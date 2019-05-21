ФНС напомнила о размере и сроках уплаты страховых взносов для предпринимателей в 2019 году

Индивидуальные предприниматели должны до 31 декабря 2019 года заплатить страховые взносы. Об этом «Реальному времени» сообщили в УФНС по Московскому району Казани.

В этом году фиксированные взносы, вне зависимости от вида деятельности, размера доходов или системы налогообложения на пенсионное страхование, составляют 29 354 рубля, на медицинское страхование — 6 884 рубля. В результате каждый ИП обязан заплатить минимум 36 238 рублей.

В случае неуплаты будут начисляться пени, также возможен арест счетов в банках и запрет на выезд за границу.

Ранее сообщалось, что сумма поступивших с начала года платежей по налогу на профессиональный доход от татарстанских самозанятых составила 4,6 млн рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в УФНС по республике.