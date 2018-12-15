Консолидированный бюджет Татарстана превысит 316 млрд рублей в 2018 году

Консолидированный бюджет Татарстана к концу 2018 года составит порядка 316,4 млрд рублей. Большую часть этой суммы, 273 млрд рублей, составят налоговые и неналоговые доходы (это 101% к уточненному плану).



В казну республики по итогам года поступит более 228 млрд рублей, прогнозирует Минфин РТ, передает «Татар-информ». При этом поступления в местные бюджеты достигнут уровня 44,5 млрд рублей.

Отмечается, что УФНС по РТ ожидает поступления почти 100 млрд рублей в консолидированную казну за счет налога на прибыль и прогнозирует мобилизацию налога на доходы физлиц (НДФЛ) в размере более 74 млрд рублей.