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Экономика

В этом году с жителей Татарстана соберут 8,1 млрд рублей налогов

11:14, 09.11.2021
В этом году с жителей Татарстана соберут 8,1 млрд рублей налогов
Фото: Анна Сейтумерова (архив)

До 1 декабря текущего года 2 млн 175 тыс. жителей Татарстана должны выплатить три вида налогов — транспортный, земельный и имущественный. В этом году общая сумма поступлений оценивается в 8,1 млрд рублей, сообщил на брифинге глава Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

По его данным, 2,5 млрд рублей имущественных сборов от жителей республики уже поступили.

Если сравнивать с прошлым годом, общая сумма имущественных платежей выросла на 350 млн рублей, отметил Сафиуллин. Рост произошел за счет увеличения числа собственников жилья и автовладельцев.

Экономика Татарстан Управление федеральной налоговой службы по РТСафиуллин Марат Адипович

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