу. Численность работающих — 250 человек (без МОП»).

«Бюджет строительства включен в ФАИП, его не пересмотришь», — уточнил Сергей Григоричев.

Строительство нового здания УФНС на улице 25-го Октября должно было освободить налоговиков от бремени аренды помещения

Сама компания «Гипроспецстрой» выиграла право на выполнение госконтракта на конкурсе, предложив минимальную цену в 7,8 млн рублей. В нем участвовали четыре претендента, в том числе две компании из других регионов. Трудно представить себе, что какой бы выход могли найти мурманские или новгородские проектировщики, если бы кто-то из них вышел победителем, если сами казанцы запутались в градостроительном регулировании.

Налоговики ищут поддержки Минниханова

Известный архитектор-градостроитель Александр Дембич допустил, что соседство с высотным зданием банка «Заречье» могло бы подкорректировать этажность здания ФНС, к тому еще нет утвержденного проекта планировки данной территории.



Однако представители госорганов категоричны в том, что советское наследие не должно мешать сохранению исторической среды Кировского района. Плюс за исходом битвы налоговиков следят и коммерческие застройщики, которые в будущем могут начать выторговывать выгодные для себя условия застройки.

В УФНС по РТ попытались сделать «хорошую мину», заявив, что «их здание будет не единственным» в Казани. Иначе говоря, налоговики явно дали понять, что готовы строить второе здание для размещения всей численности межрайонной ИФНС России №20. В действительности же, урегулировать спорные моменты налоговики рассчитывают на очередном заседании градостроительной комиссии с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, которое пройдет в августе.