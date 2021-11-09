В этом году с жителей Татарстана соберут 8,1 млрд рублей налогов

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

До 1 декабря текущего года 2 млн 175 тыс. жителей Татарстана должны выплатить три вида налогов — транспортный, земельный и имущественный. В этом году общая сумма поступлений оценивается в 8,1 млрд рублей, сообщил на брифинге глава Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

По его данным, 2,5 млрд рублей имущественных сборов от жителей республики уже поступили.

Если сравнивать с прошлым годом, общая сумма имущественных платежей выросла на 350 млн рублей, отметил Сафиуллин. Рост произошел за счет увеличения числа собственников жилья и автовладельцев.